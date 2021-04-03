В мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою. Мы должны на это пойти, - Степанов
ДЛя производства на территории Украины вакцины от коронавируса необходимо внести изменения в законодательство и предоставить отечественным производителям приоритет при госзаказе.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - сказал Степанов.
Он отметил, что для этого необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.
"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - сказал министр.
При этом он подчеркнул, что украинская вакцина может быть дороже.
"Но считаю, что мы должны на это пойти. Это - вопрос национальной безопасности", - добавил Степанов.
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2. Чью вакцину будут производить? (Пфайзер и Модерна вряд-ли согласятся, а аналоги китайской или индийской нам нужны ли? Или тем более если будет у нас тут производство новичка 5?)
3. Сколько времени надо на начало производства и прохождение всех испытаний и согласований? Год? Два?
4. На сколько курток больше станет в гардеробе у типографа?
отныне он Степа-тормоз
зебильные идиоты отказались,чем предали
Украинский народ.
вас гнид надо всех повесить ЗРАДНИКИ?
И как знать, что куртка действительно стоит этих денег?
Я помню, тимошенко обвинили в дорогих украшениях, а экспертиза показала, что это была дешевая бижутерия
(я не поклонник степанова )
Ты сам то в это веришь??😃
Тимошенко заявила о необходимости срочно профинансировать изготовление собственной вакцины против Covid-19 Степанову виявився потрібним ще цілий тиждень, щоб дійти до очевидного...
Может, господа "хорошие", стоит умерить аппетиты!
Йому все ще мало відкатів на прокладках від індійської вакцини, а згодом від китайської.
Коли це лайно зеленої влади вже нажреться.
а Степанов не ідіот.
він цинічний брехливий негідник.