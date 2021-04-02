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США обеспокоены российской "кампанией по дезинформации" по поводу событий на востоке Украины, - Белый дом

США обеспокоены российской

В США считают, что Россия распространяет дезинформацию о своих собственных действиях на востоке Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы заметили эту кампанию по дезинформации. Такие же действия Россия осуществляла и в прошлом - во время ее агрессии на украинской границе. Мы следим за этим, и мы обеспокоены этим", - сказала Псаки на брифинге.

Накануне представитель госдепа Нед Прайс сказал, что госдепартамент США вслед за Пентагоном заявил об обеспокоенности сообщениями об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

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Он добавил, что Вашингтон в курсе озвученной Киевом информации, касающейся предполагаемых передвижений российских войск близ границы с Украиной. Прайс отметил, что России нужно воздерживаться от агрессивных действий и "не следует запугивать" Украину.

Автор: 

дезинформация (344) россия (95683) США (26853) Донбасс (26956) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+7
США занепокоєні російською "кампанією з дезінформації" щодо подій на сході України, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6665
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02.04.2021 20:47
+7
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1377917569995264000 9 ч

Саудиты резко увеличивают добычу нефти после терок кронпринца с Путиным.
Дежавю. Жадный Окурок снова наболтал лишнего и объемы нефти опять возрастут.
На фоне пандемии и слабого спроса на "черное золото" цены на него, да поможет Аллах, поползут вниз.
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02.04.2021 21:37
+4
https://twitter.com/m170261m

https://twitter.com/m170261m Джордж Орвелл @m170261m

https://twitter.com/m170261m https://twitter.com/m170261m



Пишуть, що номери на рос військових авто, що йдуть в напрямку України, належать військам Західного військового округу - але прикол в тому, що вони на території Південного округу. Тому це точно не навчання, особливо в ситуації, коли ні про які навчання завчасно оголошено не було.
На мій погляд, НАТО могло б запобігти війні, посиливши контингент на західних кордонах Росії, тим самим змусивши Росію повернути назад для зміцнення західних кордонів перекинуті на південь підрозділи Західного військового округу.
Хоча достатньо було б і перекидання батальона морських котиків США десь під Марік.
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02.04.2021 20:50
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Б-52 когда будут? Это самое лучшее успокоительное для кацапов)
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02.04.2021 20:43 Ответить
Краще 2 шт. https://www.google.com.ua/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00QeBR0CVFiUJC30n_RCwFt5HfzNQ:1617385571092&q=B-2+Spirtt&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwiKt7fjjuDvAhXIlosKHR5EA6EQvgUoAXoECAEQOw B-2 Spirit. І - все. Мир.
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02.04.2021 20:47 Ответить
https://twitter.com/Leha_Sever
https://twitter.com/Leha_Sever
https://twitter.com/Leha_Sever
https://twitter.com/Leha_Sever Алексей https://twitter.com/Leha_Sever @Leha_Sever https://twitter.com/Leha_Sever/status/1378031946975051777 42 мин

Каждый день летает беспилотник вокруг Крыма и Донбасса, сегодня еще и Посейдон делал тоже вокруг Крыма на высоте 3 км.
Мониторят все движения.
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02.04.2021 20:52 Ответить
Понял) Просто все уже привыкли к этому, что уже и не считают нужным сообщать)))
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02.04.2021 22:13 Ответить
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1377995945972011016 4 ч

Самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J совершил посадку в Киеве на фоне концентрации войск РФ на границе.
Также американский БПЛА-разведчик Global Hawk целый день ведет наблюдение за черноморским побережьем.

https://twitter.com/shcherbininainn/status/1377995945972011016/photo/1
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02.04.2021 22:16 Ответить
У москвы мускул рахитика , а яйца кощея знают где Лежат , - неровен час ох побьют всмятку.
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02.04.2021 20:44 Ответить
Россия грозится, что если Украина начнет освобождать Донбасс, то Россия угрожает нападением на Украину. А если РФ нападет на Украину, то получит от Запада санкции, которые разрушат РФ. А Украине это и надо, чтобы РФ Запад разрушил!
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02.04.2021 20:45 Ответить
За рахунок життя тисяч українців?
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02.04.2021 20:48 Ответить
Армия для того и существует априори, чтобы воевать - убивать и погибать за родину!
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02.04.2021 20:50 Ответить
Я цивільних маю на увазі
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02.04.2021 21:02 Ответить
их нужно эвакуировать предварительно!
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02.04.2021 21:04 Ответить
Ти не знаєш про що кажеш. Давай, евакуюй п'ятдесяти тисячне місто. 35 км. до кордону. А скільки таких міст?
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02.04.2021 21:26 Ответить
Они сами должны эвакуироваться, а нет, то они должны понимать, что по ним пройдет лавина сносящая все на своем пути. Спасение их зависит от них самих!
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02.04.2021 21:35 Ответить
Це 2 провокатори з Ольгіно. Потім візьмуть звідси скрін і покажуть на гебельс-тв, скажуть, бачите які хохли кровожери - хотіли лавіной снєсті 35-тисячні міста, а ми от які герої, прийшли і спасли.
Адміни, не спіть!
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10.04.2021 08:23 Ответить
И если РФ рыпнется ее разрушат, а если она блефует, то Украина освободит Донбасс.
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02.04.2021 20:48 Ответить
США занепокоєні російською "кампанією з дезінформації" щодо подій на сході України, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6665
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02.04.2021 20:47 Ответить
https://twitter.com/m170261m

