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Украинский экспорт за первый квартал 2021 года вырос на 12% несмотря на пандемию, - Шмыгаль

Украинский экспорт за первый квартал 2021 года вырос на 12% несмотря на пандемию, - Шмыгаль

Благодаря поддержке экспортеров и бизнеса, в первом квартале 2021 года наблюдается рост товарооборота и экспорта товаров, даже по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украинский экспорт за первый квартал увеличился на 12% по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда коронакризиса еще не было. Значительный рост экспорта наших товаров продолжает наблюдаться в Китай (+55%), в Великобританию (+38%) и в Европейский союза (+17%)", - отметил он.

По словам главы правительства, это происходит благодаря поддержке экспортеров и бизнеса.

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Он добавил, что в ближайшие годы правительство планирует договориться о подписании еще 5 соглашений о ЗСТ с разными странами, что должно значительно увеличить географию нашего экспорта.

Еще одним инструментом поддержки украинского бизнеса, который продает товары за границу, станет Экспортно-кредитное агентство.

"Это учреждение, помогает нашим экспортерам и страхует их риски. Правительство на этой неделе докапитализировало ЭКА на 1,8 млрд грн. По данным Министерства развития экономики, такое решение позволит увеличить объем общего экспорта Украины на 2-3%", - отметил Шмыгаль.

Он также напомнил о Государственной программе поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

"С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали почти 13 тысяч кредитов, а общая сумма составила фактически 30 млрд грн. Программа продолжает набирать обороты - за последнюю неделю была выдана рекордная сумма доступных кредитов (1,9 млрд грн)", - отметил Премьер.

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экспорт (878) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+8
зато не Порошенко (с)
Український експорт за перший квартал 2021 року зріс на 12% попри пандемію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9763
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03.04.2021 17:09
+7
"Украинский экспорт за первый квартал 2021 года вырос на 12%"
***. а импорт "своих" среди своей страны посмотрите по ценам в Супермаркетах.

Это пистес, В Австрии в переводе на украинские гривны литр украинского подсолнечного масла стоит на украинские деньги 27 гривен, а в Украине минимум в городах масло 58 гривен, а в Киеве 70 гривен и выше. Это пистес.
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03.04.2021 17:21
+7
Так і сталін вивозив. Вивіз аж до Голодомору. Невідомо, чим тут хвалитися. Народ все одно дулю отримує з того.
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03.04.2021 18:17
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Правила форума Совет форумчан
Интенсивнее всего растёт экспорт людских ресурсов.
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03.04.2021 16:36 Ответить
И шош мы мы еще не вывезли?
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03.04.2021 16:37 Ответить
Та ні, шмигалю, експорт виріс не завдяки міфічній підтримці експортерів і бізнесу, а завдяки високим цінам на руду, сталь і зерно.
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03.04.2021 16:39 Ответить
Просто коли порівнюєш з умовним нулем, то приріст у відсотках стає захмарним. А от якщо порівняти у грошових одиницях, то картина може змінитися радикально...
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03.04.2021 17:25 Ответить
Весь час волають,що в них все зростає, а бюджет країни в мінусах... де гроші, ЗЕлені курви
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03.04.2021 16:39 Ответить
в лямных зарплатах и премиях все деньжата, а скот потерпит, нам главное клоуна на второй срок впихнуть и ещё поживём по людски ни то шо нищеброды-министры в США а трамп вообще если сравнить бесплатно работал.
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03.04.2021 16:47 Ответить
В 2020 году отток прямых инвестиций из Украины составил 868 млн. дол. . Это самый крупный годовой отток иностранных инвестиций за последние 20 лет. Зато Пендель заявила, что Байден восхищается Зеленским - а это важнее для страны, значительно важнее. И вы ничего не понимаете, если думаете иначе.
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03.04.2021 16:52 Ответить
https://youtu.be/wmajzaLInIQ?t=67 Мне нечем платить за воду и свет, здесь никакой перспективы нет.
https://youtu.be/wmajzaLInIQ?t=67 Мне надоело так плохо жить. Из этой страны пора валить! (с)

