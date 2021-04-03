На четвертом участке в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными, - "ОПОРА"
На четвертом избирательном участке №260028 в Ивано-Франковской области (село Монастырчаны), результаты выборов признаны недействительными. Ранее признано недействительным голосование на избирательных участках №261027, №261030 и №260025.
Об этом сообщается на странице гражданской сети "ОПОРА" в Фейсбук, передае Цензор.НЕТ.
"ОИК признала голосование на этом участке недействительным по предложению члена комиссии, который сказал, что отсутствуют контрольные талоны (члены ОИК привезли их с собой), а также по причине несоответствия законодательству включения в список для голосования "на дому" 36 избирателей", - сказано в сообщении.
Как отметили в "ОПОРе", это уже пятый участок с разночтениями в голосах в Ивано-Франковской области.
"Участок №260028 сегодня первый на пересчете. За кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко в протоколе указано 172 голоса, члены ОИК насчитали - 79. После открытия пакета с бюллетенями председатель ОИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому. В частности, некоторые пакеты имели повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался сорванным, впрочем количество бюллетеней совпало. Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени за Шевченко. Члены ОИК вызвали полицию", - отметили в "ОПОРе".
Как сообщалось ранее, на трех участках в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными.
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(гурт "Пацики з Франека", трек "Вася OMG")
Либонь, статечні ґазди та ґаздині, правоспроможні легіні та кобіти на Прикарпатському Покутті виміркувалили, що буде більш дотепно і ловко, якщо під банею Верховної Ради млосно вигріватиметься кремезна й моцна дупа Василька Вірастюка, аніж кістлява та куценька дупка Русіка Кошулинського, за одне стане файною колєжанкою здоровезній та пухкій дупі Юзіка - буде з ким у купі заповзято гримнути від переповнення радощами і ґазами.
Бігме, то є неабиякий привід банувати Кошулинському - "отримати відкоша"© - не виправилосі діло Русикові ся видряпати на війта від Покуття, аби-с обзавестисі мандатом, щоб надибати грейцирів на кошулі від "Hugo Boss" або "Prada". У смутку та лохівській кошулі почимчикує Кошулинський сі дошукувати собі електоральних любощів деінде.
Вот такие пейсатели и голосуют за вирастюков. Им видите ли "дупка Кошулинського " не дуже вгодована.
Кошулинський, слава Богу, нічим себе не зганьбив.
И ВР вел себя достойно, и на Майдане помогал раненым, и в ВСУ служил.
Так что закройте свой грязный роток.
И не ставьте в один ряд Кошулинського и прислугу Слуг Вирастюка