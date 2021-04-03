В украинско-британских учениях "Cossack mace-2021" примут участие не менее 5 государств-членов НАТО и более 1 тыс. военнослужащих. ФОТОрепортаж

На Николаевщине завершилась главная конференция по планированию украинско-британских командно-штабных учений с привлечением войск "Козак Мейс - 2021" ("Cossack Mace - 2021"), которые состоятся через несколько месяцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отметил председательствующий на конференции начальник отдела многонациональных учений Командования Сухопутных войск ВС Украины полковник Виталий Негоденко, во время недельного планирования все основные задачи были успешно выполнены. В частности, осуществлена рекогносцировка местности, детально проработаны сценарии обучения и механизмы взаимодействия штабов и подразделений Вооруженных Сил Украины и стран-участниц.

В целом в "Козак Мейс - 2021", к проведению которого планируется привлечь представителей не менее 5 государств - членов НАТО и участников программы "Партнерство ради мира", примут участие более 1 тысячи военнослужащих.

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Оперативно-стратегический фон обучения учитывает вероятностный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.

В частности, будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебно настроенных стран-соседей.

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Еще одной важной задачей этого международного обучения является дальнейшее совершенствование возможностей межвидового центра подготовки военных частей и подразделений обеспечивать проведение масштабных международных учений, которые являются главным и эффективным инструментом дальнейшего усиления совместимости Вооруженных Сил Украины и армий стран-членов НАТО.









