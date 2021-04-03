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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять. Украина будет использовать препарат CoronaVac, - Минздрав

Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять. Украина будет использовать препарат CoronaVac, - Минздрав

Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках вакцинации против COVID-19, Украина будет использовать вакцину CoronaVac фирмы Sinovac Biotec. Sinovac разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, паротита. Вакцины производства Sinovac одобрены в 34 странах мира. Вакцина против гепатита А является преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения", - следует из сообщения.

Отмечается также, что за время существования компании было совершено более 3 млрд прививок ее препаратами, 59 млн из которых – детям.

Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять. Украина будет использовать препарат CoronaVac, - Минздрав 01

Читайте также: Отправленная в Украину партия китайской вакцины куплена за госсредства. Прививки препаратом будут бесплатными, - Степанов

В то же время ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, что вакцина CoronaVac отправлена на лабораторный контроль, который может продлиться до 9 апреля. Свидетельствует ли сегодняшнее сообщение Минздрава о завершении лабораторного контроля, пока не понятно. 

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Китай (2991) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять. Украина будет использовать препарат CoronaVac, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1394
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03.04.2021 11:52
+10
Китайскую вакцину по 3$ Украина закупила по 18$. Поэтому такой вакцине можно и нужно доверять- новая куртка Степанова не даст соврать. Да и Богатырёвой не на одну шубку отслюнявилось.
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03.04.2021 11:53
+5
Типичная манипулятивная статья. Причем сделанная грубо и неумело.
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03.04.2021 11:47
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А у вас есть альтернативный выбор? Вам кто-то еще дал вакцину?
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03.04.2021 11:43 Ответить
Оце Степанови-Богатирьови-Зеленські наварять грошенят. Скільки польт за 22000 баксів можна купити? Красота для ЗЕ-банди, Клондайк! Навіщо купляти напряму у виробника, "преЗЕдент який не краде" забезпечив поставки через фірму-прокладку Богатирьової
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03.04.2021 11:48 Ответить
Йод и Зеленка
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03.04.2021 11:56 Ответить
Проще дебилов и настоящих барыг убрать от власти. Но люмпену это не понять, люмпену зомбоящик заменил мозги.
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03.04.2021 12:24 Ответить
Вопрос в другом! А можно ли доверять мнению миздрава со степашкой во главе?
Судя по тупорылой упоротости степашки, доверять КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено.

Ничего не имею против китайской вакцины.
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03.04.2021 15:38 Ответить
Напомню.

Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти. Україна використовуватиме препарат CoronaVac, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8723
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03.04.2021 15:44 Ответить
Спасибо за напоминание, а то я страдаю доверием к степашке) Это имеет отношение к китайской вакцине?
Вы АБСОЛЮТО ПОЛНО информированы по китайской вакцине? У ффас есть доказательства ее бесполезности и необратимых последствиях применения (изменение генетического кода, умирает каждый пятый, детей больше не будет...)?

Меня больше волнуют НЕПРЯМЫЕ (через посредника) закупки, во где проблема, за теже деньги будет закуплено значительно меньше(
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03.04.2021 15:54 Ответить
У меня не то, что нет полной информации. У меня нет и никакой информации как именно ее будут поставлять и хранить. И меня гораздо больше волнует не только посредник от Богатыревой, а и полное отсутствие альтернативы этой вакцине. Люди вправе сами выбирать себе вакцину за свои средства. Завезите несколько типов вакцин, одну или две бесплатно за счет бюджета. А другие за средства желающих.
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03.04.2021 16:06 Ответить
Тупорылые будут выбирать по странам производителям и по статьям из СМИ!

ТУПОРЫЛЫЕ уже выбрали себе преЗЕдента. У тупорылых необходимо отобрать клавы, гаджеты с доступом в помойку Инет и отпрвавить в начальные школы, выпускать из НАЧАЛЬНЫХ школ только после того, как самомтоятельно прийдут к выводу, что земля не плоская!

