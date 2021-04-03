РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11130 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 989 67

Наблюдаем игнорирование карантина. "Пинг-понг" с перекладыванием ответственности приводит к потере жизней, - Разумков

Наблюдаем игнорирование карантина.

Для эффективного противодействия COVID-19 в Украине необходимо объединить усилия центральной и местной власти, общества и СМИ.

Такое мнение выразил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в пятницу в эфире телеканала "Наш", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы все должны занимать единую позицию о необходимости сотрудничать и понимать ответственность каждого. Я говорю и о себе, как о человеке, политике, председателе Верховной Рады, и о вас, как журналистах, и об обществе в целом", - сказал Разумков.

Глава парламента подчеркнул, что вопрос борьбы с коронавирусом должен быть лишен политической составляющей. Он отметил, что депутатским фракциям и группам в Верховной Раде удается, отложив политику, принимать консенсусом и по сокращенной процедуре необходимые решения, связанные с противостоянием эпидемии.

"Должна быть быстрая реакция Кабинета Министров, министерства здравоохранения, министерства образования, министерства финансов. Должно быть объединение усилий, как на уровне центра, так и регионов. Если каждый будет двигаться в своем направлении, это работать не будет", - отметил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду не поступали предложения от президента или Кабмина о введении ЧП из-за ситуации с коронавирусом, – Разумков

По его словам, только во взаимодействии центра и местных органов власти можно эффективно противостоять вызовам эпидемии.

Разумков также подчеркнул, что в вопросе соблюдения карантина необходима также ответственная позиция бизнеса и граждан.

"К сожалению, сегодня мы с вами наблюдаем, что карантин игнорируется. Часто и граждане не соблюдают элементарных требований, которые защитили бы, в первую очередь, их и их близких ", - пояснил он.

По мнению Разумкова, важно признавать ошибки, которые были допущены в борьбе с COVID-19. Он добавив, что есть вопросы к коммуникационной стратегии вакцинации.

"Не надо пытаться переложить ответственность друг на друга. Потому что за таким "пинг-понгом" мы можем потерять самое главное, что есть в нашем государстве, - жизни людей ", - подчеркнул председатель парламента.

Автор: 

ВР (29261) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1521) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
а кто первый игнорил карантин: Не Зеля и Ко?
Наблюдаем игнорирование карантина. "Пинг-понг" с перекладыванием ответственности приводит к потере жизней, - Разумков - Цензор.НЕТ 8012
показать весь комментарий
03.04.2021 10:31
+13
А мы как в Израиле хотим! Привился нормальной вакциной и живи себе, работай. Мы не хотим локдаун и кабздец экономики. В ковидном фонде на прошлый год было 66 миллиардов, хватило бы всем и на все: и на вакцинации, и на кислород с концентраторами. И не бегали бы Порох с волонтерами по больницам, людей спасая.
Где деньги, Зин?!
показать весь комментарий
03.04.2021 10:19
+9
Так возьми ответственность на себя, сплошное забалтывание и бла-бла-бла
показать весь комментарий
03.04.2021 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мы как в Израиле хотим! Привился нормальной вакциной и живи себе, работай. Мы не хотим локдаун и кабздец экономики. В ковидном фонде на прошлый год было 66 миллиардов, хватило бы всем и на все: и на вакцинации, и на кислород с концентраторами. И не бегали бы Порох с волонтерами по больницам, людей спасая.
Где деньги, Зин?!
показать весь комментарий
03.04.2021 10:19 Ответить
Епте матхерфацкерЫ. зеля он жеж почти как форест гамп!!!
Наблюдаем игнорирование карантина. "Пинг-понг" с перекладыванием ответственности приводит к потере жизней, - Разумков - Цензор.НЕТ 6069
показать весь комментарий
03.04.2021 10:29 Ответить
действительно .. то ж был зеля..по больницам.. с концентраторами... и его слуги туда же ..да?
показать весь комментарий
03.04.2021 10:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/371210 - ".....то ж был зеля..по больницам.. с концентраторами..."

