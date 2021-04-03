За сутки в ВСУ зарегистрировано 246 новых случаев заболевания COVID-19, 35 человек госпитализированы
По состоянию на 10.00 3 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 974 человека.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Всего за время пандемии выздоровели 18 998 человек, летальных случаев - 65.
На изоляции (в т. ч. Самоизоляции) находится 945 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 246 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 35 человек.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 26 645 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2 535 военных медиков. За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 593 человек.
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Их покрывали красным кумачем,
Один из них был левым уклонистом,
Другой , как оказалось- ни при чем...
В. Высоцкий