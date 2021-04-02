Европарламент призывал Россию прекратить "запугивание" и наращивание войск на границе с Украиной

В Европарламенте отреагировали на стягивание российских войск к границе с Украиной. Россию призвали прекратить запугивание и военное наращивание у границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении членов Европарламента.

Европейские политики заявили, что наблюдают за ситуацией на востоке Украины "с большой тревогой".

"Мы призываем Россию принять безотлагательные меры с целью уменьшения напряженности, прекратив военное наращивание в Украине и вблизи ее границ, а также вооруженные провокации и запугивание", - говорится в документе.

Также члены Европартамента обратились к международному сообществу и лидерам демократических стран с призывом выразить их озабоченность и резкое неодобрение действий российских властей.

"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на востоке Украины с целью деэскалации напряженности, чтобы в конечном итоге восстановить территориальную целостность Украины", - отмечается в заявлении.

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