Главные новости 2 апреля: разговор Зеленского и Байдена, санкции против топ-контрабандистов
Зеленский и Байден созвонились, СНБО ввел санкции против топ-коррупционеров от таможни, ГБР по-прежнему расследует дело о Порошенко и Байдене, - главные новости Украины и мира 2 апреля.
Разговор Зеленского и Байдена
Они впервые созвонились, говорили почти 50 минут. Байден пообещал Зеленскому, что не оставит Украину без поддержки. И выразил приверженность проведению в нашей стране реформ. Зеленский после беседы с президентом США заявил, что "серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира".
Заседание СНБО и санкции против таможенников-контрабандистов
Совет национальной безопасности и обороны провел заседание: обсуждали ситуацию на Донбассе. Впервые за долгое время после заседания секретарь СНБО Данилов не вышел к журналистам на брифинг. Вместо этого президент Зеленский записал видеообращение: заверил в готовности армии к отпору и в поддержке Европы и США. А также сообщил, что в собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление". А против "топовых" контрабандистов введены санкции (позднее СМИ опубликовали список имен).
ГБР по-прежнему расследует дело о Байдене, Порошенко и госизмене
Государственное бюро расследований в феврале 2021 года заказало экспертизу записи разговора людей, голоса которых похожи на голоса Байдена и Порошенко. Это произошло через 20 дней после инаугурации Байдена.
COVID-19: ни дня без обновления рекорда смертей
За последние сутки в Украине умерли от коронавируса 433 человека. Заболели за сутки 19 893 человека, госпитализированы - 5 040. Минздрав заявляет, что в стране - исторический максимум обращений по "скорой помощи", ситуация гораздо хуже ноября-декабря. Кличко говорит, что не выдержать может столичная медицинская система.
Одесса собирается ввести локдаун следом за Киевом, Запорожье и Чернигов - ужесточают ограничения.
По прогнозам, за первое полугодие от COVID-19 может умереть 55 тыс. человек.
В Мариуполе нашли склад боеприпасов
На территории заброшенного завода обнаружили 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов.
Сын Кернеса задекларировал 30 млн грн наличными
Говорит, их ему в прошлом году подарил отец.
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Капітолій https://lb.ua/tag/2_ssha.html США закрито на вхід та вихід через повідомлення про стрілянину та про умисний таран транспортного засобу, в якому перебували двоє правоохоронців.
Як зазначає у Twitter пресслужба поліції Капітолія, інцидент трапився на північному контурі безпеки будівлі.
Чоловік, який здійснив таран, наразі знаходиться під вартою. Обидва офіцери отримали поранення. Всіх трьох доправили до лікарні, йдеться у заяві поліції Капітолію у Twitter. Раніше у оголошенні, яке було зроблено через систему гучного зв'язку Капітолію, всім, хто перебував у будівлі, було наказано залишатися в приміщенні та триматися подалі від вікон.
Журналісти телеканалу CNN з місця події повідомляють, що біля будівлі були помічені машини швидкої допомоги та вертоліт. На носилках було помічено одну людину.
Речник департаменту пожежної безпеки Віто Маджоло повідомив, що служба реагує на повідомлення про стрілянину на північній барикаді Капітолію, і є вказівки про необхідність перевезення пацієнтів.
Помер офіцер поліції Капітолію...
https://twitter.com/Turchynov Олександр Турчинов https://twitter.com/Turchynov @Turchynov https://twitter.com/Turchynov/status/1378052932600483844 37 мин
Не очікуючи від влади ініціатив та швидких рішень,штаб ЄС почав проведення обліку резервістів та ветеранів АТО і ССО для забезпечення швидкого реагування на випадок виникнення реальних загроз.
должны понимать, что никто в Украине по этому поводу - не успокоился , а наоборот ;
должны понимать, что рано или поздно эти территории Украине прийдется освобождать военным способом, получив помощь США и NATO ;
должны понимать, что и украинцы тоже понимают, что уговоры и мнимые перемирия с кацапами ни к чему не приводят и не приведут никогда, а время идёт и терпение не бесконечно
тчк