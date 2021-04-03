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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за критической ситуации с коронавирусом комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения работает в усиленном режиме, - Марина Порошенко

Из-за критической ситуации с коронавирусом комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения работает в усиленном режиме, - Марина Порошенко

В связи с ростом количества больных COVID-19 в столице постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики уже пять месяцев работает в усиленном режиме.

Об этом в интервью "Фактам" заявила председатель комиссии, лидер киевской "Европейской Солидарности" Марина Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По словам политика, учитывая пандемию коронавируса, фактически с первого же дня ее избрания председателем комиссии здравоохранения и социальной политики нужно было быстро разобраться и сориентироваться в происходящем в данных двух сферах.

"Я даже ночью читала кипы документов", - рассказала Марина Порошенко.

Она также отметила, что главный слоган "Помогать и защищать!", с которым политическая партия "Европейская Солидарность" победила на выборах в Киевсовет, остается актуальным и сегодня.

"Нас поддержало наибольшее количество киевлян, и теперь на нашей команде лежит большая ответственность за предоставленное людьми доверие. И я постоянно чувствую эту ответственность ", - отметила Марина Порошенко.

Читайте также: Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева: 80% больных COVID-19 нуждаются в кислороде. ФОТОрепортаж

Как известно, фракция "Европейской Солидарности" требует перепрофилировать и в течение ближайших недель оборудовать кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами ведомственные медучреждения в Киеве:

- Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами;

- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте № 1;

-Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №2;

- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №3;

- Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;

- Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;

- Центральный госпиталь МВД Украины;

- Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву";

- Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области";

- Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь";

- Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;

- Государственное научное учреждение "Центр инновационных медицинских технологий" НАН Украины.

"Я хочу обратиться к Кабинету министров, министерству здравоохранения прекратить саботаж и немедленно сделать все необходимое для того, чтобы выделить ведомственные больницы, которые находятся в столице, для помощи больным коронавирусом", - заявила Марина Порошенко.

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) Киев (25587) Порошенко Марина (100) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Імбецили при владі...
Софія Федина на телепрограмі задає питання «слузі урода» Мар´яні Безуглій:
- Чому Україна - єдина в світі, яка купує китайську вакцину не напряму у виробника, а через фірму-прокладку, пов'язану з регионалкою Богатирьовою?»
Відповідь прислуги Безуглої: «А чому ми досі не полетіли на Марс?»