Основная масса населения планеты (%% 60), есть толпа, она управляма, она периодически, при МНИМОЙ себе угрозе, впадает в истерику и наоборот, при наличии явной, но ею не осознаваемой, угрозы жует сено, пуская слюни. Докажите обратное)
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03.04.2021 16:48 Ответить
Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти. Україна використовуватиме препарат CoronaVac, - МОЗ - Цензор.НЕТ 785
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03.04.2021 17:00 Ответить
Типичная манипулятивная статья. Причем сделанная грубо и неумело.
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03.04.2021 11:47 Ответить
белая пропаганда, нормальное и нужное явление.
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03.04.2021 14:14 Ответить
выпускают 500млн.доз,это типа плюс. хотя индийский инстититут 1,5млрд. но это не считается.хрня
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03.04.2021 22:00 Ответить
Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять. Украина будет использовать препарат CoronaVac, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1394
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03.04.2021 11:52 Ответить
Китайскую вакцину по 3$ Украина закупила по 18$. Поэтому такой вакцине можно и нужно доверять- новая куртка Степанова не даст соврать. Да и Богатырёвой не на одну шубку отслюнявилось.
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03.04.2021 11:53 Ответить
на Али надо покупать, там все за копейки
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03.04.2021 11:57 Ответить
И Пфайзер на Али?
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03.04.2021 11:58 Ответить
На Али можно найти все. Даже то, о чем Вы ранее и представления не имели и даже не знаете к чему оно применяется. Так что Пфайзер там будет наверняка. Правда называться может несколько и наче но созвучно Адидас - Абибас, Пфайзер-Фуфлайзер. Ну то такое. Как сказал Степашка, они идентичны. Просто площадка производства другая. Просто дядюшка Ляо какой нибудь в подвальчике у себя эти вакцины клепает, но все по оригинальной технологии.
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03.04.2021 16:40 Ответить
Ты что прозрел сральник,это же твои кумиры на выборах,ты тут строчил что хуже не будет,а теперь про фуфффайзер.Надо что бы зедебилы именно тебе его вкололи,что бы ты почувствовали кого выбрал.
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03.04.2021 18:14 Ответить
Пожалуйста, бессовестно наглый сударь, ссылочку можно на то где я сказал, что хуже не будет. Иначе балабол. Второе - я и сейчас скажу, что если расклад сложится, что придется выбирать между Порошенко и Зеленским, то однозначно за Зеленского проголосую. Кстати в первом туре прошлых выборов голосовал за Тимошенко. И опять за нее буду голосовать. А колоть я ничего не собираюсь. Ибо себе кумиров не сотворяю в отличие от секты непревзойденного сивочелого рехворматора. Говорю то что думаю и в чем убежден. Так что прозрение не ко мне - я и так всегда зрячий был.
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03.04.2021 21:57 Ответить
А чем отличается юлька подстилка бенина от клоуна,куклы бениной?
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04.04.2021 09:25 Ответить
Я Спутнику больше доверяю ,им что привился , что не привился
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03.04.2021 11:55 Ответить
ну если рога и хвост от рашистской не вырастут - уже хорошо, это ж препарат для животноводчества
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03.04.2021 13:41 Ответить
Зедебилы в своем репертуаре.Вакцин нет ,никаких и никто не дает ,а рукожопые правители рассказывают можно доверять или нет тому чего нет.Что такое 200000 тысяч доз ,это на 100000 тысяч ,при необходимой вакцинации как минимум 25 миллионов человек.Преступная халатность и барыжнечество ,преведшее к массовым смертям граждан. Зедебилы это уже торговля на крови или еще нет ?
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03.04.2021 11:57 Ответить
Зедебилы они такие. Сраться в конвульсиях без кислорода будут, но все равно свой выбор зели будут оправдывать. И со словами лишь бы не Поооорооо.... уходить на тот свет.
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03.04.2021 12:08 Ответить
Украина то может и будет использовать, только как? Граждане украины доверяют только Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Получается чиновники за наши налоги хотят закупить не то чему доверяют люди уплатившие эти налоги.
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03.04.2021 12:01 Ответить
Мир приостанавливает, а многие УЖЕ ОСТАНОВИЛИ использование АстраЗеники из-зае его опасности !
А АстраЗеника КУДА качественней и безопаспей Ковишилда..., а Ковишилд качественней чем китайская срань...
Наши власти НЕ МОГУТ не знать об этом ! А значит СОЗНАТЕЛЬНО пытаются причинить вред здоровью народу Украины !!!
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03.04.2021 12:09 Ответить
Та їм просто пох, аби заробити, поки можна.
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03.04.2021 12:25 Ответить
та вакцинам (некоторым) можно доверять
а вот барыгам и аферистам от медицины - опасно !
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03.04.2021 12:10 Ответить
Китай -значит качество!
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03.04.2021 12:13 Ответить
Ага, знаменитое китайское качество. В просторечии - "голимый китай".
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03.04.2021 14:56 Ответить
Цій китайські "бормотусі" можна так само довіряти як українському МОЗу!!!
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03.04.2021 12:13 Ответить
А вот Минздраву Украины и мерзавцу Степанову доверять нельзя!
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03.04.2021 12:46 Ответить
После китайской вакцины заразились президент и премьер-министр Пакистана.
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03.04.2021 13:21 Ответить
а Аргентинский после спутника
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03.04.2021 14:16 Ответить
Минздраву сначала надо самому доверие заслужить перед тем как за кого-то ручаться. Где доказы что вакцина прошла исследования на эффективность и безвредность ? Почему скрывают стоимость закупки ? И почему в сообщении говорится про вакцины от гепатита а не от короны ? Если у вас в министерстве работают идиоты, то не судите по себе всех вокруг.
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03.04.2021 13:34 Ответить
Пусть типограф сам нею колется... Вместо того, чтобы договариваться с мировыми лидерами, которые работают напрямую с правительствами и делают безопасную вакцину с эффективностью 95-98%, этот ищет у кого-бы купить через своего посредника втридорога что поиметь на этом. Естественно нормальные производители на это не идут, им мараться нет смысла, вот и везут нам то индийскую, то китайскую, то рашистскую завозить пытались...
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03.04.2021 13:40 Ответить
Китайцы хорошо придумали,сначала вирус придумали,потом вакцину за деньги,хороший бизнес....
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03.04.2021 13:50 Ответить
индусы еще запустили и производство шприцев по 6000 тысяч штук в минуту, .весь мир на игле - навар бешенный
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03.04.2021 14:26 Ответить
тоже самое степанов пел об дженерике от AstraZeneca, но вот Нидерланды приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза.
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03.04.2021 14:24 Ответить
та нах.. вона потрібна,якщо її не визнають в ЄС?🤔
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03.04.2021 14:37 Ответить
Твари ублюдочные-летом прошлого года не могли с Pfizer или европейской astra zeneca договориться о поставках.всё,*****,схемы строят! уроды зелёные
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03.04.2021 16:49 Ответить
Степашка таки пробив через богатирьовську прокладку закупівлю китайської вакцини.
Це реальне досягнення!

Хто перший встає, тому контракт з прокладкою Бог нову курточку дає)
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03.04.2021 20:22 Ответить
хорошо. правильно. зрады нет.
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04.04.2021 04:26 Ответить
 
 