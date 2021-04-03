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Новости Коронавирус и карантин
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За вчера в Украине привиты от коронавируса 18 814 человек, всего - 286 647, - Минздрав

За вчера в Украине привиты от коронавируса 18 814 человек, всего - 286 647, - Минздрав

18 814 человек были привиты от COVID-19 за сутки 2 апреля 2021 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Отмечается, что 286 647 человек были привиты в Украине с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

В настоящее время вакцинация от коронавируса в Украине осуществляется препаратом AstraZeneca индийского производства (CoviShield).

По данным МОЗа, на сегодняшний день в стране к прививочной кампании привлечены 162 мобильные бригады по иммунизации и 769 прививочных пунктов.

Наибольшее количество прививок за минувшие сутки сделаны в Киеве ( 2 060) и Харьковской области (1 930).

Читайте также: За сутки в Украине зафиксирован 20 341 новый случай COVID-19 - рекорд с начала пандемии. 396 человек умерли, свыше 5 тыс. госпитализированы

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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40+ млн ділимо на 19- тис і отримуємо лише 2000 днів на повну ОДНОРАЗОВУ вакцинацію України. З урахуванням тривалості імунітету близько півроку... ЗОЛОТА ЖИЛА!!!
Це скільки ж курток для тата Карло міністра степанова можна придбати!!!
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03.04.2021 08:55 Ответить
ждём указ клована, без указа дело идёт туго
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03.04.2021 09:03 Ответить
За вчера в Украине привиты от коронавируса 18 814 человек, всего - 286 647, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4350
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03.04.2021 09:08 Ответить
Побажаємо їм міцного здровя.
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03.04.2021 09:24 Ответить
Чемпионы мля
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03.04.2021 09:29 Ответить
і на вихідні знов темп упаде.
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03.04.2021 09:32 Ответить
Согласно ВОЗ на 02.04.21 г, Провакцинировано Украина-000,64 %, Польша-011,19 % , Литва-012,98 %, Венгрия-022,37 % , Израиль-057,10 %.
Полностью вакцинированных Украина- 000,00 %, Польша-005,39 %,Литва-006,15 %,
Венгрия-008,95 %,Израиль-052,23 %.
Вот такие "чемпионы" только задом наперед.
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03.04.2021 09:32 Ответить
А что, все забыли что случилось с теми которых привили типа от h1n1? Через 2 года часть привитых просто умерла. Каким дебилом надо быть чтобы себе колоть дерьмо и потом сократить себе жизненный срок. Кстати есть факт подтвержденный самими свидетелями этот корона вирус спокойно лечится амантадиной. И как вы считаете, почему этого нет в СМИ?))))
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03.04.2021 09:56 Ответить
Мої їм співчуття....
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03.04.2021 10:30 Ответить
 
 