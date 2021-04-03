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Новости Агрессия России против Украины
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В украинско-британских учениях "Cossack mace-2021" примут участие не менее 5 государств-членов НАТО и более 1 тыс. военнослужащих. ФОТОрепортаж

В украинско-британских учениях

На Николаевщине завершилась главная конференция по планированию украинско-британских командно-штабных учений с привлечением войск "Козак Мейс - 2021" ("Cossack Mace - 2021"), которые состоятся через несколько месяцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отметил председательствующий на конференции начальник отдела многонациональных учений Командования Сухопутных войск ВС Украины полковник Виталий Негоденко, во время недельного планирования все основные задачи были успешно выполнены. В частности, осуществлена рекогносцировка местности, детально проработаны сценарии обучения и механизмы взаимодействия штабов и подразделений Вооруженных Сил Украины и стран-участниц.

В целом в "Козак Мейс - 2021", к проведению которого планируется привлечь представителей не менее 5 государств - членов НАТО и участников программы "Партнерство ради мира", примут участие более 1 тысячи военнослужащих.

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Оперативно-стратегический фон обучения учитывает вероятностный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.

В частности, будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебно настроенных стран-соседей.

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Еще одной важной задачей этого международного обучения является дальнейшее совершенствование возможностей межвидового центра подготовки военных частей и подразделений обеспечивать проведение масштабных международных учений, которые являются главным и эффективным инструментом дальнейшего усиления совместимости Вооруженных Сил Украины и армий стран-членов НАТО.


В украинско-британских учениях Cossack mace-2021 примут участие не менее 5 государств-членов НАТО и более 1 тыс. военнослужащих 01
В украинско-британских учениях Cossack mace-2021 примут участие не менее 5 государств-членов НАТО и более 1 тыс. военнослужащих 02

В украинско-британских учениях Cossack mace-2021 примут участие не менее 5 государств-членов НАТО и более 1 тыс. военнослужащих 03

Минобороны (9368) оборона (5214) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+14
нужно уточнить и дополнить, что "Cossack Mace - 2021"или "Козацька Булава - 2021", это составная часть гораздо более крупных, масштабный и системных учений "Defender Europe 2021".. Самых крупных за последние 25 лет.. Они пройдут на территории 16 европейских стран с участием 20 тысяч американских военных и 17 тысяч - из стран НАТО и их союзников, в том числе Украины...
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03.04.2021 15:12
+12
Для Украины такие события крайне важны, они помогают затормозить путинских агрессоров и выиграть время. Украина устояла за 7 лет войны и ей осталось продержатся еще два таких срока до начала развала соседней орды на улусы. Поясню. Вчера глава Роснедр евгений киселев заявил, что нефти в россии осталось на 58 лет, но продавать ее они смогут только ближайшие 19 лет, а остальная нефть не рентабельна. Авторитетный российский аналитик Михаил Крутихин (а ему я верю больше) несколько лет назад сказал, что продавать нефть на экспорт россия перестанет в 2035 году, а спад продаж начнется с 2022 года. За первый квартал этого года россия продала 125 млн. тонн нефти, что на 11% меньше чем за первый квартал прошлого года; при том что продавать они могли бы больше, то есть они даже не выработали квоту ОПЕК и не обеспечили многие НПЗ в мире, которые технически заточены под нефть марки юралс. Похоже, что Михаил Крутихин ошибался и добыча нефти на московии уже начнет падать с этого года.
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03.04.2021 15:29
+11
Навіть ірландці. Добре.
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03.04.2021 15:03
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"Козак Мейс - 2021" или "Cossack Mace - 2021"или "Козацька Булава"
(да?)
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03.04.2021 15:02 Ответить
Навіть ірландці. Добре.
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03.04.2021 15:03 Ответить
нужно уточнить и дополнить, что "Cossack Mace - 2021"или "Козацька Булава - 2021", это составная часть гораздо более крупных, масштабный и системных учений "Defender Europe 2021".. Самых крупных за последние 25 лет.. Они пройдут на территории 16 европейских стран с участием 20 тысяч американских военных и 17 тысяч - из стран НАТО и их союзников, в том числе Украины...
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03.04.2021 15:12 Ответить
Гарна новина,так тримати...
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03.04.2021 15:13 Ответить
Цензор, а не могли бы вы в заголовке и тексте сделать наоборот: сразу написать название учений "Козацкая булава" и уже потом в скобочках "Cossack Mace"?
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03.04.2021 15:15 Ответить
Путлера устроит только Ведмедчук крысадент Украины,кума Оксана Марченко премьер...все остальные враги РАБссии включая Зелю
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03.04.2021 15:26 Ответить
Для Украины такие события крайне важны, они помогают затормозить путинских агрессоров и выиграть время. Украина устояла за 7 лет войны и ей осталось продержатся еще два таких срока до начала развала соседней орды на улусы. Поясню. Вчера глава Роснедр евгений киселев заявил, что нефти в россии осталось на 58 лет, но продавать ее они смогут только ближайшие 19 лет, а остальная нефть не рентабельна. Авторитетный российский аналитик Михаил Крутихин (а ему я верю больше) несколько лет назад сказал, что продавать нефть на экспорт россия перестанет в 2035 году, а спад продаж начнется с 2022 года. За первый квартал этого года россия продала 125 млн. тонн нефти, что на 11% меньше чем за первый квартал прошлого года; при том что продавать они могли бы больше, то есть они даже не выработали квоту ОПЕК и не обеспечили многие НПЗ в мире, которые технически заточены под нефть марки юралс. Похоже, что Михаил Крутихин ошибался и добыча нефти на московии уже начнет падать с этого года.
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03.04.2021 15:29 Ответить
Крутихин такой же идиот как и Юрий Коско. Спад продаж нефти идет потому, что растут продажи ГОТОВЫХ нефтепродуктов: бензина, соляры. керосина, битума. мазута, масел...
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03.04.2021 19:50 Ответить
А пупкин еще тупее даже путина. Твоя убогая бензоколонка ДОБЫЛА в 1кв. 2021 на 11% меньше, чем в 1кв. 2020. На 11% меньше извлекли из земли, даже не выработали разрешенную квоту. Или ты кроме методички свои же росстатовские цифры осилить не можешь?
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03.04.2021 22:17 Ответить
Украина получит ядерное оружие по специальному статусу НАТО,а захваченный кусок Дамбасса станет ГУЛАГом Путлера
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03.04.2021 15:32 Ответить
Вам дадут, потом догонят и еще добавят
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03.04.2021 19:51 Ответить
...не ерзай, казламордый - бутылка выпадет
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03.04.2021 22:36 Ответить
По нефти каждый свою квоту на продажу,США и страны ОПЕК строго блюдят порядком
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03.04.2021 15:46 Ответить
хоч би не заблудилися
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03.04.2021 15:59 Ответить
В учениях "Си Бриз-2021" примут участие 30 кораблей, морская пехота Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2, - командование ВМСУ

"Cossack Mace - 2021"или "Козацька Булава - 2021", это составная часть гораздо более крупных, масштабный и системных учений "Defender Europe 2021".

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вот и ответ на тревоги частично генерала Забродского.
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03.04.2021 16:08 Ответить
 
 