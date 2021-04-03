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Новости Коронавирус и карантин
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Сумы усиливают карантин. Запрещено выходить из дома без маски и находиться в общественных местах в группе свыше 3 человек

Сумы усиливают карантин. Запрещено выходить из дома без маски и находиться в общественных местах в группе свыше 3 человек

С сегодняшнего дня, 3 апреля в Сумах усиливают карантинные ограничения.

Соответсвующее решение вчера принял исполнительный комитет на внеочередном заседании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"В последние дни ситуация, в которой оказалась громада, это "красный" уровень по заболеваемости коронавирусом, к сожалению, не улучшается. Принятые ранее меры в такой ситуации являются недостаточными, поэтому предлагаем ввести дополнительные, чтобы остановить распространение инфекции и не дать заболеть большему количеству людей, - отметил мэр города Александр Лысенко.

Из сообщения следует, что дополнительные карантинные ограничения введены на период с 3 по 11 апреля. В то же время, как отмечается, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится, срок действия ограничений может быть продлен.

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Согласно обнародованному перечню дополнительных ограничений, с сегодняшнего дня на территории города запрещено:

  • посещение мест отдыха и скопление людей в общественных местах в количестве более трех человек;
  • выход из помещений (квартир) и пребывание на территориях общего пользования без одетых защитных масок;
  • посещение всех учреждений образования независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов (предполагается работа дежурных групп для детей) и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий;
  • госучреждения, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны осуществлять прием граждан в онлайн-режиме;
  • руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано перейти, по возможности, на дистанционную форму работы

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карантин (16729) Сумы (1154) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Конституція? Нє не читали...
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03.04.2021 13:16
+7
Житомирский суд признал штрафы за маски незакоными без черезвычайного положения как и все остальное. Бельгийский суд отменил лохдаун. Граждане ( буратин и ждунов не касается) отстаиывайте конституцию и боритесь с узурпаторами которые по ней топчуться . Смерть ворогам Героям слава!
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03.04.2021 13:53
+6
дебілізм зашкалює...
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03.04.2021 13:16
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Сумы усиливают карантин. Запрещено выходить из дома без маски и находиться в общественных местах в группе свыше 3 человек - Цензор.НЕТ 4617
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03.04.2021 13:05 Ответить
Це бамашка. Подивимось який буде результат. По їхніх справах впізнаєте їх, сказано в Біблії.
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03.04.2021 13:18 Ответить
Наивный, Гончаренко с ними бухает по вечерам.

