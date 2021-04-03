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За вчера в Украине привиты от коронавируса 18 814 человек, всего - 286 647, - Минздрав
18 814 человек были привиты от COVID-19 за сутки 2 апреля 2021 в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Отмечается, что 286 647 человек были привиты в Украине с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
В настоящее время вакцинация от коронавируса в Украине осуществляется препаратом AstraZeneca индийского производства (CoviShield).
По данным МОЗа, на сегодняшний день в стране к прививочной кампании привлечены 162 мобильные бригады по иммунизации и 769 прививочных пунктов.
Наибольшее количество прививок за минувшие сутки сделаны в Киеве ( 2 060) и Харьковской области (1 930).
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Це скільки ж курток для
тата Карломіністра степанова можна придбати!!!
Полностью вакцинированных Украина- 000,00 %, Польша-005,39 %,Литва-006,15 %,
Венгрия-008,95 %,Израиль-052,23 %.
Вот такие "чемпионы" только задом наперед.