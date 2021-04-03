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Мошенник, обманувший пожилых людей на 300 тыс. грн по схеме "ваш родственник в больнице", предстанет перед судом, - прокуратура

Мошенник, обманувший пожилых людей на 300 тыс. грн по схеме

Дарницкая окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего уроженца Луганской области по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Подчеркивается, что мошенники осуществляли телефонный звонок потерпевшим (преимущественно пожилым людям) и вводили их в заблуждение, представляясь дочерью или сыном, после чего от их имени сообщали о том, что попали в ДТП и якобы находятся в больнице.

"В дальнейшем под предлогом необходимости проведения срочной операции мошенники сообщали родителям о необходимости передать денежные средства мужчине, который приедет по адресу их проживания. Опасаясь за жизнь и здоровье детей, потерпевшие соглашались на это условие. В течение часа после телефонного звонка подозреваемый приходил к потерпевшим домой и путем обмана завладевал денежными средствами последних. Таким образом был нанесен ущерб 7 пострадавшим на общую сумму свыше 300 тыс. гривен", - отмечают в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт в отношении злоумышленника, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления, направлен в Дарницький районный суд Киева для рассмотрения по существу. Материалы в отношении других участников мошеннической схемы выделены в отдельное уголовное производство.

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Автор: 

Киев (25587) мошенничество (1231) прокуратура (5020)


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Топ комментарии
+3
Дело в том, что с возрастом мозг деградирует, и то что вам очевидно, для пожилых совсем не так. Они становятся доверчивыми как дети.
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03.04.2021 16:35
+2
У меня маму таким образом развели дважды. Ей 87 лет, и она верит всем, телевизору, мошенникам, рекламе. Деньги то фигня, дело наживное, а вот то, что её дважды напугали до полусмерти, это меня сильно злит. Настолько, что я этим придуркам готов лично помочь попасть в больницу на операцию. Даже если мне придется сесть после этого.
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03.04.2021 17:41
+1
Сегодня менты поощряют мошенничество в виде зэков сутками сидящих на мобильных схемах разводки. В основном это касается банковских счетов и купли-продажи на олх и прочих барахолках, а также удаленной торговли наркотой с помощью наркокурьеров . Зэковские гаремы и ментовские оборотни процветают на этом бизнесе. Жертвы в основном пожилые люди и дети. Эти мрази ни чем не гнушаются, а Авакян открывает для них камеры повышенной комфортности с мобильной связью и интернетом.
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03.04.2021 15:58
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Сегодня менты поощряют мошенничество в виде зэков сутками сидящих на мобильных схемах разводки. В основном это касается банковских счетов и купли-продажи на олх и прочих барахолках, а также удаленной торговли наркотой с помощью наркокурьеров . Зэковские гаремы и ментовские оборотни процветают на этом бизнесе. Жертвы в основном пожилые люди и дети. Эти мрази ни чем не гнушаются, а Авакян открывает для них камеры повышенной комфортности с мобильной связью и интернетом.
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03.04.2021 15:58 Ответить
ну хоть одного отловили. Но почему судят одного? Обычно группы работают на этих схемах.
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03.04.2021 16:09 Ответить
І є ще лохи які ведуться на подібні розводняки?
Мені кілька разів телефонували із "служби безпеки банку". Так я прикалувався, називаючи їм неіснуючі номери карток. А потім коли їх вже починає "брати кондратій", кажу що в такому-то банку в мене взагалі немає рахунку.
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03.04.2021 16:11 Ответить
Дело в том, что с возрастом мозг деградирует, и то что вам очевидно, для пожилых совсем не так. Они становятся доверчивыми как дети.
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03.04.2021 16:35 Ответить
У меня маму таким образом развели дважды. Ей 87 лет, и она верит всем, телевизору, мошенникам, рекламе. Деньги то фигня, дело наживное, а вот то, что её дважды напугали до полусмерти, это меня сильно злит. Настолько, что я этим придуркам готов лично помочь попасть в больницу на операцию. Даже если мне придется сесть после этого.
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03.04.2021 17:41 Ответить
Це зробити важковато - там "мєнти в темі".
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03.04.2021 18:58 Ответить
Да уж...моего 90-летнего деда тоже такие же мерзавцы напугали раз...но тк деньги были на хранении у моей сестры, то развести не удалось, тк он, ессно, ей позвонил и потребовал срочно деньги привести.
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03.04.2021 21:33 Ответить
В Бундесе та же тема -- шо ни месяц... -- жулики, в основном из Поляндии и Чехая. Даже с летальным исходом зачастую...
...все ж хочуть в Ойропу и в НАТО... ...а накуй не хочуть...
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03.04.2021 16:21 Ответить
300 000 гр. це не 300, судді оштрафують та дадуть умовний термін як особі близького класового стану.
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03.04.2021 16:29 Ответить
В ковидное отделение его утки подносить больным.
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03.04.2021 16:36 Ответить
если не посадить на цепь - стащит все утки и побежит закладывать их в ломбард
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03.04.2021 16:42 Ответить
Тогда он в ломбард и цепь сдаст тоже.
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03.04.2021 17:42 Ответить
Главные мошенники во власти и в парламенте. Такие с них пример берут.
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03.04.2021 16:38 Ответить
Фотографию скинули бы... Может число обманутых гораздо больше...
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03.04.2021 17:18 Ответить
А там это не так работает. Организатор всего как раз не светится. За деньгами приходят каждый раз новые люди. Звонят люди с незаурядными актерскими и психологическими способностями. Работают адресно только по пожилым людям, для этого подельники устраиваются на почту разносить пенсию. Приходят, распрашивают о семье, а для стариков это благодантная тема, расскажут всё, только заикнись. А дальше всё просто, на основе полученной информации "мама я попал в аварию, лежу в больнице, у меня челюсть сломана, плохо говорю и т.д." Называются детали и подробности, которые должны не давать родиться сомнениям, действуют агрессивно и быстро. А старики не в состоянии держать психологический отпор, быстро сдаются и сами отдают всё, что есть в доме.
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03.04.2021 17:49 Ответить
 
 