Зеленский о ситуации на Донбассе: Армия готова дать ответ кому угодно, у нас есть полная поддержка Европы и США. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Видео президента о результатах заседания опубликовано на страницах главы государства в социальных сетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно ситуации на востоке Украины. Сохранение режима полного прекращения огня – залог продолжения тяжелых, но очень необходимых переговоров в Минском и Нормандском форматах. В который раз подчеркиваю, наша армия способна дать отпор кому угодно. И это усиливает наши позиции для урегулирования дипломатическим способом. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что на этом пути Украина имеет полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США.

"И одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", - заявил Зеленский.