Нормандский формат может быть изменен за счет участия США, – Резников
Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что участие США, как члена ОБСЕ и гаранта Будапештского меморандума, возможно и приемлемо на уровне "Нормандского формата" и Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу, 2 апреля.
"Продолжается публично - на уровне Украины - речь о том, что участие США (в переговорах по Донбассу – ИФ) является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях. Начиная с того, что США являются членом ОБСЕ, в том числе, донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Поэтому, на сегодняшний день, США, как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать как в "Нормандском формате", так и на уровне послов и координаторов Трёхсторонней контактной группы", - заявил он.
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через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:
1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:
1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції.
І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511966.html
Перемовини можливі лише за згодою УСІХ сторін. Хтось вірить, що ***** погодиться? Особливо після Женеви... Та й друзі ***** - жабоїд з рібентропіхою також будуть не у захваті - втратять "вагу"
Не секрет. Нормандский формат и Минские соглашения - тупик и не решаемый (при данной позиции сторон) вопрос. Это есть провал и неспособность европейских политиков решить конфликт.
Зачем США подписываться в этот провальный проект? Только для того чтоб Маркон мог заявить " Вы думали я не могу, даже Америка не может"