Порошенко о звонке Байдена: "Хорошая новость, которую с нетерпением ждали в Украине"

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прокомментировал состоявщийся телефонный разговор между президентами Украины и США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Хорошая новость, которую с нетерпением ждали в Украине. Возможно, даже больше в оппозиции, чем во властных коридорах. Из своего опыта длительных бесед с Джо Байденом - от сложных до приятных - не сомневался, что как президент США он был, есть и всегда будет оставаться твердым и принципиальным в своей поддержке Украины.

Его сегодняшний контакт с президентом Зеленским - очень актуальный. Российский агрессор не стесняется играть мышцами на наших границах. В Кремле продолжают разыгрывать карту украинской капитуляции. Путин увеличивает ставки и, видимо, рассчитывал на близкую победу", - написал Порошенко.

Он выразил уверенность, что теперь "украинская борьба получила столь необходимую и своевременную "вакцину" от российского агрессора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене. ДОКУМЕНТ

Также лидер "ЕС" подчеркнул, что украинские власти получили четкий сигнал относительно необходимости проведения реформ в стране. Прежде всего в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права, настоящей судебной реформы, обеспечения демократического развития Украины на принципах политической конкуренции, а не инструментализации властных воздействий.

"Трагический контекст первого телефонного разговора, связанный с тревожным развитием ситуации безопасности в противодействии российской агрессии, не подменяет большого значения контакта Вашингтона с Киевом на высшем уровне", - отметил Порошенко.

Также читайте: Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского, - Ионова