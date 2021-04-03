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Волонтер Гай о самоубийстве военнослужащего: Он нарушил все правила обращения с оружием под одобрительные крики сослуживцев. Почему никто не остановил?

Волонтер Гай о самоубийстве военнослужащего: Он нарушил все правила обращения с оружием под одобрительные крики сослуживцев. Почему никто не остановил?

Ведется следствие по факту самоубийства военнослужащего в зоне проведения ООС.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в сети распространяется видео, где военнослужащий ВСУ, который был призван в 2020 году, в компании друзей, под сигарету и положительные призывы за кадром, приставляет к своей голове АКС-74У и пускает очередь, убивая себя. Видно, что парень - не самоубийца, что он боится, что участники развлечения сами в шоке. Никто из присутствующих, особенно сам убитый, не ожидали такого результата", - подчеркнул Гай.

Из этических соображений он отказался публиковать данное видио, отметив, что по данному факту ведется следствие.

Возникают закономерные вопросы: 
1. Кто слил видео? Это не главный вопрос, но первый. Это сделали "друзья"? Это сделал "особист" бригады? Это сделали следователи, полицейские? Командование? Как это видео оказалось в Телеграмме и у Шария?

2. Предварительная экспертиза говорит, что все были трезвыми и не в состоянии наркотического опьянения. Вопрос: они сознательные убийцы, или кто-то подделал экспертизу? Почему поощряли, а не остановили?

3. Есть ли памятка у каждого из участников этого "развлечения" со следующими правилами:

- Никому не передавайте свое оружие;

- Во время тренировок никогда не оставляйте свое оружие;

- Всегда обращайтесь с оружием так, якобы оно заряжено;

- Никогда не направляйте оружие на предмет, или на существо, которое не собираетесь уничтожить;

- Не держите палец на спусковом крючке без надобности. Палец на спусковой крючок ложится только после того, как вы приняли решение осуществить выстрел и заняли положение для стрельбы. После окончания стрельбы палец с крючка убирается;

- Оружие снимается с предохранителя только на огневом рубеже после принятия решения о начале стрельбы.

4. Били ли этих людей за невыполнение пункта 3?

5. Что с морально-психологическим обеспечением в этом подразделении?

6. Что с огневой подготовкой в ​​этом подразделении?

7. Какого х#ра? Заклеивать магазины скотчем, чтобы не выпали патроны? Это на каком ютюб-канале такое было замечено? Так учат сержантов в НАТО?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащая застрелилась на территории Запорожской АЭС, - СМИ

"Я знал случаи, когда опытные люди, участвовавшие во многих различных военных кампаниях, убивали или ранили себя из-за элементарной ошибки...Мне пару раз стреляли над головой во время разрядки - боец ​​разрядил, а магазин не открыл. Но даже во всех тех случаях люди выполняли правила обращения с оружием, просто нарушая один из пунктов. А тут парень нарушает ВСЕ правила обращения с оружием под одобрительные крики сослуживцев. Ни одного человека рядом, который бы сказал, что они макаки #бнутые, как и их сержант со своим скотчем", - добавил Гай.

Автор: 

боеприпасы (2346) самоубийство (1003) Донбасс (26956) военнослужащие (6156) волонтеры (2637)


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Топ комментарии
+46
Зара кацапня біснується на усіх відомих форумах та смакують подробиці. Оце підігнали дебіли їм харч на пів-року вперед як мінімум...
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03.04.2021 14:24
+34
Я б Шарія різав би довго і з насолодою.
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03.04.2021 14:29
+32
Зато как все когда-то накинулись на комбата Морпеха, прямым методом воспитавшего подобное тело. "Нельзя так, жестоко, нужно было бумажку написать ..." Жаль что здесь не нашлось подобного Морпеха. И не было бы такой дурной трагедии.
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03.04.2021 14:44
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"А де я був, чим займався - це моя справа... І тебе ніяким чином не обходить." - ну значит это ты "балаболка"!
А раз так не суй свой нос в дела в которых не смыслишь !
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04.04.2021 18:11 Ответить
"Статус на форум" !?
Дай ссылку где я могу просмотреть ЭТОТ статус на форуме ?!
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04.04.2021 18:12 Ответить
А хто ти такий, щоб я перед тобою звітувався? Я суджу з рівня твоєї "освіченості", в області застосування зброї, поводження з нею, в тому числі, і в зоні бойових дій... Мені цього достатньо, щоб сказать, що ти "чув дзвін, та не знаєш, де він...". А я це трохи знаю... Так само, як і судову медицину, криміналістику(балістику).
Наступного разу, для надання більшої значущості своїм словам, крім жирного шривту, включи "капслок"...
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04.04.2021 18:27 Ответить
"А хто ти такий, щоб я перед тобою звітувався?" - тот в чей разговор ты влез ! И тот , кому ты задавал те же вопросы (и на которые я тебе ответил!). Но учитывая, что ты "болоболка" - я понимаю твое не желание отвечать на них!


