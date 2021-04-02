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В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены, - Зеленский

В собственность Украины возвращен нефтепровод

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении в собственность Украинского государства решением Совета национальной безопасности и обороны участка нефтепровода "Самара-Западное направление", причастным к экспроприации грозит уголовная ответственность.

"Во исполнение решения СНБО от 19 февраля 2020 года произошло возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчуждённого у государства. В процессе передачи выявилось, что на протяжении 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода. Это диверсия, последствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность. Причастным к этому особам скажу коротко цитатой из известной комедии: "Ваше дело - труба", - заявил Зеленский во время видеообращения по итогам заседания СНБО в пятницу, 2 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на президентский телеграм.

19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". ФОТОрепортаж

Ряд СМИ называл политика и бизнесмена Виктора Медведчука одним из бенефициаров СЗН. В то же время партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне), которое до 2016 года являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) СНБО (4435) нефтепровод (109)


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Топ комментарии
+14
судья, которая отдала нефтепровод россянам и Медведчуку: Гудзенко Ярослава..
https://www.infopotik.com.ua/rivnenska-suddya-kotra-prysudyla-rosiyanam-truboprovid-zvilnylasya-i-hoche-v-kyyiv/ Рівненська суддя, котра присудила росіянам трубопровід, звільнилася і хоче в Київ

В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5098
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02.04.2021 19:49
+13
Дождемся когда нибудь самого главного-ареста (без права залога) Мертвечука и пропагандонов закрытие канала НАШ? а остальное не стоит и внимания то что решаете на снбо
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02.04.2021 19:51
+7
Это не совсем верная трактовка... Рашикиим владели и до этого... С развала совка... Но в инфополе вбрасывается, что это Порох подарил его рашикам...
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02.04.2021 20:00
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судья, которая отдала нефтепровод россянам и Медведчуку: Гудзенко Ярослава..
https://www.infopotik.com.ua/rivnenska-suddya-kotra-prysudyla-rosiyanam-truboprovid-zvilnylasya-i-hoche-v-kyyiv/ Рівненська суддя, котра присудила росіянам трубопровід, звільнилася і хоче в Київ

В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5098
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02.04.2021 19:49 Ответить
Это не совсем верная трактовка... Рашикиим владели и до этого... С развала совка... Но в инфополе вбрасывается, что это Порох подарил его рашикам...
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02.04.2021 20:00 Ответить
Что ты мелешь-"владели"?Назови конкретного владельца.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ.Владели...А потом "эксперты" посчитали его не магистральным и твой Параша отдал его Медведчуку.Именно ОТДАЛ потому,что даже приватизации не было
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02.04.2021 20:56 Ответить
В гугле совсем забанили?))) Грустно, сочувствую тебе))) Или просто рукожоп?)
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02.04.2021 21:42 Ответить
Твоим юмором-с Петросяном на шабашке.Ок.Гугл выдал,что он принадлежал Илону Маску.Отак.Опровергнешь и приведешь конкретного владельца или просто опять тупо повоняешь о Гугле?
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02.04.2021 23:27 Ответить
Тебя кто на Цензоре зарегал? Это же для тебя не выполнимая задача))) Колись, кого нанимал?)))
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03.04.2021 00:26 Ответить
"Невыполнимая задача"-это для тебя писать грамотно.Как-то нелепо выглядит,когда тупорылое,не способное даже на элементарные вещи,пытается что-то вякать о глобальном
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03.04.2021 09:12 Ответить
Здесь все подробно, еще с развала совка) Осилишь, рукожоп?))) https://www.svoboda.org/a/31138430.html
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02.04.2021 21:50 Ответить
Понятно))) Не осилил))) Ну чем я тебе могу помочь?))) а там указано кому он принадлежал и на основании какого договора)))
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03.04.2021 00:23 Ответить
На заборе тоже много чего указано.А по факту:при попустительстве Параши(или прямом содействии)Медведчук получил на халяву стратегический объект.И надо быть или купленным,или упоротым,чтоб это отрицать
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03.04.2021 09:09 Ответить
Вот почему вы зебилы такие? Почему вам нравится когда вас в ваше вранье мордой тыкают?)))
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02.04.2021 21:52 Ответить
Клоуны настроены вернуть всё, что связывает их с Самарой.
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02.04.2021 19:49 Ответить
В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1992
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02.04.2021 19:55 Ответить
Дождемся когда нибудь самого главного-ареста (без права залога) Мертвечука и пропагандонов закрытие канала НАШ? а остальное не стоит и внимания то что решаете на снбо
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02.04.2021 19:51 Ответить
"а остальное не стоит и внимания"

