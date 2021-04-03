На заседании СНБО 2 апреля рассматривался вопрос и о ситуации с коронавирусом. По вакцинации выйдет президентский указ, - Данилов
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое прошло 2 апреля, рассматривался вопрос о вакцинации населения Украины от коронавируса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По словам Алексея Данилова, в Украине наблюдается очень сложная ситуация с распространением коронавируса. Поэтому уже в ближайшее время должен выйти указ по итогам сегодняшнего заседания СНБО, касательно вакцинации населения Украины.
"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (2 апреля), и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, а я бы хотел на это обратить внимание - рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который будет инсталлировать решение СНБО, касающееся вакцинации нашего населения", - заявил Данилов.
При этом, детали решения СНБО его секретарь не раскрыл.
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Сподіваюсь, що ті, кому пощастить вижити в цьому зеленому хаосі будуть обачнишими та не будуть віддавати своє життя у руки таких геть непідготовлених та не здатних до керування країною аферистів.
Еще летом, Евросоюз предлагал зеленым папуасам присоединиться к программе по закупке качественной вакцины от производителя, чтобы зимой быть с товаром. Но квартал95 отверг это предложение поскольку в данную схему нельзя было всунуть фирму-прокладку и хорошенько прибарахлился на откатах. Поэтому вся вакцина которая потом закупалась зеленскими-степашками шла через фейковые конторы по засекреченной цене. И совсем не совпадение, что степашка может теперь себе позволить пальто за 600тысяч и джип за 5 миллионов.
© указ *********** щодо вакцинації
Буде справжня надійна вакцина - буде і справжня вакцинація.
А пока мы видим "борьбу" нанайских мальчиков с последствиями вместо борьбы с ПРИЧИНАМИ.
ДумайТЕ если есть мозги.