https://twitter.com/m170261m Джордж Орвелл @m170261m

https://twitter.com/m170261m https://twitter.com/m170261m



Пишуть, що номери на рос військових авто, що йдуть в напрямку України, належать військам Західного військового округу - але прикол в тому, що вони на території Південного округу. Тому це точно не навчання, особливо в ситуації, коли ні про які навчання завчасно оголошено не було.
На мій погляд, НАТО могло б запобігти війні, посиливши контингент на західних кордонах Росії, тим самим змусивши Росію повернути назад для зміцнення західних кордонів перекинуті на південь підрозділи Західного військового округу.
Хоча достатньо було б і перекидання батальона морських котиків США десь під Марік.
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02.04.2021 20:50 Ответить
Россиянцы прошлой дезинформацией захватили Крым и Донбасс, при этой же самой рыжей Псаке. Оно тоже была обеспокоена со своим Обамкой и дебилом Керри.
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02.04.2021 20:54 Ответить
Все так, але Байден - не Обама
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02.04.2021 21:38 Ответить
Не сравнивай Обаму с Байденом,Блинкена с Керри,да и время не надо сравнивать. А от слов нынешней Псаки за поребриком у многих начинается истерика!
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03.04.2021 07:42 Ответить
Поживем-увидим. Правильные слова, действий никаких. У Путина трепотня и скулеж Запада никакой истерики не вызывают. Так как это и есть его цель, и к Пионтковскому не ходи.
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03.04.2021 07:54 Ответить
Мы уже видели сссры.Не глядя даже на какого-то Соловей.
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03.04.2021 08:26 Ответить
Та Україна й так знає, що на Донбасі відбувається. Вірніше, що нічого нового не відбувається. Не треба ніякої дези.
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02.04.2021 20:59 Ответить
Вал заявлений от государственных топ менеджеров США. Не могу вспомнить такой плотности. Даже в время откровенной российской агрессии в 2014 -2015 стилистика заявленй была более сдержанной, "обеспокоеной" чем сейчас, да и не такой активной. Вот не знаю бояться этого факта или радоваться. Но психологически надо быть готовым доставать "тревожный рюкзак" или звонить комбату, у кого как.
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02.04.2021 21:00 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1377917569995264000 9 ч

Саудиты резко увеличивают добычу нефти после терок кронпринца с Путиным.
Дежавю. Жадный Окурок снова наболтал лишнего и объемы нефти опять возрастут.
На фоне пандемии и слабого спроса на "черное золото" цены на него, да поможет Аллах, поползут вниз.
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02.04.2021 21:37 Ответить
Точно поползут! Крысу из подворотни будут постоянно шаховать,пока у них все не рухнет,как в сссры!
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03.04.2021 07:24 Ответить
Та нас вже не так просто залякати... Але ж през в нас - сцикло... А депутати його - вже готові "валить с етой страни"
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02.04.2021 21:37 Ответить
Поражаюсь оптимизму. США никогда, и нигде не воевали за кого-то, или чьи-то интересы. Можно вспомнить Грузию 2008 год. За день до конфликта, в Грузию приезжала госсекретарь Кондолиза Райс, вероятно так же говорила: "Мы вас не оставим". Воевать с Рашей, США, ни при каких обстоятельствах не будут. Это смертельно, причем, возможно, для всего живого на Земле.
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02.04.2021 23:26 Ответить
Ты мразь ватная,можешь воевать только против невооруженных сирийских стариков,женщин и детей! По серьёзному,ты уже повоевал в Карабахе! А в Украине ты так повоюешь,что не будешь успевать хоронить свое пушечное мясо!
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03.04.2021 07:21 Ответить
А зачем вы людей оскорбляете?выражайте свою точку зрения,зачем переходить на личности?
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03.04.2021 08:42 Ответить
А твое какое дело? Лети дальше по ветру
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03.04.2021 10:11 Ответить
"Мы заметили эту кампанию по дезинформации. Такие же действия Россия осуществляла и в прошлом -Источник: https://censor.net/ru/n3257385

А чому просто не сказати - що Раша постійно бреше - і по різних поводах
Можна було би починати відповідні кампанії по ліквідації дезінформації ...
Але нащо тратити час , зусилля та кошти ?
Ліпше просто встановити правило "Усі заяви та повідомлення Раші слід сприймати з точністю до навпаки"
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03.04.2021 19:26 Ответить
 
 