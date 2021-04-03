Из-за критической ситуации с коронавирусом комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения работает в усиленном режиме, - Марина Порошенко
В связи с ростом количества больных COVID-19 в столице постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики уже пять месяцев работает в усиленном режиме.
Об этом в интервью "Фактам" заявила председатель комиссии, лидер киевской "Европейской Солидарности" Марина Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
По словам политика, учитывая пандемию коронавируса, фактически с первого же дня ее избрания председателем комиссии здравоохранения и социальной политики нужно было быстро разобраться и сориентироваться в происходящем в данных двух сферах.
"Я даже ночью читала кипы документов", - рассказала Марина Порошенко.
Она также отметила, что главный слоган "Помогать и защищать!", с которым политическая партия "Европейская Солидарность" победила на выборах в Киевсовет, остается актуальным и сегодня.
"Нас поддержало наибольшее количество киевлян, и теперь на нашей команде лежит большая ответственность за предоставленное людьми доверие. И я постоянно чувствую эту ответственность ", - отметила Марина Порошенко.
Как известно, фракция "Европейской Солидарности" требует перепрофилировать и в течение ближайших недель оборудовать кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами ведомственные медучреждения в Киеве:
- Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами;
- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте № 1;
-Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №2;
- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №3;
- Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;
- Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;
- Центральный госпиталь МВД Украины;
- Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву";
- Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области";
- Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь";
- Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;
- Государственное научное учреждение "Центр инновационных медицинских технологий" НАН Украины.
"Я хочу обратиться к Кабинету министров, министерству здравоохранения прекратить саботаж и немедленно сделать все необходимое для того, чтобы выделить ведомственные больницы, которые находятся в столице, для помощи больным коронавирусом", - заявила Марина Порошенко.
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Марину в мэры Киева
Того правда б'ють всі підряд.
Нещодавно у матчі-реванші був зазамселен до нокауту вже у четвертому раунді.
Боты окончательно отупели.
Дура ты Вера ,безмозглая.
Увага, питання: скільки концентраторів за свої гроші придбав ваш сцикливий поц Вова ЗЕлупа???
Софія Федина на телепрограмі задає питання «слузі урода» Мар´яні Безуглій:
- Чому Україна - єдина в світі, яка купує китайську вакцину не напряму у виробника, а через фірму-прокладку, пов'язану з регионалкою Богатирьовою?»
Відповідь прислуги Безуглої: «А чому ми досі не полетіли на Марс?»
...І от скажіть, що вона не ідіотка?
відповіді ,розпочинає словами : - А згадайте 2015 рік ,як ви ...
При цьому має "такт " ,як правило ,перебивати всіх ,кому відповідає.
Вчора дивився ,, Прямий" , де вона всім намагалась закрити роти і несла таку бредятину , що мені хотілось вимкнути TV
https://www.facebook.com/VikUkolov/videos/3782348835166654
Мразота , коли ви вже подавитесь від злоби ?
А по- друге , вона депутат і це іі обов'язок щось корисне робити для міста та людей!
Когда дозваниваешься, тебе не желают пояснять действие, какое надо предпринять, а предлагают звонить завтра или в рабочее время...
Эти горячие линии проверить и гнать этого министра здравохранения!
я на "вы" тут только женщинам
ты женщина?
Это уже реальные и очень разумные действия ,уважаю.
хворих не на вулиці в наметах , а у відомчих лікарнях і це абсолютно правильно !
"...уже пять месяцев работает в усиленном режиме".
Xaxaxa!
щина,мать.-Дай Бог ей здоровия и процветания.В прочем как и всем Украинским девочкам.