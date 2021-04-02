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Порошенко о звонке Байдена: "Хорошая новость, которую с нетерпением ждали в Украине"

Порошенко о звонке Байдена:

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прокомментировал состоявщийся телефонный разговор между президентами Украины и США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Хорошая новость, которую с нетерпением ждали в Украине. Возможно, даже больше в оппозиции, чем во властных коридорах. Из своего опыта длительных бесед с Джо Байденом - от сложных до приятных - не сомневался, что как президент США он был, есть и всегда будет оставаться твердым и принципиальным в своей поддержке Украины.

Его сегодняшний контакт с президентом Зеленским - очень актуальный. Российский агрессор не стесняется играть мышцами на наших границах. В Кремле продолжают разыгрывать карту украинской капитуляции. Путин увеличивает ставки и, видимо, рассчитывал на близкую победу", - написал Порошенко.

Он выразил уверенность, что теперь "украинская борьба получила столь необходимую и своевременную "вакцину" от российского агрессора".

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Также лидер "ЕС" подчеркнул, что украинские власти получили четкий сигнал относительно необходимости проведения реформ в стране. Прежде всего в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права, настоящей судебной реформы, обеспечения демократического развития Украины на принципах политической конкуренции, а не инструментализации властных воздействий.

"Трагический контекст первого телефонного разговора, связанный с тревожным развитием ситуации безопасности в противодействии российской агрессии, не подменяет большого значения контакта Вашингтона с Киевом на высшем уровне", - отметил Порошенко.

Также читайте: Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского, - Ионова

Порошенко о звонке Байдена: Хорошая новость, которую с нетерпением ждали в Украине 01

Автор: 

Байден Джо (2790) Порошенко Петр (19606) США (26853) Европейская Солидарность (1055)


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Топ комментарии
+72
Шкода, що не Порох нині Президент. На пару з Байденом, багато можна зробити корисного. Але не з нинішнім мудаком-преЗЕдентом...
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02.04.2021 20:32
+37
Ой, що зараз буде...
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02.04.2021 20:32
+35
Байден звонил в Украину - разбудить обдолбленного коксом дурачка и сообщить ему, что в Украину готовятся вторгнутся кацапы. А это, сами понимаете, совсем не то, о чем себе надумали тупорылые идиоты 73%.
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02.04.2021 20:34
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"...Також лідер "ЄС"( донедавна Президент ) підкреслив, що українська влада отримали чіткий сигнал щодо необхідності проведення реформ у державі. Передусім у сфері боротьби з корупцією, верховенства права, справжньої судової реформи..."- правильны слова! Але так і хочеться поставити незручне запитання автору: це стало зрозумілим тільки зараз?
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02.04.2021 21:20 Ответить
дійсно, чому Зе стало зрозумілим тільки зараз? І головне питання: а чи насправді стало зрозумілим?
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02.04.2021 21:31 Ответить
зебіл, ти до кінця дочитав? Дату второпав?
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02.04.2021 21:30 Ответить
В каждой шутке есть доля шутки, хамлюжко
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02.04.2021 21:33 Ответить
😂
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02.04.2021 21:45 Ответить
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02.04.2021 21:49 Ответить
соромно за тих 73% даунів які привели до влади янелоха, і огидно від нього самого
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02.04.2021 21:43 Ответить
Порох справжній Президент України!
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02.04.2021 21:44 Ответить
Ватный малороский быдлорат без чести, совести и достоинства привёл к власти прокацапскую и люто воровскую кодлу....Малоросский скот заскучал за сапогами московитских бояр.
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02.04.2021 22:30 Ответить
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