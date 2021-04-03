За вчера в Украине привиты от коронавируса 18 814 человек, всего - 286 647, - Минздрав

18 814 человек были привиты от COVID-19 за сутки 2 апреля 2021 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Отмечается, что 286 647 человек были привиты в Украине с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

В настоящее время вакцинация от коронавируса в Украине осуществляется препаратом AstraZeneca индийского производства (CoviShield).

По данным МОЗа, на сегодняшний день в стране к прививочной кампании привлечены 162 мобильные бригады по иммунизации и 769 прививочных пунктов.

Наибольшее количество прививок за минувшие сутки сделаны в Киеве ( 2 060) и Харьковской области (1 930).

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