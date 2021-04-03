Нидерланды приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза

Министерство здравоохранения Нидерландов приняло решение приостановить вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза после применения вакцины.

Об этом 2 апреля сообщило правительство страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Непосредственной причиной такого решения являются новые сообщения о случаях обширного тромбоза в сочетании с низким количеством тромбоцитов после вакцинации вакциной AstraZeneca", – сказано в сообщении.



В ведомстве подчеркнули, что на территории страны подтвердили уже пять таких случаев среди женщин в возрасте от 25 до 65 лет.

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По состоянию на 2 апреля в Нидерландах сделали около 400 тыс. инъекций AstraZeneca, добавили в правительстве.



На этой неделе аналогичные решения уже приняли Германия и Канада.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах умерла женщина, которая ранее вакцинировалась от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Причиной смерти стала обширная тромбоэмболия легочной артерии.

По данным Европейского агентства лекарственных средств, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

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Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.



Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта отмечал, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.



Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения. После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.



