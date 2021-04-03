Речь идет о неделях, - новый посол в США Маркарова рассказала, когда вылетает в Вашингтон
Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, когда отправится в Вашингтон, чтобы формально начать свою работу. Маркарова была назначена послом еще 25 февраля 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью посла для "Радио Свобода".
По словам Маркаровой, уже в ближайшие недели она сядет на самолет в Вашингтон. Она добавила, что осталось решить обязательные формальности.
"В ближайшее время (поеду в США - ред.). Сейчас последние недели перед тем, как я окончательно решу все вопросы подготовки здесь и сяду на самолет в Вашингтон. Это нормальная ситуация. После указа о назначении посла идет ряд обязательных формальностей, после который МИД отправит меня в командировку. Мы говорим о неделях", - сказала она.
Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил Маркарову послом в США. Маркарова в 2018-2020 годах была министром финансов в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.
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Недолуги коментарі про то як виглядає,про процедуру
оформлення місії посла та інши питання -не ваша проблема.
Ви що в цьому дуже добре розбираєтеся?Думаю що ні.
Якщо у "старого зольдата" щось не стоїть ,так це його
нещастя!
...а тебе, Сенатор, и за 5 доллярив невеста не по-плечу...*)
Мама, не надо истерики --
Я ж, токо гляну на них
И обратно домой... (с)