От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 50 человек, выздоровели - 696, выявили 2 053 новых случая, - Кличко

За вчерашние сутки, 2 апреля, в Киеве выявили 2053 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 166 658).

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, среди заболевших 1069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 841 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 75 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 68 мальчиков от 2 месяца до 17 лет.

Кроме того, за сутки зафиксировали 50 летальных случаев от вируса (всего с начала пандемии 3 545 умерших).

Также 240 пациентов были госпитализированы с диагнозом COVID-19, а 394 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 696 человек побороли коронавирус (всего 107 484 выздоровевших с начала пандемии).

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Дарницком (812), Деснянском (384) и Голосеевском (195) районах Киева.

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