Український експорт за перший квартал 2021 року зріс на 12% попри пандемію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9838
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03.04.2021 18:40 Ответить
экспорт масок и кислородных концентраторов? ну так это да, радуцкий не даст скиздеть.
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03.04.2021 16:40 Ответить
Та ти шо?! Продали більше ******** верстатів, меблів, нанотехнологій, вітчизняних автушек, новітніх промислових роботів?
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03.04.2021 16:43 Ответить
А тиїх зробив? Чи тільки по клаві дзьобом?
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03.04.2021 17:38 Ответить
Він, мабуть, думає, що їх Зеленський має робити, чи, хоча б, Порошенко
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03.04.2021 17:59 Ответить
пока не вывезут все квоты!
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03.04.2021 16:47 Ответить
Им врать как наркотик
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03.04.2021 16:49 Ответить
Неужто зебилов начали продавать на экспорт?
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03.04.2021 16:50 Ответить
ага биржа в Трускавце))
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03.04.2021 16:52 Ответить
Мене якось то не грає. Ти краще скажи чому олія така золота?
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03.04.2021 16:57 Ответить
и не тольткло олия
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03.04.2021 17:20 Ответить
Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії за підсумками 2019-2020 рр. Тобто, якщо в різних країнах соняшникової олії з України прибуло, то для жителів України кількість цієї олії зменшилась, що зрештою призводить до зростання цін в Україні.
А Ви пишете що Вас то (експорт) "не грає". Недолуга економічна політика уряду зачіпає майже кожного.
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03.04.2021 19:20 Ответить
Колись то називали пограбуванням поневоленої країни,з якої поспішають вивезти все,що тут знецінилось або забрано у власника.Тепер то називають експортом...
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03.04.2021 16:58 Ответить
на западной все давно тарятся в польской бедрёнке, ну а я скоро с Харькова буду летать в Вашингтон за сыром и колбасой, последний раз в маркете еле 800 грн хватило на пожрать, главное шо не проклятый барыга на крови Порошенко, а зелебобики с голодухи аж верещать, а я смотрю цены и довольный улыбаюсь.
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03.04.2021 17:22 Ответить
зато не Порошенко (с)
Український експорт за перший квартал 2021 року зріс на 12% попри пандемію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9763
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03.04.2021 17:09 Ответить
чтоб продавали землю
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03.04.2021 17:21 Ответить
Что экспортировалось? Инфа оскоплённая.
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03.04.2021 17:20 Ответить
судя по ценам продукты вывозят
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03.04.2021 17:22 Ответить
Наибольший рост в Китай. Очевидно сельхозпродукция. Что же еще мы можем туда продавать?
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03.04.2021 17:52 Ответить
"Украинский экспорт за первый квартал 2021 года вырос на 12%"
***. а импорт "своих" среди своей страны посмотрите по ценам в Супермаркетах.