Интересно у вас получается - были 112, Ньюсвонь и Зик - говорили о них - их зкрыли - и теперь они не стоят внимания, а внимания стоит только Наш
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02.04.2021 21:32 Ответить
закрыли отлично никто не спорит но НАШ не лучше тех каналов зачем полумеры сколько времени прошло но его никто не собирается закрывать-"а остальное не стоит и внимания" имеется виду действия снбо налет на заправки Мертвечука какие то контрабандисты какие то пешки но главного самого Мертвечука никто не собирается сажать поэтому не стоит внимания это отвлечение и видимость работы
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02.04.2021 21:42 Ответить
Правильно, Наш тоже нужно закрывать, но это сложнее, тк Мураев осторожнее - ему сложно предъявить нарушение каких-то законов. Но зачем говорить, что закрытие тех трех помоек не стоит внимания? Они были еще похуже, чем наш.
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02.04.2021 21:59 Ответить
Договаривайте, что Украина им никогда и не владела... С развала совка им владели рашики...
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02.04.2021 19:57 Ответить
По факту не владела, но оспаривала это в судах... Начиная с Ющенко...
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02.04.2021 21:56 Ответить
astalavista, baby.
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02.04.2021 20:03 Ответить
ну да.. сейчас деньги из бюджета на ремонт , а потом это трубопровод по тихому станет чьим то...
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02.04.2021 20:08 Ответить
я не понял..а медвечук 400 км канистрами таскал?
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02.04.2021 21:35 Ответить
на протяжении 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода Источник: https://censor.net/ru/n3257375 - куди в той час дивилось СБУ ..?
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02.04.2021 22:03 Ответить
Ну это заявил бубочка, а его слова и ломанного гроша не стоят) Всегда нужно проверять)
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02.04.2021 22:08 Ответить
Ну наверное речь идет об одной нитке. Бо судя по карте его длина где то 650 км
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02.04.2021 22:05 Ответить
Чудова новина ! Краще пізно , а ніж ніколи ...
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02.04.2021 21:59 Ответить
История длиною в 30 лет)
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02.04.2021 22:06 Ответить
а что значит "вернули"? состоялся процесс национализации?
а вовасик в курсе что СНБО это консультативный орган и не может ничего вернуть или ввести в принципе?
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02.04.2021 22:12 Ответить
Интересные игры идут вокруг арестованных активов Медведчука. Конкурс объявленный Агентством по розыску и менеджмента активов составлен таким образом, что результат его предельно ясен и часть трубопровода "Самара-Западное направление", попадает в руки "Нафтогаза", который уже даже сформировал команду менеджеров для управления. Большая часть из них - бывшие управляющие ГП "Центроэнерго", т.е. фактически сотрудники Коломойского.
tZE inform
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02.04.2021 23:14 Ответить
А ты в курсе, что это Украина, где законы не работают и решить что-то можно либо за взяьку, либо по беспределу?
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03.04.2021 08:41 Ответить
ну правильно! Нацики будували собі північні потоки, а москалі паралельно знищували трубу в Україні. Заходили з двох фронтів одночасно, так сказать...
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03.04.2021 01:13 Ответить
по цій трубі соляру качали з Білораши в Угорщину
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03.04.2021 07:00 Ответить
Бредятина какая-то... Как они им пользовались, если 400 км уничтожено еще в 2019 году?
Зачем они уничтожали собственный нефтепровод, с которого финансировали терроризм?
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03.04.2021 08:39 Ответить
Це треба розбиратися - вникати. В теорії, можуть бути відгалуження.
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03.04.2021 10:32 Ответить
Теперь достроят эти 400 км?
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03.04.2021 09:01 Ответить
 
 