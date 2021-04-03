Данилов - РФ: Заберите свои танки, БТРы и убирайтесь из Украины. Занимайтесь Дальним Востоком, Татарстаном, Ичкерией, пока это ваша территория

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал россиянам заботиться о благополучии своих дальних регионов, "пока это их территория".

Об этом он заявил в эфире Свободы слова Савика Шустера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Надо, чтобы Российская Федерация забрала свое имущество и покинула территорию Донецкой и Луганской областей. Забрала свои танки, забрали БТР, которые заправляют (горючим. – Ред.) членов вашей фракции (Данилов обратился к депутату ОПЗЖ Юрию Бойко. – Ред.) через ваш завод. И убралась из Украины", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что восточные регионы Украины – украинская земля.

"И мы разберемся самостоятельно, что нам надо делать на этой земле. И когда они суют нос и постоянно говорят... Господин Лавров что-то там начинает говорить об Украине... Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория – занимайтесь", - посоветовал Данилов.

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