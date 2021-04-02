Европарламент призывал Россию прекратить "запугивание" и наращивание войск на границе с Украиной
В Европарламенте отреагировали на стягивание российских войск к границе с Украиной. Россию призвали прекратить запугивание и военное наращивание у границы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении членов Европарламента.
Европейские политики заявили, что наблюдают за ситуацией на востоке Украины "с большой тревогой".
"Мы призываем Россию принять безотлагательные меры с целью уменьшения напряженности, прекратив военное наращивание в Украине и вблизи ее границ, а также вооруженные провокации и запугивание", - говорится в документе.
Также члены Европартамента обратились к международному сообществу и лидерам демократических стран с призывом выразить их озабоченность и резкое неодобрение действий российских властей.
"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на востоке Украины с целью деэскалации напряженности, чтобы в конечном итоге восстановить территориальную целостность Украины", - отмечается в заявлении.
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- Мы из донецкой народной республики!!! А вы откуда?
Треба мені контуженному на всі мізки українцю зустріти ціх ***@нів на куроті в Єгіпті...
Шо вони, д@уни, тут роблять??? Хай на Сєдово їдуть відпочивати, придурки.
...Питання до усіх!!! Скільки дають в Єгипті, якщо я вмонтулю сєпара???
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https://twitter.com/Strainger031 Strainger https://twitter.com/Strainger031 @Strainger031
А их туда по каким паспортам пустили?
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Звичайно, з українським.
Шо таке це днр?
https://twitter.**************** Кам'янські 25 https://twitter.**************** @************ https://twitter.****************/status/1377872706562101259 11 ч
Мій кум одного там пририхтував, в Шармі прийшли люди в їдальню і принесли з собою триколор, повісили на телевізор.
Коли кум попросив зняти, почали бикувати, а потім виявилося, що то не каци, а малороси з Єнакієвого...
Пуйло дуже образився на Байдена, вимагає сатисфакції.
везет вкусняшки
если бы кравчучка с кучмовозом в своё время
не порезали все пусковые шахты и баллистические ракеты
а оставили хотя бы 3 штучки в разных частях Украины
и обслуживали их
о чём они сейчас оба...скромно умалчивают
до добавил бы санкций для профилактики, а болтовней пуйла не проймешь