Украинский экспорт за первый квартал 2021 года вырос на 12% несмотря на пандемию, - Шмыгаль

Благодаря поддержке экспортеров и бизнеса, в первом квартале 2021 года наблюдается рост товарооборота и экспорта товаров, даже по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украинский экспорт за первый квартал увеличился на 12% по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда коронакризиса еще не было. Значительный рост экспорта наших товаров продолжает наблюдаться в Китай (+55%), в Великобританию (+38%) и в Европейский союза (+17%)", - отметил он.

По словам главы правительства, это происходит благодаря поддержке экспортеров и бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $2 млрд теряет Украина из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна, - "слуга народа" Гетманцев

Он добавил, что в ближайшие годы правительство планирует договориться о подписании еще 5 соглашений о ЗСТ с разными странами, что должно значительно увеличить географию нашего экспорта.

Еще одним инструментом поддержки украинского бизнеса, который продает товары за границу, станет Экспортно-кредитное агентство.

"Это учреждение, помогает нашим экспортерам и страхует их риски. Правительство на этой неделе докапитализировало ЭКА на 1,8 млрд грн. По данным Министерства развития экономики, такое решение позволит увеличить объем общего экспорта Украины на 2-3%", - отметил Шмыгаль.

Он также напомнил о Государственной программе поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

"С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали почти 13 тысяч кредитов, а общая сумма составила фактически 30 млрд грн. Программа продолжает набирать обороты - за последнюю неделю была выдана рекордная сумма доступных кредитов (1,9 млрд грн)", - отметил Премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина экспортировала рекордное количество меда в 2020 году