Сумы усиливают карантин. Запрещено выходить из дома без маски и находиться в общественных местах в группе свыше 3 человек
С сегодняшнего дня, 3 апреля в Сумах усиливают карантинные ограничения.
Соответсвующее решение вчера принял исполнительный комитет на внеочередном заседании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"В последние дни ситуация, в которой оказалась громада, это "красный" уровень по заболеваемости коронавирусом, к сожалению, не улучшается. Принятые ранее меры в такой ситуации являются недостаточными, поэтому предлагаем ввести дополнительные, чтобы остановить распространение инфекции и не дать заболеть большему количеству людей, - отметил мэр города Александр Лысенко.
Из сообщения следует, что дополнительные карантинные ограничения введены на период с 3 по 11 апреля. В то же время, как отмечается, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится, срок действия ограничений может быть продлен.
Согласно обнародованному перечню дополнительных ограничений, с сегодняшнего дня на территории города запрещено:
- посещение мест отдыха и скопление людей в общественных местах в количестве более трех человек;
- выход из помещений (квартир) и пребывание на территориях общего пользования без одетых защитных масок;
- посещение всех учреждений образования независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов (предполагается работа дежурных групп для детей) и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий;
- госучреждения, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны осуществлять прием граждан в онлайн-режиме;
- руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано перейти, по возможности, на дистанционную форму работы
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Наші права обмежені доволі суттєво - при чому цілком незаконно, кладучи болт на Конституцію
.
При чому державні клоуни - не несуть жодної відповідальності за збитки, безробіття, банківський та колекторський безпрєдєл.
Тому звичайно мені хотілося б що в цій країні працював закон права. І не так як Зараз, коли по факту ми маємо ЧП, а юридично - ніхто нв за що не відповідає.
Але Господь не фраєр - і прийде час - всі отримають по справам своїм
И что, цуко, характерно - никакого толку от локдаунов и сознательного менталитета не просматриваецца.
А пока мы видим "борьбу" нанайских мальчиков с последствиями вместо борьбы с ПРИЧИНАМИ.
ДумайТЕ если есть мозги.