"Я суджу з рівня твоєї "освіченості", в області застосування зброї, поводження з нею, в тому числі, і в зоні бойових дій... Мені цього достатньо, щоб сказать, що ти "чув дзвін, та не знаєш, де він...". А я це трохи знаю..." - ну так что тебя останавляивает подискутировать об этом !?
Посмотрим "на сколько ты это знаешь" !?
Таких как ты я видео ОЧЕНЬ много ! В 14м оказалось, что 90% из кадровых военных не умело пользоваться своим оружием и столько же не попадало в цель...
До сих пор хватает тех, кто отстаивает "совковое владение оружием"...!

Таких нужно не просто ГНАТЬ в три шеи, но и наказывать - так как они вредят обороноспособности !

Для начала - расскажи какой длины должен быть ремень на автомате и почему!? И что об этом говорят "правила"...?!
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04.04.2021 18:36 Ответить
жирный шрифт - это что бы отделить твой текст от моего ! Для удобочитаемости!
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04.04.2021 18:37 Ответить
"Капслоком" буде ще краще... Старайся...
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04.04.2021 19:45 Ответить
Меня не удивляет твои манеры уйти от ответов, балоболка" ! ))
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04.04.2021 19:46 Ответить
Не старайся... На дискусію "ні про що", ти мене, все одно, не витягнеш. Було висловлене припущення, я висловив свою думку щодо цього. Все... А ти почав "щоки надувать" перед людьми, зображаючи "спеца" зі знання правил поводження зі зброєю...Ті, з ким ти сперечався, воювали точно - "Ак-Мурза" півноги у Карабаху залишив... Про себе писать не вважаю за потрібне - моє залишиться зі мною... І "пісюнами міряться" я з тобою не збираюся - "забагато честі"...
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04.04.2021 20:07 Ответить
"На дискусію "ні про що", ти мене, все одно, не витягнеш." - ну так я тебя и не звал втягиваться не в свой разговор...

"щоки надувать" - что ты называешь "дутьем шок" ?
Я имею свое мнение по поводу этой статьи ! И я его высказал ! А "щоки надувать" как раз начали вы...

"Ак-Мурза" півноги у Карабаху залишив... " - это никак не говорит о профессионализме. Это говорит лишь о том, что у него, с твоих слов, нет ноги.