...І от скажіть, що вона не ідіотка?
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03.04.2021 12:45
+10
Тупа курко , так не слухай , а зроби щось краще , бо критиканів вистачає , сидячи в кріслі чи на дивані!
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03.04.2021 12:48
+10
Ждут тебя недоумка,что бы в дурдом отправить. Зедебил недоразвитый.
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03.04.2021 12:48
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Ждут тебя недоумка,что бы в дурдом отправить. Зедебил недоразвитый.
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03.04.2021 12:48 Ответить
Зубы вставь или буквы изучи ,зедебил.
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03.04.2021 12:56 Ответить
А как у тебя за поребриком? Сколько свернули копытца,уже после вакцинации твоим Срутником? Вон,президент Аргентины заболел коронавирусом,уже после вакцинации Срутником!
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03.04.2021 13:03 Ответить
Через критичну ситуацію із коронавірусом комісія Київради з питань охорони здоров'я працює у посиленому режимі, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 6642
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03.04.2021 13:30 Ответить
Кличко в президенты - шоб морду **** набил наконец прямо в нормандском формате !!!
Марину в мэры Киева
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03.04.2021 12:41 Ответить
А якщо ***** покличе Повєткіна?
Того правда б'ють всі підряд.
Нещодавно у матчі-реванші був зазамселен до нокауту вже у четвертому раунді.
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03.04.2021 12:51 Ответить
Може швидку викликати , ватан ?
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03.04.2021 13:07 Ответить
Ватан тебя об занавеску не вытер, дятел.
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03.04.2021 13:11 Ответить
Кличко и есть копия Зеленского и его слуга, не предлагайте киевлянам клон на замену.
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03.04.2021 13:43 Ответить
Нет, что бы реально людям помогать она только пиарится на ковидле. Противно слушать.
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03.04.2021 12:45 Ответить
Тупа курко , так не слухай , а зроби щось краще , бо критиканів вистачає , сидячи в кріслі чи на дивані!
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03.04.2021 12:48 Ответить
Ну зачем ты курицу обижаешь? Курица по сравнению с ней даже тупая светоч интилекта! Она просто корабельная сосна!
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03.04.2021 12:50 Ответить
Согласен 🤣👍🏼
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03.04.2021 12:51 Ответить
Ты зедебил со своими зедебилками перепутал ,это ваш бренд.Смотри ахрахаря денег не даст.
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03.04.2021 12:58 Ответить
"интилекта"?
Боты окончательно отупели.
Из-за критической ситуации с коронавирусом комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения работает в усиленном режиме, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 5823
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03.04.2021 13:09 Ответить
Портянка, згинь
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03.04.2021 13:15 Ответить
Ну да не то что твой *****! Залез в бункер и не отсвечивает. Оно там хоть живое? Или как чЛенин в мавзолее?
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03.04.2021 12:49 Ответить
Вєра, ти тупа від народження , чи якісь Трускавецькі курси додатково закінчувала?
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03.04.2021 12:53 Ответить
Господи прости ,ну ,не ругаюсь я , но не сдержусь всё-таки.
Дура ты Вера ,безмозглая.
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03.04.2021 13:19 Ответить
Марина Порошенко передала київським лікарням кисневі концентратори.: https://glavcom.ua/kyiv/news/marina-poroshenko-peredala-kijivskim-likarnyam-kisnevi-koncentratori-foto-746956.html https://glavcom.ua/kyiv/news/marina-poroshenko-peredala-kijivskim-likarnyam-kisnevi-koncentratori-foto-746956.html

Увага, питання: скільки концентраторів за свої гроші придбав ваш сцикливий поц Вова ЗЕлупа???
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03.04.2021 13:45 Ответить
Через критичну ситуацію із коронавірусом комісія Київради з питань охорони здоров'я працює у посиленому режимі, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 3123
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03.04.2021 13:47 Ответить
Імбецили при владі...
Софія Федина на телепрограмі задає питання «слузі урода» Мар´яні Безуглій:
- Чому Україна - єдина в світі, яка купує китайську вакцину не напряму у виробника, а через фірму-прокладку, пов'язану з регионалкою Богатирьовою?»
Відповідь прислуги Безуглої: «А чому ми досі не полетіли на Марс?»

