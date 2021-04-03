За сутки в Украине зафиксирован 20 341 новый случай COVID-19 - рекорд с начала пандемии. 396 человек умерли, свыше 5 тыс. госпитализированы
20 341 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на утро 3 апреля 2021 года. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника. Отметим, что такой показатель выявления новых случаев заражения является максимальным в Украине с начала пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован на утро 2 апреля - 19 893.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также, по словам Степанова, за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализированы - 5186 человек;
▪️летальних случаев - 396;
▪️выздоровели- 9166 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 128 492 (в том числе методом ПЦР - 58951, методом ИФА - 23084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46457).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 731 971 человек;
🔺выздоровели - 1 342 536 человек;
🔺летальних случаев - 34075;
🔺проведено ПЦР-тестов - 8297800.
Степанов также уточнил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г.Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
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Нині вже більше 20 тисяч, і бозна скільки ще хворих ховаються по хатинах.
Вакцини немає.
Що пропонує влада ?
Н І Ч О Г О
в руках и со словами:
- Где шлялся, скотина? Где тебя носит, сволочь?
- Люся... на кладбище был.
- Что, кто-то умер?!
- Hе поверишь... там ВСЕ УМЕРЛИ!
...
бо мало хто їх носить...
грипп вызывает насморк , чихание что привело к большему распространению короновируса и бактерицидных пневмоний
однажды, перебирая вещи в шкафу, ты найдешь старую одноразовую маску в кармане пуховика и ностальгически улыбнешься, поправляя скафандр
Фильм Интерстеллар снят много лет назад именно на эту тему.
К тому идет.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Уточняется, что в субботу, 3 апреля, в Израиль прибудет 180 тысяч доз вакцины, разработанной американской фармацевтической компанией.
"Мы поддерживаем независимое расследование источников эпидемии COVID-19 без вмешательства и давления. Мы выражаем нашу общую озабоченность некоторыми выводами расследования Всемирной организации здравоохранения в Китае ", - говорится в совместном заявлении.
ВОЗ начало расследование против Китая не так давно. Научные сотрудники новой администрации США выдвинули обвинения в том, что расследование было политизировано, и что информация от китайских властей утаивалась.
Коли не розірвані цепочки передачі, то все є показуха повний нуль. Влада зелених свідомо вбиває українців.
ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ!
Держите голову "холодной"!
Джерело:https://www.theguardian.com/world/2021/apr/01/almost-third-of-uk-covid-hospital-patients-readmitted-within-four-months The Guardian
Фахівці встановили, що через приблизно 140 днів спостережень майже третина пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, знову потребували госпіталізації, а приблизно кожен восьмий випадок закінчувався летально.
https://healthy.24tv.ua/tretina-***********-covid-19-cherez-4-misyatsi-potrebuvali-povtornoyi_n1585585