"Про себе писать не вважаю за потрібне - моє залишиться зі мною... І "пісюнами міряться" я з тобою не збираюся" - ну так зачем было задавать мне эти вопросы, раз не собирался "пісюнами міряться" ?
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04.04.2021 20:18 Ответить
............................
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04.04.2021 20:21 Ответить
Взаимно
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04.04.2021 20:21 Ответить
Тобі видніше... Тільки от я тут з 2014-го, а такі "тріскуни", як ти, тут вже сотнями міняються...
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04.04.2021 20:35 Ответить
Мда... вот в этом наверно и начало нашего отличия ( между мной и тобой...)
Ты с 2014 го на Цензоре, а я на фронте... ))
ты практиковался нажимать кнопки на клавиатуре, а я на практике оттачивал свои навыки, в том числе владения оружием...
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04.04.2021 20:42 Ответить
Обьяснить !? Если готов - я могу...
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03.04.2021 19:01 Ответить
Нет, спасибо. С убежденными потенциальными убийцами по неосторожности шо-то нет желания дискутировать. Просто настоятельно Вам рекомендую не приобретать оружия, включая рогатку.
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03.04.2021 19:03 Ответить
ну так зачем задавал вопросы, раз не хочешь слышать ответов ?
Мне ваши советы не нужны. Самострелов не имел, а во врагов настрелял. Так что не вам меня учить и воспитываь.
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03.04.2021 19:05 Ответить
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03.04.2021 19:07 Ответить
Это правило нам военрук, полковник ВДВ, шомполом по сракам вбил еще со средины 80-х.
Действует до сих пор.
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03.04.2021 19:23 Ответить
Вы непосредственно участвовали в ближних огневых контактах с противником ?
Если "да", то вы бы знали, что то как вас учил военрук, и вообще общепринятые в совковой армейской "школе" - вы скорее всего погибли бы очень быстро...
Так как скорее всего вы бы не умели ни держать правильно оружие, ни использовать его, ни стрелять... И скорее всего - вы были бы просто овечкой при пастухе, ни разу не способным на принятия самостаятелльных решений относительно своего оружия...
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03.04.2021 21:47 Ответить
"Почему никто не остановил?" Оккупантов рядом не было, а своим он надоел.
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03.04.2021 17:22 Ответить
Горілка клята у всьому винна.
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03.04.2021 18:37 Ответить
а ОН ТИПА НЕ ПРИДЕЛАХ..- БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ...)) ?
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03.04.2021 18:50 Ответить
1000%
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03.04.2021 18:50 Ответить
Ось тобі і "безпечність" легких наркотиків, про яку так вперто далдонять прихильники легалізації канабісу. У нас в селі років 15 назад накурившись "трави" рідний брат зарізав свого брата-близнюка. Відседів років 9 чи 10, ось так курнув трави... Небуває безпечних наркотиків!
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03.04.2021 17:28 Ответить
Шо шо)) накурился травы и зарезал? шо ты за бред розказываеш..может онбыл в гавно пяный и сверху накурился? или он был изначально психически ненормальный ( хотя это итак понятно что ненормальный рас зарезал) вообщем..шо ты тут втераеш бредятину..
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04.04.2021 00:07 Ответить
Не думал, что Волонтер Гай - БОЛОБОЛ!
а ОКАЗЫВАЕТСЯ он БАЛОБОЛ !
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03.04.2021 17:30 Ответить
Хто ти таке, чувирло нульове, щоб про волонтерів рохкати?!
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03.04.2021 17:49 Ответить
Та кто он такой, если он БЕШЕТ в открытую, после того, как видео появилось и все сами всё видели ! ОН ЛЖЕТ !
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03.04.2021 17:53 Ответить
Я бы ему в рожу плюнул, за такой п.ж !!!
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03.04.2021 17:54 Ответить
Хто він? Людина, що допомогала зупинити орду.
Питання - хто ти таке, що стрибаєш, як вош? Що тобі не сподобалося, істота?
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03.04.2021 17:57 Ответить
Ели эта "людина" нагло ЛЖЁТ - то он ЛЖЕЦ ! И никакие его заслуги его не оправдывают !
Тем более первые его 6 пуктов - вообще СМЕШНЫЕ !!! )))
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03.04.2021 18:23 Ответить
