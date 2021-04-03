Жалею, что у нас не семь пятниц на неделю, - Зеленский о частоте проведения заседаний СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) проходят только один раз в неделю.

"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц на неделю", - написал Зеленский в своём инстраграм в субботу, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в пятницу, 2 апреля, состоялось очередное заседание СНБО, в ходе которого были рассмотрены вопросы введения санкций против десяти контрабандистов, отстранение ряда сотрудников таможенной службы Украины, причастных к нанесению ущерба государственному бюджету, а также вопросы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе, армии и вакцинации населения.