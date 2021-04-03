Из-за критической ситуации с коронавирусом комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения работает в усиленном режиме, - Марина Порошенко

В связи с ростом количества больных COVID-19 в столице постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики уже пять месяцев работает в усиленном режиме.

Об этом в интервью "Фактам" заявила председатель комиссии, лидер киевской "Европейской Солидарности" Марина Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По словам политика, учитывая пандемию коронавируса, фактически с первого же дня ее избрания председателем комиссии здравоохранения и социальной политики нужно было быстро разобраться и сориентироваться в происходящем в данных двух сферах.

"Я даже ночью читала кипы документов", - рассказала Марина Порошенко.

Она также отметила, что главный слоган "Помогать и защищать!", с которым политическая партия "Европейская Солидарность" победила на выборах в Киевсовет, остается актуальным и сегодня.

"Нас поддержало наибольшее количество киевлян, и теперь на нашей команде лежит большая ответственность за предоставленное людьми доверие. И я постоянно чувствую эту ответственность ", - отметила Марина Порошенко.

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Как известно, фракция "Европейской Солидарности" требует перепрофилировать и в течение ближайших недель оборудовать кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами ведомственные медучреждения в Киеве:

- Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами;

- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте № 1;

-Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №2;

- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №3;

- Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;

- Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;

- Центральный госпиталь МВД Украины;

- Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву";

- Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области";

- Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь";

- Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;

- Государственное научное учреждение "Центр инновационных медицинских технологий" НАН Украины.

"Я хочу обратиться к Кабинету министров, министерству здравоохранения прекратить саботаж и немедленно сделать все необходимое для того, чтобы выделить ведомственные больницы, которые находятся в столице, для помощи больным коронавирусом", - заявила Марина Порошенко.