Кажуть, що Порох купував концентратори для піару. Зовсім інша річ - зеЛенін. Він сцить у очі від щирого серця, від душі!
показать весь комментарий
03.04.2021 10:59 Ответить
так!
та від душонки багато не нассить...все залежить від міці сечового міхура ))) а там - мащя!))
і головне..таке начеб-то кволе...а...сердця щирого и душі...безмежна безодня )))))
показать весь комментарий
03.04.2021 11:09 Ответить
Прежде всего люди должны соблюдать правила карантина, а не забивать на них. И Аваковские полицаи должны контролировать выполнение карантинных мер, а не крышевать подпольные залы игровых автоматов.
показать весь комментарий
03.04.2021 11:00 Ответить
Возможно для того что бы жить как в Израиле необходимо не голосовать за колунов. Возможно необходимо перестать давать взятки на бытовом уровне а не винить во всем политиков и в то же самое время давать деньги мусорам, врачам, учителям и мелким чинушам. Возможно что бы жить как в Израиле во время локдауна необходимо ограничить себя в передвижении и отнестись к этому с пониманием а не устраивать в парках столпотворения с пивом и шашлыками?!
показать весь комментарий
03.04.2021 11:12 Ответить
Хотим жить как в Израиле, но делать для этого ничего не будем, во всем политики виноваты и я буду жить так как мне удобно. Я на пять минут. Я никому не мешаю.
показать весь комментарий
03.04.2021 11:15 Ответить
Так возьми ответственность на себя, сплошное забалтывание и бла-бла-бла
показать весь комментарий
03.04.2021 10:20 Ответить
Не можуть. Порошенко недаж. Тримається за владу. 😊 А його партія ЄС, скориставшись озвірілими ветеранами АТО і патріотами залякуєдіючу владу, смертельно розмальовуючи двері. 😁 У таких надскладниз умовах допомогти може тільки Байден. Або пуцин за версією декого з нинішньої влади.
показать весь комментарий
03.04.2021 11:08 Ответить
Это он про сцыкуна?
показать весь комментарий
03.04.2021 10:21 Ответить
Я плачу, Барин о народе печется перед обедом.
показать весь комментарий
03.04.2021 10:21 Ответить
всі ригі в кінці ланцюга зав*язані на московію,кацапи розкручують бренд разумков,потім зроблять партію разумкова замість своїх забанених
показать весь комментарий
03.04.2021 10:21 Ответить
Какая власть -- такой и карантин.
показать весь комментарий
03.04.2021 10:22 Ответить
Власть запрещает тебе маску носить, руки мыть?
показать весь комментарий
03.04.2021 11:01 Ответить
и как намордник защищает от вируса? от комаров на окна тоже сетку 50 на 50 мм вешаем?
показать весь комментарий
03.04.2021 11:12 Ответить
А ти не пробував якісну маску одягти замість собачого намордника?
показать весь комментарий
03.04.2021 12:23 Ответить
напомнить, как Вова ЗЕлупа подавал пример поведения при пандемии, катаясь в Буковели без маски и без соблюдения дистанции?
показать весь комментарий
03.04.2021 11:25 Ответить
А ты попугай или мыслящий человек, ты же не застрелился и не прыгнул с крыши дома следуя примеру некоторых политиков.
показать весь комментарий
03.04.2021 12:19 Ответить
так полудурки и попугаи - как раз вы, ЗЕбилы. вам баранам показали кино про Говнобородька, и вы, стадо баранов, поверили. И да, съехать с темы у вас не выйдет, Если уж сам ********** подат пример ложения болта на карантин, то чего ожидать от баранов, которые за него голосовали? Напомнить, какое столпотворение было в Буковели в те дни,. когда там каталась ваша ЗЕлёная ЗЕлупа, и какая вспышка заболевания последовала за этим?
показать весь комментарий
03.04.2021 12:42 Ответить
Хотел сказать, что бы ты лечилось, но увы, тупость не лечится.
показать весь комментарий
03.04.2021 13:06 Ответить
та я знаю, что ваша тупость не лечится. Нахрена ты повторяешь очевидные вещи, ЗЕбил?
показать весь комментарий
03.04.2021 13:33 Ответить
Власть не закупила вакцину, не финансирует медиков, не закрывает принадлежащие ей курорты и увеселительные заведения, подает пример своим тупым поведением, перекладывает нагрузку на местные советы, играется с правилами карантина, меняя их на ходу и врет, врет и еще раз врет. Надеюсь я достаточно понятно объяснил?
Вот тебе наглядный образец поведения высшего должностного лица, которое кладет болт на самим же подписанные законы и постановления.

