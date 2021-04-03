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"Введены ли санкции против Ильи Павлюка - контрабандиста и спонсора "Слуг народа", и введены ли санкции против СБУ за "крышевание" контрабанды?" - Данилюк

Расследованием экономических преступлений, связанных с контрабандой, должна заниматься СБУ и Нацполиция, возможность применения санкций со стороны СНБО против украинцев-контрабандистов практически отсутствует.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук экс-глава Минфина, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Чудо, чудное! СНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов. Может я чего-то уже не понимаю, но разве это подпадает под закон о санкциях? Если это топ десятка состоит только из иностранцев - то теоретически "натянуть" возможно. Потому что если если они украинцы, то возможность применения таких санкций почти отсутсвует - разве что опять за финансирование терроризма", - подчеркивает он.

"При чем здесь СНБО и его санкции? Контрабанда это экономическое преступление против государства. Расследованием этих преступлений пока занимаются несколько органов, в частности СБУ и Нацполиция. Это их работа. Правда СБУ параллельно занимается и "крышеванием" контрабанды", - добавляет Данилюк.

В связи с этим он задал следующие два вопроса: 

1) введены ли санкции против Ильи Павлюка - спонсора "Слуги Народа" и по совместительству крупного контрабандиста?

2) введены ли санкции против руководителей СБУ - они точно возглавляют топ 10 контрабандистов?

Как сообщалось, вчера президент Зеленский заявил, что против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции.

Позже был обнародован список топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.

Читайте также: На месте президента собрал бы силовиков и спросил, почему эти ребята до сих пор на свободе, - Сакварелидзе о санкциях против контрабандистов

Автор: 

контрабанда (2409) санкции (11319) СНБО (4435) Данилюк Александр (469)


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Топ комментарии
+61
это говорит о том, что санкции- такое пустозвонство как и всё это "правительство"
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03.04.2021 09:06
+34
В Америке 19го века слуги народа занимались немного другим: собирали бавовну, мыли толчки и копали огород... жаль, что мы не в Америке...
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03.04.2021 09:06
+34
какие санкции? Где суд? Факт преступлений? Налоговая? Таможня? С каких пор у нас санкции? Вор украл, убийца убил, к ним санкции? Нельзя, например, пользоваться общественным трамваем?
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03.04.2021 09:17
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Правила форума Совет форумчан
это говорит о том, что санкции- такое пустозвонство как и всё это "правительство"
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03.04.2021 09:06 Ответить
ст 2 закона Украині "про санкции"
Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

