Волонтер Гай о самоубийстве военнослужащего: Он нарушил все правила обращения с оружием под одобрительные крики сослуживцев. Почему никто не остановил?
Ведется следствие по факту самоубийства военнослужащего в зоне проведения ООС.
Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас в сети распространяется видео, где военнослужащий ВСУ, который был призван в 2020 году, в компании друзей, под сигарету и положительные призывы за кадром, приставляет к своей голове АКС-74У и пускает очередь, убивая себя. Видно, что парень - не самоубийца, что он боится, что участники развлечения сами в шоке. Никто из присутствующих, особенно сам убитый, не ожидали такого результата", - подчеркнул Гай.
Из этических соображений он отказался публиковать данное видио, отметив, что по данному факту ведется следствие.
Возникают закономерные вопросы:
1. Кто слил видео? Это не главный вопрос, но первый. Это сделали "друзья"? Это сделал "особист" бригады? Это сделали следователи, полицейские? Командование? Как это видео оказалось в Телеграмме и у Шария?
2. Предварительная экспертиза говорит, что все были трезвыми и не в состоянии наркотического опьянения. Вопрос: они сознательные убийцы, или кто-то подделал экспертизу? Почему поощряли, а не остановили?
3. Есть ли памятка у каждого из участников этого "развлечения" со следующими правилами:
- Никому не передавайте свое оружие;
- Во время тренировок никогда не оставляйте свое оружие;
- Всегда обращайтесь с оружием так, якобы оно заряжено;
- Никогда не направляйте оружие на предмет, или на существо, которое не собираетесь уничтожить;
- Не держите палец на спусковом крючке без надобности. Палец на спусковой крючок ложится только после того, как вы приняли решение осуществить выстрел и заняли положение для стрельбы. После окончания стрельбы палец с крючка убирается;
- Оружие снимается с предохранителя только на огневом рубеже после принятия решения о начале стрельбы.
4. Били ли этих людей за невыполнение пункта 3?
5. Что с морально-психологическим обеспечением в этом подразделении?
6. Что с огневой подготовкой в этом подразделении?
7. Какого х#ра? Заклеивать магазины скотчем, чтобы не выпали патроны? Это на каком ютюб-канале такое было замечено? Так учат сержантов в НАТО?
"Я знал случаи, когда опытные люди, участвовавшие во многих различных военных кампаниях, убивали или ранили себя из-за элементарной ошибки...Мне пару раз стреляли над головой во время разрядки - боец разрядил, а магазин не открыл. Но даже во всех тех случаях люди выполняли правила обращения с оружием, просто нарушая один из пунктов. А тут парень нарушает ВСЕ правила обращения с оружием под одобрительные крики сослуживцев. Ни одного человека рядом, который бы сказал, что они макаки #бнутые, как и их сержант со своим скотчем", - добавил Гай.
Пожалуйста, подождите...
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А раз так не суй свой нос в дела в которых не смыслишь !
Дай ссылку где я могу просмотреть ЭТОТ статус на форуме ?!
Наступного разу, для надання більшої значущості своїм словам, крім жирного шривту, включи "капслок"...
"Я суджу з рівня твоєї "освіченості", в області застосування зброї, поводження з нею, в тому числі, і в зоні бойових дій... Мені цього достатньо, щоб сказать, що ти "чув дзвін, та не знаєш, де він...". А я це трохи знаю..." - ну так что тебя останавляивает подискутировать об этом !?
Посмотрим "на сколько ты это знаешь" !?
Таких как ты я видео ОЧЕНЬ много ! В 14м оказалось, что 90% из кадровых военных не умело пользоваться своим оружием и столько же не попадало в цель...
До сих пор хватает тех, кто отстаивает "совковое владение оружием"...!
Таких нужно не просто ГНАТЬ в три шеи, но и наказывать - так как они вредят обороноспособности !
Для начала - расскажи какой длины должен быть ремень на автомате и почему!? И что об этом говорят "правила"...?!
"щоки надувать" - что ты называешь "дутьем шок" ?
Я имею свое мнение по поводу этой статьи ! И я его высказал ! А "щоки надувать" как раз начали вы...
"Ак-Мурза" півноги у Карабаху залишив... " - это никак не говорит о профессионализме. Это говорит лишь о том, что у него, с твоих слов, нет ноги.
"Про себе писать не вважаю за потрібне - моє залишиться зі мною... І "пісюнами міряться" я з тобою не збираюся" - ну так зачем было задавать мне эти вопросы, раз не собирался "пісюнами міряться" ?
Ты с 2014 го на Цензоре, а я на фронте... ))
ты практиковался нажимать кнопки на клавиатуре, а я на практике оттачивал свои навыки, в том числе владения оружием...
Мне ваши советы не нужны. Самострелов не имел, а во врагов настрелял. Так что не вам меня учить и воспитываь.
Действует до сих пор.
Если "да", то вы бы знали, что то как вас учил военрук, и вообще общепринятые в совковой армейской "школе" - вы скорее всего погибли бы очень быстро...
Так как скорее всего вы бы не умели ни держать правильно оружие, ни использовать его, ни стрелять... И скорее всего - вы были бы просто овечкой при пастухе, ни разу не способным на принятия самостаятелльных решений относительно своего оружия...
а ОКАЗЫВАЕТСЯ он БАЛОБОЛ !
Питання - хто ти таке, що стрибаєш, як вош? Що тобі не сподобалося, істота?
Тем более первые его 6 пуктов - вообще СМЕШНЫЕ !!! )))
І висновки зробив, на відміну від тебе.
І не чіпай волонтерів, чувирло, бо я б дуже хтів подивитись на твою пику після твог свинячог "плювка"!)))
Но это холивар...
Артиллеристы обычно всегда имели плохой уровень личной подготовки с личным оружием...
Но то что этот тип всё сделал осознанно - 1000%
Он совершено неверно делает - пытаясь "оправдать" очевидный минусы нашей армии! Этим он делает только хуже!
ТЕМ БОЛЕЕ, так БЕЗДАРНО и позорно описал свое виденье !!! А прочел его опус с пунктами - аж прифигел от той глупости которые он написал ...!
я некоторое время назад заметил за ним "примыкание" перед властями... ИМХО. Если не ошибаюсь - он входит в "совет ветеранов" в Киеве... и то как они "решали" некоторые вопросы - дало мне повод усомниться или в его порядочности или в профессионализме...
Этот же его пост - лишь утвердил меня в моих сомнениях !
Единственный пукт который у меня не вызвал "несогласия" - это последний.
от себя добавлю - плохая работа командиров ( да командир отвечает за все , такова армия )
не став дивитися ТЕ відео..
за моєї служби за таку "подставу" підрозділу і сержанти і солдати ввалили б тим експериментаторам таких люлєй, що вони б і онукам розповідали правила поводження.. а служба була "через день на ремень" с боевыми патронами і стрільби мінімум раз на місяць.. специфика
А ВИ МАЄТЕ ТВЕРДУ УПЕВНЕНІСТЬ ЩО ЦЕ БІЙЦІ ЗСУ, А НЕ
КРЕМЛЯДСЬКА ПОСТАНОВА ?
Самі знаєте, ГІБРИДНА ВІЙНА.