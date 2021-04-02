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Новости Агрессия России против Украины
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Европарламент призывал Россию прекратить "запугивание" и наращивание войск на границе с Украиной

Европарламент призывал Россию прекратить

В Европарламенте отреагировали на стягивание российских войск к границе с Украиной. Россию призвали прекратить запугивание и военное наращивание у границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении членов Европарламента.

Европейские политики заявили, что наблюдают за ситуацией на востоке Украины "с большой тревогой".

"Мы призываем Россию принять безотлагательные меры с целью уменьшения напряженности, прекратив военное наращивание в Украине и вблизи ее границ, а также вооруженные провокации и запугивание", - говорится в документе.

Также члены Европартамента обратились к международному сообществу и лидерам демократических стран с призывом выразить их озабоченность и резкое неодобрение действий российских властей.

"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на востоке Украины с целью деэскалации напряженности, чтобы в конечном итоге восстановить территориальную целостность Украины", - отмечается в заявлении.

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Автор: 

агрессия (1704) армия РФ (19387) Европарламент (1803)


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Топ комментарии
+6
Путін-***** бо він розуміє тільки силу і ігнорував всі попередження.
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02.04.2021 21:10
+4
якби ж тільки з Україною...

https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA ТанкiсТ @trakiUA

https://twitter.com/trakiUA

- Мы из донецкой народной республики!!! А вы откуда?
Треба мені контуженному на всі мізки українцю зустріти ціх ***@нів на куроті в Єгіпті...
Шо вони, д@уни, тут роблять??? Хай на Сєдово їдуть відпочивати, придурки.

...Питання до усіх!!! Скільки дають в Єгипті, якщо я вмонтулю сєпара???

https://twitter.com/Strainger031

https://twitter.com/Strainger031 Strainger https://twitter.com/Strainger031 @Strainger031

А их туда по каким паспортам пустили?

https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA ТанкiсТ @trakiUA

https://twitter.com/trakiUA

Звичайно, з українським.
Шо таке це днр?
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02.04.2021 21:09
+3
Также члены Европартамента обратились к международному сообществу и лидерам демократических стран с призывом выразить их озабоченность и резкое неодобрение.
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02.04.2021 21:07
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Также члены Европартамента обратились к международному сообществу и лидерам демократических стран с призывом выразить их озабоченность и резкое неодобрение.
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02.04.2021 21:07 Ответить
якби ж тільки з Україною...

https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA ТанкiсТ @trakiUA

https://twitter.com/trakiUA

- Мы из донецкой народной республики!!! А вы откуда?
Треба мені контуженному на всі мізки українцю зустріти ціх ***@нів на куроті в Єгіпті...
Шо вони, д@уни, тут роблять??? Хай на Сєдово їдуть відпочивати, придурки.

...Питання до усіх!!! Скільки дають в Єгипті, якщо я вмонтулю сєпара???

https://twitter.com/Strainger031

https://twitter.com/Strainger031 Strainger https://twitter.com/Strainger031 @Strainger031

А их туда по каким паспортам пустили?

https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA ТанкiсТ @trakiUA

https://twitter.com/trakiUA

Звичайно, з українським.
Шо таке це днр?
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02.04.2021 21:09 Ответить
https://twitter.****************

https://twitter.**************** Кам'янські 25 https://twitter.**************** @************ https://twitter.****************/status/1377872706562101259 11 ч

Мій кум одного там пририхтував, в Шармі прийшли люди в їдальню і принесли з собою триколор, повісили на телевізор.
Коли кум попросив зняти, почали бикувати, а потім виявилося, що то не каци, а малороси з Єнакієвого...
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02.04.2021 21:10 Ответить
под лаптеногих косят а сами любят борщ и сало ,а не кислые щи
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02.04.2021 21:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/413948 А кто не любит борщ и сало (кроме мусульман))) Вот в Польше, борщ дерьмо, реально какая-то похлебка. А вот сало, может кто не знает, Украина на 60% ИМПОРТИРУЕТ из Германии, и Польши.
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02.04.2021 23:38 Ответить
Путін-***** бо він розуміє тільки силу і ігнорував всі попередження.
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02.04.2021 21:10 Ответить
Вот уже и ЕвроПарашамент робко заявляет " Руки прочь от Украины", правда США подбадривают, возможно даже не обошлось без подзатыльников от дяди Байдена и дяди Блинкена
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02.04.2021 21:15 Ответить
Ніби це щось дасть...
Пуйло дуже образився на Байдена, вимагає сатисфакції.
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02.04.2021 21:16 Ответить
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02.04.2021 21:21 Ответить
Air Force L-100-30 Hercules UAF1215 летит из американской базы "Рамштайн" в Украину..

везет вкусняшки
Европарламент призывал Россию прекратить "запугивание" и наращивание войск на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 3140
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02.04.2021 21:24 Ответить
Печалит, что кроме L-100-30 Hercules UAF1215, и какого-то одинокого самолета, небо над Украиной, девственно чистое....
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02.04.2021 23:41 Ответить
какой прекратить, бездвоздмездные движущиеся мишени стоят немерянно денех, Валодья Криваногих дает нам их бездвоздмездно, данный факт нужно принять и оттачивать навыки уничтожения.
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02.04.2021 21:47 Ответить
никуда бы кацапня не рыпнулась в 2014 году
если бы кравчучка с кучмовозом в своё время
не порезали все пусковые шахты и баллистические ракеты
а оставили хотя бы 3 штучки в разных частях Украины
и обслуживали их
о чём они сейчас оба...скромно умалчивают
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02.04.2021 21:56 Ответить
Спусковой крючок от тех ракет, в МСК был, как и целеуказание. Почему ракеты уничтожали в Раше? Да потому, что их больше нигде разобрать не могли, то была государственная тайна.
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02.04.2021 23:47 Ответить
если бы евро парламент хотел что-то сделать а не поговорит
до добавил бы санкций для профилактики, а болтовней пуйла не проймешь
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02.04.2021 22:17 Ответить
 
 