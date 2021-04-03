Сумы усиливают карантин. Запрещено выходить из дома без маски и находиться в общественных местах в группе свыше 3 человек

С сегодняшнего дня, 3 апреля в Сумах усиливают карантинные ограничения.

Соответсвующее решение вчера принял исполнительный комитет на внеочередном заседании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"В последние дни ситуация, в которой оказалась громада, это "красный" уровень по заболеваемости коронавирусом, к сожалению, не улучшается. Принятые ранее меры в такой ситуации являются недостаточными, поэтому предлагаем ввести дополнительные, чтобы остановить распространение инфекции и не дать заболеть большему количеству людей, - отметил мэр города Александр Лысенко.

Из сообщения следует, что дополнительные карантинные ограничения введены на период с 3 по 11 апреля. В то же время, как отмечается, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится, срок действия ограничений может быть продлен.

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Согласно обнародованному перечню дополнительных ограничений, с сегодняшнего дня на территории города запрещено: