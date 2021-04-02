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На месте президента собрал бы силовиков и спросил, почему эти ребята до сих пор на свободе, - Сакварелидзе о санкциях против контрабандистов

На месте президента собрал бы силовиков и спросил, почему эти ребята до сих пор на свободе, - Сакварелидзе о санкциях против контрабандистов

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе прокомметировал введение санкций против контрабандистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сакварелидзе отметил: "На месте Президента собрал бы всех силовиков и с центра, и с регионов и спросил бы у них: почему эти ребята до сих пор на свободе и занимаются "экономической диверсией" против Украины?

"Іван Бокало (зареєстрований – Львів)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області, президент футбольного клубу "Минай")

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса, один з підозрюваних у справі ексголови Нацполіції Одещини Дмитра Головіна щодо розкрадання речових доказів (цигарок)

Віктор Шерман (Одеса, бізнесмен, фірми якого займаються морськими вантажоперевезеннями)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух ((львівський кримінальний авторитет, відомий за прізвиськом "Вова Морда")"

И дал бы им месяц на решения проблемы. И никаких санкций не понадобилось бы.

Если по нескольким из них уже были перспективные дела в Антикор суде, то теперь они будут иметь повод разбить их в ЕСПЧ. Скажут был политический подвох и 100% выиграют...(

Также читайте: В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции, - СМИ

Автор: 

контрабанда (2409) санкции (11319) Сакварелидзе Давид (318)


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Топ комментарии
+15
На месте президента собрал бы силовиков и спросил почему эти ребята до сих пор на свободе, - Сакварелидзе о санкциях против контрабандистов - Цензор.НЕТ 7292
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02.04.2021 23:31
+14
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 6824
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02.04.2021 23:45
+10
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 1285
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02.04.2021 23:46
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А тоді з ким ПРацювати,нє?
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02.04.2021 23:30 Ответить
вже навіть зєліни подільники починають ржати з його мощних "санкцій" які ніхрєна не зачипають
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03.04.2021 06:30 Ответить
А ти, Давид Сакварелидзе, йому ще його ж питання до Порошенка озвуч...
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02.04.2021 23:31 Ответить
Аваков і в курсі і в долі )
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02.04.2021 23:31 Ответить
ну что непонятно очередное квартальное шоу не переживайте у них все будет хорошо роли исполнят и дальше кормушке или другие прийдут
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02.04.2021 23:31 Ответить
На месте президента собрал бы силовиков и спросил почему эти ребята до сих пор на свободе, - Сакварелидзе о санкциях против контрабандистов - Цензор.НЕТ 7292
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02.04.2021 23:31 Ответить
Как тут не вспомнить... "Развели как котят".
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03.04.2021 00:30 Ответить
Чуть обмишулился грузинский парень с фразой что должен был сказать главный. Он должен был спросить: *Как---вы ещё на свободе?*,
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02.04.2021 23:34 Ответить
А чого ж ці контрабандисти при Сакварелідзе були? Не хоче розповісти?
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02.04.2021 23:37 Ответить
А ты что хотел, чтобы одним указом Давид поборол контрабанду? Или ты внатуре идиот?!
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03.04.2021 06:19 Ответить
Ну, если он указы выдавал, то ты *******.
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03.04.2021 13:03 Ответить
«Собрать силовиков ?»
Так силовики сами из этой кормушки питались
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02.04.2021 23:41 Ответить
"питались"? или питаются?
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03.04.2021 11:02 Ответить
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 6824
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02.04.2021 23:45 Ответить
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 1285
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02.04.2021 23:46 Ответить
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 3336
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02.04.2021 23:50 Ответить
ціна бомба чи бімба - зшибає з ніг ))
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03.04.2021 08:45 Ответить
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 2604
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03.04.2021 00:31 Ответить
🙈😂😂🥲
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03.04.2021 02:07 Ответить
Ну это правда!цифры вещь упертая!при шмаркле жить стало хуже!зделай подарок всей нашей большой стране,УЙДИ.
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03.04.2021 08:25 Ответить
Итого...средний рост цен 40 процентов...
А пенсии проиндексировали на 11..
Вывод...пенсионеры стали беднее на 29 процентов

Конец эпохи бедности...однозначно конец..
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03.04.2021 09:45 Ответить
Контрабас треба щемити, підтримую. Але: як все тут зроблено "по-бубочкіному", так само, як з мертвечуковими нафтопродуктами та аналами.
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02.04.2021 23:46 Ответить
Интересные игры идут вокруг арестованных активов Медведчука. Конкурс объявленный Агентством по розыску и менеджмента активов составлен таким образом, что результат его предельно ясен и часть трубопровода "Самара-Западное направление", попадает в руки "Нафтогаза", который уже даже сформировал команду менеджеров для управления. Большая часть из них - бывшие управляющие ГП "Центроэнерго", т.е. фактически сотрудники Коломойского.
tZE inform
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03.04.2021 00:34 Ответить
Данилов сегодня у Шустера объяснял почему они не сидят, оказывается ВР, он не уточнил в каком году, отменила уголовную ответственность за контрабанду, и теперь приходится их выковыривать через конторы, с которыми они крутят мульку
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03.04.2021 01:04 Ответить
данилов, как обычно, насрал в мозг лошарам 73%. В криминальном кодексе есть статейки.
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03.04.2021 06:17 Ответить
В криминальном кодексе много статеек, НО не для всех.
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03.04.2021 10:05 Ответить
Вот не пойму: если по итогам заседания РНБО Президент перечисляет список топ 10 преступников-контрабандистов, с которыми мы все должны как-то побороться, это выходит что Министр МВД зря свой хлеб ест? (с)
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03.04.2021 01:42 Ответить
Давид, остановись! Ты же разбиваешь в пух и прах фантазии 73% о "величайшем в мире" борце с контрабандой! Ведь у лошар любящих приколы, нет мозгов открыть криминальный кодекс, чтобы посмотреть чем грозит указ порношута и снбо для преступников (ничем)!
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03.04.2021 06:15 Ответить
да потому , что платят во все инстанции.
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03.04.2021 06:56 Ответить
Цей який не лох подарунок обіцяв за Альперіна, посадили й відпустили, тепер санкції. Все-таки, Альперін вважає що "воно" - лох.
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03.04.2021 07:33 Ответить
Нет, надо бы спросить иначе: "ребята, почему ВЫ до сих пор на свободе?"
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03.04.2021 07:43 Ответить
і всі в захваті, всі аплодують.
ще почніть скандувати "сакварелідзе/саакашвілі - в президенти" - тьфу.
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03.04.2021 08:10 Ответить
Марні заклики, якби ж то президент був на своєму місці не фігурально.
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03.04.2021 09:42 Ответить
і отримав би просту відповідь - як їх саджати вони ж кормільці.
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03.04.2021 09:52 Ответить
и спросил, почему эти ребята до сих пор на свободе -------- а в ответ услышал бы как это стадо в погонах мычит "НАМ СТРАШНО". Неужели пример захвата Крыма не показал что мусор дворнику не друг. И дяди маленьких не бьют, а больших боятся.
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04.04.2021 06:16 Ответить
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 1849
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04.04.2021 06:49 Ответить
 
 