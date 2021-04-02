При пересчете голосов на довыборах в Ивано-Франковской области выявлено расхождение - на одном участке кандидату Шевченко "дорисовали" 116 голосов, - ОПОРА
В ходе пересчета голосов по 87 округе в Ивано-Франковской области обнаружили расхождение еще на одном избирательном участке. Там за одного из кандидатов добавили "лишних" 116 бюллетеней.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".
Так, окружная избирательная комиссия выявила расхождение количества бюллетеней с голосами за кандидата Александра Шевченко на избирательном участке №260536.
"Члены ОИК насчитали 315 бюллетеней, в то время как на упаковке с бюллетенями было указано 431. Расхождение составило 116 бюллетеней", - говорится в сообщении.
Комиссия утвердила протокол, в котором напротив фамилии Александра Шевченко указала фактическое количество голосов, которое было обнаружено при пересчете - 315.
"За это решение проголосовали 10 членов ОИК. К протоколу добавили особое мнение трех членов комиссии. Кроме того, составлен акт о расхождении", - сообщают наблюдатели.
Отметим, по состоянию на вечер 2 апреля на довыборах в Раду по 87 мажоритарном округе посчитали 92,3% голосов. Лидирует Василий Вирастюк от "Слуги народа".
Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.
По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31,51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,52%", на третьем – "свободовец" Руслан Кошулинский с 28,83% голосов избирателей.
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Очевидно так будуть відбуватися вибори у 2024 президента і ВРУ, сьогодні блаЗЕні тренуються до виборів в 24-му.
Шостий день блаЗЕньських виборів на Івано-Франківщині.
На двох дільницях сьогодні скасували результати, -на обох дільницях Вірастюк програє Шевченку і Кошулинському.
В єрмакоОП чітко поставили завдання - вибори має «виграти» Вірастюк, за будь яку ціну. Тоді ж туди прибув десант слуг нароту на чолі з велюровою катлєтою, -Тищенко. Відтак, змінили голову ОВК, зачистили силами СБУ територію і вже зранку виявили в погано запечатаному мішку дільниці з села Микуличин підстави для анулювання перемоги О. Шевченка.
ОВК оточує СБУ чи МВС(фото). Ця світлина чітко ілюструє як проходять "чесні "вибори при «зеленій» владі.
Події на 87 окрузі розгортаються в традиціях часів Януковича.
Навіть гірше, бо тоді хоть намагались створювати видимість процесу. Сьогодні результати спотворені, виборче право розтоптане, слуги тупо «контролюють» процес.
Це вже єдіная рассія чи ще ні?
Півтора роки тому, на округах перемагала і "корабельна сосна" під брендом ЗЕ і «Слуга народу»...
Сьогодні, Слугам уже не допомогли ні ЗЕ літчно , ні адмінресурс, ні інші танці з бубнами...
ЗЕадмінресурс не зміг перемогти Бєнєбізнесресурс.
Лише пряма фальсифікація, втручання десятків нардепів від Слуг нароту і силовики роблять Вірастюка депутатом.
Партії «За майбутне» бєні окремий привіт..., як красіво об вас витерли ноги. Того Шевченка, який в 2019 році свічки ставив в усіх церквах Івано-Франківщини за перемогу ЗЕ кинули через те чим ЗЕ грав на роялі. Яскрава ілюстрація ЗЕверховенства права в державі.
Ви зробили це разом !!! А поржать?
https://youtu.be/aEZLwhObYtc
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOuYzUteDvAhUFyaQKHeGwCnIQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Flb.ua%2Fnews%2F2017%2F10%2F25%2F380245_igor_mosiychuk_vitaliy_bala_raneni.html&usg=AOvVaw2VFYd05j08Ulr324HDO61E
Ігоря Мосійчука і Віталія Балу поранено вибухом у Києві ...
25 жовт. 2017 р. - Ігоря Мосійчука і Віталія Балу поранено вибухом у Києві. Вибух стався біля телеканалу "Еспресо".
Петро Мага
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 рр. - ведучий програми «Телефортуна» на «УТ-1» (потім - Першому національному).
З https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 по https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року - співведучий телепрограми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_LIVE «Шустер LIVE» .
З 2017 року є ведучим рубрики «Голос народу» в рамках програми «Вечірній прайм» на каналі https://uk.wikipedia.org/wiki/112_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 «112 Україна» .
Віталій Бала - політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій.
В 2020 году доходы Вирастюка составляли 1,69 млн грн., его жены - 260 тыс. грн.
В наличности кандидат от "слуги" держит $300 тыс., в банках - 90 тыс. грн.
Его жена Инна задекларировала $100 тыс. наличными, золотой слиток весом 1 кг стоимостью 1,64 млн грн. и 57 тыс. грн. в банке.Та маса квартир.==========З 2009 починає свою кар'єру як актор кіно.====У нього був брат-----Рома́н Яросла́вович Вірастю́к (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1968 1968 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківськ - пом. https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] ) - український спортсмен, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0 штовхальник ядра .Смертьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 _(51 рік)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна -----На парламентських виборах 2019 року балотувався за округом № 84 Івано-Франківська, де набравши 11 %, посів 4-те місце.
https://www.youtube.com/watch?v=f62atM7khA4
10 дільниць сьогодні рахують..