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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки 21 обстрел, ранены двое воинов и один гражданский, - ООС

За минувшие сутки 21 обстрел, ранены двое воинов и один гражданский, - ООС

За минувшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 20 обстрелов были совершены по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры Красногоровки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вблизи населенных пунктов Золотое-4 и Новоалександровка российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении поселка Новолуганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали подствольные гранатометы. В районе населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а около населенного пункта Пески- из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командование воинской части и представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

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В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего мужчина получил осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.

Кроме этого сообщается, что по состоянию на 7 утра 3 апреля обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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обстрел (27379) ранение (3388) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
За минувшие сутки 21 обстрел, ранены двое воинов и один гражданский, - ООС - Цензор.НЕТ 1549
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03.04.2021 08:16
+6
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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03.04.2021 08:51
+5
За минувшие сутки 21 обстрел, ранены двое воинов и один гражданский, - ООС - Цензор.НЕТ 1171
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03.04.2021 08:20
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это еще режим прекрпщения огня или уже нет?
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03.04.2021 08:14 Ответить
За минувшие сутки 21 обстрел, ранены двое воинов и один гражданский, - ООС - Цензор.НЕТ 1171
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03.04.2021 08:20 Ответить
За минувшие сутки 21 обстрел, ранены двое воинов и один гражданский, - ООС - Цензор.НЕТ 1549
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03.04.2021 08:16 Ответить
Когда центр "разумкова" с фамилией спикера разумкова проводит опросы это может вызывать толькогомерический смех
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03.04.2021 08:22 Ответить
Останнім часом навіть центр "разумкова" мовчить. А ось "рейтинг" не гребує нічим.
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03.04.2021 10:20 Ответить
Россия соблюдает перемирие. На Банковой тишина.
03.04.2021 В. Зеленский.
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03.04.2021 08:24 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53
https://twitter.com/Shtirlitz53

Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53

·https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1378034451926687751 12 год

Всі мережі палають від відео пересувань військової техніки
і панікою в коментарях тих, хто забув що війна вже 7 років йде . Я вас заспокою. Вони вже навіть бірки на себе вчіпили щоб ідентифікувати легше було! Так що спокуха!
Вірте в ЗС України
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03.04.2021 08:31 Ответить
https://www.depo.ua/ukr/war/viyna-na-donbasi-putinski-naymantsi-poranili-dvokh-ukrainskikh-biytsiv-y-mirnogo-zhitelya-202104031304678 Війна на Донбасі: Путінські найманці поранили двох українських бійців й мирного жителя ...очевидцы говорят ,что стреляли российские оккупанты и что в Украине не семилетнее гражданское противостояние ,а идёт обычная война между Украиной и оккупантом Расией.
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03.04.2021 08:39 Ответить
Не стоило тратить патрон на деда,пусть бы гулял себе.....по минному полю.
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03.04.2021 09:16 Ответить
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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03.04.2021 08:51 Ответить
Сводка командування ЗС США
За минулу добу 21 обстріл, поранено двох воїнів і одного цивільного, - ООС - Цензор.НЕТ 1730
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03.04.2021 09:16 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!За минулу добу 21 обстріл, поранено двох воїнів і одного цивільного, - ООС - Цензор.НЕТ 644
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03.04.2021 09:51 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь.
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03.04.2021 10:20 Ответить
 
 