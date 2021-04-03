"Введены ли санкции против Ильи Павлюка - контрабандиста и спонсора "Слуг народа", и введены ли санкции против СБУ за "крышевание" контрабанды?" - Данилюк

Расследованием экономических преступлений, связанных с контрабандой, должна заниматься СБУ и Нацполиция, возможность применения санкций со стороны СНБО против украинцев-контрабандистов практически отсутствует.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук экс-глава Минфина, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Чудо, чудное! СНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов. Может я чего-то уже не понимаю, но разве это подпадает под закон о санкциях? Если это топ десятка состоит только из иностранцев - то теоретически "натянуть" возможно. Потому что если если они украинцы, то возможность применения таких санкций почти отсутсвует - разве что опять за финансирование терроризма", - подчеркивает он.

"При чем здесь СНБО и его санкции? Контрабанда это экономическое преступление против государства. Расследованием этих преступлений пока занимаются несколько органов, в частности СБУ и Нацполиция. Это их работа. Правда СБУ параллельно занимается и "крышеванием" контрабанды", - добавляет Данилюк.

В связи с этим он задал следующие два вопроса:

1) введены ли санкции против Ильи Павлюка - спонсора "Слуги Народа" и по совместительству крупного контрабандиста?

2) введены ли санкции против руководителей СБУ - они точно возглавляют топ 10 контрабандистов?

Как сообщалось, вчера президент Зеленский заявил, что против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции.

Позже был обнародован список топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.

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