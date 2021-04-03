Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять. Украина будет использовать препарат CoronaVac, - Минздрав
Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
"В рамках вакцинации против COVID-19, Украина будет использовать вакцину CoronaVac фирмы Sinovac Biotec. Sinovac разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, паротита. Вакцины производства Sinovac одобрены в 34 странах мира. Вакцина против гепатита А является преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения", - следует из сообщения.
Отмечается также, что за время существования компании было совершено более 3 млрд прививок ее препаратами, 59 млн из которых – детям.
В то же время ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, что вакцина CoronaVac отправлена на лабораторный контроль, который может продлиться до 9 апреля. Свидетельствует ли сегодняшнее сообщение Минздрава о завершении лабораторного контроля, пока не понятно.
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Судя по тупорылой упоротости степашки, доверять КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено.
Ничего не имею против китайской вакцины.
Вы АБСОЛЮТО ПОЛНО информированы по китайской вакцине? У ффас есть доказательства ее бесполезности и необратимых последствиях применения (изменение генетического кода, умирает каждый пятый, детей больше не будет...)?
Меня больше волнуют НЕПРЯМЫЕ (через посредника) закупки, во где проблема, за теже деньги будет закуплено значительно меньше(
ТУПОРЫЛЫЕ уже выбрали себе преЗЕдента. У тупорылых необходимо отобрать клавы, гаджеты с доступом в помойку Инет и отпрвавить в начальные школы, выпускать из НАЧАЛЬНЫХ школ только после того, как самомтоятельно прийдут к выводу, что земля не плоская!
Основная масса населения планеты (%% 60), есть толпа, она управляма, она периодически, при МНИМОЙ себе угрозе, впадает в истерику и наоборот, при наличии явной, но ею не осознаваемой, угрозы жует сено, пуская слюни. Докажите обратное)
А АстраЗеника КУДА качественней и безопаспей Ковишилда..., а Ковишилд качественней чем китайская срань...
Наши власти НЕ МОГУТ не знать об этом ! А значит СОЗНАТЕЛЬНО пытаются причинить вред здоровью народу Украины !!!
а вот барыгам и аферистам от медицины - опасно !
Це реальне досягнення!
Хто перший встає, тому
контракт з прокладкоюБог нову курточку дає)