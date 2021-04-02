" -Никакая дивизия США в Украину в случае наступления России не прибудет, - Забродский"

Украине следует укреплять обороноспособность и рассчитывать только на собственные силы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил нардеп "ЕС", генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ.

Помощь западных партнеров, по его словам, чрезвычайно важна. "Касательно помощи, которую могут предоставить западные партнеры. Безусловно, для нас она является критически важной и существенной. Но это не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины, завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за Украину. Только одна силовая организация будет сражаться за Украину - это Вооруженные силы Украины", - сказал Забродский.

Он добавил, что Украине необходимо систематически заниматься вопросами оборонной сферы и усиления обороноспособности.

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