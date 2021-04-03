От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 50 человек, выздоровели - 696, выявили 2 053 новых случая, - Кличко
За вчерашние сутки, 2 апреля, в Киеве выявили 2053 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 166 658).
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, среди заболевших 1069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 841 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 75 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 68 мальчиков от 2 месяца до 17 лет.
Кроме того, за сутки зафиксировали 50 летальных случаев от вируса (всего с начала пандемии 3 545 умерших).
Также 240 пациентов были госпитализированы с диагнозом COVID-19, а 394 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В то же время 696 человек побороли коронавирус (всего 107 484 выздоровевших с начала пандемии).
Больше всего новых случаев заболевания выявили в Дарницком (812), Деснянском (384) и Голосеевском (195) районах Киева.
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подтвержденных фальшивыми тестами, которые "находят вирус" в кока-коле, пиве, фруктах и машинном масле
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Во время ужесточенного карантина в Киеве заведения торговли будут обслуживать пенсионеров в определенные часы - с 10 до 12 утра. Об этомhttps://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6599.pdf говорится в соответствующем решении КГГА относительно усиления карантинных мер в Киеве.
Требования по обслуживанию пенсионеров в утренние часы будут действовать с 5 по 16 апреля.»
При этом свежий товар во всех продуктовых вывозят после 12.
Хай пенсионеры подавятся!
Более тупого мера город не видел.
Но быдлу нравится прыгать по треснутому мосту!