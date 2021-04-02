Зеленский о ситуации на Донбассе: Армия готова дать ответ кому угодно, у нас есть полная поддержка Европы и США. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Видео президента о результатах заседания опубликовано на страницах главы государства в социальных сетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Касательно ситуации на востоке Украины. Сохранение режима полного прекращения огня – залог продолжения тяжелых, но очень необходимых переговоров в Минском и Нормандском форматах. В который раз подчеркиваю, наша армия способна дать отпор кому угодно. И это усиливает наши позиции для урегулирования дипломатическим способом. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей", - заявил Зеленский.
Президент отметил, что на этом пути Украина имеет полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США.
"И одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", - заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...
Невже США не дозволять Україні залишитися проти агресії Росії "сам на сам"... і залишаться на стороні Росії? 0_0
І тут почалось...
Походу ЗЕ так и не определился.
интервью с директором компании Defense Express Сергеем Згурцом
-- https://www.youtube.com/watch?v=1pnTXcyGT98&t=2120s
Так чого Байден телефонував?
Напевно підтримати зеленого, щоб воно не обіsралося і не здало нас вже завтра 🤔
ПС Коли вже упороті прозріють? Схоже, що ніколи...
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.