Это пистес, В Австрии в переводе на украинские гривны литр украинского подсолнечного масла стоит на украинские деньги 27 гривен, а в Украине минимум в городах масло 58 гривен, а в Киеве 70 гривен и выше. Это пистес.
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03.04.2021 17:21 Ответить
во Франции тоже продукты дешевле. Во всяком случае фрукты. У нас очень жадный бизнес.
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03.04.2021 17:23 Ответить
Судя по ценам на муку, сахар, яйца и т.д. продукты вывозятся. Интересно, куда их вывозят, в Европе квоты, США свою продукцию не знает кому втюхать. Остается Ближний Восток, там платёжеспособные государства. Израиль и богатые арабские страны, а украинцам хватит жрать.
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03.04.2021 17:26 Ответить
В статье написано что в Китай рост 55%
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03.04.2021 17:53 Ответить
Китай скупает много жратвы. Видать, их сельское хозяйство уже не справляется с количеством населения.
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03.04.2021 20:43 Ответить
Уже не скупает Китай украинскую жратву. А с продуктами там все нормально, куда Украина свои девать будет?
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03.04.2021 22:29 Ответить
да вот куда-то девает. у нас цены выросли на продукты сильно. Значит не хвататет.
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03.04.2021 22:34 Ответить
Мои родители, из села переехали в город, оооочень давно, но родственников в селе - куча. Раньше, где-то по осени, начинали резать свиней, называлось "свiжинина". Все родственники приезжали - приходили. Резали свинью (нас, детей, прятали в доме) Потом соломой шмалили свиной хвост, и уши, и мы это грызли))) Взрослые "грызли" самогон, жарили печень- почки, мой отец, всегда забирал себе свиную голову, на холодец, а так всем раздавали сало-мясо. Кролик, нет сейчас этого. Свиней, практически не держат, как и коров. Дорого. Держат коз. Такая себе замена свинье. Откуда продукты? Раньше продавали - гуляли, сейчас только для себя.
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03.04.2021 23:20 Ответить
Скорей всего наша украинская продукция всего, что тольво возможно уходит в Кацапию через разные прокладки, в основном через кацапскую БелОруССию, через так называемое "Приднестровье", и даже через Молдову, где Додон до сих пор рулит даже находясь в Мордоре.
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03.04.2021 17:58 Ответить
Чем больше экспорт, тем больше страна зарабатывает! Нужно настолько нарастить экспорт, чтобы Украина входила минимум в 10 мировых экспортеров!!! Нужно не кредиты брать, которые надо будет отдавать, а нужно увеличивать экспорт и продав товар - получаешь за него деньги и их не нужно никому отдавать, потому что они заработанные и тратятся в экономике и люди все становятся богаче. И нужно строить, как Китайцы и США - производство автоматизации, роботов погрузчиков, руки роботизированные собирающие машины и разное, конвейеры, руки роботов для операций людей, и вообщем машины должны заменять людей везде - за счет этого их экономики растут и развиваются так быстро. Также ИИ нужно создавать для всего и производств и даже для охраны и даже в судах должны людей заменить судьи ИИ, которые будут сопоставлять доказательства и статьи и принимать самые честные приговоры. В общем все нужно на технологиях быть. И нужно вкладывать в их производство и их будут уже покупать во все сферы для улучшения работы - ускорения и экономии и т.д. И нужно обмен опытом иметь с США и Китаем и другими странами с такими технологиями развитыми. Они полностью во всех сферах должны быть, которые человек выполняет, только они лучше будут работать и быстрее и без сна и т.д. И Украине нужно развивать науку биологическую, которая сможет развить ее на такой уровень, что разобрать все химические соединения биологических организмов и из этих категорий научиться создавать биологические организмы от простых к самым сложным. Возможность создавать существа от букашек, до животных, до разумных животных и формы их могут быть абсолютно любыми, какие только можно представить исходя из категорий биологических компонентов. Редактировать гены, наделять организмы любыми возможностями. То бишь создавать биологические организмы, как в теории бога, что он создал все существа. Можно будет создавать синтетически и рыб и птиц и букашек и животных и давать любые им возможности - летать, плавать, бегать, дышать разными способами, мыслить разумно, наделять любыми чувствами и любой силой этих чувств - видеть во всех спектрах, чувствовать запахи с огромной силой, сильнее собак во много раз, и т.д. отращивать конечности, регенерировать, жить сколько захотят, и море всего. Делать биологических роботов. Можно создавать существ умнее людей во много раз. Можно скрещивать виды. Можно людей наделять новыми функциями. Делать вещи божественные. И нужно потом делать тоже свой нейролинк, как у Маска, что соединить человека с компьютером и делать людей сверх разумными в перспективе. Науку нужно развивать!
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03.04.2021 17:42 Ответить
Так і сталін вивозив. Вивіз аж до Голодомору. Невідомо, чим тут хвалитися. Народ все одно дулю отримує з того.
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03.04.2021 18:17 Ответить
Експорт чого, дядя?
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03.04.2021 19:01 Ответить
в Китай вывозят в основном зерно , ячмень , кукурузу , муку
в Великобританию - черные металлы
в ЕС - из аграрной продукции и продуктов питания - кукуруза , зерно, подсолнечное масло , мясо птицы

Цены на продукты питания видели в наших магазинах ?
Ну вот, теперь знаете кому сказать спасибо
Дожили подсолнечное масло в Украине и курятина стоят дороже чем в Польше или в Рашке
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03.04.2021 21:25 Ответить
"Значительный рост экспорта наших товаров продолжает наблюдаться в Китай (+55%), в Великобританию (+38%) и в Европейский союза (+17%)" - какой рост экспорта наших товаров в РФ?
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03.04.2021 19:23 Ответить
Та спрашивай: "чей Крым?")))
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03.04.2021 22:31 Ответить
Значительный рост экспорта наших товаров продолжает наблюдаться в Китай (+55%) Источник: https://censor.net/ru/n3257461
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Уже не наблюдается, Китай, как импортер, потерян.
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03.04.2021 22:32 Ответить
фсё равно зрада.
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04.04.2021 04:10 Ответить
 
 