Нидерланды приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза
Министерство здравоохранения Нидерландов приняло решение приостановить вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза после применения вакцины.
Об этом 2 апреля сообщило правительство страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Непосредственной причиной такого решения являются новые сообщения о случаях обширного тромбоза в сочетании с низким количеством тромбоцитов после вакцинации вакциной AstraZeneca", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что на территории страны подтвердили уже пять таких случаев среди женщин в возрасте от 25 до 65 лет.
По состоянию на 2 апреля в Нидерландах сделали около 400 тыс. инъекций AstraZeneca, добавили в правительстве.
На этой неделе аналогичные решения уже приняли Германия и Канада.
Как сообщалось ранее, в Нидерландах умерла женщина, которая ранее вакцинировалась от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Причиной смерти стала обширная тромбоэмболия легочной артерии.
По данным Европейского агентства лекарственных средств, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.
Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.
Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта отмечал, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.
Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения. После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кажется наоборот должно было бы быть..ибо там сосуды уже не эластичны и "забиты"...
просто видать те случаи больше относят на "сопутствующие осложнения"...а у молодежи таких "букетов" немного..
1. Предполагаю, что в категории людей 60+, заболеваемость тромбозами выше, чем в категории 60-, поэтому и возник вопрос, почему до 60 прекратили вакцинацию, а после 60-нет.
2. При наличиии генной мутации( тромбофилии), заболевание выявляется гораздо раньше 60-ти.
3. Далеко не все умирают, при тромбозах до 60-ти. У подавляющего большинства даже не возникают эмболии.
4. Те кто перенесли тромбоз, что до, что после 60-ти, как правило понимают с чем имеют дело и многие, какие-либо медикаменты принимают.
п. 2 - лалеко не факт
п. 3 я нигде не присал, что все умирают.
4. У тех, кто знает о болезни и принимает медикаменты для ее купирования, риск осложнений от прививка Астразенекой сущесткнно ниже, им противопоказаний нет. И у когорты 60+ их процент больше, чем у когорты 18-60.
Вычленить 30 случаев из 8млн привитых на фоне прочих инсультов, обусловленных тромбозом (а это значительно больше, чем 30/8 000 000) нереально, без длительных клинических исследований. У пфайзера картина очень похожая и не только у пфайзера.
Поэтому - только борьба за рынок, ничего личного.
https://qvalitas.ee/patsiendile/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-covid-19-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-astrazeneca/?lang=ru Лицам, не получающим адекватной терапии антикоагулянтами, рекомендуется рассмотреть вариант отсрочки вакцинации или использования по возможности другой вакцины в следующих случаях: Предшествующий венозный тромбоз (тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии); Подтвержденное наличие наследственной или приобретенной тромбофилии (причиной которой является лейденовская мутация фактора V, мутация в гене протромбина, дефицит протеина S, протеина C или антитромбина и т. д.) Тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии в семейном анамнезе (у сестер/братьев или родителей, особенно до 50-летнего возраста);
від вакцин нехай старі помирають, аби тільки не від ковіду
Ваш вывод абсолютно правильный.
...как и в остальных 22 странах где её применяют...
по одному принципу ,но...
Из выступления путина по случаю подписания меморандума между НИЦЭМ им.Гамалеи
компании " Астра Зенеки" ,РФПИИ ,"Р-фарм ".
"Вы объявили буквально на днях о начале клинических исследований по оценке безопасности и эффективности комбинированного применения двух вакцин, а именно вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом, и российской вакцины «Спутник V» НИИ Гамалеи.
Знаю, что коллеги и в России, и представители «АстраЗенека» считают такую совместную программу важнейшим шагом в поиске наиболее эффективных решений для борьбы с ковидной инфекцией. Подобная кооперация способна дать мощную отдачу, синергию как для повышения эффективности, надёжности самой вакцинации, самой вакцины, так и для её большей доступности за счёт внедрения различных схем вакцинации, а также организации современного производства и логистики, использования самых передовых промышленных мощностей в России и в других странах мира.
Правда она гораздо менее стабильна, так что нужно специальное оборудование для транспортировки.
Кстати вчера разработчики Спутника заявили что придумали способ быстро адаптировать его к мутациям вируса:
«По последовательности спайк-белка с измененной первичной структурой буквально в течение суток синтезируется новая последовательность», - пояснил Гинцбург
Он добавил, что уже на следующие сутки новая последовательность вставляется в использованный вектор, в результате возникает генно-инженерная конструкция, которую можно использовать как вакцинный препарат.
Директор центра отметил, что сейчас ведется обсуждение вопроса проведения испытаний новой вакцины. В частности, нужны ли все фазы испытаний препарата или возможны другие варианты.
Прочитайте ,пожалуйста ,мой коммент выше.
а) для тех кто заразится;
б) для тех кто заразится именно с явно выраженными симптомами;
в) для тех у кого протекание этой самой болезни будет проходить в тяжелой форме;
Вот так будет более наглядно мне кажется.
Если Вы уж считаете отношение смертных случаев к числу вакцинированных - тогда, как мне кажется, нужно брать при подсчетах в учет отношение смертности к числу всего населения, а не тех кто заразился и чье заражение официально подтверждено. А там совсем другой процент может получиться. Ну и, как я понимаю, об эффективности вакцины мы даже речь не ведем. Покуда обсуждаем ее безопасность для вакцинированного. Интересный такой момент.
еще и тромбоз до купы..