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Нормандский формат может быть изменен за счет участия США, – Резников

Нормандский формат может быть изменен за счет участия США, – Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что участие США, как члена ОБСЕ и гаранта Будапештского меморандума, возможно и приемлемо на уровне "Нормандского формата" и Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу, 2 апреля. 

"Продолжается публично - на уровне Украины - речь о том, что участие США (в переговорах по Донбассу – ИФ) является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях. Начиная с того, что США являются членом ОБСЕ, в том числе, донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Поэтому, на сегодняшний день, США, как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать как в "Нормандском формате", так и на уровне послов и координаторов Трёхсторонней контактной группы", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся, дискуссии в рамках нормандского формата возобновятся в ближайшие недели, - МИД Франции

Автор: 

США (26860) нормандская четверка (1596) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+5
Гарно ж ти обізвав "найвеличнішого лідера **********" - офшорный недо-гетьман.

через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:

1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:

1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції.

І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511966.html
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03.04.2021 02:11
+3
Трындец, у вас в обиходе - бросать окурки из балкона... Это жестя.
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03.04.2021 01:55
+2
я за Зеленое что вообще молчу .. хорошая смена довести все начатое пЭтей ..
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03.04.2021 02:14
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Правила форума Совет форумчан
"нормандский формат" - это такой клуб, вход в который продают кремляди и только кремляди. Как только путлер допустит в "нормандский формат" Байдена - знайте . Украину уже продали. И главным продавцом будет Байден
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03.04.2021 00:34 Ответить
"Нормандский формат" - это слив или минская капитуляция, которую подписал офшорный недо-гетьман, постепенно, но быстро должна переехать в Будапешт, и нужно привлекать еще США, Британию и т.д. и срочно выкинуть от туда еврогеев - Германию и Францию.
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03.04.2021 01:38 Ответить
Гарно ж ти обізвав "найвеличнішого лідера **********" - офшорный недо-гетьман.

через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:

1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:

1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції.

