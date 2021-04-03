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Новости Коронавирус и карантин
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Нидерланды приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза

Нидерланды приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза

Министерство здравоохранения Нидерландов приняло решение приостановить вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза после применения вакцины.

Об этом 2 апреля сообщило правительство страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Непосредственной причиной такого решения являются новые сообщения о случаях обширного тромбоза в сочетании с низким количеством тромбоцитов после вакцинации вакциной AstraZeneca", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на территории страны подтвердили уже пять таких случаев среди женщин в возрасте от 25 до 65 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нидерландах после вакцинации препаратом AstraZeneca умерла женщина

По состоянию на 2 апреля в Нидерландах сделали около 400 тыс. инъекций AstraZeneca, добавили в правительстве.

На этой неделе аналогичные решения уже приняли Германия и Канада.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах умерла женщина, которая ранее вакцинировалась от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Причиной смерти стала обширная тромбоэмболия легочной артерии.

По данным Европейского агентства лекарственных средств, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

Также читайте: У нас достаточно вакцин, чтобы не применять AstraZeneca, - главный инфекционист США Фаучи

Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта отмечал, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения. После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

вакцина (3815) карантин (16729) Нидерланды (1586) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+17
А после 60 тромбов нет ? Или пенсов не жалко ?
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03.04.2021 11:48
+8
меня тоже смутило это...
кажется наоборот должно было бы быть..ибо там сосуды уже не эластичны и "забиты"...
просто видать те случаи больше относят на "сопутствующие осложнения"...а у молодежи таких "букетов" немного..
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03.04.2021 12:23
+5
та давайте ее сюда тут всё пайдёт! степашка засекретит и обяжет всех колоться иначе штраф
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03.04.2021 12:01
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А после 60 тромбов нет ? Или пенсов не жалко ?
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03.04.2021 11:48 Ответить
меня тоже смутило это...
кажется наоборот должно было бы быть..ибо там сосуды уже не эластичны и "забиты"...
просто видать те случаи больше относят на "сопутствующие осложнения"...а у молодежи таких "букетов" немного..
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03.04.2021 12:23 Ответить
"подтвердили уже пять таких случаев среди женщин в возрасте от 25 до 65 лет." логично было бы запретить вакцинацию женщинам независимо от возрастаИсточник: https://censor.net/ru/n3257435
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03.04.2021 22:03 Ответить
так обвинят в сексизме )))
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03.04.2021 22:06 Ответить
Ті що мають схильність до тромбозу, відносно нечасто доживають до 60.
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03.04.2021 13:16 Ответить
Это не так. Если есть подобные генетические модификации, то проявлятся они гораздо раньше. И после этих проблем все сидят на антикоагулянтах. А вот, то, что после 60 лет продолжают прививать, требует дополнттельной информации. Здесь, что то недописали.
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03.04.2021 20:31 Ответить
Это так. Большая часть тромбозов остается недиагностированной и по разным оценкам тромбоэмболии дают от 20 до 30% причин смертей от сердечно=сосудистых заболеваний. Но доля людей с невыявленным тромбозом среди 20-30-летних будет заведомо гораздо большей,чем среди 60-70-летних. Ну и немалая доля людей с тромбозами не доживет до 60.
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03.04.2021 21:29 Ответить
Я не владею статистикой, но сдается процент тромбозов у людей после 60 должен быть выше, чем у категории до 60.
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03.04.2021 22:33 Ответить
Если есть подобные генетические модификации, то проявлятся они гораздо раньше - Вы писали? И Вы полагаете, что смертность от 18 до 60 лет в когорте людей с такими мутациями будет ниже, чем у людей без него?
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03.04.2021 22:55 Ответить
Мы куда то в сторону поплыли.
1. Предполагаю, что в категории людей 60+, заболеваемость тромбозами выше, чем в категории 60-, поэтому и возник вопрос, почему до 60 прекратили вакцинацию, а после 60-нет.
2. При наличиии генной мутации( тромбофилии), заболевание выявляется гораздо раньше 60-ти.
3. Далеко не все умирают, при тромбозах до 60-ти. У подавляющего большинства даже не возникают эмболии.
4. Те кто перенесли тромбоз, что до, что после 60-ти, как правило понимают с чем имеют дело и многие, какие-либо медикаменты принимают.
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04.04.2021 00:07 Ответить
Вы писали о генетической модификации, приводящей к тромбозу. Доля людей с такими мутациями будет постоянной, если смертность среди них будет такойже, как у остальных. Это выглядит весьма неправдоподобно. К 60 годам доля таких людей снизится по потому что риск умереть у них выше.
п. 2 - лалеко не факт
п. 3 я нигде не присал, что все умирают.
4. У тех, кто знает о болезни и принимает медикаменты для ее купирования, риск осложнений от прививка Астразенекой сущесткнно ниже, им противопоказаний нет. И у когорты 60+ их процент больше, чем у когорты 18-60.
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04.04.2021 00:34 Ответить
Согласен.
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04.04.2021 00:54 Ответить
Там только у женщин и связано с гормональным фоном на фоне беременности, типа после 60 женщина как бы врядли может/захочет забеременеть. А тут просто девка может залететь и даже не знать, риск тромбоза резко возрастает собственно и так, а тут еще и вакцина и в ящик сыграла. Привет-пока. Ну а мужики врядли могут забеременеть, так что можно колоть...
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03.04.2021 13:25 Ответить
Ничего личного, просто борьба за рынок вакцин.
Вычленить 30 случаев из 8млн привитых на фоне прочих инсультов, обусловленных тромбозом (а это значительно больше, чем 30/8 000 000) нереально, без длительных клинических исследований. У пфайзера картина очень похожая и не только у пфайзера.

