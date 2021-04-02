На Львовщине чиновник Госводагентства попался на взятке 104 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Во Львовской области при получении взятки задержан начальник эксплуатационного участка одного из бассейновых управлений Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал от жителя Львовщины 103,8 тыс грн за содействие в предоставлении в аренду экскаватора и высотного крана, принадлежащих госпредприятию, без оформления соответствующих договоров и соглашений. В частности, подозреваемый незаконно передал кран и экскаватор для проведения работ в с. Подрясное и с. Прут на Львовщине, что могло помешать обеспечению бесперебойного функционирования водных объектов региона.

Задержали чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины при получении части взятки - 73,6 тыс грн.

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Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности. Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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