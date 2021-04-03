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Новости Коронавирус и карантин
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От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 50 человек, выздоровели - 696, выявили 2 053 новых случая, - Кличко

От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 50 человек, выздоровели - 696, выявили 2 053 новых случая, - Кличко

За вчерашние сутки, 2 апреля, в Киеве выявили 2053 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 166 658).

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, среди заболевших 1069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 841 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 75 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 68 мальчиков от 2 месяца до 17 лет.

Кроме того, за сутки зафиксировали 50 летальных случаев от вируса (всего с начала пандемии 3 545 умерших).

Также 240 пациентов были госпитализированы с диагнозом COVID-19, а 394 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 696 человек побороли коронавирус (всего 107 484 выздоровевших с начала пандемии).

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Дарницком (812), Деснянском (384) и Голосеевском (195) районах Киева.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25587) Кличко Виталий (4646) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вакцины в том самом месте, где воскресенский мост и метро на винныйградарь.
Более тупого мера город не видел.
Но быдлу нравится прыгать по треснутому мосту!
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03.04.2021 12:38
+3
"подтвержденных случая"

подтвержденных фальшивыми тестами, которые "находят вирус" в кока-коле, пиве, фруктах и машинном масле
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03.04.2021 10:55
+2
Наконец вводят как в Словакии
«
Во время ужесточенного карантина в Киеве заведения торговли будут обслуживать пенсионеров в определенные часы - с 10 до 12 утра. Об этомhttps://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6599.pdf говорится в соответствующем решении КГГА относительно усиления карантинных мер в Киеве.
Требования по обслуживанию пенсионеров в утренние часы будут действовать с 5 по 16 апреля.»
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03.04.2021 10:57
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"подтвержденных случая"

подтвержденных фальшивыми тестами, которые "находят вирус" в кока-коле, пиве, фруктах и машинном масле
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03.04.2021 10:55 Ответить
Це ше тільки початок ,може над якими масками подумати - це ж біда.
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03.04.2021 10:55 Ответить
"Масочний режим" придумали некрасиві дівчата.
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03.04.2021 12:10 Ответить
Наконец вводят как в Словакии
«
Во время ужесточенного карантина в Киеве заведения торговли будут обслуживать пенсионеров в определенные часы - с 10 до 12 утра. Об этомhttps://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6599.pdf говорится в соответствующем решении КГГА относительно усиления карантинных мер в Киеве.
Требования по обслуживанию пенсионеров в утренние часы будут действовать с 5 по 16 апреля.»
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03.04.2021 10:57 Ответить
Гы-гы-гы...
При этом свежий товар во всех продуктовых вывозят после 12.
Хай пенсионеры подавятся!
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03.04.2021 11:02 Ответить
Необхідно усіх без виключення українських олігархів придушити та витрусити із них кошти для виробництва власної вакцини, а також для виробництва іноземних вакцин по ліцензії.
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03.04.2021 11:11 Ответить
В два раза больше в сутки, чем осенью....
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03.04.2021 11:15 Ответить
Мда. Обгадился наш Веталя. Уже больше 2 штук за сутки!!! А он только СОБРАЛСЯ локдаун вводить. С 5 числа! Иначе, как вредительством это не назовёшь. Кстати, а где вакцины, которые ты обещал для киевлян??? Это провал!
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03.04.2021 11:39 Ответить
Вакцины в том самом месте, где воскресенский мост и метро на винныйградарь.
Более тупого мера город не видел.
Но быдлу нравится прыгать по треснутому мосту!
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03.04.2021 12:38 Ответить
Да, такое впечатление, что в Киеве никогда не было Вернадского, Сикорского, Антонова, Патона,- одни кивы, клички, зеленские....
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03.04.2021 13:05 Ответить
Киев -это Порошенки и Клички-спрос с них.
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03.04.2021 14:21 Ответить
 
 