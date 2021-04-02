В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении в собственность Украинского государства решением Совета национальной безопасности и обороны участка нефтепровода "Самара-Западное направление", причастным к экспроприации грозит уголовная ответственность.

"Во исполнение решения СНБО от 19 февраля 2020 года произошло возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчуждённого у государства. В процессе передачи выявилось, что на протяжении 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода. Это диверсия, последствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность. Причастным к этому особам скажу коротко цитатой из известной комедии: "Ваше дело - труба", - заявил Зеленский во время видеообращения по итогам заседания СНБО в пятницу, 2 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на президентский телеграм.

19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

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Ряд СМИ называл политика и бизнесмена Виктора Медведчука одним из бенефициаров СЗН. В то же время партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне), которое до 2016 года являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.