Марионетки Кремля продолжают блокировать сайты популярных украинских СМИ в оккупированном Крыму: Цензор.НЕТ в том числе
Новый мониторинг Крымской правозащитной группы показал, что минимум 27 сайтов в оккупированном Крыму полностью заблокированы. Подавляющие большинство таких сайтов - популярные украинские онлайн-медиа, среди которых и Цензор.НЕТ.
Об этом говорится в сообщении Крымской правозащитной группы в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам исследования, минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 22 украинских медиа: Укринформ, Цензор.нет, QHA, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, Blackseanews, 112 телеканал, Апостроф, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Подробности, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Украинская правда, РБК Украина, Зеркало недели, Херсон Daily.
Также полностью заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции ВОТ Украины и организации Хизб ут-Тахрир.
Проверку доступности сайтов мониторы провели в феврале - марте 2021 года с помощью сетей 12 разных провайдеров в 12 крымских населенных пунктах Белнет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Фарлайн (Симферополь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Гигабайт (Бахчисарай), Керчьнет (Керчь), Джанкой-онлайн (Джанкой), Давыдов.нет (Кировское), Сиваш.нет (Красноперекопск), Комфорт 21 век (Ленино), Крэлком (Советское).
"Постоянное блокирование ведущих украинских независимых онлайн-медиа на территории оккупированного Крыма нарушает право жителей полуострова на доступ к информации. В настоящее время беспрепятственная работа профессиональных независимых медиа, которые регулярно информируют людей о ситуации с распространением пандемии COVID-19, жизненно необходима украинскому обществу, включая жителей оккупированных территорий.
Продолжая такие ограничения независимых СМИ в Крыму, Российская Федерация не только ограничивает свободу слова, но и создает дополнительные риски для жизни и здоровья жителей Крыма", - сказано в сообщении Крымской правозащитной группы.
Проблема блокирования украинских медиа отражена и в Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, которая была утверждена президентом Украины 24 марта 2021 года. В документе сказано, что с начала оккупации Крыма РФ осуществляет системное и массовое блокирование доступа к украинским информационных ресурсам, в том числе СМИ, официальным вебсайтам органов государственной власти Украины и органам местного самоуправления, сайтам отдельных общественных объединений в сети Интернет.
В результате этого российские пропагандистские информационные ресурсы иногда становятся единственными доступными источником получения информации гражданами Украины на временно оккупированной территории Украины.
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А это далеко от Бердычева? (с)
При Майдане украинские СМИ были популярными -- бо реально освещали, а не продажно комментировали.
...а так -- нынче шняга всё...
И демонстраций протеста хватает...
...тут, всего лишь, ок. 30 000 присутствующих.
Пишущих нечто адекватное и грамотно -- на три нолика меньше...*)
Против СП-2
или против низких пособий для мигрантов?
...и нихто от этих пособий, обратно не сваливает -- ты бы тоже не свалил...*)
СП-2? Хрен его знает, как немцы к нему относятся... -- тут ещё не все в курсе, что Украина не Россия.
... минутку подумал.... НЕТ, не согласен.
...из которого я свалил через 3 месяца, когда 2 работы нашёл -- с 8 утра до 3 ночи... -- друган немецкий снял на своё имя квартиру.
И всё это было не легально... ...но так и было.
Deutschland ist kein Papadis! *)
Получил ответ -- вежливый, мол, у Канцлера Германии нет возможности читать все к ней обращения, но общее мнение будет ей доложено и учтено. Данкэ за внимание!
...типа, цензура... а шо, -- у вас не так? *)