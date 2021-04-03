В мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою. Мы должны на это пойти, - Степанов

ДЛя производства на территории Украины вакцины от коронавируса необходимо внести изменения в законодательство и предоставить отечественным производителям приоритет при госзаказе.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - сказал Степанов.

Он отметил, что для этого необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что украинская вакцина может быть дороже.

"Но считаю, что мы должны на это пойти. Это - вопрос национальной безопасности", - добавил Степанов.

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