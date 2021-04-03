Нормандский формат может быть изменен за счет участия США, – Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что участие США, как члена ОБСЕ и гаранта Будапештского меморандума, возможно и приемлемо на уровне "Нормандского формата" и Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу, 2 апреля.

"Продолжается публично - на уровне Украины - речь о том, что участие США (в переговорах по Донбассу – ИФ) является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях. Начиная с того, что США являются членом ОБСЕ, в том числе, донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Поэтому, на сегодняшний день, США, как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать как в "Нормандском формате", так и на уровне послов и координаторов Трёхсторонней контактной группы", - заявил он.

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