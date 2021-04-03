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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Марионетки Кремля продолжают блокировать сайты популярных украинских СМИ в оккупированном Крыму: Цензор.НЕТ в том числе

Марионетки Кремля продолжают блокировать сайты популярных украинских СМИ в оккупированном Крыму: Цензор.НЕТ в том числе

Новый мониторинг Крымской правозащитной группы показал, что минимум 27 сайтов в оккупированном Крыму полностью заблокированы. Подавляющие большинство таких сайтов - популярные украинские онлайн-медиа, среди которых и Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в сообщении Крымской правозащитной группы в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам исследования, минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 22 украинских медиа: Укринформ, Цензор.нет, QHA, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, Blackseanews, 112 телеканал, Апостроф, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Подробности, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Украинская правда, РБК Украина, Зеркало недели, Херсон Daily.

Также полностью заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции ВОТ Украины и организации Хизб ут-Тахрир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты блокируют доступ в Крыму к Цензор.НЕТ и еще 29 украинским сайтам, - правозащитники

Проверку доступности сайтов мониторы провели в феврале - марте 2021 года с помощью сетей 12 разных провайдеров в 12 крымских населенных пунктах Белнет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Фарлайн (Симферополь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Гигабайт (Бахчисарай), Керчьнет (Керчь), Джанкой-онлайн (Джанкой), Давыдов.нет (Кировское), Сиваш.нет (Красноперекопск), Комфорт 21 век (Ленино), Крэлком (Советское).

"Постоянное блокирование ведущих украинских независимых онлайн-медиа на территории оккупированного Крыма нарушает право жителей полуострова на доступ к информации. В настоящее время беспрепятственная работа профессиональных независимых медиа, которые регулярно информируют людей о ситуации с распространением пандемии COVID-19, жизненно необходима украинскому обществу, включая жителей оккупированных территорий.

Также читайте: Печерский суд заблокировал "Главком", "Апостроф" и ряд других СМИ. ДОКУМЕНТ

Продолжая такие ограничения независимых СМИ в Крыму, Российская Федерация не только ограничивает свободу слова, но и создает дополнительные риски для жизни и здоровья жителей Крыма", - сказано в сообщении Крымской правозащитной группы.

Проблема блокирования украинских медиа отражена и в Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, которая была утверждена президентом Украины 24 марта 2021 года. В документе сказано, что с начала оккупации Крыма РФ осуществляет системное и массовое блокирование доступа к украинским информационных ресурсам, в том числе СМИ, официальным вебсайтам органов государственной власти Украины и органам местного самоуправления, сайтам отдельных общественных объединений в сети Интернет.

Также читайте: Госдума РФ приняла закон о цензуре в интернете: под блокировку могут попасть Twitter, Facebook и YouTube

В результате этого российские пропагандистские информационные ресурсы иногда становятся единственными доступными источником получения информации гражданами Украины на временно оккупированной территории Украины.

Крым (26412) СМИ (3839) цензура (1337) блокирование (464)


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Топ комментарии
+3
Хто хоче, то вихід в світ обов'язково знайде.
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03.04.2021 14:31
+2
Маріонетки Кремля продовжують блокувати сайти популярних українських ЗМІ в окупованому Криму: Цензор.НЕТ зокрема - Цензор.НЕТ 837
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03.04.2021 15:50
+1
Популярные украинские СМИ...

А это далеко от Бердычева? (с)
При Майдане украинские СМИ были популярными -- бо реально освещали, а не продажно комментировали.
...а так -- нынче шняга всё...
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03.04.2021 14:48
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Правила форума Совет форумчан
Хто хоче, то вихід в світ обов'язково знайде.
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03.04.2021 14:31 Ответить
Не только в Крыму, в остальном кацапстане тоже
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03.04.2021 14:33 Ответить
За обмеженості ресурсів про Кирим поки треба забути та зосередитись на проблематиці яка на сьогодні має, хоча б теоритично, вирішення.
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03.04.2021 14:37 Ответить
У нас про ВПН даже бомжи знают.
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03.04.2021 14:37 Ответить
Не хотят слышать Правду !
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03.04.2021 14:41 Ответить
У нас мало талантливых програмистов?
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03.04.2021 14:42 Ответить
Популярные украинские СМИ...

