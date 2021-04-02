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При пересчете голосов на довыборах в Ивано-Франковской области выявлено расхождение - на одном участке кандидату Шевченко "дорисовали" 116 голосов, - ОПОРА

При пересчете голосов на довыборах в Ивано-Франковской области выявлено расхождение - на одном участке кандидату Шевченко

В ходе пересчета голосов по 87 округе в Ивано-Франковской области обнаружили расхождение еще на одном избирательном участке. Там за одного из кандидатов добавили "лишних" 116 бюллетеней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".

Так, окружная избирательная комиссия выявила расхождение количества бюллетеней с голосами за кандидата Александра Шевченко на избирательном участке №260536.

"Члены ОИК насчитали 315 бюллетеней, в то время как на упаковке с бюллетенями было указано 431. Расхождение составило 116 бюллетеней", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пересчитывать голоса на 87-м округе Прикарпатья будут еще минимум двое суток, - движение "ЧЕСНО"

Комиссия утвердила протокол, в котором напротив фамилии Александра Шевченко указала фактическое количество голосов, которое было обнаружено при пересчете - 315.

"За это решение проголосовали 10 членов ОИК. К протоколу добавили особое мнение трех членов комиссии. Кроме того, составлен акт о расхождении", - сообщают наблюдатели.

Отметим, по состоянию на вечер 2 апреля на довыборах в Раду по 87 мажоритарном округе посчитали 92,3% голосов. Лидирует Василий Вирастюк от "Слуги народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду на Прикарпатье: еще на одном участке исчезла часть бюллетеней - в ОИК вызвали полицию, - ОПОРА. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31,51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,52%", на третьем – "свободовец" Руслан Кошулинский с 28,83% голосов избирателей.

Автор: 

Ивано-Франковская область (923) ОПОРА (247) Шевченко Александр Леонидович (327) досрочные выборы (127)


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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/zinoviy.guzar?__cft__[0]=AZWTUfkPJfQQSCslD84YhuWfZ7VUcXnjy1NDdnKUAgnjNqGO-*******************************************************************************-HXe7bL7g1mU28vvh5HGG7pp584LCZ6EM7MVDNLDY6PaBVXIM1WidBOEFcfGQ_SNKM210DEnf2mTEtneCNVoSkFP&__tn__=-UC%2CP-y-R Zinoviy Huzar
Очевидно так будуть відбуватися вибори у 2024 президента і ВРУ, сьогодні блаЗЕні тренуються до виборів в 24-му.

Шостий день блаЗЕньських виборів на Івано-Франківщині.

На двох дільницях сьогодні скасували результати, -на обох дільницях Вірастюк програє Шевченку і Кошулинському.
В єрмакоОП чітко поставили завдання - вибори має «виграти» Вірастюк, за будь яку ціну. Тоді ж туди прибув десант слуг нароту на чолі з велюровою катлєтою, -Тищенко. Відтак, змінили голову ОВК, зачистили силами СБУ територію і вже зранку виявили в погано запечатаному мішку дільниці з села Микуличин підстави для анулювання перемоги О. Шевченка.
ОВК оточує СБУ чи МВС(фото). Ця світлина чітко ілюструє як проходять "чесні "вибори при «зеленій» владі.

Події на 87 окрузі розгортаються в традиціях часів Януковича.

Навіть гірше, бо тоді хоть намагались створювати видимість процесу. Сьогодні результати спотворені, виборче право розтоптане, слуги тупо «контролюють» процес.
Це вже єдіная рассія чи ще ні?

Півтора роки тому, на округах перемагала і "корабельна сосна" під брендом ЗЕ і «Слуга народу»...

Сьогодні, Слугам уже не допомогли ні ЗЕ літчно , ні адмінресурс, ні інші танці з бубнами...
ЗЕадмінресурс не зміг перемогти Бєнєбізнесресурс.
Лише пряма фальсифікація, втручання десятків нардепів від Слуг нароту і силовики роблять Вірастюка депутатом.

Партії «За майбутне» бєні окремий привіт..., як красіво об вас витерли ноги. Того Шевченка, який в 2019 році свічки ставив в усіх церквах Івано-Франківщини за перемогу ЗЕ кинули через те чим ЗЕ грав на роялі. Яскрава ілюстрація ЗЕверховенства права в державі.

