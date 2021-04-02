Решением СНБО введены санкции против ряда российских организаций, в том числе "Россотрудничества"

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 2 апреля, принял решение о введении санкций против 11 российских компаний и организаций, включая "Россотрудничество".

Всего под санкции попали 68 юридических лиц, по данным СБУ, связанных с 10 контрабандистами, против которых СНБО ввел персональные санкции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Liga.net.

Глава "Россотрудничества" Евгений Примаков заявил, что организация еще не получала официальных уведомления от украинских властей. При этом он выразил опасение относительно безопасности руководительницы киевского филиала, которой якобы что-то угрожает. Формально она является сотрудницей посольства РФ в Украине и имеет дипломатический статус, сообщают "РИА Новости".

Санкции против "Россотрудничества" накануне анонсировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Поводом для обращения министра в СНБО стал объявленный филиалом этого агентства "творческий конкурс" "День Шевченко", которого организаторы назвали "российско-украинским поэтом".

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