===========
СНБО ввело санкции в отношении Медведева за терроризм, но он остался депутатом ВР, ходит в Раду и уголовных дел не завели.
За контрабанду санкции вообще смешны. Эти решения РНБО в отношении граждан Украины - большое шоу для зебобиков.
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03.04.2021 10:43 Ответить
Как и вазелиновый резидент.
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03.04.2021 13:49 Ответить
Эта говорящая жопа Данилюк говорит о том что ищет новое теплое место!!!
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03.04.2021 21:39 Ответить
Пук в калюжу!
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04.04.2021 11:55 Ответить
Так еще Леха Самокат говорил : В Вовинной голове пусто и там туман.
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03.04.2021 22:24 Ответить
В Америке 19го века слуги народа занимались немного другим: собирали бавовну, мыли толчки и копали огород... жаль, что мы не в Америке...
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03.04.2021 09:06 Ответить
У нас этим занимается народ
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03.04.2021 09:08 Ответить
это правильные слуги
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03.04.2021 09:21 Ответить
Підлога! Уточните в Америке собирали "бавовну" в смысле хлопок или какую-то другую хрень??
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03.04.2021 12:42 Ответить
Скорее уж введены "санкции" против конкурентов...
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03.04.2021 09:10 Ответить
ничего другого и не может быть- популизм, показуха, какой то картавый недомерок пудрит всем мозги
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03.04.2021 09:15 Ответить
санкции за контрабанду введены на тех, кто не платит дань зеленскому. Точнее он с бакановым решил отжать их бизнес (направления контрабанды) себе.
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03.04.2021 10:45 Ответить
Риторический вопрос.( как когда то сказал один американский сенатор по поводу латиноамериканского диктатора " Самоса конечно сукин сын, но он наш сукин сын". Точно так же и здесь. Интересно как факт, санкции вводятся не вообще против контрабандистов, а для списка из 10. А почему этот список не в 20 фамилий, 30,50... Тогда возникает ощущение что есть плохие контрабандисты, а есть " хорошие" ( нужные) Мягко говоря странный подход. И это я еще молчу о фактах крышевания силовыми ведомствами всего этого. Потому что без этого контрабанда вообще как фактор существовать бы не смогла.
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03.04.2021 09:15 Ответить
какие санкции? Где суд? Факт преступлений? Налоговая? Таможня? С каких пор у нас санкции? Вор украл, убийца убил, к ним санкции? Нельзя, например, пользоваться общественным трамваем?
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03.04.2021 09:17 Ответить
Предлагаю более действенные меры, расстрел.
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03.04.2021 09:21 Ответить
есть ук, если там расстрел, то расстрел.
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03.04.2021 09:22 Ответить
А в УК эсть такое понятие как санкции против своих граждан за контрабанду в особо крупных размерах? )))
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03.04.2021 09:53 Ответить
Та Ви що!? То свої всьо люди. Вони не винні.
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03.04.2021 09:15 Ответить
Так такое "нов-хав", "академики" и придумали, шоб переделить рынок в пользу Павлюка". Сам Павлюк и заказал это через найвелычнишого.
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03.04.2021 09:16 Ответить
СНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов - демпингующих на рынке откатов?
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03.04.2021 09:19 Ответить
це як із суддями і директрисами шкіл - увольняєм через жопу, щоб могли відновитись.
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03.04.2021 09:21 Ответить
Вот думаю: было бы правильнее, если бы Байден позвонил Зеленскому на день раньше.
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03.04.2021 09:22 Ответить
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 5756
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03.04.2021 09:24 Ответить
Не вийде проти баби Зосі, бо вона розповсюджує зеленого змія, а то свій. -кокс, крокодил, змій!
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03.04.2021 15:45 Ответить
Проти СБУ? Ти чо, там же літінант Бубачкин дружбан.
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03.04.2021 09:28 Ответить
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 3667
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03.04.2021 09:58 Ответить
Введены! Уже.
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03.04.2021 10:45 Ответить
"Введены ли санкции против Ильи Павлюка - контрабандиста и спонсора "Слуг народа"

