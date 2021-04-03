Волонтер Гай о самоубийстве военнослужащего: Он нарушил все правила обращения с оружием под одобрительные крики сослуживцев. Почему никто не остановил?

Ведется следствие по факту самоубийства военнослужащего в зоне проведения ООС.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в сети распространяется видео, где военнослужащий ВСУ, который был призван в 2020 году, в компании друзей, под сигарету и положительные призывы за кадром, приставляет к своей голове АКС-74У и пускает очередь, убивая себя. Видно, что парень - не самоубийца, что он боится, что участники развлечения сами в шоке. Никто из присутствующих, особенно сам убитый, не ожидали такого результата", - подчеркнул Гай.

Из этических соображений он отказался публиковать данное видио, отметив, что по данному факту ведется следствие.

Возникают закономерные вопросы:

1. Кто слил видео? Это не главный вопрос, но первый. Это сделали "друзья"? Это сделал "особист" бригады? Это сделали следователи, полицейские? Командование? Как это видео оказалось в Телеграмме и у Шария?

2. Предварительная экспертиза говорит, что все были трезвыми и не в состоянии наркотического опьянения. Вопрос: они сознательные убийцы, или кто-то подделал экспертизу? Почему поощряли, а не остановили?

3. Есть ли памятка у каждого из участников этого "развлечения" со следующими правилами:

- Никому не передавайте свое оружие;

- Во время тренировок никогда не оставляйте свое оружие;

- Всегда обращайтесь с оружием так, якобы оно заряжено;

- Никогда не направляйте оружие на предмет, или на существо, которое не собираетесь уничтожить;

- Не держите палец на спусковом крючке без надобности. Палец на спусковой крючок ложится только после того, как вы приняли решение осуществить выстрел и заняли положение для стрельбы. После окончания стрельбы палец с крючка убирается;

- Оружие снимается с предохранителя только на огневом рубеже после принятия решения о начале стрельбы.

4. Били ли этих людей за невыполнение пункта 3?

5. Что с морально-психологическим обеспечением в этом подразделении?

6. Что с огневой подготовкой в ​​этом подразделении?

7. Какого х#ра? Заклеивать магазины скотчем, чтобы не выпали патроны? Это на каком ютюб-канале такое было замечено? Так учат сержантов в НАТО?

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"Я знал случаи, когда опытные люди, участвовавшие во многих различных военных кампаниях, убивали или ранили себя из-за элементарной ошибки...Мне пару раз стреляли над головой во время разрядки - боец ​​разрядил, а магазин не открыл. Но даже во всех тех случаях люди выполняли правила обращения с оружием, просто нарушая один из пунктов. А тут парень нарушает ВСЕ правила обращения с оружием под одобрительные крики сослуживцев. Ни одного человека рядом, который бы сказал, что они макаки #бнутые, как и их сержант со своим скотчем", - добавил Гай.