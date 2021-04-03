Жалею, что у нас не семь пятниц на неделю, - Зеленский о частоте проведения заседаний СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) проходят только один раз в неделю.
"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц на неделю", - написал Зеленский в своём инстраграм в субботу, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, в пятницу, 2 апреля, состоялось очередное заседание СНБО, в ходе которого были рассмотрены вопросы введения санкций против десяти контрабандистов, отстранение ряда сотрудников таможенной службы Украины, причастных к нанесению ущерба государственному бюджету, а также вопросы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе, армии и вакцинации населения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Андрей Пионтковский...
...
https://biz.censor.net/n3257364
гадаю гідний матюк кожен підбере суб'єктивно, тому не зазначатиму конкретного
- за 7 лет ни одного своего танка, ни самолета, ни автомата, ни гранат или патронов
а нет, вру ... выпустили одну хрень - "Молот" называется
правда стреляет он неизвестно куда. а число собственных жертв от попыток его использования уже превысило батальон
вот такая куйня малята ...
не двери им надо разирисовывать, а вешать этих мразей и расстреливать
подумаешь
"После каждого пятничного заседания СНБО, я жалею только об одном - что у нас не семь пятниц на неделю", - написал Зеленский в своём инстраграм в субботу.
Якщо відкрити фразеологічний словник, і глянути значення виразу "сім п'ятниць на тижні", то побачимо наступне:
«…так говорять про людину, на яку НЕ можна покластися, якому НЕ можна довіряти,
оскільки він часто змінює рішення, не виконує обіцянок»… 🤣🤣🤣
Я ох @ ваю від янеЛоха 😁
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWFCBs-nxx7xKGloVPw-XEy23mI8bhwByk76J1x0nioFN7PlWXLc0nZ5NKrudTog1PLQRXombDSpcycA1GsS1yJBIVn8G7sWHR3nKtFBNBWDAPiZngCHYHD48BrGtKNyug&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWFCBs-nxx7xKGloVPw-XEy23mI8bhwByk76J1x0nioFN7PlWXLc0nZ5NKrudTog1PLQRXombDSpcycA1GsS1yJBIVn8G7sWHR3nKtFBNBWDAPiZngCHYHD48BrGtKNyug&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·
У меня у одного ощущение, что Зеленский специально дискредитирует само понятие «санкции»? И сознательно превращает государство в балаган?
Як приклад, "санкції" на контрабандистів. Злочинці на волі, а їм блокують якісь фірми і рахунки. Можна подумати, що цигарки тягають "віслюки" через кордон через договори)
tZE inform
А у нас в Украине каждый следующий президент был по принципу всё хуже и хуже. А если говорить о зеке и барыге так это вообще ДНО. А что бы всплыть с этого дна надо работать всем телом. А мы руками гребём, а ху-м тормозим.
ДумайТЕ.
Соответствующий указ №125/2021 от 29 марта опубликован на официальном сайте главы государства.
А не дщепотку.
первая - Зеленский слил спецоперацию украинских спецслужб (выйдет фильм)
и второе - Зеленский сбежал в Катар (внезапный официальный визит).
Очень интересно будет