___________
Вы еще спросите, введены ли санкции против бородатой бабушки-основательницы партии слуг народа, которая раздает послушным слугам пухлые конверты каждый месяц.
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03.04.2021 09:30 Ответить
Данилюк наївний, як дитина. Хто ж введе санкції проти чувака який набиває конверти баксами длч фракції "слуг" мудрого наріда
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03.04.2021 09:33 Ответить
Сам понял что сказал? Весь этот идиотизм закончится санкциями против КМ, ВРУ, и в финале ОП!!!!
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03.04.2021 09:50 Ответить
Такие пиар-наскоки от власти только подчеркивают на сколько она коррумпирована и безмозглая!
Вспоминаем: закрыть казино - немножко закрыли, закрыть нелегальные заправки - немножко закрыли.....
Вопрос: КОГО из руководителей (районных,городских, областных, центральных) органов МВД, СБУ, прокуратуры, МЧС, налоговой ПРИВЛЕКЛИ к ответственности за крышевание ГОДАМИ нелегального бизнеса???
Короче, потрусят бабло из этих контрабандистов и как бы намекнут, что если сдадите нас - сгноим в тюрьме.....
Пример - Стерненко 7 лет за 300 грн. !
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03.04.2021 09:46 Ответить
Цирк і профанація...
Чому санкції вводяться проти громадян України ?? Чому не кримінальні справи з посадками і вилученням майна ?
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03.04.2021 09:46 Ответить
тому що слово "санкції" одразу ж виклика повагу (і не ляка тих, на кого вони впали)
а от кримінальні справи..то так сумно і довго...
(а результат можливо що там що там однаковий - нульовий.... буря в наперстку)))
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03.04.2021 11:37 Ответить
Как видим, в указанной Даниловым «топ-десятке украинских контрабандистов» широко известен общественности лишь Альперин.
- https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5.html Король контрабанды по версии президента. Кто такой Вадим Альперин
Однако обращает внимание тот факт, что в ней не оказалось, пожалуй, самого «популярного» контрабандиста. Причем, того, которого связывают именно с Зе-властью.
Речь идет об Илье Павлюке:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82.html «В Раде орудуют теневые контрабандисты. Группа Павлюка, например»: Саакашвили обвинил «финансиста Зеленского»
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%82.html Москаль врезал Зеленскому правду-матку о его друге Павлюке по кличке «Курятник» и беспределе на таможне
- https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.html Позорные «слуги» перед голосованиями ходят в офис Павлюка, а тот - в офис Зеленского, - Bihus.info
«Вова, а где в твоем списке контрабандистов Илья Павлюк, по кличке «Курятник»?
Пока как-то по-гнилому получается. Зачистил чужих контрабандистов и оставил на свободе своих.
Теперь монополия на контрабанду будет у Наумова и Павлюка. неплохая такая борьба с коррупцией», - https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy прокомментировал в Фейсбуке ситуацию известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
«А почему бы не назвать санкции РНБО просто «царскими указами»? Суть та же.
Если по медведчуку и компании еще можно это было оправдать нацбезопасностью, эксклюзивностью ситуации… то что мешало контрабандистов поймать с поличным и судить? При чем тут санкции?
Не было мысли, что они в международных судах за это государство Украина засудят? Бред», - добавил Речинский, касаясь правовой стороны вопроса.
В общем, снова большая и позорная лажа от Зеленского… Очковтирательство, имитация, «крышевание» и т.д.
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03.04.2021 09:47 Ответить
Цырк уехал зеленый клоун-ушлепок остался кермувать ))) Санкции вводят против тех кого не могут арестовать в связи с тем что они являются например гражданами другой страны и в Украине не появляются. Если же это граждане Украины то их должны арестовать и судить а не санкции вводить ))) Это плять что-то новенькое )))
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03.04.2021 09:51 Ответить
PR для преЗЕдента - прежде всего...
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03.04.2021 09:57 Ответить
нє пєрєживайте ви так...контрабанда нікуди не поділась... начальником усійєй контрабанди буде беня поломойский
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03.04.2021 09:58 Ответить
Просто введите налог на контрабанду (раз не сажаете) как во времена корсаров (они платили налог на грабеж), тогда в казну хоть что-то перепадет, а не вам в карман, и гавкать меньше будите друг на друга из-за зависти.
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03.04.2021 09:58 Ответить
Страшное слово санкции это часть нармотивного акта, статьи закона на основании которого они применяются. Где суд и статья чтоб вводить санкции? Или это не царское дело такой хреновиной заморачиваться. А без этого це просто очередной видосик от клоуна для буратин.
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03.04.2021 10:01 Ответить
Экс-глава Минфина, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк сделал открытие планетарного уровня: оказывается коррупцию в Украине поощряет, генерируют, множат и крышуют все т.н. институции высшего уровня! Проблема, - и неудовольствие г. Данилюка, - только в том, что крыша сменилась из под партии Порошенки и его сателлитов и холуев, - холуи необходимы как резерв для деланья козлов отпущения перед выборами, - перешла к т.н. Слугам народа и их холуям. Очевидно, мы теперь и "переживаем" демонстрацию решимости в борьбе... и принесения в жертву назначенных козлов отпущения из холуев, которых не жалко...
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03.04.2021 10:03 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUnV5qx7yf86w45opx_ijkPv8hv381wSGdIpLIxF3P9rWfQqe3MidiMeGLmd8ZHFpUdaLIear4Jx6yR4A-2YnD1HNqyIr498wfr9TvlnenEtKSwK8gwCkUlDJskzp1rpuE&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUnV5qx7yf86w45opx_ijkPv8hv381wSGdIpLIxF3P9rWfQqe3MidiMeGLmd8ZHFpUdaLIear4Jx6yR4A-2YnD1HNqyIr498wfr9TvlnenEtKSwK8gwCkUlDJskzp1rpuE&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUnV5qx7yf86w45opx_ijkPv8hv381wSGdIpLIxF3P9rWfQqe3MidiMeGLmd8ZHFpUdaLIear4Jx6yR4A-2YnD1HNqyIr498wfr9TvlnenEtKSwK8gwCkUlDJskzp1rpuE&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk

Я таки, конечно, извиняюсь, а санкции против контрабандистов - это им официальная индульгенция? Мол, уголовных дел не будет, просто сейчас другие люди от власти сядут на потоки?

