На четвертом участке в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными, - "ОПОРА"

На четвертом избирательном участке №260028 в Ивано-Франковской области (село Монастырчаны), результаты выборов признаны недействительными. Ранее признано недействительным голосование на избирательных участках №261027, №261030 и №260025.

Об этом сообщается на странице гражданской сети "ОПОРА" в Фейсбук, передае Цензор.НЕТ.

"ОИК признала голосование на этом участке недействительным по предложению члена комиссии, который сказал, что отсутствуют контрольные талоны (члены ОИК привезли их с собой), а также по причине несоответствия законодательству включения в список для голосования "на дому" 36 избирателей", - сказано в сообщении.

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Как отметили в "ОПОРе", это уже пятый участок с разночтениями в голосах в Ивано-Франковской области.

"Участок №260028 сегодня первый на пересчете. За кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко в протоколе указано 172 голоса, члены ОИК насчитали - 79. После открытия пакета с бюллетенями председатель ОИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому. В частности, некоторые пакеты имели повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался сорванным, впрочем количество бюллетеней совпало. Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени за Шевченко. Члены ОИК вызвали полицию", - отметили в "ОПОРе".

Как сообщалось ранее, на трех участках в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными.