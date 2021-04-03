Данилов: В гособоронзаказе в этом году - гораздо больше иностранного вооружения, чем годом ранее

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о количестве иностранного вооружения в государственном оборонном заказе на 2021 год.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Меня очень возмущает, когда начинают фантазировать относительно Гособоронзаказ. Это закрытый, тайный документ, что в нем есть, сегодня знают единицы ... Единственное, что я могу сказать - что иностранного вооружения в этом ГОЗ намного больше, чем было раньше", - сказал Данилов.

Он добавил, что Украина в этом вопросе сегодня располагает помощью своих партнеров - США, Великобритании и Канады.

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