Нет, я просто спросил...
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03.04.2021 10:17 Ответить
ТоваришЧ зебил...а тебе не кажется что речь идет об найчестнейшим и величайшем лидере зеленском??
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03.04.2021 10:24 Ответить
я немножко в курсе состояния дел с растаможкой на нашем таможенном терминале
такого уровня коррупции как последние 1.5 года небыло даже при яныке.
если раньше речь шла только о взятках за растаможку по левым документам, то сейчас это универсальный механизм. от борьбы с конкурентами (когда за бабки честны товар просто зависает на таможне) до ввоза виртуального товара по документам (когда через таможню проходят только документы).
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03.04.2021 10:40 Ответить
что мешает тебе идиоту сунуть рыло в УК и прочитать, что-
"Контрабандой называется незаконное перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля." (т.е через лес)
все остальное-нарушение таможенных правил, которое сегодня проделать невозможно!!! для вас, быдло73, телевизор каждый день выдумывает бармалеев, из-за которых, якобы, вы живете в дерьме, и хуже с каждым днем, тем временем пархатые ублюдки тырят последние бабки из бюджета, перед вылетом на Израиль.
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03.04.2021 12:20 Ответить
Кто ж его посадит?? Он же памятник..(с)😃
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03.04.2021 10:23 Ответить
Похоже, что Данилюк понял, что Янелоху и всей его банде скоро кранты, и начал работать в пользу седьмого Президента Украины П.А.Порошенко, если начал задавать такие вопросы.
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03.04.2021 10:59 Ответить
"Когда введут санкции и депортируют члена политсовета "Слуги народа" Вадима Слюсарева, который десятки раз нарушал режим санкций и незаконно летал в Крым через Москву? ДАННЫЕ БАЗЫ АВИАБИЛЕТОВ РФ"
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
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03.04.2021 11:00 Ответить
Це зелене непорозуміння так і буде підміняти дії словами? Його ДЄЦКІЙ ЛЄПЄТ вже заколихав!
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03.04.2021 11:13 Ответить
вся деятельность "зе" власти - это "квартальное шоу" на которое теперь уже смотрит не только "мудрый 73 % нарид" ,но и весь мир ,и тоже со смехом от лицемерия и ехидных насмешок и издевательства "зе" власти над Украиной и ее народом .
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03.04.2021 11:33 Ответить
Зєля професійний маніпулятор свідомості. Слово "санкції" стало популярним і ефективним після санкцій США проти паРаші. І Зєля взяв його на озброєння і ******** ним наліво і направо. Нехай Зєля спочатку одягне штані, бо його гола дупа дуже кумедно виглядає, коли він намагається щось нам росказати, бо не всі українці його виборці, навіть ті, що за нього голосували у другому турі. Дебілів тільки десь відсотків 20 було
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03.04.2021 11:33 Ответить
"Возникает целый ряд закономерных вопросов: что дальше и кто следующий? Какие еще телеканалы закроет неконституционным образом глава государства? Какой бизнес отожмет? Будут ли санкции за переход в неположенном месте дороги и неуборку какашек за собакой? Очень может быть, что в результате СНБОУ разрастется в огромную структуру с представительствами в районах и сельских громадах - надо ведь отслеживать нарушения, за которые впоследствии будут карать «санкциями».
Да, кстати, Медведчук от санкций почему-то пострадал не особо сильно: большая часть его бизнеса под них не попала. И поскольку с самого начала процесс был непрозрачен, происходил вне правового поля, то и выяснить, чем руководствовались в Совете национальной безопасности и обороны, невозможно. Может, им там мешки денег заносили?
Хочу напомнить о https://dumskaya.net/news/konetc-epohi-bolshoy-lyustratcii-pochemu-peresta-139683/ печальной судьбе еще одного «революционного» закона - «Об очищении власти» . Как и ЗУ «О санкциях», он грубо противоречит Конституции, что, несмотря на отсутствие вердикта Конституционного суда, уже вылилось в сотни удовлетворенных исков люстрированных чиновников. Уверен, что в недалеком будущем такая же судьба ждет и президентские «санкции».
Автор - Олег Константинов, главный редактор «Думской» полностью https://dumskaya.net/news/chto-dyshlo-zelenskiy-prodolzhaet-zloupotreblyat-140257/
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03.04.2021 11:40 Ответить
мыкола колы зэлупа на тэбэ вже положить --- ты таку ***** пишеш и так багато --- це про закрыти аналы кума ***** --- жалко т**е эти три помойных ведра и что это незаконно . а ** твою мать законно окупировать полуостров размером с данию или нидерланды и развязать войну против ..братского.. народа и захватить часть территории
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04.04.2021 06:50 Ответить
людей за дураков держат
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03.04.2021 11:57 Ответить
И не без оснований.
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 3367
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03.04.2021 13:20 Ответить
++++++++++++
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04.04.2021 06:54 Ответить
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 9356
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03.04.2021 12:18 Ответить
Цих нельзя, то ж - свої рідні благодійники!
Ілля Павлюк - друг Зеленського, він протягом багатьох років приносив сумки з грошима на розвиток «Студія «95 квартал», був основним спонсором президентської компанії Зеленського, а також спонсором Партії «СЛУГА НАРОДУ» на виборах до Верховної Ради України.
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03.04.2021 13:38 Ответить
Безтолкові ви наші! Досить вже "відосиків". Нас вже тошнить від них, як і від самого пана Зелепуцького. Почніть вже щось робити для людей, а не для себе...
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03.04.2021 12:21 Ответить
по ходу, у всех вторые паспорта есть, у кого румынские, у кого венгерские, может израильские..вполне и росийские
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03.04.2021 12:24 Ответить
Щось мене починає бентежити ця хаотична боротьба санкціями проти усіх. Так можна і на себе вийти, і державу розвалити.
Першочерговим завданням є боротьба з рос. агресією, а усе інше, то потім по черзі. А то получаетєся засідання Верховної ради щодо безпеки з виступом Хомчака - 10 хв., а про "двері" 1,5 години.
Мені ці санкції нагадують такі собі ампутації, є пухлина на пальці - пальцю санкції ампутація, а те що цим пальцем людина могла б і на спусковий гачок натискати, думають?
Чиряк на лобі, що далі по цій лозіці?
Політика, то мистецтво можливого, справжній політик, а точніше державний діяч створює такі умови, щоб інші грали на стороні держави, щоб в решті решт держава зберіглася та перемогла. А у нас суцільний пошук ворогів народу,
От, думаю, переможуть контарбандистів, усіх переможуть ... Скільки тоді людей повмирає без ліків, які ті контрабандисти в Україну завозять. Ну, зараз, то уже масово, із-за того і що не має певних ліків, і тому що у нас вони в аптеках стають дорожче у 2-6 разів ніж за кордоном.
Переможуть контрабандистів, які завозили військове знарядження та запасні частини для військової техніки і ...
Шашку забрати треба у цього "підлітка в політиці", бо всіх "перерубає"
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03.04.2021 12:30 Ответить
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 1188
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03.04.2021 12:37 Ответить
Саме цікаве те що я ше не давно рахував Данілова розумною людиною. Але після того коли Ляшко почав Данілову задавати конкретні питання, я зрозумів , як я помилявся. Данілов такий самий квартальний шут як і Президент Зеленський. Саме цікаво, шо не можливо прорахувати яка моча цим ідіотам стрілить в голову завтра, який ще номер вони вичудять??????
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03.04.2021 12:48 Ответить
Ляшко - такой же шут, как и Зеленский, тот - на содержании у Бени, а Ляшко - у Ахметова. И вопросики его очень хорошо оплачиваются Ахметовым.
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03.04.2021 13:41 Ответить
А у вас нет вопросов почему мы импортируем российскую электроэнергию?
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03.04.2021 14:43 Ответить
Ну нафуя, свои ребята...
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03.04.2021 12:50 Ответить
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 3837
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03.04.2021 13:17 Ответить
А будуь санкції щодо "молодої команди Зе", якій лаври "кулявлоба", що зумів "зі стіни" "котеджів в США наробити". спокою не дають ?
Представник Зеленьского в Криму, вимагає коштів на побудову ще однієї "дамби" на каналі в Крим. Розраховує, що ніхто не знає, що уже одна там є, і вода давно по каналу в Крим не надходить ? Цікаво, чи розгляне СБУ звернення спілки блогерів України з цього питання ? "вангую" - "ніхто і не помітить".

