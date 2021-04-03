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Новости Коронавирус и карантин
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В мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою. Мы должны на это пойти, - Степанов

В мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою. Мы должны на это пойти, - Степанов

ДЛя производства на территории Украины вакцины от коронавируса необходимо внести изменения в законодательство и предоставить отечественным производителям приоритет при госзаказе.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - сказал Степанов.

Он отметил, что для этого необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что украинская вакцина может быть дороже.

"Но считаю, что мы должны на это пойти. Это - вопрос национальной безопасности", - добавил Степанов.

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вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+36
Еще летом, Евросоюз предлагал зеленым папуасам присоединиться к программе по закупке качественной вакцины от производителя, чтобы зимой быть с товаром. Но квартал95 отверг это предложение поскольку в данную схему нельзя было всунуть фирму-прокладку и хорошенько прибарахлился на откатах. Поэтому вся вакцина которая потом закупалась зеленскими-степашками шла через фейковые конторы по засекреченной цене. И совсем не совпадение, что степашка может теперь себе позволить пальто за 600тысяч и джип за 5 миллионов. А вы рассказываете о войне за вакцину. Нет никакой "войны" для тех стран кто хотел бескорыстно спасать жизни своих граждан.
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03.04.2021 12:14
+23
как задолбал этот тормоз! хитрожопый барыга от медицины !
о том что своя всегда выгоднее (для народа) но не для таргашей - это ж ясно !!!
то что своя - это хоть какая-то гарантия качества и соблюдения сроков использования, плюс время (и деньги) сэкономленные на хранении и доставке...
второй год этой колошматни... нажился на посредничестве..а теперь никто не верит этой роже так вспомнил о возможностях своей вакцины ??? (так вы ж с*ки разогнали специалистов и продали свои спец.заводы... кто и где начнет этот процесс???)
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03.04.2021 12:14
+17
"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - сказал министр.

Это просто пи32ец голимый. Радуцкий со Стёпой выстругивают себе золотую кормушку.
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03.04.2021 12:16
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ипаааать! шо оно лепит???
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03.04.2021 13:25 Ответить
А шо асфальт не памагає?! Їм привийся ,счптрх!
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03.04.2021 13:28 Ответить
зебаранов корона не берет, вакцина им не нужна
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03.04.2021 18:43 Ответить
Дороже НА СКОЛЬКО?
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03.04.2021 13:39 Ответить
Договорятся, на сколько.
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03.04.2021 13:57 Ответить
1. Кто будет производителем? (кого интересы он лоббирует)
2. Чью вакцину будут производить? (Пфайзер и Модерна вряд-ли согласятся, а аналоги китайской или индийской нам нужны ли? Или тем более если будет у нас тут производство новичка 5?)
3. Сколько времени надо на начало производства и прохождение всех испытаний и согласований? Год? Два?
4. На сколько курток больше станет в гардеробе у типографа?
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03.04.2021 13:47 Ответить
ленка уже шмурдяк заквасила, должно зебаранам хватить, главное шоб за деньги
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03.04.2021 18:47 Ответить
Разводняк на ровном месте.
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03.04.2021 13:56 Ответить
Вихід виявився там, де вхід. Словник на літеру "ж".
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03.04.2021 14:02 Ответить
Ха! Не прошло и года!
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03.04.2021 14:09 Ответить
таки да, наконец то Степанова осенило!
отныне он Степа-тормоз
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03.04.2021 15:20 Ответить
Модерну будуть купувати чи спутнік ?
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03.04.2021 14:09 Ответить
Ні-ні-ні, істерички згодні лише на американські.
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03.04.2021 14:17 Ответить
В мире давно идет настоящая вакцинация, правительствами тех стран, которые заботятся о собственном народе ,и настоящую войну с собственным народом ведут те, которые приложили максимум усилий , дабы не вакцинировать народ собственных стран имея для этого финансовые ресурсы, которые частично "заасфальтировали" ,а остальное "стырили у народа "
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03.04.2021 14:20 Ответить
Главное шоб не жлобились, и воду для инъекций брали только кипяченную...
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03.04.2021 14:30 Ответить
Пора знайти грошенят на шорти...
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03.04.2021 14:39 Ответить
Шо там, пальтишко нэ жмёт?
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03.04.2021 14:40 Ответить
ты дурик тебе предлагали готовую вакцину а
зебильные идиоты отказались,чем предали
Украинский народ.
вас гнид надо всех повесить ЗРАДНИКИ?
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03.04.2021 14:41 Ответить
Это надо было делать 2 года назад. Сколько Лет США потребовалось создать вакцину, это страна прогресирующая. К тому времени пока степанов создаст вакцину сколько народа заляжет.
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03.04.2021 14:44 Ответить
В нищей стране с нищим населением министр не имеет права покупать кольца и часы по 40 тыс. долл, куртки по 22 тыс. долл, парк авто более 300 тыс. долл, и наличными миллион долл. Если такие факты стали известны, то 100% это украденные деньги у народа, что прямо и косвенно привело к смертям и инвалидности многих тысяч людей, в следствии приобретения некачественных препаратов, сокращения закупок и недофинансирования разных соц. программ. Наказание за такое мародерство на крови должно быть жестким и жестоким вплоть до ликвидации.
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03.04.2021 14:49 Ответить
за какую куртку все троллят степанова? я что-то пропустил....
И как знать, что куртка действительно стоит этих денег?