Сумы усиливают карантин. Запрещено выходить из дома без маски и находиться в общественных местах в группе свыше 3 человек - Цензор.НЕТ 169
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03.04.2021 13:18 Ответить
что ты, он теперь патриот, буденовку спрятал до лучших времен. рошенки сейчас тебя заклюют
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03.04.2021 15:24 Ответить
дебілізм зашкалює...
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03.04.2021 13:16 Ответить
Конституція? Нє не читали...
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03.04.2021 13:16 Ответить
хочешь ЧП? Уверен?
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03.04.2021 13:51 Ответить
Хочу дотримання законів та норм конституції.
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03.04.2021 14:53 Ответить
по законам и нормам Конституции тебе при ЧП урежут твои права по самое горло, перестанут платить льготы, урежут зарплаты, и любая организация ссылаясь на форсмажор сможет не выполнить обязательства за твои деньги.
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03.04.2021 19:31 Ответить
На даний момент, що ми маємо : в зв'язку з обмеженнями малий та середній бізнес в основному несе збитки : продажі в більшості впали через обмеження ; тому людей відправляють у відпустки або звільняють. Частина бізнесу закрилась і не відкриється ніколи. Податки і оренди потрібно платити. Так само як і кредити з відсотками, які ніхто не скасовував. Скільки людей попало з кредитами в боргову яму безтолковій школоті не зрозуміти.
Наші права обмежені доволі суттєво - при чому цілком незаконно, кладучи болт на Конституцію
.
При чому державні клоуни - не несуть жодної відповідальності за збитки, безробіття, банківський та колекторський безпрєдєл.
Тому звичайно мені хотілося б що в цій країні працював закон права. І не так як Зараз, коли по факту ми маємо ЧП, а юридично - ніхто нв за що не відповідає.
Але Господь не фраєр - і прийде час - всі отримають по справам своїм
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03.04.2021 20:30 Ответить
то что сейчас - это цветочки если будет ЧП по всей стране и надолго.
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05.04.2021 00:08 Ответить
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумасшедший дом. Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов. И вот это действительно страшно.(с)
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03.04.2021 13:19 Ответить
Жорсткіше ніж у нас.
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03.04.2021 13:19 Ответить
Этим решением клоуны могут подтереться )) Существует только 2 способа законно ввести такое решение - военное положение и чрезвычайное положение. При последнем государство должно обеспечить граждан средствами защиты!
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03.04.2021 13:21 Ответить
чо то такі хотєлки лише у периферії.
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03.04.2021 14:24 Ответить
Да ,да включая огнестрельное...
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03.04.2021 14:56 Ответить
Как почитаешь комменты в темах про корону и ограничения связанные с ней, появляется чувство что большая часть нашей страны дибилы. Весь мир под ударом, абсолютно все страдают и борются с напастью, а наши всё недовольны и винят во всем власти. И если возможно в развитых странах люди понимают сами про необходимость карантинов и локдаунов, то нам, с нашим менталитетом особенно нужны ограничения и запреты, и желательно с жестким контролем и существенными наказаниями за нарушения.
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03.04.2021 13:26 Ответить
Дадада, все понимают, никто не https://www.bbc.com/russian/news-56468146 возражает (аж до водомётов дело доходит)
И что, цуко, характерно - никакого толку от локдаунов и сознательного менталитета не просматриваецца.
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03.04.2021 13:30 Ответить
это ковид-диссиденты, их примерно 30% общества везде и власти жестко их подавляют во всех странах, примерно такова реальность...
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03.04.2021 13:35 Ответить
А если не то шо? Неприличньіми словами будете обзьівацца?
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03.04.2021 13:27 Ответить
Доки люди самостійно їздитимуть для здачі зразків на тести і займатимуться самолікуванням - доти ніякі "лохдауни" не допоможуть здолати цю болячку.
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03.04.2021 13:34 Ответить
Житомирский суд признал штрафы за маски незакоными без черезвычайного положения как и все остальное. Бельгийский суд отменил лохдаун. Граждане ( буратин и ждунов не касается) отстаиывайте конституцию и боритесь с узурпаторами которые по ней топчуться . Смерть ворогам Героям слава!
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03.04.2021 13:53 Ответить
Все фигня -инструментальный рынок в яме закрыт,а наверху продовольственный ,где продларьки ответственных товарищей все жопка до жопки,аналогично и у коровы на улице -продукты,семена- мона,а через два метра лопаты,веники - не мона....У Романтики многие десятки машин - без дистанции ,в атб - жопка до жопки тоже,в скверах девчата улыбаются...
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03.04.2021 15:04 Ответить
Ни вреда ни пользы от дебиловируса, а они пхают его везде
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03.04.2021 15:05 Ответить
Суми підсилюють карантин. Заборонено виходити з дому без маски і перебувати в громадських місцях в групі, де понад 3 людини - Цензор.НЕТ 4224
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03.04.2021 15:49 Ответить
Саме важливе - заборонити громадський транспорт, щоб громадянам максимально ускладнити добирання до лікарських закладів, а то падлюки псують "майстрам спорту по боротьбі з коронавірусом" статиску захворювань)
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03.04.2021 20:27 Ответить
Почему до сих пор не организовано МОБИЛЬНОЕ тестирование на улицах и дворах ВСЕХ жителей. А всем у кого выявлено заболевание СТРОГОЕ ношение масок. А так же обеспечить этих людей на две недели пайком, что бы не слонялись по магазинам, а может даже пусть пересидят срок карантина с прогулками на балконе или при открытых окнах.
А пока мы видим "борьбу" нанайских мальчиков с последствиями вместо борьбы с ПРИЧИНАМИ.
ДумайТЕ если есть мозги.
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04.04.2021 06:05 Ответить
 
 