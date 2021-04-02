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Новости Санкции против России
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Решением СНБО введены санкции против ряда российских организаций, в том числе "Россотрудничества"

Решением СНБО введены санкции против ряда российских организаций, в том числе

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 2 апреля, принял решение о введении санкций против 11 российских компаний и организаций, включая "Россотрудничество".

Всего под санкции попали 68 юридических лиц, по данным СБУ, связанных с 10 контрабандистами, против которых СНБО ввел персональные санкции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Liga.net.

Глава "Россотрудничества" Евгений Примаков заявил, что организация еще не получала официальных уведомления от украинских властей. При этом он выразил опасение относительно безопасности руководительницы киевского филиала, которой якобы что-то угрожает. Формально она является сотрудницей посольства РФ в Украине и имеет дипломатический статус, сообщают "РИА Новости".

Санкции против "Россотрудничества" накануне анонсировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Поводом для обращения министра в СНБО стал объявленный филиалом этого агентства "творческий конкурс" "День Шевченко", которого организаторы назвали "российско-украинским поэтом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченко в России назвали "русско-украинским поэтом". МИД и СНБО отреагировали: Дерзкие посягательства страны-агрессора на историко-культурное наследие

Автор: 

санкции (11319) Россотрудничество (10)


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Топ комментарии
+8
Почему на спутниках не заблокированы рашкины каналы?

При порохе их вроде отслеживали и блокировали
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02.04.2021 23:44
+5
що Байден животворящий робить, молодець!
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02.04.2021 23:44
+5
СНБО пора переименовать
в Санкционный Отдел 95 Квартала
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02.04.2021 23:48
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Почему на спутниках не заблокированы рашкины каналы?

При порохе их вроде отслеживали и блокировали
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02.04.2021 23:44 Ответить
тому що Вова ЗЕбіл все робить для піара і замилювання очей ЗЕ-скота, а не для того, щоб справді щось корисне зробити
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02.04.2021 23:50 Ответить
Не было такого, не выдумывайте, никто их никогда не блокировал - технически это невозможно!
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03.04.2021 08:26 Ответить
що Байден животворящий робить, молодець!
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02.04.2021 23:44 Ответить
Всього лиш чергова ІБД.
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02.04.2021 23:51 Ответить
Та оно то так, но... Запретили торговать Николаевскому судостроительному, "Мотор сiч", Южмаш, Антонову... Все эти предприятия, некогда флагманы, мертвы. На Раше это как-то отразилось?
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03.04.2021 02:52 Ответить
Конечно отразилось, сраные подонки, двигателей нет у Засрахи ни для кораблей ни для вертолетов, и вообще идитенах...
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03.04.2021 10:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/483733 Гарик, переживай за Украину, оно полезнее, а так, для инфы, а не для расстройства. Николаевцы отказались поставлять газовые турбины на фрегаты "Эссен" и "Григорович". Эти корабли уже года 4-5 бороздят на рассейских газовых турбинах. Бывший гендир "МС" Богуслаев, сейчас в Раше, причем с ведущими спецами, с наработками и флешками с документацией. Вертолетные движки, года 2-3 как клепают.
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03.04.2021 10:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/483733 Замечу, Антонов, крайний (надеюсь не последний) самолет, выпустил в конце 2013 года. "МС", всегда нравилось это предприятие, продали Китаю, когда там производство упало в 6 (!) раз. Там 30 000 человек работало, сейчас - труп.
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03.04.2021 10:54 Ответить
Миша, голубь, вот тебе подарок от меня!
Надеюсь, вид развеленного украинского сарая сделает счастливым твоё утро!

Рішенням РНБО введено санкції проти низки російських організацій, зокрема "Росспівробітництва" - Цензор.НЕТ 4958
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03.04.2021 11:10 Ответить
Что за чушь?
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03.04.2021 11:22 Ответить
Масштаб маловат?
Исправляюсь!
Рішенням РНБО введено санкції проти низки російських організацій, зокрема "Росспівробітництва" - Цензор.НЕТ 448
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03.04.2021 11:49 Ответить
СНБО пора переименовать
в Санкционный Отдел 95 Квартала
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02.04.2021 23:48 Ответить
Только я наблюдаю зверские метания в погоне за процентами рейтинга? Никакой логики, первоочередных проблем, и близко не видно...
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02.04.2021 23:57 Ответить
есть в этой конторе один человечек -

Евгений Гороховский, еврей, продвигающий в Украине русский шовинизм
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03.04.2021 00:00 Ответить
https://radikal.ru Рішенням РНБО введено санкції проти низки російських організацій, зокрема "Росспівробітництва" - Цензор.НЕТ 1559
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03.04.2021 00:04 Ответить
 
 