Спостерігаємо ігнорування карантину. "Пінг-понг" із перекладанням відповідальності призводить до втрати життів, - Разумков - Цензор.НЕТ 6531
показать весь комментарий
03.04.2021 11:27 Ответить
Не ходи по ресторанам, не езди по курортам, не ходи без маски, мой руки, ... . И не вали с больной головы на здоровую. Надеюсь я достаточно понятно объяснил?
показать весь комментарий
03.04.2021 12:07 Ответить
У такому випадку представники влади, що перша ігнорує протиепідемічні вимоги, не мають ніякого права розповідати людям, як слід боротися з пандемією.
показать весь комментарий
03.04.2021 12:26 Ответить
то есть З/Елёный ********, который подавал пример ложения болта на карантин - это ЗДОРОВАЯ ГОЛОВА??? что творится в тупых бошках подлых ЗЕбилов?
показать весь комментарий
03.04.2021 12:44 Ответить
Нет. Абсолютно. Тогда логично возникает самый главный вопрос -- нахрена нам такая тупая власть воров? Если люди должны выживать брошенные сами. Нахрена мы платим этим зеленым ворам налоги и содержим этого великовозрастного дебила если оно не в состоянии организовать даже карантин, финансировать врачей и закупить лекарства?

И нахрена ты тогда за такого дебила голосовал? Я надеюсь достаточно понятно ответил?
показать весь комментарий
03.04.2021 13:23 Ответить
Зебильё занимается чем угодно, только не своими прямыми обязанностями. Зеля дороги "пилит", Разумков с ковидом "борется", а тем временем Степанов курточку примеряет...
показать весь комментарий
03.04.2021 10:22 Ответить
эти трое только вершина айсберга. там вся партия такая
показать весь комментарий
03.04.2021 10:35 Ответить
Так действуй же тормоз пятилетки
показать весь комментарий
03.04.2021 10:23 Ответить
а оно ему надо?
он красиво гавкнул (с намеками на кандидатство на следующие выборы...тем более центр разумкова - карманный по соц опросам (т.е. по зомбированию лохтората)
показать весь комментарий
03.04.2021 10:57 Ответить
https://ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print#n4378 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
показать весь комментарий
03.04.2021 10:23 Ответить
Померлим від коронавірусу на рішення конституційного суду начхати і накашляти.
показать весь комментарий
03.04.2021 12:29 Ответить
померлим начхати на все
показать весь комментарий
03.04.2021 12:44 Ответить
Ти живий поки що? То на хріна ти сприяєш збільшенню кількості померлих своїми недоречними цитатами з Конституції? На кремль працюєш?
показать весь комментарий
04.04.2021 13:03 Ответить
живий, а чого вмирати? від вірусу з летальністю щонайбільше 0,2%?
показать весь комментарий
04.04.2021 14:59 Ответить
Як вже задовбали дебіли, які повторюють чиїсь слова, не розуміючи їхнього сенсу. Ти ж ні фіга не знаєш, що таке летальність і чим вона відрізняється від смертності. І що таке 0,2% взагалі. І яким є відсоток людей, які вижили, але отримали такі важкі ускладнення, що можуть ніколи повністю не відновитися...
На 05.04.21 в Україні на ковід-19 захворіло 1755888 людей, померло 34587 хворих, а це виходить 100*34587/1755888 = 1,97%. Тобто летальність становить по факту 2 відсотка, 2(!), а не 0,2, як вже рік пишуть різні ідіоти.
Аналогічно по світу 100*2855121/131561113 = 2,17%, а не те, що пишуть брехуни на кшталт тебе.
Але абсолютна дурня говорити виключно про летальність, не враховуючи контагеозність. У віруса ***** летальність 43%, але за 23 роки після виявлення в результаті 11 епідемій померло від 12 до 40 тисяч людей. Тобто при в 20 разів меншій летальності від ковід всього за рік померло в 100 разів більше людей, ніж від ***** за 23 роки!
Це порівняння говорить само за себе, але цифри, факти та логіку довбні не сприймають, бо вони або ідіоти, або тролі, або те і інше.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:37 Ответить
"На 05.04.21 в Україні на ковід-19 захворіло 1755888 людей, померло 34587 хворих"