А это далеко от Бердычева? (с)
При Майдане украинские СМИ были популярными -- бо реально освещали, а не продажно комментировали.
...а так -- нынче шняга всё...
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03.04.2021 14:48 Ответить
В зеркало смотришь?
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03.04.2021 14:57 Ответить
Мені цікаво, в Німеччині є такий сайт як Цензор?
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03.04.2021 15:04 Ответить
Где немцы спорят за политику? -- сколько угодно... ...тут общественность активная -- не в пример Украине.

И демонстраций протеста хватает...
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03.04.2021 15:10 Ответить
Нам достатньо Цензора, хоча як і у вас в нас багато інших сайтів.
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03.04.2021 15:18 Ответить
А чем Цензор, не такой, как все остальные сайты такого формата?
...тут, всего лишь, ок. 30 000 присутствующих.

Пишущих нечто адекватное и грамотно -- на три нолика меньше...*)
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03.04.2021 15:21 Ответить
Против чего протестуют?
Против СП-2
или против низких пособий для мигрантов?
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03.04.2021 15:20 Ответить
Шо тебе пособия для мигрантов? -- тебе не положено полюбэ...
...и нихто от этих пособий, обратно не сваливает -- ты бы тоже не свалил...*)
СП-2? Хрен его знает, как немцы к нему относятся... -- тут ещё не все в курсе, что Украина не Россия.
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03.04.2021 15:24 Ответить
и квартиру тебе дали бесплатно...
... минутку подумал.... НЕТ, не согласен.
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03.04.2021 15:32 Ответить
Хы... ...бесплатно мне дали токо "номер" на 6 человек в лагере для беженцев...

...из которого я свалил через 3 месяца, когда 2 работы нашёл -- с 8 утра до 3 ночи... -- друган немецкий снял на своё имя квартиру.
И всё это было не легально... ...но так и было.
Deutschland ist kein Papadis! *)
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03.04.2021 15:42 Ответить
И цензура такая же?
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03.04.2021 15:21 Ответить
За всю цензуру не скажу, а когда Майдан случился и наша доярка с ****** заюлила -- я ей в ФБ написал пару ласковых про Риббентропа.

Получил ответ -- вежливый, мол, у Канцлера Германии нет возможности читать все к ней обращения, но общее мнение будет ей доложено и учтено. Данкэ за внимание!
...типа, цензура... а шо, -- у вас не так? *)
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03.04.2021 15:28 Ответить
Риббентроп? Это та самая фрау, которой лучше б было сниматься в фильмах без Цензоры?
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03.04.2021 15:36 Ответить
Эта Фрау -- наша Фрау! -- нас давно и многократно устраивает... ...вам бы такую... -- если ты из Украины. *)
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03.04.2021 15:51 Ответить
фашисты есть фашисты что с них взять
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03.04.2021 15:08 Ответить
і на ОРДЛО теж.
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03.04.2021 15:16 Ответить
сша запретили радио Свобода в америке
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03.04.2021 15:35 Ответить
Стесняюсь спросить. А какой это популярный сайт "112 телеканала" блокируют оккупанты в Крыму?
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03.04.2021 15:39 Ответить
Маріонетки Кремля продовжують блокувати сайти популярних українських ЗМІ в окупованому Криму: Цензор.НЕТ зокрема - Цензор.НЕТ 837
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03.04.2021 15:50 Ответить
...достаточно на Цензоре и своих зебилов и шизофреников, еще и крыссиян тогда придется зачищать
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03.04.2021 16:12 Ответить
 
 