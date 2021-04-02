США обеспокоены российской "кампанией по дезинформации" по поводу событий на востоке Украины, - Белый дом

В США считают, что Россия распространяет дезинформацию о своих собственных действиях на востоке Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы заметили эту кампанию по дезинформации. Такие же действия Россия осуществляла и в прошлом - во время ее агрессии на украинской границе. Мы следим за этим, и мы обеспокоены этим", - сказала Псаки на брифинге.

Накануне представитель госдепа Нед Прайс сказал, что госдепартамент США вслед за Пентагоном заявил об обеспокоенности сообщениями об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

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Он добавил, что Вашингтон в курсе озвученной Киевом информации, касающейся предполагаемых передвижений российских войск близ границы с Украиной. Прайс отметил, что России нужно воздерживаться от агрессивных действий и "не следует запугивать" Украину.