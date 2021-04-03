Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 10 регионов, в 22 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 3 апреля в Киеве и 21 области Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 10 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.

В оранжевой зоне: Черкасская, Хмельницкая, Харьковская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.

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И только Херсонская область остается в "желтой" зоне.

Уровень госпитализаций превышен в Киеве, в Киевской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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