Если ты ЗАБЫЛ, как всё было на самом деле в видео... Я могу тебе его скинуть... Я знал, что его удалят - и специально на случай ЛЖИ - скачал !
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03.04.2021 17:57 Ответить
Це відео я бачив раніш за тебе.
І висновки зробив, на відміну від тебе.
І не чіпай волонтерів, чувирло, бо я б дуже хтів подивитись на твою пику після твог свинячог "плювка"!)))
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03.04.2021 18:03 Ответить
Отныне он мне не ""волонтёр, а лживый чепушило !
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03.04.2021 18:24 Ответить
Ни чего бы он мне не сделал ? Утерся бы и сопел бы в 2 дырки...
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03.04.2021 18:24 Ответить
..не звертайте уваги на LVA smart.. для таких, як воно, плюватися лайном це - покликання, сенс життя
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03.04.2021 22:12 Ответить
А вы предлагаете слушать ложь !? И позволять эту ложь распространять ?
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04.04.2021 17:25 Ответить
Так в каком месте он балабол?
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03.04.2021 18:11 Ответить
Практически во всем. И в отношении - "не хотел стрелялся" и в своих перечисленных пунктах, и в том, что "стрелок" был трезв и не под наркотой !
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03.04.2021 18:26 Ответить
та там по голосам слышно, шо все угашенные в хлам (не знаю чем), шо стрелок (закуил типа последнюю перед расстрелом), шо оператор и комментаторы-свидетели
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03.04.2021 17:51 Ответить
Які там "легкі наркотики"? Може, вони і були, в кінці, але, як чутно, там всі були п"янезні. Відсутність дисципліни, в армії, призводить до таких результатів.
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03.04.2021 17:54 Ответить
Ну чел сознательно на премию Дарвина шел. Походу "просто" забыл что он передернул затвор и херанул по крючку.
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03.04.2021 18:03 Ответить
Шутки с оружием это практически рузькая рулетка.
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03.04.2021 18:41 Ответить
А это не была шутка... ! Дебил все сделал осознанно !
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03.04.2021 18:54 Ответить
Шутки с оружием это премия Дарвина.
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03.04.2021 19:29 Ответить
Він навіть з запобіжника зняв. Це було свідомо! Перезарядка, зняття з запобіжника! Це не забув!
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03.04.2021 22:17 Ответить
на автоматі зняв, це як капсулу у цибарке розчавить якшо палиш 10 років...
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04.04.2021 09:20 Ответить
Це артилерійська бригада, йому 20 років було, і в мене є сумніви що вони багато стріляли з автоматів! Тим більше що запобіжник встановив на автомат, а не на одиничні, - була б практика встановив би на одиничні постріли! І розмова йде про те що там якесь залякування було. Ніі! Всі дії усвідомленні хоч і під наркотою! Більше того усвідомлення його дій навіть тих хто був біля нього! Моя думка така, що він цього мав бажання зробити вже давно. Це не спонтанно! І його кенти це знали. Ну і вирішили на цьому ще і грошей збити!
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04.04.2021 09:50 Ответить
Тот кто решил помереть...- все равно на одиночном автомат или на автом....!
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04.04.2021 17:27 Ответить
Розмова йде про-- спонтанність чи свідомими діями. Коли маєш практику у користуванні зброєю то після перезарядки автоматично ставиш на одиночні!
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04.04.2021 17:48 Ответить
Не факт... мы в основном никогда не ставили... У нас предохранитель всегда был снят... по той простой причине, что "не глядя" сложно быстро его снять..., а вот загнать патрон в патронник - "не глядя" легко.
Но это холивар...
Артиллеристы обычно всегда имели плохой уровень личной подготовки с личным оружием...
Но то что этот тип всё сделал осознанно - 1000%
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04.04.2021 17:53 Ответить
Так і я про це! Що волонтер щось таке написав що не лізе не тече! І це людям які користувались зброєю помітно! Навіть деталі та рухи вказують на усвідомленість дій
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04.04.2021 18:56 Ответить
Я этим "волонтёром" ОЧЕНЬ разочарован !
Он совершено неверно делает - пытаясь "оправдать" очевидный минусы нашей армии! Этим он делает только хуже!