Поэтому - только борьба за рынок, ничего личного.
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03.04.2021 15:31 Ответить
Как я понял так же поступили еще ряд стран.. А я думал что на Западе более лояльны к людям пожилого возраста. Видимо пенсионеры или приближающиеся к этому возрасту люди не очень то нужны и там. Я уж за наши "пенаты" молчу.
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03.04.2021 11:48 Ответить
Ті що мають схильність до тромбозу, відносно нечасто доживають до 60.
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03.04.2021 13:18 Ответить
Але ж це не означає, що після 60 схильність до тромбозу зменшується. А саме у цьому питання. Не плутайте абсолютну кількість людей, у яких виник тромбоз, (вона зменшується разом зі зменшенням абсолютною кількості людей з віком) з відносною кількістю людей з тромбозом з віком. Це і є схильність. Скоріше за все цей відсоток збільшується по причині загального погіршення здоров'я, отже, заголовок звучить досить дивно.
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03.04.2021 16:06 Ответить
Ви вважаєте, що смертність від 18 до 60 років в когорті людей зі схильність до тромбозу буде нижче, ніж у людей без нього? Крім того, до 60 років у багатьох тромбоз буде виявлено. А при виявлених розладах зі згортанням -

https://qvalitas.ee/patsiendile/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-covid-19-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-astrazeneca/?lang=ru Лицам, не получающим адекватной терапии антикоагулянтами, рекомендуется рассмотреть вариант отсрочки вакцинации или использования по возможности другой вакцины в следующих случаях: Предшествующий венозный тромбоз (тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии); Подтвержденное наличие наследственной или приобретенной тромбофилии (причиной которой является лейденовская мутация фактора V, мутация в гене протромбина, дефицит протеина S, протеина C или антитромбина и т. д.) Тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии в семейном анамнезе (у сестер/братьев или родителей, особенно до 50-летнего возраста);
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03.04.2021 23:09 Ответить
Навіщо Ви взагалі так наполегливо ведете річ про людей з генетичними відхиленнями, що проявляються у підвищеному факторі тромбозу, якщо вони рідкісні і у загальній картині тромбозів не грають значної ролі? А саме частота тромбозів серед звичайних людей обговорюється. Чи Ви побачили нагоду продемонструвати всім Ваші специфічні знання, в той час, коли ці знання стоять осторонь від теми і лише вносять загальне непорозуміння. Досить вже піаритися.
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03.04.2021 23:32 Ответить
Йдеться мова не про специфічну генетичну схильність, а про звичайну вікову.
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03.04.2021 23:58 Ответить
Про "наполегливо ведете річ про людей з генетичними відхиленнями, що проявляються у підвищеному факторі тромбозу"це Ви добряче перегнули палицю. Про генетичну схильність тут першим заговорив https://censor.net/ru/user/231458, а я задав йому кілька питань зі звичайної логіки, а не зі спеціальних знань.
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04.04.2021 00:07 Ответить
так дивно
від вакцин нехай старі помирають, аби тільки не від ковіду
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03.04.2021 11:57 Ответить
Ті що мають схильність до тромбозу, відносно нечасто доживають до 60.
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03.04.2021 13:18 Ответить
Перед тим, як чергову брехню писати, Ви хоча б подивилися середню тривалість життя в Україні.
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03.04.2021 13:35 Ответить
та давайте ее сюда тут всё пайдёт! степашка засекретит и обяжет всех колоться иначе штраф
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03.04.2021 12:01 Ответить
"Нидерланды приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза" - Степанов сказал, что никакого тромбоза от AstraZeneca нет.
