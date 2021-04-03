Украинский экспорт за первый квартал 2021 года вырос на 12% несмотря на пандемию, - Шмыгаль
Благодаря поддержке экспортеров и бизнеса, в первом квартале 2021 года наблюдается рост товарооборота и экспорта товаров, даже по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украинский экспорт за первый квартал увеличился на 12% по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда коронакризиса еще не было. Значительный рост экспорта наших товаров продолжает наблюдаться в Китай (+55%), в Великобританию (+38%) и в Европейский союза (+17%)", - отметил он.
По словам главы правительства, это происходит благодаря поддержке экспортеров и бизнеса.
Он добавил, что в ближайшие годы правительство планирует договориться о подписании еще 5 соглашений о ЗСТ с разными странами, что должно значительно увеличить географию нашего экспорта.
Еще одним инструментом поддержки украинского бизнеса, который продает товары за границу, станет Экспортно-кредитное агентство.
"Это учреждение, помогает нашим экспортерам и страхует их риски. Правительство на этой неделе докапитализировало ЭКА на 1,8 млрд грн. По данным Министерства развития экономики, такое решение позволит увеличить объем общего экспорта Украины на 2-3%", - отметил Шмыгаль.
Он также напомнил о Государственной программе поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".
"С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали почти 13 тысяч кредитов, а общая сумма составила фактически 30 млрд грн. Программа продолжает набирать обороты - за последнюю неделю была выдана рекордная сумма доступных кредитов (1,9 млрд грн)", - отметил Премьер.
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https://youtu.be/wmajzaLInIQ?t=67 Мне надоело так плохо жить. Из этой страны пора валить! (с)
А Ви пишете що Вас то (експорт) "не грає". Недолуга економічна політика уряду зачіпає майже кожного.
***. а импорт "своих" среди своей страны посмотрите по ценам в Супермаркетах.
Это пистес, В Австрии в переводе на украинские гривны литр украинского подсолнечного масла стоит на украинские деньги 27 гривен, а в Украине минимум в городах масло 58 гривен, а в Киеве 70 гривен и выше. Это пистес.
в Великобританию - черные металлы
в ЕС - из аграрной продукции и продуктов питания - кукуруза , зерно, подсолнечное масло , мясо птицы
Цены на продукты питания видели в наших магазинах ?
Ну вот, теперь знаете кому сказать спасибо
Дожили подсолнечное масло в Украине и курятина стоят дороже чем в Польше или в Рашке
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Уже не наблюдается, Китай, как импортер, потерян.