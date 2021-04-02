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На Львовщине чиновник Госводагентства попался на взятке 104 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Во Львовской области при получении взятки задержан начальник эксплуатационного участка одного из бассейновых управлений Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

На Львовщине чиновник Госводагентства попался на взятке 104 тыс. грн, - прокуратура 01

По данным следствия, чиновник требовал от жителя Львовщины 103,8 тыс грн за содействие в предоставлении в аренду экскаватора и высотного крана, принадлежащих госпредприятию, без оформления соответствующих договоров и соглашений. В частности, подозреваемый незаконно передал кран и экскаватор для проведения работ в с. Подрясное и с. Прут на Львовщине, что могло помешать обеспечению бесперебойного функционирования водных объектов региона.

Задержали чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины при получении части взятки - 73,6 тыс грн. 

На Львовщине чиновник Госводагентства попался на взятке 104 тыс. грн, - прокуратура 02

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На Львовщине чиновник Госводагентства попался на взятке 104 тыс. грн, - прокуратура 03

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности. Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ГБР задержало главного налогового инспектора Киевской области на взятке в 400 тыс. гривен: угрожал предпринимателям огромными штрафами. ФОТО

Автор: 

взятка (6166) прокуратура (5020) Госводагентство (11) Львовская область (2916)


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Та таку дрібноту ,мають сотню за добу на нари пакувати,щоденно,тоді можливо через рік відчуємо якись позитів !!!)))
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02.04.2021 23:00 Ответить
если не топовый чиновник-ничего не будет
а если топовый!!!,,,-через год СНБО может(или не сможет)
ввести персональные санкции
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02.04.2021 23:28 Ответить
ух..ржач!)))..да вся Украина в таком дерьме уже 31 год бултыхается..))) ..тоже новость..
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02.04.2021 23:32 Ответить
Тількі не кажи ,що в СРСР ні сексу ,ні корупціі не було !!!)))
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02.04.2021 23:38 Ответить
да то ж слезы были..на стол накрыть))....воровство, да, было, примерно и как сейчас по уровню коррупция))..но оно уравнивалось недоплатой к з\плате....баланс соблюдался..))
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02.04.2021 23:44 Ответить
103,8 тыс грн - странная сумма взятки.
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03.04.2021 08:58 Ответить
Родимые пятна эпохи застоя.
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03.04.2021 11:30 Ответить
 
 