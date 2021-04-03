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Новости Агрессия России против Украины
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С начала агрессии РФ на Донбассе от мин погибло 42 ребенка, - ЮНИСЕФ

С начала агрессии РФ на Донбассе от мин погибло 42 ребенка, - ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал количество детей, которые погибли из-за мин или взрывных устройств на Донбассе. В период с апреля 2014 года по август 2020 года жертвами мин и взрывчатки стали 42 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Как отмечают в фонде, в большинстве случаев смертельные инциденты случаются, когда дети подбирают взрывоопасные предметы, потому что думают, что это игрушки.

По данным ЮНИСЕФ, с начала войны на востоке Украины 42 ребенка погибли и 144 получили ранения из-за мин и взрывоопасных предметов.

"В течение почти семи лет конфликта обучение по вопросам минной опасности для детей по обе стороны от линии разграничения остается крайне важным", - заявили в фонде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На разминирование Донбаса понадобится 25-30 лет, - Резников

Автор: 

дети (6522) минирование (1446) ЮНИСЕФ (166) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
кацапия должна исчезнуть
и это задача №1
для всего цивилизованного мира !
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03.04.2021 00:23
+1
Кацапня ховає вибухівку в дитячі іграшки.
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03.04.2021 00:40
+1
Ужас ! А опзжопники , бойки , Мураевы, допкины , Рабиновичи, «слуги« клоуна про «перемирие « и гражданский конфликт втирают
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03.04.2021 02:02
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Правила форума Совет форумчан
кацапия должна исчезнуть
и это задача №1
для всего цивилизованного мира !
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03.04.2021 00:23 Ответить
ребенок - це скільки років?
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03.04.2021 00:32 Ответить
херня, это же перемирие
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03.04.2021 00:37 Ответить
Кацапня ховає вибухівку в дитячі іграшки.
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03.04.2021 00:40 Ответить
Та розсилає на Новий рiк
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03.04.2021 01:25 Ответить
чий у тебе прапор?
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03.04.2021 09:33 Ответить
Понравился?
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03.04.2021 09:42 Ответить
ну и вопрос, уровня начальной школьі.
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03.04.2021 09:44 Ответить
Вопрос уровня начальной школы: "чий прапор?". Мышь наведи и увидишь "Al", т. е. Албания
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03.04.2021 10:02 Ответить
яке ти примітивне, повторити лише можеш, як папужка.
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03.04.2021 10:13 Ответить
ну і де у твоїй відповіді про любов? сказав А, так кажи і Б. чи мізки папужки не дають розвернутись?
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03.04.2021 10:14 Ответить
Что за папужка? Папуга? И при чем здесь любовь?
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03.04.2021 10:23 Ответить
хаха, а ти інтелектул рівня "русский - значит мозг узкий"
так саме як при тому "панравілса".
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03.04.2021 11:04 Ответить
Понравился, я говорил о прапоре))) Не тупи)))
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03.04.2021 11:19 Ответить
вот в єтомименно твоя тупость.
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03.04.2021 12:43 Ответить
Таке і у Афганістані було... Саме цікаве, що і наші солдати на цьому "ловилися"... Товарш розказував, як співслужбовець, десантник, знайшов красиву ляльку, і вирішив сестричці, на Тамбовщину, подарунок відвезти. Поїхав додому без пальців на руці, і без ока... Такі "цяцьки" СРСР розсилав по усьому світу, своїм "друзям", для організації терору. В Україні, в період афганської війни, теж було таке виробництво - здається, на Дніпропетровщині. На одному з "закритих" підприємств був "спеццех", по їх виготовленню... Посля настання незалежності цей цех ліквідували... Що сталося з подібними виробництвами в Росії, не відомо...
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03.04.2021 07:18 Ответить
Ужас ! А опзжопники , бойки , Мураевы, допкины , Рабиновичи, «слуги« клоуна про «перемирие « и гражданский конфликт втирают
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03.04.2021 02:02 Ответить
Это когда то кацапов пугало? Для кацапья количество детей, живых или мертвых не имеет значения, как там их любимый петруха сказал "бабы еще нарожают", ужас...
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03.04.2021 05:09 Ответить
не в пугании дело. путинские блогерьі на єту тему бабло собирают, потом крьісятничают. и тема служит аргументом в любую дьірку.
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03.04.2021 09:34 Ответить
Полиция! Телефонных "минеров" давайте на Донбасс. Вместо скучной отсидки на зоне - веселое и "прикольное" разминированние. И права человека будут соблюдены: не за решеткой и работа по специальности.
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03.04.2021 06:22 Ответить
Моя мама, в годы войны, нашла в огороде, скорее всего, гранату. Ей 4 года было, игралась. Немец (в хате штаб был) увидел, позвал, и тихо, чтобы не испугать, забрал гранату, после чего швырнул ее, и она взорвалась. Немец погрозил пальцем, сказал "найн". Урок на всю жизнь.
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03.04.2021 10:36 Ответить
 
 