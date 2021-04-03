На заседании СНБО 2 апреля рассматривался вопрос и о ситуации с коронавирусом. По вакцинации выйдет президентский указ, - Данилов

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое прошло 2 апреля, рассматривался вопрос о вакцинации населения Украины от коронавируса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Алексея Данилова, в Украине наблюдается очень сложная ситуация с распространением коронавируса. Поэтому уже в ближайшее время должен выйти указ по итогам сегодняшнего заседания СНБО, касательно вакцинации населения Украины.

"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (2 апреля), и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, а я бы хотел на это обратить внимание - рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который будет инсталлировать решение СНБО, касающееся вакцинации нашего населения", - заявил Данилов.

При этом, детали решения СНБО его секретарь не раскрыл.

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