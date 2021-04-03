За сутки в Украине зафиксирован 20 341 новый случай COVID-19 - рекорд с начала пандемии. 396 человек умерли, свыше 5 тыс. госпитализированы

20 341 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на утро 3 апреля 2021 года. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника. Отметим, что такой показатель выявления новых случаев заражения является максимальным в Украине с начала пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован на утро 2 апреля - 19 893.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также, по словам Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 5186 человек;

▪️летальних случаев - 396;

▪️выздоровели- 9166 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 128 492 (в том числе методом ПЦР - 58951, методом ИФА - 23084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46457).

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За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 731 971 человек;

🔺выздоровели - 1 342 536 человек;

🔺летальних случаев - 34075;

🔺проведено ПЦР-тестов - 8297800.

Степанов также уточнил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г.Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.