Я помню, тимошенко обвинили в дорогих украшениях, а экспертиза показала, что это была дешевая бижутерия

(я не поклонник степанова )
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03.04.2021 14:56 Ответить
У Йули дешевая бижутерия?? У Йули у которой все от трусов до сумок и лабутенов от гучей и витонов??
Ты сам то в это веришь??😃
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03.04.2021 15:27 Ответить
я говорю о конкретном факте, который имел место быть. Именно в тот момент, когда кто-то ей вменял гучи и лабутен, она сняла украшения и отдала на экспертизу. И оказалась бижутерия.
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03.04.2021 15:37 Ответить
13:19 27.03.2021

Тимошенко заявила о необходимости срочно профинансировать изготовление собственной вакцины против Covid-19 Степанову виявився потрібним ще цілий тиждень, щоб дійти до очевидного...
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03.04.2021 15:00 Ответить
В Одесі на підприємствах Степанова немає заказів. Маски вже нікому не потрібні, їх багато і виготовляють в кожному місті. Пора переходити на вакцину. Це звичайно жарт. Потрібно було про це думати ще на початку 2020 року, хоча Найсвітліший і Наймогутніший щось там про це говорив, але профінансував не медицину, а російський бітум і одеські відкатні компанії, які будували дороги.
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03.04.2021 15:09 Ответить
Степашка вошел во вкус. Мало того что на поставках "зарабатывает", так еще хочет получить постоянный кусок хлеба на производстве.
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03.04.2021 15:30 Ответить
Чомусь здається, що ідею виробництва (точніше розливу індійської "бодяги") власної вакцини підкинула Богатирьова, недаремно ж повернулася при "найвеличнішому". Її синок вже рахує майбутні прибутки, а Степанов звільняє місце в шкафу для купівлі нових курток.
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03.04.2021 16:14 Ответить
У украинских "бизнесменов" почему то произведенное в Украине всегда дороже зарубежных аналогов. У Ахметова - украинская электроэнергия дороже импортной, даёшь повышение тарифов. У Коломойского - отечественный бензин дороже привезенного из прибалтики, даешь повышение цены на автогаз. У этих - вакцина отечественная дороже импортной.
Может, господа "хорошие", стоит умерить аппетиты!
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03.04.2021 16:51 Ответить
да им стоит умереть.
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03.04.2021 19:49 Ответить
Степанов довів медецину до такого рівня, що в лікарнях аналізу гавна не можуть зробити всіх хворих відправляють до приватників!!! А яку вакцину він може зробити???
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03.04.2021 18:09 Ответить
дiду, нюхайте кал.
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05.04.2021 16:40 Ответить
Та неужели проснулся?
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03.04.2021 18:48 Ответить
Коли цей ідіот вже заспокоїться?
Йому все ще мало відкатів на прокладках від індійської вакцини, а згодом від китайської.

Коли це лайно зеленої влади вже нажреться.
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03.04.2021 20:12 Ответить
Ідіоти тим і вирізняються,що вони несвідомі свого ідіотизму.
а Степанов не ідіот.
він цинічний брехливий негідник.
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03.04.2021 21:46 Ответить
Я так розумію, що нам теж треба скинутися гвном, тьфу ти, білизною, щоб налагодити процес ***(б)ану.
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03.04.2021 22:08 Ответить
Не так страшний коронавірус, як міністр Степанов..
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03.04.2021 22:10 Ответить
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