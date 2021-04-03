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Новости Коронавирус и карантин
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На заседании СНБО 2 апреля рассматривался вопрос и о ситуации с коронавирусом. По вакцинации выйдет президентский указ, - Данилов

На заседании СНБО 2 апреля рассматривался вопрос и о ситуации с коронавирусом. По вакцинации выйдет президентский указ, - Данилов

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое прошло 2 апреля, рассматривался вопрос о вакцинации населения Украины от коронавируса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Алексея Данилова, в Украине наблюдается очень сложная ситуация с распространением коронавируса. Поэтому уже в ближайшее время должен выйти указ по итогам сегодняшнего заседания СНБО, касательно вакцинации населения Украины.

"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (2 апреля), и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, а я бы хотел на это обратить внимание - рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который будет инсталлировать решение СНБО, касающееся вакцинации нашего населения", - заявил Данилов.

При этом, детали решения СНБО его секретарь не раскрыл.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) карантин (16729) шоу Шустера (315) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Надо санкции, причем против всех штаммов коронавируса.
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03.04.2021 01:39
+8
козломордый, почему Байден нам должен давать вакцину?! Израилю никто ничего не давал нашару - они договорились с производителями!
Еще летом, Евросоюз предлагал зеленым папуасам присоединиться к программе по закупке качественной вакцины от производителя, чтобы зимой быть с товаром. Но квартал95 отверг это предложение поскольку в данную схему нельзя было всунуть фирму-прокладку и хорошенько прибарахлился на откатах. Поэтому вся вакцина которая потом закупалась зеленскими-степашками шла через фейковые конторы по засекреченной цене. И совсем не совпадение, что степашка может теперь себе позволить пальто за 600тысяч и джип за 5 миллионов.
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03.04.2021 06:40
+8
Гроші розікрали, організацію боротьби з єпідемією - "просрали"... Залишилося тільки "укази" видавать...
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03.04.2021 07:06
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Русня: Концентрує військові сили під нашим кордоном. РНБО: Їбе контрабандистів та корону..(с)
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03.04.2021 01:06 Ответить
Хехе , 1 апреля был профессиональный праздник , вот отходняк плохой.... А если взять серьезно - ситуация хуже чем в 14....
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03.04.2021 01:22 Ответить
нарешті...тільки не ситуацію з коронавірусом розглядати, а заходи по приборканню його...
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03.04.2021 01:08 Ответить
Вони можуть розглядати тільки сітуацію з короновірусом. Ніяких дієвих заходів ці аматори зробити не здатні.В нас взагалі відбувається розпад державного управління, ці бовдури, яких нарід навіщось призвів до влади не здатні нічим керувати, не здатні навіть прогнозувати на один крок уперед, а ви від них чекаєте якихось дієвих заходів. Смішно.
Сподіваюсь, що ті, кому пощастить вижити в цьому зеленому хаосі будуть обачнишими та не будуть віддавати своє життя у руки таких геть непідготовлених та не здатних до керування країною аферистів.
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03.04.2021 01:23 Ответить
сподіваєтесь...ну-ну
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03.04.2021 02:32 Ответить
а зелох в это время нюхал... его дорожки сказываются на войсках куйла тулящюеся сюда... а зелох их помощник
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03.04.2021 01:29 Ответить
чиво выйдет по каронавирусу?????он хоть будет стоять????
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03.04.2021 01:36 Ответить
епттваюмаму нифигасе
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03.04.2021 01:37 Ответить
Надо санкции, причем против всех штаммов коронавируса.
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03.04.2021 01:39 Ответить
Выйдет указ - "Коронавирус - прочь из Украины! " А он послушается и исчезнет!
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03.04.2021 02:06 Ответить
пусть позвонит Баканову!
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03.04.2021 02:14 Ответить
козломордый, почему Байден нам должен давать вакцину?! Израилю никто ничего не давал нашару - они договорились с производителями!
