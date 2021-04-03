Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять. Украина будет использовать препарат CoronaVac, - Минздрав

Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках вакцинации против COVID-19, Украина будет использовать вакцину CoronaVac фирмы Sinovac Biotec. Sinovac разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, паротита. Вакцины производства Sinovac одобрены в 34 странах мира. Вакцина против гепатита А является преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения", - следует из сообщения.

Отмечается также, что за время существования компании было совершено более 3 млрд прививок ее препаратами, 59 млн из которых – детям.

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В то же время ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, что вакцина CoronaVac отправлена на лабораторный контроль, который может продлиться до 9 апреля. Свидетельствует ли сегодняшнее сообщение Минздрава о завершении лабораторного контроля, пока не понятно.