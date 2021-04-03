Данилов: В гособоронзаказе в этом году - гораздо больше иностранного вооружения, чем годом ранее
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о количестве иностранного вооружения в государственном оборонном заказе на 2021 год.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Меня очень возмущает, когда начинают фантазировать относительно Гособоронзаказ. Это закрытый, тайный документ, что в нем есть, сегодня знают единицы ... Единственное, что я могу сказать - что иностранного вооружения в этом ГОЗ намного больше, чем было раньше", - сказал Данилов.
Он добавил, что Украина в этом вопросе сегодня располагает помощью своих партнеров - США, Великобритании и Канады.
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Вже б помовчало..
Так вот я тебе расскажу - их слепили на базе корпусов 80ток коих было дофига и больше .... Покрасили так красивенько- в пустынный «пиксель» Даже оптики не пожалели всякой разрой..... но перед отправкой из Одесского порта «арабы» заказали « независимых» экспертов с «приборами» . Так вот эти «эксперты» прозвонили эти БТРы на предмет «качества» брони ....Всплыла афера.... Но война тут как тут весьма кстати
Поэтому учитывая превосходство противника на востоке в численности - самое правильное решение клепать на базе старых 80к побольше и побыстрее..... Иначе будет как в 14 -«шушпанцеры» из автомастерских....
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Через прокладки или по ценам, на много большим, чем нам продавали до 2019 года.
где ракеты к высокоточной системы "Ольха-М" и реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" для "Град" и калибра 220 мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган". Одни вопросы...уже 7 лет прошло...а воз и ныне там.! Вот так власть, армия готова к обороне... дно!