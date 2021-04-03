"Введены ли санкции против Ильи Павлюка - контрабандиста и спонсора "Слуг народа", и введены ли санкции против СБУ за "крышевание" контрабанды?" - Данилюк
Расследованием экономических преступлений, связанных с контрабандой, должна заниматься СБУ и Нацполиция, возможность применения санкций со стороны СНБО против украинцев-контрабандистов практически отсутствует.
Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук экс-глава Минфина, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Чудо, чудное! СНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов. Может я чего-то уже не понимаю, но разве это подпадает под закон о санкциях? Если это топ десятка состоит только из иностранцев - то теоретически "натянуть" возможно. Потому что если если они украинцы, то возможность применения таких санкций почти отсутсвует - разве что опять за финансирование терроризма", - подчеркивает он.
"При чем здесь СНБО и его санкции? Контрабанда это экономическое преступление против государства. Расследованием этих преступлений пока занимаются несколько органов, в частности СБУ и Нацполиция. Это их работа. Правда СБУ параллельно занимается и "крышеванием" контрабанды", - добавляет Данилюк.
В связи с этим он задал следующие два вопроса:
1) введены ли санкции против Ильи Павлюка - спонсора "Слуги Народа" и по совместительству крупного контрабандиста?
2) введены ли санкции против руководителей СБУ - они точно возглавляют топ 10 контрабандистов?
Как сообщалось, вчера президент Зеленский заявил, что против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции.
Позже был обнародован список топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.
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Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
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СНБО ввело санкции в отношении Медведева за терроризм, но он остался депутатом ВР, ходит в Раду и уголовных дел не завели.
За контрабанду санкции вообще смешны. Эти решения РНБО в отношении граждан Украины - большое шоу для зебобиков.
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Вы еще спросите, введены ли санкции против бородатой бабушки-основательницы партии слуг народа, которая раздает послушным слугам пухлые конверты каждый месяц.
Вспоминаем: закрыть казино - немножко закрыли, закрыть нелегальные заправки - немножко закрыли.....
Вопрос: КОГО из руководителей (районных,городских, областных, центральных) органов МВД, СБУ, прокуратуры, МЧС, налоговой ПРИВЛЕКЛИ к ответственности за крышевание ГОДАМИ нелегального бизнеса???
Короче, потрусят бабло из этих контрабандистов и как бы намекнут, что если сдадите нас - сгноим в тюрьме.....
Пример - Стерненко 7 лет за 300 грн. !
Чому санкції вводяться проти громадян України ?? Чому не кримінальні справи з посадками і вилученням майна ?
а от кримінальні справи..то так сумно і довго...
(а результат можливо що там що там однаковий - нульовий.... буря в наперстку)))
- https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5.html Король контрабанды по версии президента. Кто такой Вадим Альперин
Однако обращает внимание тот факт, что в ней не оказалось, пожалуй, самого «популярного» контрабандиста. Причем, того, которого связывают именно с Зе-властью.
Речь идет об Илье Павлюке:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82.html «В Раде орудуют теневые контрабандисты. Группа Павлюка, например»: Саакашвили обвинил «финансиста Зеленского»
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%82.html Москаль врезал Зеленскому правду-матку о его друге Павлюке по кличке «Курятник» и беспределе на таможне
- https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.html Позорные «слуги» перед голосованиями ходят в офис Павлюка, а тот - в офис Зеленского, - Bihus.info
«Вова, а где в твоем списке контрабандистов Илья Павлюк, по кличке «Курятник»?
Пока как-то по-гнилому получается. Зачистил чужих контрабандистов и оставил на свободе своих.
Теперь монополия на контрабанду будет у Наумова и Павлюка. неплохая такая борьба с коррупцией», - https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy прокомментировал в Фейсбуке ситуацию известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
«А почему бы не назвать санкции РНБО просто «царскими указами»? Суть та же.
Если по медведчуку и компании еще можно это было оправдать нацбезопасностью, эксклюзивностью ситуации… то что мешало контрабандистов поймать с поличным и судить? При чем тут санкции?
Не было мысли, что они в международных судах за это государство Украина засудят? Бред», - добавил Речинский, касаясь правовой стороны вопроса.
В общем, снова большая и позорная лажа от Зеленского… Очковтирательство, имитация, «крышевание» и т.д.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUnV5qx7yf86w45opx_ijkPv8hv381wSGdIpLIxF3P9rWfQqe3MidiMeGLmd8ZHFpUdaLIear4Jx6yR4A-2YnD1HNqyIr498wfr9TvlnenEtKSwK8gwCkUlDJskzp1rpuE&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUnV5qx7yf86w45opx_ijkPv8hv381wSGdIpLIxF3P9rWfQqe3MidiMeGLmd8ZHFpUdaLIear4Jx6yR4A-2YnD1HNqyIr498wfr9TvlnenEtKSwK8gwCkUlDJskzp1rpuE&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk
Я таки, конечно, извиняюсь, а санкции против контрабандистов - это им официальная индульгенция? Мол, уголовных дел не будет, просто сейчас другие люди от власти сядут на потоки?
Нет, я просто спросил...
такого уровня коррупции как последние 1.5 года небыло даже при яныке.
если раньше речь шла только о взятках за растаможку по левым документам, то сейчас это универсальный механизм. от борьбы с конкурентами (когда за бабки честны товар просто зависает на таможне) до ввоза виртуального товара по документам (когда через таможню проходят только документы).