Еще летом, Евросоюз предлагал зеленым папуасам присоединиться к программе по закупке качественной вакцины от производителя, чтобы зимой быть с товаром. Но квартал95 отверг это предложение поскольку в данную схему нельзя было всунуть фирму-прокладку и хорошенько прибарахлился на откатах. Поэтому вся вакцина которая потом закупалась зеленскими-степашками шла через фейковые конторы по засекреченной цене. И совсем не совпадение, что степашка может теперь себе позволить пальто за 600тысяч и джип за 5 миллионов.
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03.04.2021 06:40 Ответить
"Вакцинация - равняйсь! Смирно! Шагом марш - ать два, ать два!"
© указ *********** щодо вакцинації
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03.04.2021 05:15 Ответить
А как уколоться? По записи не известно когда будет
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03.04.2021 05:30 Ответить
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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03.04.2021 05:39 Ответить
Пятничный селесериал студии квартал95 - "санкции снбо" набирает обороты. Имитация бурной деятельности порношута и его шапито достигает наивысшей точки одобрямса среди зебилов. Кстати, израиль, сша, великобритания и прочие страны уже вакцинировали более половины(!) своих граждан нормальной вакциной и готовятся полность возобновить докарантинную жизнь уже за 2-3 мес. А что у нас? А у нас телесериал из банковой, степашка в новом пальто за 600тысяч и отсутвие каких-либо перспектив на вакцинацию нормальной вакциной. Спасибо 73% которые избрали зеленых мародеров для которых главная задача нахождения во власти - "прибарахлится" и "свалить из этой страны".
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03.04.2021 06:30 Ответить
Гроші розікрали, організацію боротьби з єпідемією - "просрали"... Залишилося тільки "укази" видавать...
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03.04.2021 07:06 Ответить
І не надійтесь - змусити людей колоти собі який-небудь шмурдяк не вийде!
Буде справжня надійна вакцина - буде і справжня вакцинація.
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03.04.2021 07:07 Ответить
Я колоть это дерьмо не буду, и мне никто не указ. Вот хочу пожить ещё, представляете? Я детям своим нужна.
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03.04.2021 07:25 Ответить
Смартфоном.
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03.04.2021 07:40 Ответить
А видосик с крякоющим клоуном будет ? Он так прикольно вращает башкой, когда читает тексты с экранов и там написано поверни башку влево, вправо и вообще старается всё с акцентами, всё с выражением ахх маладець
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03.04.2021 07:40 Ответить
Шел второй год эпидемии, а у нас только рассматривался вопрос о ситуации, жесть
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03.04.2021 07:47 Ответить
США і Україна розберуться з рашкойі і ковідом й без клоунів, а оманській брехунець у в'язниці буде укази підписувати і відміняти, підписувати і відміняти, допоки всі стіни не обпише. Хай спочатку РНБО розкаже Степанову і віслючку, що вакцинація по 10 тис. чоловік в день протягом 11 років нікому не потрібна.
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03.04.2021 07:51 Ответить
Указ зепреза: чтобы не умирать от короны нужно просто не болеть. Чтобы не болеть нужно просто не заражаться. А чтобы вы точно не заразились никакого локдауна не будет. Мне 41 год и я не лох.
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03.04.2021 08:00 Ответить
УКАЗ,про що?Про добровільну-примусову вакцинацію?Для вакцинації людина має бути цілком здорова а хто перевіряє чи здорова людина,чи сама найліпша вакцина не зажене людину в могилу?Вакцинація потрібна це однозначно але вона має бути розумною а не такою як наші депутати та СНБО.
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03.04.2021 11:19 Ответить
ну слава богу, презедент через год просветил , что ситуация сложная и надо вакцинироваться. А то вся страна волосы на себе рвет , и не знает что делать
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03.04.2021 13:31 Ответить
Почему до сих пор не организовано МОБИЛЬНОЕ тестирование на улицах и дворах ВСЕХ жителей. А всем у кого выявлено заболевание СТРОГОЕ ношение масок. А так же обеспечить этих людей на две недели пайком, что бы не слонялись по магазинам, а может даже пусть пересидят срок карантина с прогулками на балконе или при открытых окнах.
А пока мы видим "борьбу" нанайских мальчиков с последствиями вместо борьбы с ПРИЧИНАМИ.
ДумайТЕ если есть мозги.
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04.04.2021 06:07 Ответить
 
 