Речь идет о неделях, - новый посол в США Маркарова рассказала, когда вылетает в Вашингтон

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, когда отправится в Вашингтон, чтобы формально начать свою работу. Маркарова была назначена послом еще 25 февраля 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью посла для "Радио Свобода".

По словам Маркаровой, уже в ближайшие недели она сядет на самолет в Вашингтон. Она добавила, что осталось решить обязательные формальности.

"В ближайшее время (поеду в США - ред.). Сейчас последние недели перед тем, как я окончательно решу все вопросы подготовки здесь и сяду на самолет в Вашингтон. Это нормальная ситуация. После указа о назначении посла идет ряд обязательных формальностей, после который МИД отправит меня в командировку. Мы говорим о неделях", - сказала она.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил Маркарову послом в США. Маркарова в 2018-2020 годах была министром финансов в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

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