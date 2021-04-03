Данилов - РФ: Заберите свои танки, БТРы и убирайтесь из Украины. Занимайтесь Дальним Востоком, Татарстаном, Ичкерией, пока это ваша территория
Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал россиянам заботиться о благополучии своих дальних регионов, "пока это их территория".
Об этом он заявил в эфире Свободы слова Савика Шустера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Надо, чтобы Российская Федерация забрала свое имущество и покинула территорию Донецкой и Луганской областей. Забрала свои танки, забрали БТР, которые заправляют (горючим. – Ред.) членов вашей фракции (Данилов обратился к депутату ОПЗЖ Юрию Бойко. – Ред.) через ваш завод. И убралась из Украины", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что восточные регионы Украины – украинская земля.
"И мы разберемся самостоятельно, что нам надо делать на этой земле. И когда они суют нос и постоянно говорят... Господин Лавров что-то там начинает говорить об Украине... Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория – занимайтесь", - посоветовал Данилов.
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А в других часто говорит - пустим воду только после деоккупации.
Данилов - полностью вменяемый, качественный русофоб.
На своём месте.
"В ответ даже как-то захотелось процитировать Вам вашего же Авакова: Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе!"
« ламинарных» генералов...Также как первые офицеры НАТО на учениях.... Как они сдают нормативы? Предлагаю тест - кто не влезет в командирский люк танка - уволить... пусть 5 раз подтянутся на перекладине и 10 отожмутся ...
ПС. Мертветчук уже сидит?
"В результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб ребенок. Об этом сообщает http://armiyadnr.su/news/ekstrennoe-zayavlenie-oficialnogo-predstavitelya-nm-dnr-262 пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«Призываем международных наблюдателей зафиксировать данные преступные действия ВСУ, их террор в отношении мирного населения Донбасса, а также принудить украинское руководство к прекращению убийств невинных людей», - говорится в сообщении.https://lenta.ru/news/2021/04/03/deti/
Данилов злобный такой, со стержнем внутри. По правде сказать - вот такого в Президенты надо. В спикеры такого как Гриценко, на случай конституционной необходимости подхватить полномочия выбывшего главы государства. В Генпрокуроры такого как Шишкин и в главы Конституционного Суда такого как Головатый, чтобы в рамках их удерживать. И ничего так страна была бы.
А то то урка страной правит, то клоун, то партработник . . .
Хоч хтось почав це болото владне розбурювати...