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03.04.2021 12:13 Ответить
Вам не надо? Так давайте её сюда!
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03.04.2021 12:15 Ответить
ага...давайте ))) а степашке шо с того капнет? )))
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03.04.2021 12:24 Ответить
Да чепуха всё это. https://censor.net/ru/user/65215 приводил данные, из которых следует, из 100 случаев тромбоза 99 приходится на причины, не связанные с ковид. Из этого также следует, что случаи тромбоза возникают также в период после вакцинации, не вследствие, а после применения любых других вакцин. Просто об этом другие компании умалчивают.
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03.04.2021 12:27 Ответить
Возможно это операция кацапов по дискредитации европейской вакцины.
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03.04.2021 13:19 Ответить
Возможно. Кацапам с претензиями сидеть надо тихо, потому, что у Спутник - тоже векторная вакцина, как и Астразенека, и побочки должны быть похожи. Просто в россии их скрывают.
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03.04.2021 13:30 Ответить
И та и другая - это вакцины ДНК.
Ваш вывод абсолютно правильный.
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03.04.2021 13:40 Ответить
Просто в россии их скрывают.

...как и в остальных 22 странах где её применяют...
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04.04.2021 00:28 Ответить
Не думаю. Астразенека - это совместная с россией разработка.
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03.04.2021 13:34 Ответить
Это вряд ли. Астразенека базируется на безопасном для человека аденовирусе обезьян, а Спутник - на безопасном аденовирусе человека. То есть, базы разные, на совместную разработку не похоже.
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03.04.2021 16:12 Ответить
Я не совсем точно выразилась . Разработки астразенеки и спутника самостоятельные ,
по одному принципу ,но...
Из выступления путина по случаю подписания меморандума между НИЦЭМ им.Гамалеи
компании " Астра Зенеки" ,РФПИИ ,"Р-фарм ".

"Вы объявили буквально на днях о начале клинических исследований по оценке безопасности и эффективности комбинированного применения двух вакцин, а именно вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом, и российской вакцины «Спутник V» НИИ Гамалеи.
Знаю, что коллеги и в России, и представители «АстраЗенека» считают такую совместную программу важнейшим шагом в поиске наиболее эффективных решений для борьбы с ковидной инфекцией. Подобная кооперация способна дать мощную отдачу, синергию как для повышения эффективности, надёжности самой вакцинации, самой вакцины, так и для её большей доступности за счёт внедрения различных схем вакцинации, а также организации современного производства и логистики, использования самых передовых промышленных мощностей в России и в других странах мира.
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03.04.2021 16:55 Ответить
Вы правы, но это скорее протокол намерений, нежели реальная совместная работа.
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03.04.2021 17:46 Ответить
Там и небыло никакой совместной разработки. Просто Гамалеевцы понимая, что Оксфорд добился положительных результатов, идя по пути разработки векторной вакцины, решили не заморачиватся и пошли по проторенной дорожке.
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03.04.2021 20:40 Ответить
Да, уж, хотели быстрее заявить о победе. Файзер пошёл по более трудному пути создания более гибкой мРНК - вакцины (её легче переделать под новые штаммы).
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03.04.2021 21:47 Ответить
Забыл сказать, что Вы и без меня это знаете.
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03.04.2021 23:06 Ответить
по более трудному пути создания более гибкой мРНК - вакцины (её легче переделать под новые штаммы).

Правда она гораздо менее стабильна, так что нужно специальное оборудование для транспортировки.