https://www.ruspanorama.ru/byvsh-sssr/ukraina/komanda-ze-predstavitelstvo-v-krymu-virtualnoe-popil-babla-realnyj-korinevich-dajte-babla-a-to-vorovat-nechego-vsjo-ukral До СБУ звернулося до СБУ з приводу заявки на кошти на ще одну дамбу, хоча і та що є цілком справно працює, не допускаючи воду в Крим
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03.04.2021 13:13 Ответить
З цією Стіною ви вже остопи..лі. Погранслужба є замовник будівництва, вони перевірялися вже сто разів. Котеджів не виявлено. Всоси цю інфу і не пиши більше дурниць.
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03.04.2021 19:35 Ответить
А Слюсарев, который пограничный пункт приватизировал, попал под санкции?
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03.04.2021 15:10 Ответить
Он в политсовет СН попал, а не в санкции.
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05.04.2021 02:07 Ответить
Санкції від призедента це продовження серіалу слуха народу
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03.04.2021 18:46 Ответить
Із цими санкціями якийсь трешовий треш. Думаю, зараз вони творять беззаконня нібито захищаючи державу, а далі будуть тупо знищувати опозицію і особистих ворогів. Це вже пройшли в РФії і Білорусі.
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03.04.2021 19:31 Ответить
які в сраку санкції?????? ЗЛОДІЇ МАЮТЬ СИДІТИ В ТЮРМІ!! що вони нам тут парять якісь убогі санкції? це якась чергова афера і окозамилювання від жи дів і москалів?
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04.04.2021 01:05 Ответить
Санкції, хахаха)))) Проти злочинців)) Зебуїни для вбивць і гвалтівників також санкції мають вводити, по такій логіці.
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04.04.2021 09:44 Ответить
Санкції проти своїх громадян !!! Кого вони дурять ці слуги? Де кримінальна відповідальість за злочини?
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04.04.2021 09:52 Ответить
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 8023
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04.04.2021 10:50 Ответить
ЗЕлупа
April 4th, 2021, 12:11 pm
Дайджест
Давайте называть вещи своими именами: на 87 избирательном округе на Прикарпатье кандидат от власти Василий Вирастюк выигрывает благодаря бешеному админресурсу.
Санкции СНБО превращаются в инструмент неправовой расправы со всеми неугодными. Очевидно, никто так не аплодировал "санкциям против топ-контрабандистов", как весёлая троица королей контрабанды - Слюсарев, Трегубенко и Павлюк. Контрабандист Павлюк - близкий друг Владимира Зеленского.
Санкции СНБО, ударили по их конкурентам.