ТЕМ БОЛЕЕ, так БЕЗДАРНО и позорно описал свое виденье !!! А прочел его опус с пунктами - аж прифигел от той глупости которые он написал ...!
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04.04.2021 19:00 Ответить
Ну мені також після цього побаченого було не по собі! Але це пов'язано з тим що так усвідомлено і біля дебілів це зроблено. Волонтер також перебільшив по цим мотивам. Шукав відповіді на емоціях.
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04.04.2021 19:12 Ответить
Я думаю, он не искал ответов на эмоциях... Он сознательно стал "выгораживать" ситуацию вокруг армии...
я некоторое время назад заметил за ним "примыкание" перед властями... ИМХО. Если не ошибаюсь - он входит в "совет ветеранов" в Киеве... и то как они "решали" некоторые вопросы - дало мне повод усомниться или в его порядочности или в профессионализме...

Этот же его пост - лишь утвердил меня в моих сомнениях !
Единственный пукт который у меня не вызвал "несогласия" - это последний.
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04.04.2021 19:17 Ответить
Я не слідкую за діями волонтерів. Я намагаюсь дати відповіді в розбіжностях і невідповідності освітлюваннні тих чи інших подій! В даному випадку він ляпнув бо ляпнув!
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04.04.2021 20:21 Ответить
Всё таки "умысел" важен для определения "ляпнул" или что то иное преследовал...
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04.04.2021 20:24 Ответить
Якщо він допомагав саме цій в/ч то таке для нього ніколи не стане зрозумілим!
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04.04.2021 22:21 Ответить
Я завжди ставив на запобіжник. Патрон в патроннику завжди залишався, але на запобіжник ставив, мало що там насниться😂😂😂
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04.04.2021 19:03 Ответить
ну у нас с вами, скорее всего, были разные задачи... поэтому и разные подходы...
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04.04.2021 19:04 Ответить
Но что важно - все действия должны быть ОСОЗНАННЫМИ, ПУСТЬ ДАЖЕ СТАВШИМИ АВТОМАТИЧНЫМИ !
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04.04.2021 19:05 Ответить
Саме так
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04.04.2021 19:13 Ответить
я тоже ожидал примерно такого окончания...
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04.04.2021 19:19 Ответить
срочно зенелоху автамат, паприколу должно получится
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03.04.2021 18:39 Ответить
Хорошо хоть не с гранатой игрался...
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03.04.2021 18:52 Ответить
Жалко что не с гранатой. Дружков и оператора бы тоже накрыло, а теперь их надо в тюрьме содержать.
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03.04.2021 19:08 Ответить
Алкоголь і наркота в армії - це смерть і каліцтва особового складу!
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03.04.2021 21:00 Ответить
как - бы не цинично это не звучало - но данный случай есть во всех армиях мира ,
от себя добавлю - плохая работа командиров ( да командир отвечает за все , такова армия )
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03.04.2021 22:26 Ответить
..люди, роззирніться - у нас говнокомандувач бавиться державою, як комп"ютерною іграшкою, де можна перезавантажитися.. а такі прикольні пациєнти "самострели" - це його лохторат, що бере з Зєлі Уклоністки приклад..
не став дивитися ТЕ відео..
за моєї служби за таку "подставу" підрозділу і сержанти і солдати ввалили б тим експериментаторам таких люлєй, що вони б і онукам розповідали правила поводження.. а служба була "через день на ремень" с боевыми патронами і стрільби мінімум раз на місяць.. специфика
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03.04.2021 22:26 Ответить
на шмарія страйк кинули за таке відео ?
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03.04.2021 22:50 Ответить
"Сейчас в сети распространяется видео, где военнослужащий ВСУ, который был призван в 2020 году, в компании друзей, под сигарету и положительные призывы за кадром, приставляет к своей голове АКС-74У Источник: https://censor.net/ru/n3257448

А ВИ МАЄТЕ ТВЕРДУ УПЕВНЕНІСТЬ ЩО ЦЕ БІЙЦІ ЗСУ, А НЕ

КРЕМЛЯДСЬКА ПОСТАНОВА ?

Самі знаєте, ГІБРИДНА ВІЙНА.
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04.04.2021 02:14 Ответить
обкуренный, судя по поведению.
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04.04.2021 04:22 Ответить
может проспорил или просто от тяжелого сердца сказал что покончит с собой или по пьяни хвастанул что смерти не боится а те его собутыльники давай его подначивать -ты слово держи,пацан сказал -пацан сделал ...
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04.04.2021 04:25 Ответить
Ну все , Шарий перешёл красную линию, только вознаграждение,за этого ублюдка
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04.04.2021 13:37 Ответить
В любом случае бардак в военном подразделении. я не служил но понимаю что солдат нужно постоянно чем-то занимать,работой какой-то. Иначе от безделия+напряжение на передовой+алкоголь и или наркотики= такие позорные случаи. А если военная треврга как эти пьяные солдаты смогут защитить рубежи да и сами себя? Не должны солдаты на передовой быть пьяными. Я Знаю что на флоте моряков загружали постоянно работой на корабле-иначе от однобразия и монотонности крыша едет
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05.04.2021 12:55 Ответить
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