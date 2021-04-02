На месте президента собрал бы силовиков и спросил, почему эти ребята до сих пор на свободе, - Сакварелидзе о санкциях против контрабандистов

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе прокомметировал введение санкций против контрабандистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сакварелидзе отметил: "На месте Президента собрал бы всех силовиков и с центра, и с регионов и спросил бы у них: почему эти ребята до сих пор на свободе и занимаются "экономической диверсией" против Украины?

"Іван Бокало (зареєстрований – Львів)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області, президент футбольного клубу "Минай")

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса, один з підозрюваних у справі ексголови Нацполіції Одещини Дмитра Головіна щодо розкрадання речових доказів (цигарок)

Віктор Шерман (Одеса, бізнесмен, фірми якого займаються морськими вантажоперевезеннями)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух ((львівський кримінальний авторитет, відомий за прізвиськом "Вова Морда")"

И дал бы им месяц на решения проблемы. И никаких санкций не понадобилось бы.

Если по нескольким из них уже были перспективные дела в Антикор суде, то теперь они будут иметь повод разбить их в ЕСПЧ. Скажут был политический подвох и 100% выиграют...(

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