Ви зробили це разом !!! А поржать?
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02.04.2021 23:15
+8
Не правильно. Вірастюк дурний, Шєвчєнко - підлий. Хай краще у ВРУ буде ще один зелений дурак.
При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 181
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02.04.2021 23:25
+5
Стекломой - друг клоуна хотел обмануть украинцев, не удалось
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02.04.2021 22:58
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Правила форума Совет форумчан
Стекломой - друг клоуна хотел обмануть украинцев, не удалось
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02.04.2021 22:58 Ответить
не удивительно и даже ожидаемо
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02.04.2021 22:59 Ответить
Не дадим в обиду Шеву! Я правильно говорю?
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02.04.2021 23:08 Ответить
Не правильно. Вірастюк дурний, Шєвчєнко - підлий. Хай краще у ВРУ буде ще один зелений дурак.
При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 181
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02.04.2021 23:25 Ответить
Циркова вистава триває!!!Булоб смішно ,якби не було так огидно !!!)))
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02.04.2021 23:09 Ответить
Реально, яка різниця ,це ляльки одного балагана!!!)))
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02.04.2021 23:10 Ответить
https://www.facebook.com/zinoviy.guzar?__cft__[0]=AZWTUfkPJfQQSCslD84YhuWfZ7VUcXnjy1NDdnKUAgnjNqGO-*******************************************************************************-HXe7bL7g1mU28vvh5HGG7pp584LCZ6EM7MVDNLDY6PaBVXIM1WidBOEFcfGQ_SNKM210DEnf2mTEtneCNVoSkFP&__tn__=-UC%2CP-y-R Zinoviy Huzar
Очевидно так будуть відбуватися вибори у 2024 президента і ВРУ, сьогодні блаЗЕні тренуються до виборів в 24-му.

Шостий день блаЗЕньських виборів на Івано-Франківщині.

На двох дільницях сьогодні скасували результати, -на обох дільницях Вірастюк програє Шевченку і Кошулинському.
В єрмакоОП чітко поставили завдання - вибори має «виграти» Вірастюк, за будь яку ціну. Тоді ж туди прибув десант слуг нароту на чолі з велюровою катлєтою, -Тищенко. Відтак, змінили голову ОВК, зачистили силами СБУ територію і вже зранку виявили в погано запечатаному мішку дільниці з села Микуличин підстави для анулювання перемоги О. Шевченка.
ОВК оточує СБУ чи МВС(фото). Ця світлина чітко ілюструє як проходять "чесні "вибори при «зеленій» владі.

Події на 87 окрузі розгортаються в традиціях часів Януковича.

Навіть гірше, бо тоді хоть намагались створювати видимість процесу. Сьогодні результати спотворені, виборче право розтоптане, слуги тупо «контролюють» процес.
Це вже єдіная рассія чи ще ні?

Півтора роки тому, на округах перемагала і "корабельна сосна" під брендом ЗЕ і «Слуга народу»...

Сьогодні, Слугам уже не допомогли ні ЗЕ літчно , ні адмінресурс, ні інші танці з бубнами...
ЗЕадмінресурс не зміг перемогти Бєнєбізнесресурс.
Лише пряма фальсифікація, втручання десятків нардепів від Слуг нароту і силовики роблять Вірастюка депутатом.

Партії «За майбутне» бєні окремий привіт..., як красіво об вас витерли ноги. Того Шевченка, який в 2019 році свічки ставив в усіх церквах Івано-Франківщини за перемогу ЗЕ кинули через те чим ЗЕ грав на роялі. Яскрава ілюстрація ЗЕверховенства права в державі.

Ви зробили це разом !!! А поржать?
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02.04.2021 23:15 Ответить
Бубочка ще нашим власним обнульонишом стане.
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02.04.2021 23:17 Ответить
Брехня.Фальсифікують на користь провладного кандидата(Вірастюка).Голову ОВК привезли з Ірпеня,бюлетені на користь Шевченка кудись зникають,а ОВК з цього приводу до правоохоронців не звертається.
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02.04.2021 23:20 Ответить
Ирина Фарион про фальсификацию выборов

https://youtu.be/aEZLwhObYtc
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02.04.2021 23:27 Ответить
"Василий Вирастюк очень удивил, причем удивил - неприятно. Не подобает настоящему чемпиону, которым является Вирастюк, получать победу за счет фальсификации выборов. И действительно, лучшим выходом из ситуации были бы перевыборы, но действующую власть честность и справедливое волеизъявление граждан не интересует, и она очень хочет «назначить» победителем Василия Вирастюка, которому похоже также все равно, как получить мандат народного депутата", - украинский политолог и блогер Виталий Бала пишет у себя в Facebook.