Звідки ти взяв ці брехливі показники?
показать весь комментарий
10.04.2021 15:09 Ответить
Тобі весняне сонечко зовсім залишки мізків розплавило? Чи в тебе вже ковід у важкій формі?
Це офіційна статистика.
показать весь комментарий
11.04.2021 13:56 Ответить
"Офіційна статистика" - не є істиною в останній інстанції. Тим більше, що вона спирається на результати фальшивих тестів, які видають хибнопозитивні результати ліворуч і праворуч.
показать весь комментарий
11.04.2021 14:30 Ответить
Можна сперечатися щодо її адекватності, але все інше, окрім даних МОЗ - це розмазування лайна по тарілці. Точну картину можна отримати лише в тому випадку, якщо щоденно тестувати УСЕ населення тестами з достовірністю 100%. Жодна країна світу такого не має. Тестують, як правило, людей з ознаками захворення та людей, стосовно яких є підозри про можливе зараження. В Україні тестування відбувається переважно за ознаками захворення. Тож ті, хто хворіє в легкій формі, залишаються не тестованими. Але таким чином занижується не лише кількість хворих, але й кількість померлих від ковід, бо якщо людині в тяжкому стані роблять тест, і через 3 дні вона помирає, а позитивний результат приходить лише за 1-2 тижні, то такий померлий від ковід не потрапляє в жодну статистику померлих від коронавірусу. І так само, якщо помирає від чогось там самотня бабця на селі після того, як її відвідали онуки з міста, то ніхто їй навіть теста не робить, а просто тихенько ховає.
І таким чином, можна впевнено стверджувати, що кількість захворілих та померлих від КОВІД можуть бути заниженими, але співвідношення між ними приблизно відповідає дійсності і збігається з показниками в інших країнах. Усі інші фантазії на цю тему - порожній π3тьож.
показать весь комментарий
11.04.2021 14:57 Ответить
Це твоя суб''єктивна дуже некомпетентна точка зору.
Офіційна статистика - і є повне лайно. Кількість смертей від ковіду завищено принаймні разів у 20.
https://jamesfetzer.org/2021/02/researchers-uncover-how-the-cdc-illegally-inflated-covid-19-death-statistics

Ось, наприклад, про те, як це відбувається в США завдяки наспіх зміненим протоколам визначення причини смерті.

"навіть теста не робить"

А навіщо взагалі його робити? Раніше робили тести на аденовірус чи грип? Ні. Люди "спокійно" вмирали від інсульту та пневмонії. А тепер це "ускладнення ковіду".

"якщо людині в тяжкому стані роблять тест, і через 3 дні вона помирає, а позитивний результат приходить лише за 1-2 тижні, то такий померлий"

Ще як потрапляє. Зараз навіть без результату тесту пишуть цей діагноз.
Ось тут показана саме така ситуація: https://www.youtube.com/watch?v=GGb3Bwxn6t0

"померлий від ковід"

Як ти встановив, що людина від ковіду померла?! Від ковіду взагалі ніхто не помирає. Це абсолютно фальшивий діагноз.
показать весь комментарий
11.04.2021 15:10 Ответить
Не бреши, брехло брехливе.
Я наводжу дані, які публікують лікарі, що борються з пандемією, а ти мені тицяєш якусь хєрню, яку я навіть дивитися не збираюся.
Я вже зрозумів, що ти просто троляка, швидше за все - кремлівська. Тож просто йди лизати дупу свому путлеру. З московітами в мене розмова коротка - пішов - на!
показать весь комментарий
11.04.2021 17:06 Ответить
Мене твоя маячня з дебіловізору не цікавить, педофіл. Пухом земля.
показать весь комментарий
11.04.2021 17:34 Ответить
До речі, тести видають як хибнопозитивні, так і хибнонегативні результати. Останні навіть частіше.
показать весь комментарий
11.04.2021 14:59 Ответить
Дурню ти пишеш повну.
Вже ці тести науковці дослідили дуже детально:
https://cormandrostenreview.com/report/

Ці тести є повністю недостовірними і не придатними для встановлення якихось діагнозів. ВЗАГАЛІ не придатні. Але продовжують використовуватися. Бо ковід - це політична проблема, а не медична.

