При пересчете голосов на довыборах в Ивано-Франковской области выявлено расхождение - на одном участке кандидату Шевченко "дорисовали" 116 голосов, - ОПОРА

В ходе пересчета голосов по 87 округе в Ивано-Франковской области обнаружили расхождение еще на одном избирательном участке. Там за одного из кандидатов добавили "лишних" 116 бюллетеней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".

Так, окружная избирательная комиссия выявила расхождение количества бюллетеней с голосами за кандидата Александра Шевченко на избирательном участке №260536.

"Члены ОИК насчитали 315 бюллетеней, в то время как на упаковке с бюллетенями было указано 431. Расхождение составило 116 бюллетеней", - говорится в сообщении.

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Комиссия утвердила протокол, в котором напротив фамилии Александра Шевченко указала фактическое количество голосов, которое было обнаружено при пересчете - 315.

"За это решение проголосовали 10 членов ОИК. К протоколу добавили особое мнение трех членов комиссии. Кроме того, составлен акт о расхождении", - сообщают наблюдатели.

Отметим, по состоянию на вечер 2 апреля на довыборах в Раду по 87 мажоритарном округе посчитали 92,3% голосов. Лидирует Василий Вирастюк от "Слуги народа".

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Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31,51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,52%", на третьем – "свободовец" Руслан Кошулинский с 28,83% голосов избирателей.