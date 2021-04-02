Проблему с нелегальными автостанциями должны решать Мининфраструктуры и профильный комитет ВР, - эксперт

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий вместе с комитетом Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры должны работать над решением проблемы нелегальных автостанций и "серых" перевозчиков.

Такое мнение высказал профильный эксперт, председатель Ассоциации свободных профсоюзов автомобилистов Украины (АСПАУ) Андрей Корчинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Укртрансбезопасность - контролирующий орган, наделенный определенными полномочиями. У нас есть профильное министерство, есть министр Криклий, который должен был бы заниматься этим, наводить порядок в автомобильных перевозках - и регулярных, и нерегулярных ", - уверен Корчинский.

Накануне в СМИ разгорелся скандал: на фоне усиления карантинных ограничений, в Киеве возле Центрального автовокзала и конечных станций метрополитена серые перевозчики, устраивая стихийные автостанции, заполняют маршрутки людьми на 100% и не соблюдают правила безопасности, чем усиливают эпидемиологическую угрозу в стране. Эксперты отмечают, что в данной ситуации виновата коррупция в "Укртрансбезопасности". Ведь стихийные автостанции, вопреки законодательству, существуют в столице и других городах страны без помех. Однако в самом ведомстве говорят, что не должны решать эту проблему.

"Службу обвиняют в отсутствии с нашей стороны наказание перевозчиков за нарушение карантинных ограничений. Мол, мы должны штрафовать перевозчиков и лишать их лицензий за то, что берут больше пассажиров чем разрешено, и не следят за тем, имеют ли они средства индивидуальной защиты. Во время рейда наши инспекторы могут проверять только наличие документов, определенных статьями 39 и 48 Закона Украины "Об автомобильном транспорте". Согласно действующему законодательству инспекторы Укртрансбезопасности не могут составлять протоколы о нарушении карантинных норм ", - отметили в Укртрансбезопасности.

Однако согласно постановлению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, опубликованному на сайте КГГА, контролировать соблюдение ограничений будут Национальная и патрульная полиция, управление Госпродпотребслужбы в Киеве, КП "Муниципальная охрана", межрегиональное управление "Укртрансбезопасность", а также районные администрации столицы. Эти меры контроля должны касаться и стихийных автостанций, выявить которые не проблема - ведь на центральном автовокзале отправление "нелегалов" происходит непосредственно из-под моста у здания автовокзала, притом без соблюдения каких-либо карантинных мероприятий.

Напомним, с понедельника, 5 апреля, в Киеве усилятся карантинные мероприятия. На работу метро и наземного общественного транспорта вводятся ограничения: пользоваться ими можно будет только по специальным пропускам.