США обеспокоены российской "кампанией по дезинформации" по поводу событий на востоке Украины, - Белый дом
В США считают, что Россия распространяет дезинформацию о своих собственных действиях на востоке Украины.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы заметили эту кампанию по дезинформации. Такие же действия Россия осуществляла и в прошлом - во время ее агрессии на украинской границе. Мы следим за этим, и мы обеспокоены этим", - сказала Псаки на брифинге.
Накануне представитель госдепа Нед Прайс сказал, что госдепартамент США вслед за Пентагоном заявил об обеспокоенности сообщениями об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.
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Он добавил, что Вашингтон в курсе озвученной Киевом информации, касающейся предполагаемых передвижений российских войск близ границы с Украиной. Прайс отметил, что России нужно воздерживаться от агрессивных действий и "не следует запугивать" Украину.
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https://twitter.com/Leha_Sever Алексей https://twitter.com/Leha_Sever @Leha_Sever https://twitter.com/Leha_Sever/status/1378031946975051777 42 мин
Каждый день летает беспилотник вокруг Крыма и Донбасса, сегодня еще и Посейдон делал тоже вокруг Крыма на высоте 3 км.
Мониторят все движения.
https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1377995945972011016 4 ч
Самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J совершил посадку в Киеве на фоне концентрации войск РФ на границе.
Также американский БПЛА-разведчик Global Hawk целый день ведет наблюдение за черноморским побережьем.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1377995945972011016/photo/1
Адміни, не спіть!
https://twitter.com/m170261m Джордж Орвелл @m170261m
https://twitter.com/m170261m https://twitter.com/m170261m
Пишуть, що номери на рос військових авто, що йдуть в напрямку України, належать військам Західного військового округу - але прикол в тому, що вони на території Південного округу. Тому це точно не навчання, особливо в ситуації, коли ні про які навчання завчасно оголошено не було.
На мій погляд, НАТО могло б запобігти війні, посиливши контингент на західних кордонах Росії, тим самим змусивши Росію повернути назад для зміцнення західних кордонів перекинуті на південь підрозділи Західного військового округу.
Хоча достатньо було б і перекидання батальона морських котиків США десь під Марік.
https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1377917569995264000 9 ч
Саудиты резко увеличивают добычу нефти после терок кронпринца с Путиным.
Дежавю. Жадный Окурок снова наболтал лишнего и объемы нефти опять возрастут.
На фоне пандемии и слабого спроса на "черное золото" цены на него, да поможет Аллах, поползут вниз.
А чому просто не сказати - що Раша постійно бреше - і по різних поводах
Можна було би починати відповідні кампанії по ліквідації дезінформації ...
Але нащо тратити час , зусилля та кошти ?
Ліпше просто встановити правило "Усі заяви та повідомлення Раші слід сприймати з точністю до навпаки"