Кстати вчера разработчики Спутника заявили что придумали способ быстро адаптировать его к мутациям вируса:

«По последовательности спайк-белка с измененной первичной структурой буквально в течение суток синтезируется новая последовательность», - пояснил Гинцбург
Он добавил, что уже на следующие сутки новая последовательность вставляется в использованный вектор, в результате возникает генно-инженерная конструкция, которую можно использовать как вакцинный препарат.
Директор центра отметил, что сейчас ведется обсуждение вопроса проведения испытаний новой вакцины. В частности, нужны ли все фазы испытаний препарата или возможны другие варианты.
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04.04.2021 00:35 Ответить
AstraZeneca plc (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рус. АстраЗе́нека пи-эл-си) - англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании .
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03.04.2021 16:19 Ответить
Я знаю.
Прочитайте ,пожалуйста ,мой коммент выше.
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03.04.2021 16:57 Ответить
5 случаев на 400 тыс. вакцинированных т.е. 1 тысячная процента, побочка неприятная, но риск умереть от вируса при заражении на два порядка выше.
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03.04.2021 12:47 Ответить
Только уточняйте:
а) для тех кто заразится;
б) для тех кто заразится именно с явно выраженными симптомами;
в) для тех у кого протекание этой самой болезни будет проходить в тяжелой форме;
Вот так будет более наглядно мне кажется.
Если Вы уж считаете отношение смертных случаев к числу вакцинированных - тогда, как мне кажется, нужно брать при подсчетах в учет отношение смертности к числу всего населения, а не тех кто заразился и чье заражение официально подтверждено. А там совсем другой процент может получиться. Ну и, как я понимаю, об эффективности вакцины мы даже речь не ведем. Покуда обсуждаем ее безопасность для вакцинированного. Интересный такой момент.
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03.04.2021 16:28 Ответить
эффективность пфайзер дает 90%
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03.04.2021 19:56 Ответить
Кому и что дает? Откуда известно? Желательно со ссылками.
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03.04.2021 21:52 Ответить
вас гугл забанил? ищите информацию сами, это общеизвестно
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03.04.2021 22:38 Ответить
То есть Вы предлагаете мне за Вас доказать Вашу правоту? Браво. Изуитство 80-го левела. Аплодирую стоя.
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03.04.2021 22:44 Ответить
https://www.epochtimes.com.ua/ru/novosti-obshchestva/vakcina-pfizer-vyzyvaet-vysokiy-immunnyy-otvet-u-pozhilyh-ot-80-do-96-let-video-135974
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04.04.2021 00:12 Ответить
А что после 60? Пусть помирают?
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03.04.2021 13:18 Ответить
Ті що мають схильність до тромбозу, відносно нечасто доживають до 60.
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03.04.2021 13:19 Ответить
У статті ... про тих, кому до 60 ...
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03.04.2021 13:24 Ответить
Якби вакцин було вдосталь і був вибір, можливо, медицина могла б запровадити реальну диференціацію. А так ... З того, що мають, намагаються викрутитись.
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03.04.2021 13:23 Ответить
Ну раз эти страны отказались астразенека колоть, то угадайте, куда поедет эта закупленная ими вакцина?))
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03.04.2021 14:06 Ответить
Она в этих странах будет использована для вакцинации людей старше 60. А уж куда она с ними поедет, только гадать, там пенсии такие, что они по всему миру ездить могут. А с паспортом вакцинации многие страны им будут доступны.
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03.04.2021 14:19 Ответить
народ жалуется на плохую переносимость астры...ломает, плохо, температура...
еще и тромбоз до купы..
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03.04.2021 14:59 Ответить
А после Файзера хочется летать?
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03.04.2021 16:17 Ответить
у меня нет отзывов после пфайзера
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03.04.2021 19:52 Ответить
Тогда на рассее все бы уже кривыми ходили. У них по сути дженерик Астры.
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03.04.2021 20:44 Ответить
Хіба побічні ефекти від вакцин були невідомі? А до 60 тромбоз не страшний? А ці, хто втратив і ще втратить близьких , їм що робити? Хоча немає тут про що писати, бо психопатичне, перелякане суспільство все одне продовжить цю вакцинацію та епідемію.
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03.04.2021 18:43 Ответить
 
 