При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7433
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02.04.2021 23:33 Ответить
Это тот Бала, который вёл передачу на меертвечуковском канале? Да уж...
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02.04.2021 23:36 Ответить
Політолог Віталій Бала не вів програми на каналах медведчука. Можливо ти плутаєш з журналістом Петро Мага, який дійсно вів програму на 112 каналі.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOuYzUteDvAhUFyaQKHeGwCnIQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Flb.ua%2Fnews%2F2017%2F10%2F25%2F380245_igor_mosiychuk_vitaliy_bala_raneni.html&usg=AOvVaw2VFYd05j08Ulr324HDO61E
Ігоря Мосійчука і Віталія Балу поранено вибухом у Києві ...
25 жовт. 2017 р. - Ігоря Мосійчука і Віталія Балу поранено вибухом у Києві. Вибух стався біля телеканалу "Еспресо".
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02.04.2021 23:45 Ответить
Угу. А "По сути" на Newsone? Так Вы заблуждаетесь или фальсифицируете?
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03.04.2021 00:09 Ответить
Ти свідомо маніпулюєш. Зайди в Google і перевір.

Петро Мага

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 рр. - ведучий програми «Телефортуна» на «УТ-1» (потім - Першому національному).
З https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 по https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року - співведучий телепрограми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_LIVE «Шустер LIVE» .
З 2017 року є ведучим рубрики «Голос народу» в рамках програми «Вечірній прайм» на каналі https://uk.wikipedia.org/wiki/112_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 «112 Україна» .

Віталій Бала - політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій.
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03.04.2021 00:24 Ответить
Ви хочете щоб він цим----''З https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 року проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львові та працює водієм-охоронцем в компанії «Концерн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 Галнафтогаз» .''=====чи цим ---''9 листопада 2015 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державна прикордонна служба України повідомила, що Василь Вірастюк став інспектором прикордонної служби (проходить строкову службу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Львівському аеропорту ''-----------займався.Йому ж важко.Тельбух заважає. А от сидіти в ВР---можливо ще й кресло персональне зроблять. =========з декларації============
В 2020 году доходы Вирастюка составляли 1,69 млн грн., его жены - 260 тыс. грн.
В наличности кандидат от "слуги" держит $300 тыс., в банках - 90 тыс. грн.
Его жена Инна задекларировала $100 тыс. наличными, золотой слиток весом 1 кг стоимостью 1,64 млн грн. и 57 тыс. грн. в банке.Та маса квартир.==========З 2009 починає свою кар'єру як актор кіно.====У нього був брат-----Рома́н Яросла́вович Вірастю́к (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1968 1968 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківськ - пом. https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] ) - український спортсмен, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0 штовхальник ядра .Смертьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 _(51 рік)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна -----На парламентських виборах 2019 року балотувався за округом № 84 Івано-Франківська, де набравши 11 %, посів 4-те місце.
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03.04.2021 08:02 Ответить
ВишиВатник репаний та ще й дурний😕
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05.04.2021 01:44 Ответить
Найдикіша дич на 87-му виборчому окрузі - спецназ тягне Вірастюка в нардепи
https://www.youtube.com/watch?v=f62atM7khA4
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02.04.2021 23:39 Ответить
Вася , це теж клован , відрізняється від Віслючка лише габарітами !!!)))
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02.04.2021 23:48 Ответить
Ох нелёгкая эта работа - тянуть в Раду Бегемота 😂
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05.04.2021 01:48 Ответить
шевченку можно дорисовать... он "хозяин" прикарпатья... и на побегеньках у бени.
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03.04.2021 00:02 Ответить
Это как? А остальные цифры? ГДЕ эти 116 бюллетеней? Уже решили не морочится с "воровством", пишут цифры какие надо? Чувствую дорого нам обойдется их вынос из власти...
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03.04.2021 00:15 Ответить
Что то мне это начинает напоминать Мукачево 2004 года...
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03.04.2021 00:17 Ответить
При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 8051
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03.04.2021 10:14 Ответить
Шляг би їх усіх трьох трафив !
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05.04.2021 01:45 Ответить
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3005285099699376&ref=notif&notif_id=1617372061623373&notif_t=live_video ОВК ЗНОВУ ЗАПРАЦЮВАЛО..
10 дільниць сьогодні рахують..
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03.04.2021 10:18 Ответить
 
 