Впевнений, що ти залишишся при своїй думці. Це твоя особиста справа, яка мене не обходить. Бо чим більше дебілів виздихає через експериментальні щеплення, тим мені краще,і тим комфортніше буде подальше життя.
Успішної вакцинації та пухом земля.
показать весь комментарий
11.04.2021 15:13 Ответить
Эпидемия це ваш вирок, зебилы.
показать весь комментарий
03.04.2021 10:24 Ответить
Если бы эпидемия косила только зебилов... Но болячке начхать на политические вподобайки
показать весь комментарий
03.04.2021 10:33 Ответить
https://twitter.com/Vlad_Underwood
https://twitter.com/Vlad_Underwood

Ukraine DIY

@Vlad_Underwood

·https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1378242823749767169 16 мин

А де подивитися виставу "Сеньор Ковідомор"?Хто в головній ролі?
показать весь комментарий
03.04.2021 10:24 Ответить
а кто первый игнорил карантин: Не Зеля и Ко?
Наблюдаем игнорирование карантина. "Пинг-понг" с перекладыванием ответственности приводит к потере жизней, - Разумков - Цензор.НЕТ 8012
показать весь комментарий
03.04.2021 10:31 Ответить
да и потом не стеснялся )))
Спостерігаємо ігнорування карантину. "Пінг-понг" із перекладанням відповідальності призводить до втрати життів, - Разумков - Цензор.НЕТ 4316

...
показать весь комментарий
03.04.2021 10:58 Ответить
про карантін нічого не чули конретного...так шось десь...буковель-шмуковель
показать весь комментарий
03.04.2021 10:35 Ответить
Только три дня назад прогремела на всю страну грандиозная вечеринка херсонских чиновников со стриптизом и без масок. Но виновны граждане )))
показать весь комментарий
03.04.2021 10:42 Ответить
В Словакии по телику постоянно идёт реклама РУКИ МАСКИ РАСТОЯНИЕ
А В УКРАИНЕ реклама всякого непотреба
показать весь комментарий
03.04.2021 10:43 Ответить
так потому что в Словакии борются с ковидом, а у нас с Порошенко...
показать весь комментарий
03.04.2021 10:59 Ответить
Барыга: Наблюдаем(!) …….потере жизней / Открывать рынок земли нужно , - Разумков. Развитие рынка земли принесет Украине-в смысле кодлану Коломойского- $85 млрд ,- Шмыгаль. А украинцы для кодлана люди лишние, не нужные, опасные. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показать весь комментарий
03.04.2021 10:45 Ответить
Пінг-понг - це такий евфемізм для зеленої імпотентної безвідповідальності
показать весь комментарий
03.04.2021 10:55 Ответить
Дебілков ти а не Разумков - вже приводить!!!
показать весь комментарий
03.04.2021 10:58 Ответить
Цей "лохдаун" нівелює цілковита відсутність лікування від коронавірусу та вакцинації. Який сенс запроваджувати якийсь "карантин" коли хворі змушені їздити до медзакладів для здачі тестів? Потім їздити по аптеках і самостійно шукати ліки.
показать весь комментарий
03.04.2021 11:05 Ответить
Карантин вводити і утримувати потрібно було тоді коли почалася пандемія і карантинні методи могли принести реальну користь, так як це зробили усі розвинуті і не дуже країни. а зараз потрібно було б з максимальною швидкістю проводити вакцінацію та виходити з карантину. але в уряді України навпаки. кеди вони одягяють зимою а валянки літом, а відповідальність намагаються перекласти на нетаких українців.
показать весь комментарий
03.04.2021 11:22 Ответить
зелені такі.... Кмітливі Винахідливі Набридливі ))))
Спостерігаємо ігнорування карантину. "Пінг-понг" із перекладанням відповідальності призводить до втрати життів, - Разумков - Цензор.НЕТ 8178

...
показать весь комментарий
03.04.2021 11:22 Ответить
Поток общих заезженных фраз и никаких конкретных действий.
показать весь комментарий
03.04.2021 12:06 Ответить
пучєглазе гламурне чьмо наблюдає, краде і нічого не вміє, і не робе.
показать весь комментарий
03.04.2021 12:17 Ответить
Хватит бредить этой простудой
показать весь комментарий
03.04.2021 13:07 Ответить
 
 