"Контрабандой называется незаконное перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля." (т.е через лес)
все остальное-нарушение таможенных правил, которое сегодня проделать невозможно!!! для вас, быдло73, телевизор каждый день выдумывает бармалеев, из-за которых, якобы, вы живете в дерьме, и хуже с каждым днем, тем временем пархатые ублюдки тырят последние бабки из бюджета, перед вылетом на Израиль.
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Да, кстати, Медведчук от санкций почему-то пострадал не особо сильно: большая часть его бизнеса под них не попала. И поскольку с самого начала процесс был непрозрачен, происходил вне правового поля, то и выяснить, чем руководствовались в Совете национальной безопасности и обороны, невозможно. Может, им там мешки денег заносили?
Хочу напомнить о https://dumskaya.net/news/konetc-epohi-bolshoy-lyustratcii-pochemu-peresta-139683/ печальной судьбе еще одного «революционного» закона - «Об очищении власти» . Как и ЗУ «О санкциях», он грубо противоречит Конституции, что, несмотря на отсутствие вердикта Конституционного суда, уже вылилось в сотни удовлетворенных исков люстрированных чиновников. Уверен, что в недалеком будущем такая же судьба ждет и президентские «санкции».
Автор - Олег Константинов, главный редактор «Думской» полностью https://dumskaya.net/news/chto-dyshlo-zelenskiy-prodolzhaet-zloupotreblyat-140257/
Ілля Павлюк - друг Зеленського, він протягом багатьох років приносив сумки з грошима на розвиток «Студія «95 квартал», був основним спонсором президентської компанії Зеленського, а також спонсором Партії «СЛУГА НАРОДУ» на виборах до Верховної Ради України.
Першочерговим завданням є боротьба з рос. агресією, а усе інше, то потім по черзі. А то получаетєся засідання Верховної ради щодо безпеки з виступом Хомчака - 10 хв., а про "двері" 1,5 години.
Мені ці санкції нагадують такі собі ампутації, є пухлина на пальці - пальцю
санкціїампутація, а те що цим пальцем людина могла б і на спусковий гачок натискати, думають?
Чиряк на лобі, що далі по цій лозіці?
Політика, то мистецтво можливого, справжній політик, а точніше державний діяч створює такі умови, щоб інші грали на стороні держави, щоб в решті решт держава зберіглася та перемогла. А у нас суцільний пошук ворогів народу,
От, думаю, переможуть контарбандистів, усіх переможуть ... Скільки тоді людей повмирає без ліків, які ті контрабандисти в Україну завозять. Ну, зараз, то уже масово, із-за того і що не має певних ліків, і тому що у нас вони в аптеках стають дорожче у 2-6 разів ніж за кордоном.
Переможуть контрабандистів, які завозили військове знарядження та запасні частини для військової техніки і ...
Шашку забрати треба у цього "підлітка в політиці", бо всіх "перерубає"
Представник Зеленьского в Криму, вимагає коштів на побудову ще однієї "дамби" на каналі в Крим. Розраховує, що ніхто не знає, що уже одна там є, і вода давно по каналу в Крим не надходить ? Цікаво, чи розгляне СБУ звернення спілки блогерів України з цього питання ? "вангую" - "ніхто і не помітить".
https://www.ruspanorama.ru/byvsh-sssr/ukraina/komanda-ze-predstavitelstvo-v-krymu-virtualnoe-popil-babla-realnyj-korinevich-dajte-babla-a-to-vorovat-nechego-vsjo-ukral До СБУ звернулося до СБУ з приводу заявки на кошти на ще одну дамбу, хоча і та що є цілком справно працює, не допускаючи воду в Крим
April 4th, 2021, 12:11 pm
Дайджест
Давайте называть вещи своими именами: на 87 избирательном округе на Прикарпатье кандидат от власти Василий Вирастюк выигрывает благодаря бешеному админресурсу.
Санкции СНБО превращаются в инструмент неправовой расправы со всеми неугодными. Очевидно, никто так не аплодировал "санкциям против топ-контрабандистов", как весёлая троица королей контрабанды - Слюсарев, Трегубенко и Павлюк. Контрабандист Павлюк - близкий друг Владимира Зеленского.
Санкции СНБО, ударили по их конкурентам.
⚖️Одновременно, Офис президента прибрал к рукам всю судебную систему. Увольнение сразу двух судей КСУ путем отмены указа об их назначении - откровенный сигнал всем судьям Украины.
В народе все это называется "власть пошла по беспределу".
💸Неудивительно, что из страны ударно бегут инвестиции. Отток за год 868 миллионов долларов США - такого не было последних 20 лет. Неудивительно, что никто не хочет инвестировать в такое государство.
📊Причина ситуации - проста. Наши источники сообщают, что внутрення статистика рейтингов Офиса президента уже сильно отличается от публикуемой СМИ. Секрет для всех, кроме базара - статистические ведомства в межвыборный период "подрабатывают" заказной статистикой. Те из них кто печется о своей репутации за полгода до выборов начинают работать "как надо", кто нет - тот нет.
💰Финансовой подпиткой власти пока удается создавать видимость высоких рейтингов. Но все понимают, что это - временное. Отсюда такие бешеные попытки собрать максимум админресурса в руках ОП.
🤔Его применение мы наблюдаем прямо сейчас. Без преувеличения - так беспредельно не действовали даже президенты Кучма и Янукович.
ТК Печерский холм
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В Киеве сел транспортный самолёт ВВС США С-130. Он вылетел с базы Рамштайн в Германии, а перед посадкой выключил транспондеры.
Борт доставил партию специальной техники для украинских войск.
Sharp`s