...І от скажіть, що вона не ідіотка?
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03.04.2021 12:45 Ответить
Політ на Марс --це для Безуглої вже прогрес в розвитку . За звичай вона свої
відповіді ,розпочинає словами : - А згадайте 2015 рік ,як ви ...
При цьому має "такт " ,як правило ,перебивати всіх ,кому відповідає.
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03.04.2021 13:08 Ответить
Це правда .
Вчора дивився ,, Прямий" , де вона всім намагалась закрити роти і несла таку бредятину , що мені хотілось вимкнути TV
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03.04.2021 13:13 Ответить
Ви мужня людина , коли не вимкнули.
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03.04.2021 13:21 Ответить
Дякую 🤣
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03.04.2021 13:22 Ответить
На!
https://www.facebook.com/VikUkolov/videos/3782348835166654
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03.04.2021 14:03 Ответить
Марина в темі , так пацюки ватні тут , як тут підтягнулись !
Мразота , коли ви вже подавитесь від злоби ?
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03.04.2021 12:50 Ответить
Зеленська теж купила концентратор... помилилась, бажала мастурбатор.
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03.04.2021 12:57 Ответить
Та Лєнка ,двома твіттами всю москальську гидоту знищить нанівець !!!)))
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03.04.2021 13:05 Ответить
Ні, трьома. Двома може знищувати лише Мендель.
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03.04.2021 13:27 Ответить
Марина чесно робить свою справу , а саме турбується про дітей і жителів міста , як депутат міськради !
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03.04.2021 13:02 Ответить
Бот, сколько этот высер стоит?
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03.04.2021 13:10 Ответить
Вельмишановна пані Марина ,на святе зазіхає ,на Фєофанію !!!))))
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03.04.2021 12:59 Ответить
Ага , де ж тепер буде лікуватись Зепотерпілий із дЄрмаком ?😀
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03.04.2021 13:05 Ответить
Так держать ,Марина !
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03.04.2021 13:16 Ответить
Маринка, чего ты в этот барановирус лезешь
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03.04.2021 13:05 Ответить
По - перше - Марина за фахом лікар ,
А по- друге , вона депутат і це іі обов'язок щось корисне робити для міста та людей!
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03.04.2021 13:09 Ответить
От гадіна така! Лікувати людей хоче! А потрібно зробити все набагато простіше, взять Йульку Валадіміровну Мєндель і заставити двома твітами врятувати Україну від вірусу! Вона ж ця мєндєль вже твітами врятувала економіку
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03.04.2021 13:09 Ответить
И у нас очень сложно. Снаряды буквально вокруг падают... Вчера получил купленный кислородный концентратор,поскольку супруга бывший технолог фармацевтического предприятия,и у нее сильная аллергия на медикаменты.
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03.04.2021 13:07 Ответить
Не знаю что там работает... Но гарячие линии МОЗ не работают! Особенно в Киеве, где только городские телефоны указанны - это означает, что соединение по мобильному - за дополнительную плату. Приходится выслушивать, предварительно, бред - "ви зателефонували..." И его же оплачивать...
Когда дозваниваешься, тебе не желают пояснять действие, какое надо предпринять, а предлагают звонить завтра или в рабочее время...
Эти горячие линии проверить и гнать этого министра здравохранения!
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03.04.2021 13:08 Ответить
ты нашел тариф с поминутной тарификацией?
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03.04.2021 13:10 Ответить
Тыкать будете у себя, в моськовии. В Украине - другие традиции...
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03.04.2021 13:55 Ответить
выкать будешь в реале. в интернете свои правила.
я на "вы" тут только женщинам
ты женщина?
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03.04.2021 13:57 Ответить
Марина ,если Ваша команда добьётся этого перепрофилирования - респект Вам !
Это уже реальные и очень разумные действия ,уважаю.
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03.04.2021 13:13 Ответить
Наскільки цю вимогу реально виконати?
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03.04.2021 13:14 Ответить
А чому не реально , якщо в столиці вже склалася критична ситуація із хворими на Ковід , тому Марина пропонує класти
хворих не на вулиці в наметах , а у відомчих лікарнях і це абсолютно правильно !
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03.04.2021 13:21 Ответить
Бюрократична система дуже повільна. + треба фінансування. + спротив на місцях...і таке інше.
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03.04.2021 13:25 Ответить
А ми тоді для чого ?
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03.04.2021 13:28 Ответить
У силу демократії,особисто я, вже не вірю.
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03.04.2021 13:37 Ответить
"Я даже ночью читала кипы документов".

"...уже пять месяцев работает в усиленном режиме".

Xaxaxa!
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03.04.2021 13:17 Ответить
Мало того, что зебилы разворовали короновирусный фонд, полностью уничтожили систему медицины в стране, провалили вакцинацию, так они еще мешают местным властям что-то делать чтобы спасать людей! зебил сегодня - ничем не отличается от рашиста вчера, и гитлеровского нациста позавчера.
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03.04.2021 13:38 Ответить
Красивая,девочка, жен
щина,мать.-Дай Бог ей здоровия и процветания.В прочем как и всем Украинским девочкам.
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03.04.2021 14:47 Ответить
Марина по ночам читає документи. Україна цього ніколи не забуде.
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03.04.2021 14:57 Ответить
Без сарказму , ватан
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03.04.2021 18:28 Ответить
Сприймай як хочеш. Твої проблеми.
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03.04.2021 18:35 Ответить
Для чого Цензор пише про те, що сказала донька комуняцького міністра? Комуняки зажди брешуть.
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03.04.2021 18:25 Ответить
 
 