Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 10 регионов, в 22 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 3 апреля в Киеве и 21 области Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 10 областей и город Киев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.
В оранжевой зоне: Черкасская, Хмельницкая, Харьковская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.
И только Херсонская область остается в "желтой" зоне.
Уровень госпитализаций превышен в Киеве, в Киевской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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"пока все не переболеют" и "выживут сильнейшие" - пока что самые актуальные... 😷🥴
https://www.liga.net/author/semen-esilevskiy Семен Есилевский
доктор физ-мат наук, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ
Закрытие школ и транспорта замедлит рост заболеваемости, но не настолько, насколько нужно. Делать это нужно было две недели назад
Это правильно, но все равно остаются ничем и никем не контролируемые компании в парках, толпы детей и подростков на улицах, пикники с шашлыками, домашние застолья и закрытые тусовища на частной территории.
Все это в условиях тотального локдауна надо жестко разгонять, штрафовать, а особо одаренных рецидивистов - судить. Именно так это работает в Европе.
Там, где способны контролировать соблюдение правил, локдауны работают.
Там где не способны, локдауны, в лучшем случае, не делают хуже в плане заболеваемости, но усугубляют проблемы в экономике и социальной сфере.
Суть локдауна ведь не в том, чтобы закрыть бизнес и транспорт. Суть в том, чтобы кардинально прервать цепочки передачи вируса. Для этого люди не должны нигде и никак контактировать не с членами своей семьи.
У нас контролировать "бытовуху" не могут и не будут. Полиция не станет штрафовать компании шашлычников, разгонять табуны подростков и проверять наличие дискотеки на 100 человек на частной даче.
Никакого быстрого и впечатляющего эффекта от такого недолокдауна не будет.
Закрытие школ и транспорта замедлит рост заболеваемости, но не настолько, насколько нужно.
Делать это нужно было две недели назад, сейчас уже поздно - число носителей настолько огромно, что апокалипсис все равно пройдет согласно купленным билетам.
Пик ожидается к середине апреля, дальше должно попустить.
Шо-та вааще тишина. Или у них все пучком и очаги локализованы????
рашенстатистиці довір"я НУЛЬ.
країнутериторію.
Остановить болезнь и может лишь всеобщая вакцинация выскоэфффективными вакцинами.
Простая математика. Привить нужно более 70% населения. Срок действия вакцины - максимум 6 месяцев.
Значит для получения хоть какого то безопасного и экономического эффекта в Украине нужно привить 30 миллионов граждан в течение 180 дней.
Минимальный уровень должен составлять 167 тысяч вакцинаций в день. И это без учёта повторных вакцинаций.
Опыт США прямо показывает, что подобная скорость более, чем возможна - в 300 млн стране США в день вакционируют от 2 до 3 миллионов человек.
В 40 млн Украине этот показатель должен быть в пределах 267 - 400 тысяч.
Так как это реальная война вируса против народов, то возглавляют её высшие лица государств.
По эффективности вакцинации своих граждан можно прямо судить об эффективности работы власти в каждой отдельной стране. Любое дилентанство, любая инфантильность, любое самоустранение, любое словоблудие, любое действие и бездействие на этой войне будут стоить реальные смерти своих сограждан.
Вакцинация в Украине кое как началась. Войну против вируса в стране ведут второстепенные лица. Главнокомандующий находит время для покатушек на лыжах, инфанильно рассчитывая на кого-то или на что-то.
Всё имеет свою цену. И в данном случае ценой будут жизни украинцев.
Если бы вакцинация началась ранее, если бы вакцины не вызывали сомнений в их качестве, если процесс вакцинации был максимально прост и в тоже время профессионально организован, если бы авторитет власти был высок и не вызывал ни у кого сомнений.
Если бы это всё было, то вся страна Украина была бы вакционирована менее, чем за полгода. И тогда бы страна Украина объявила бы о своей победе над вирусом.
В этой бы войне проявился организационный талант власти во главе с главнокомандующим, авторитет которого вырос бы. Ведь украинцы были благодарны президенту и его команде за спасённые жизни.
А что будет, если этого не будет? 9 из 10 смертей от ковида через максимум полгода будут прямо лежать на совести Зеленского и его команды. Ведь если бы была вакцинация - этих смертей не было бы.
Эффективность украинской власти можно оценить уже через полгода. Не в видосиках, не в словоблудии, не в обещалках, а конкретно в могилах погибших на войне с вирусом украинцев.
Минимальный уровень должен составлять 167 тысяч вакцинаций в день. И это без учёта повторных вакцинаций.
НАВІТЬ 100 тис. В ДЕНЬ ДАЛО БИ ЕФЕКТ.. .
требаще враховувати "носіїв"..Після хвороби,безсимптомних.. вже відсотків 20-30-ть..