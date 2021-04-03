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Речь идет о неделях, - новый посол в США Маркарова рассказала, когда вылетает в Вашингтон

Речь идет о неделях, - новый посол в США Маркарова рассказала, когда вылетает в Вашингтон

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, когда отправится в Вашингтон, чтобы формально начать свою работу. Маркарова была назначена послом еще 25 февраля 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью посла для "Радио Свобода".

По словам Маркаровой, уже в ближайшие недели она сядет на самолет в Вашингтон. Она добавила, что осталось решить обязательные формальности.

"В ближайшее время (поеду в США - ред.). Сейчас последние недели перед тем, как я окончательно решу все вопросы подготовки здесь и сяду на самолет в Вашингтон. Это нормальная ситуация. После указа о назначении посла идет ряд обязательных формальностей, после который МИД отправит меня в командировку. Мы говорим о неделях", - сказала она.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил Маркарову послом в США. Маркарова в 2018-2020 годах была министром финансов в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маркарова будет развивать наше стратегическое партнерство, - посольство США в Украине

посол (1804) США (26877) Маркарова Оксана (280)


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Топ комментарии
+17
Речь идет о неделях, - новый посол в США Маркарова рассказала, когда вылетает в Вашингтон - Цензор.НЕТ 9345
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03.04.2021 17:05
+12
Зелю смачно ткнули носом. Так долго еще верительных грамот от посла не принимали.
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03.04.2021 17:13
+9
...на гамбургеры с картофаном фри меньше налегай, посол
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03.04.2021 17:07
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Речь идет о неделях, - новый посол в США Маркарова рассказала, когда вылетает в Вашингтон - Цензор.НЕТ 9345
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03.04.2021 17:05 Ответить
))))))))))))))))))))))))))
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03.04.2021 17:15 Ответить
...на гамбургеры с картофаном фри меньше налегай, посол
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03.04.2021 17:07 Ответить
Та да, а то скоро луснет. Морда и так поперёк себя шире.
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03.04.2021 18:03 Ответить
Зелю смачно ткнули носом. Так долго еще верительных грамот от посла не принимали.
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03.04.2021 17:13 Ответить
Напомню что указ о ее назначении подписан еще 25 февраля.
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03.04.2021 17:15 Ответить
Мы говорим о неделях", подразумеваем года.
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03.04.2021 17:14 Ответить
Это называется мягко говоря -- оплеуха "величайшему". Пока не сделает домашнего задания.
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03.04.2021 17:16 Ответить
Маркарова училась в Блумингтонском университете США,получила степень Магистра в области финансов и торговли
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03.04.2021 17:19 Ответить
Но это никак не помогает ей вручить верительные грамоты Байдену. Дедушка ждет выполнения обещаний.
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03.04.2021 17:23 Ответить
І це вірний вибір! Грамотна ,з гарною освітою жІнка!
Недолуги коментарі про то як виглядає,про процедуру
оформлення місії посла та інши питання -не ваша проблема.
Ви що в цьому дуже добре розбираєтеся?Думаю що ні.
Якщо у "старого зольдата" щось не стоїть ,так це його
нещастя!
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03.04.2021 19:00 Ответить
она подождёт немного,чтоб Джозефу сразу уже повестку вручить..
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03.04.2021 17:20 Ответить
Байден звоне Зеле й каже : мистер Зеленский вы готовы к защите степени бакалавра околовсяческих наук, включая юмор и сатиру в международных отношениях?Зеля подумал и каже : не мистер Байден, я 95 квартал люблю больше, чем всю Украину...
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03.04.2021 17:22 Ответить
Как у этих всё весело. Назначена в феврале, к обязанностям ещё не приступила . А на границах чёртишо творится , и " речь идёт о неделях "... "№"!%%::%;:№%;"%№№" ну вы поняли . В то время когда посол в США крайне необходим ця мадама ще не готова .
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03.04.2021 17:23 Ответить
Билет до Вашингтона стоит не 5 долларов
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03.04.2021 17:27 Ответить
На пароходе, самолётом, Франкфурт--Нью Йорк, 2 недели -- Флорида, Багамы, Маями, с Вашингтоном впридачу -- всё включено! -- всего лишь 6000 евриков.

...а тебе, Сенатор, и за 5 доллярив невеста не по-плечу...*)
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03.04.2021 18:06 Ответить
Купил Маску и полетел на Аляску...
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03.04.2021 17:28 Ответить
Уточните, за колличество недель, две, три или 33, или может 63, а возможно и все 103 недели?
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03.04.2021 18:02 Ответить
"какая разніца?" (Найвеличніший ЗЕ-Віслюк)
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03.04.2021 18:05 Ответить
Я улетаю а Америку!
Мама, не надо истерики --
Я ж, токо гляну на них
И обратно домой... (с)
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03.04.2021 18:03 Ответить
Так бы медики и учителя работали, работнички!
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03.04.2021 18:06 Ответить
Якось слухав її доповідь. Жах... Спосіб і композиція викладу думки, структура побудови речень, озвучені смислові та формотворчі зв'язки свідчать про рівень інтелекту особи.
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03.04.2021 20:11 Ответить
Зеля и с третьей попытки не сможет назначить удобоваримого для США посла. К сожалению, кто подходит Путлеру , не подходит Байдену.
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03.04.2021 21:25 Ответить
 
 