⚖️Одновременно, Офис президента прибрал к рукам всю судебную систему. Увольнение сразу двух судей КСУ путем отмены указа об их назначении - откровенный сигнал всем судьям Украины.
В народе все это называется "власть пошла по беспределу".

💸Неудивительно, что из страны ударно бегут инвестиции. Отток за год 868 миллионов долларов США - такого не было последних 20 лет. Неудивительно, что никто не хочет инвестировать в такое государство.

📊Причина ситуации - проста. Наши источники сообщают, что внутрення статистика рейтингов Офиса президента уже сильно отличается от публикуемой СМИ. Секрет для всех, кроме базара - статистические ведомства в межвыборный период "подрабатывают" заказной статистикой. Те из них кто печется о своей репутации за полгода до выборов начинают работать "как надо", кто нет - тот нет.

💰Финансовой подпиткой власти пока удается создавать видимость высоких рейтингов. Но все понимают, что это - временное. Отсюда такие бешеные попытки собрать максимум админресурса в руках ОП.

🤔Его применение мы наблюдаем прямо сейчас. Без преувеличения - так беспредельно не действовали даже президенты Кучма и Янукович.
ТК Печерский холм
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В Киеве сел транспортный самолёт ВВС США С-130. Он вылетел с базы Рамштайн в Германии, а перед посадкой выключил транспондеры.
Борт доставил партию специальной техники для украинских войск.
Sharp`s
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04.04.2021 14:28 Ответить
 
 