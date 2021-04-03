Мошенник, обманувший пожилых людей на 300 тыс. грн по схеме "ваш родственник в больнице", предстанет перед судом, - прокуратура

Дарницкая окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего уроженца Луганской области по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Подчеркивается, что мошенники осуществляли телефонный звонок потерпевшим (преимущественно пожилым людям) и вводили их в заблуждение, представляясь дочерью или сыном, после чего от их имени сообщали о том, что попали в ДТП и якобы находятся в больнице.

"В дальнейшем под предлогом необходимости проведения срочной операции мошенники сообщали родителям о необходимости передать денежные средства мужчине, который приедет по адресу их проживания. Опасаясь за жизнь и здоровье детей, потерпевшие соглашались на это условие. В течение часа после телефонного звонка подозреваемый приходил к потерпевшим домой и путем обмана завладевал денежными средствами последних. Таким образом был нанесен ущерб 7 пострадавшим на общую сумму свыше 300 тыс. гривен", - отмечают в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт в отношении злоумышленника, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления, направлен в Дарницький районный суд Киева для рассмотрения по существу. Материалы в отношении других участников мошеннической схемы выделены в отдельное уголовное производство.

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