І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511966.html
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03.04.2021 02:11 Ответить
я за Зеленое что вообще молчу .. хорошая смена довести все начатое пЭтей ..
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03.04.2021 02:14 Ответить
Зачем ты так на Володю?
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03.04.2021 04:24 Ответить
пу в лужу, это горизонт зеленых, не далее 3 м от укжи куда они пердят ртом.
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03.04.2021 00:35 Ответить
Давно говорят, только где результат? Немцы и французы жуют соплю, а эти не будут.
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03.04.2021 00:35 Ответить
мудаки, такое фото в сша только на прием в тюрячку...
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03.04.2021 00:36 Ответить
дебилы зеленые мля... "не может быть" - А ОБЯЗАН быть измененным с включением в переговоры в Нормандском формате как минимум США и Британию !!! КРАПКА
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03.04.2021 00:40 Ответить
Есть такая "мертвая тусовка- G-7. Там все единомышленники, собираются, чай пьют но, решать ничего не могут. Там есть Канада с 30 млн населения, но нет КНР с 1,5 млрд, и самым большим ВВП в мире. Как только США появится в Норманском формате, кто-то оттуда уйдет, и будет пустая говорильня.
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03.04.2021 01:36 Ответить
ты неправ насчет говорильни...
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03.04.2021 01:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/368908 Более доходчиво. Ты со своей женой можешь решить, чтобы твой сосед, не бросал окурки с балкона, или все-таки с ним говорить надо?
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03.04.2021 01:43 Ответить
Трындец, у вас в обиходе - бросать окурки из балкона... Это жестя.
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03.04.2021 01:55 Ответить
Я не курю))) Тебе для примера сказали. А так, прям аж жуть, не бывает. Почитай (https://tsn.ua/ru/********/okurok-stal-prichinoy-vozgoraniya-14-balkonov-v-mnogoetazhke-dnepra-921080.html ссылка )
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03.04.2021 02:20 Ответить
а при чем здесь вы куришь? Речь идет о вашем соседе... Вы же клюнули на это, никто другой... ХМЫ...
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03.04.2021 03:08 Ответить
ну ты и сравнил .. ты действительно фрол... прими таблЕтку фрол и успокойся - врач к тебе придет завтра....
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03.04.2021 02:18 Ответить
А ты веришь, что США к тебе придут, прям завтра, и разберутся?)))
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03.04.2021 02:23 Ответить
повторю только один раз - США наши гаранты по Будапешту ..и это их имидж..который они в унитаз не спустят, они давно хотят разрулить эту ситуацию - но 5 лет против был Петя 5-й и Кацапы с еврогеями (Германия и Франция), а сейчас против Зечмо .. обьяснять почему так и кто предатели !?
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03.04.2021 02:28 Ответить
Не повторяй, а изучи, что такое МЕМОРАНДУМ. Кратко - протокол о намерениях, никаких договоренностей, как гарантов там нет.
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03.04.2021 02:41 Ответить
вот потому кацапам веры и нет - слово не держат.
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03.04.2021 03:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/197614 Видишь ли, в том меморандуме ничего не сказано об ответственности за его невыполнение. само слово "меморандум", переводится "памятка". Второе. ЯО у Украины не было, были ракеты, кнопка запуска от которых, как и выбор цели, находились в Кремле. Срок эксплуатации некоторых ракет, заканчивался в 1995 году, и дальше - больше. Сама Украина, ни обслуживать, ни утилизировать, ракеты не могла.
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03.04.2021 08:33 Ответить
США в Норманском формате могут появиться только по воле пуйла -надо четко понимать, что это будет значить для Украины.
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03.04.2021 04:15 Ответить
Шо там за теракт случился в США? Западные СМИ целый день трубят, а у нас - тишина.
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03.04.2021 01:38 Ответить
капец.. а я тоже не слышал .. приоткрой эту новость ..плиз.
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03.04.2021 02:16 Ответить
Та фигня, Капитолий закрыли, там кто-то ворота таранил, и информация об атаке снайперов.
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03.04.2021 02:25 Ответить
Тебе никто из-за угла не шепчет: "убью, убью")))
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03.04.2021 02:43 Ответить
Я по телеку краем видел -нападение на охрану ... Возле авто оцепление и английский новостной спич-разъяснение.
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03.04.2021 03:14 Ответить
я загуглил, но окромя 11 сентября ничего нет.
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03.04.2021 03:16 Ответить
Байдену из броневика нельзя выходить , пока с пыней не будет закрыт вопрос раз и навсегда.
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03.04.2021 03:20 Ответить
Ща, наверное, всплывут связи Трампа с кремлядью.
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03.04.2021 03:40 Ответить
небольшой спектакль, что бы нацгвардейцев и дальше держать власть на дулах автоматов однако
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03.04.2021 10:58 Ответить
"Дурень думкою багатіє..."
Перемовини можливі лише за згодою УСІХ сторін. Хтось вірить, що ***** погодиться? Особливо після Женеви... Та й друзі ***** - жабоїд з рібентропіхою також будуть не у захваті - втратять "вагу"
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03.04.2021 06:23 Ответить
А так і мало бути із самого початку. Це спірні питання Росії і піндосів. От нехай вони їх і вирішують.
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03.04.2021 07:32 Ответить
Прото пипец, а может быть и не изменен!
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03.04.2021 08:16 Ответить
Присутствие США в Нормандском формате будет очень позитивным. США из наблюдателя превратятся в участника. У Ху"ла вырастет ответственность за враки. Ещё там должна появиться Турция. И самое главное, задача сменится. Вместо задачи - вести переговоры, будет задача - решить конфликт по Карабахскому сценарию.
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03.04.2021 08:32 Ответить
Присутствие США в Нормандском формате будет очень позитивным. США из наблюдателя превратятся в участника.
Не секрет. Нормандский формат и Минские соглашения - тупик и не решаемый (при данной позиции сторон) вопрос. Это есть провал и неспособность европейских политиков решить конфликт.
Зачем США подписываться в этот провальный проект? Только для того чтоб Маркон мог заявить " Вы думали я не могу, даже Америка не может"
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03.04.2021 11:10 Ответить
Нормандский формат может быть изменен за счет участия США. Ключевое слово может . вопрос а США это надо? В США и своих проблем хватает зачем США ещё одна проблемам украина
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03.04.2021 12:32 Ответить
Запомните - Украина пишется с Большой буквы. А московия( страна-помойка между Украиной и США) - с маленькой.
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03.04.2021 18:10 Ответить
Брысь к себе в Усть-*********. США не предаст, в отличие от московского улуса.
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03.04.2021 19:35 Ответить
 
 