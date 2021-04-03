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За сутки в ВСУ зарегистрировано 246 новых случаев заболевания COVID-19, 35 человек госпитализированы

За сутки в ВСУ зарегистрировано 246 новых случаев заболевания COVID-19, 35 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 3 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 974 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 18 998 человек, летальных случаев - 65.

На изоляции (в т. ч. Самоизоляции) находится 945 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 246 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 35 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине зафиксирован 20 341 новый случай COVID-19 - рекорд с начала пандемии. 396 человек умерли, свыше 5 тыс. госпитализированы

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 26 645 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2 535 военных медиков. За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 593 человек.

карантин (16729) ВСУ (6626) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Учитывая катастрофу с вакцинированием населения и проваленной подготовкой к третьей волне ковида, пора заводить дело о государственной измене главного должностного лица страны.
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03.04.2021 13:38 Ответить
давай чума пока!
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03.04.2021 13:40 Ответить
Троляки паляться аж бігом.
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03.04.2021 13:47 Ответить
А цих лаптєногих завжди так багато на форумі?
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03.04.2021 13:51 Ответить
За сутки в ВСУ зарегистрировано 246 новых случаев заболевания COVID-19, 35 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 6033
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03.04.2021 13:56 Ответить
Шум вокруг вакцины напрминает мне 1933 год и борьбу с врагами народа и опортунистами... Во всемирном масштабе...

Их покрывали красным кумачем,
Один из них был левым уклонистом,
Другой , как оказалось- ни при чем...
В. Высоцкий
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03.04.2021 20:04 Ответить
 
 