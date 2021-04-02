Главные новости 2 апреля: разговор Зеленского и Байдена, санкции против топ-контрабандистов

Зеленский и Байден созвонились, СНБО ввел санкции против топ-коррупционеров от таможни, ГБР по-прежнему расследует дело о Порошенко и Байдене, - главные новости Украины и мира 2 апреля.

Разговор Зеленского и Байдена

Они впервые созвонились, говорили почти 50 минут. Байден пообещал Зеленскому, что не оставит Украину без поддержки. И выразил приверженность проведению в нашей стране реформ. Зеленский после беседы с президентом США заявил, что "серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира".

Заседание СНБО и санкции против таможенников-контрабандистов

Совет национальной безопасности и обороны провел заседание: обсуждали ситуацию на Донбассе. Впервые за долгое время после заседания секретарь СНБО Данилов не вышел к журналистам на брифинг. Вместо этого президент Зеленский записал видеообращение: заверил в готовности армии к отпору и в поддержке Европы и США. А также сообщил, что в собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление". А против "топовых" контрабандистов введены санкции (позднее СМИ опубликовали список имен).

ГБР по-прежнему расследует дело о Байдене, Порошенко и госизмене

Государственное бюро расследований в феврале 2021 года заказало экспертизу записи разговора людей, голоса которых похожи на голоса Байдена и Порошенко. Это произошло через 20 дней после инаугурации Байдена.

COVID-19: ни дня без обновления рекорда смертей

За последние сутки в Украине умерли от коронавируса 433 человека. Заболели за сутки 19 893 человека, госпитализированы - 5 040. Минздрав заявляет, что в стране - исторический максимум обращений по "скорой помощи", ситуация гораздо хуже ноября-декабря. Кличко говорит, что не выдержать может столичная медицинская система.

Одесса собирается ввести локдаун следом за Киевом, Запорожье и Чернигов - ужесточают ограничения.

По прогнозам, за первое полугодие от COVID-19 может умереть 55 тыс. человек.

В Мариуполе нашли склад боеприпасов

На территории заброшенного завода обнаружили 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов.

Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными

Говорит, их ему в прошлом году подарил отец.