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Новости Бюджет-2021
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В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль

В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль

Государственный бюджет в первом квартале текущего года выполнен на 106%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Государственный бюджет в первом квартале 2021 перевыполнен по доходам на 13,5 млрд грн (это 106% выполнения). Для сравнения: в первом квартале 2020 невыполнение бюджета составило 27,5 млрд грн (88% от плана). Это результат тех трансформаций, которые мы системно запускали весь прошлый год ", - отметил глава правительства.

По его словам, этому способствовали, в частности борьба с контрабандой на таможне.

"За первый квартал этого года таможенная служба собрала на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это демонстрирует стратегическую и целенаправленную борьбу с контрабандой на таможне и со скрутками-схемами в налоговой. Это системная работа, и она точно продолжится", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский экспорт за первый квартал 2021 года вырос на 12% несмотря на пандемию, - Шмыгаль

контрабанда (2409) ГФС (3599) Государственная таможенная служба (165) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+22
Львиную долю наполнения бюджета сейчас составляют займы. Зеленая пошесть банкует просто в долг.

Джон Сміт.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.


Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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03.04.2021 17:28
+14
В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2413
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03.04.2021 17:30
+13
В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5557
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03.04.2021 17:29
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Вот врет, так врет.

В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5052
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03.04.2021 17:26 Ответить
Львиную долю наполнения бюджета сейчас составляют займы. Зеленая пошесть банкует просто в долг.

Джон Сміт.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.


Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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03.04.2021 17:28 Ответить
В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5557
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03.04.2021 17:29 Ответить
В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2413
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03.04.2021 17:30 Ответить
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03.04.2021 17:28 Ответить
Если таможня собрала на 40% больше, зачем был вчерашний цирк с увольнением таможенников?
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03.04.2021 17:28 Ответить
ключевое слово - ЦИРК. Он у нас с мая 2019 года.
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03.04.2021 17:31 Ответить
В пятницу было решение РНБО и бюджет сразу вырос на 6%! Представляю, на сколько вырастет доход 30 апреля! Жаль, что 1 апреля только раз в году, хотя для СЛУГ НАРОДА 1 апреля 365 дней в году.
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03.04.2021 17:31 Ответить
Я уже говорил,что сейчас у власти плуты,лжецы,шулера,казнокрады,мошенники и просто ушлепки...
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03.04.2021 17:34 Ответить
Настало время окуительных историй от феерического сказочника шмыгаля
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03.04.2021 17:35 Ответить
Слова Шмыгаля подтвердила недавно Ангела Меркель,торговый оборот Германия - Украина вырос более чем на 100 %,было 3 миллиарда евро,сейчас 7
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03.04.2021 17:37 Ответить
он как бледнолиций какой то в далеком в далеком 17 веке - ну кроме некоторых - не все же в Украине индейцы))))
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03.04.2021 17:39 Ответить
...То, что в списке контрабандистов отсутствует Илья Павлюк, - человек одинаково близкий и к преЗЕденту и к контрабанде, и контролирующий групу из нескольки десятков нардепов в "Слуге народа", - наводит на мысли о том, что это какая-то странная борьба с контрабандой. Скорее -это борьба с конкурентами. В любом случае, все это напоминает плохо снятый фильм, в котором сценаристы забили на право во имя спецэффектов или красоты сюжета.

Б.Береза
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03.04.2021 17:41 Ответить
Смешно 106 процентов а почему не 200 так врать а в стране денег нет
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03.04.2021 17:42 Ответить

У першому кварталі держбюджет за доходами виконано на 106%. Це результат боротьби з контрабандою на митниці та "скрутками" в податковій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9606
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03.04.2021 17:50 Ответить
это - пробный кирпич...
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03.04.2021 18:01 Ответить
Нашёл работу! -- 106% от того, на шо надеялся.
...правда зарплата -- 106% не дотягивает до стоимости коммуналки...
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03.04.2021 17:43 Ответить
Соняшникова олия из Украины идет в более чем 50 стран Мира,а зерно идет на ура,даже в Китай
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03.04.2021 17:44 Ответить
потому цена на них для украинцев взлетела на то же ура...
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03.04.2021 18:00 Ответить
У першому кварталі держбюджет за доходами виконано на 106%. Це результат боротьби з контрабандою на митниці та "скрутками" в податковій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5933
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03.04.2021 17:46 Ответить
Как говорил Зе - ачпуительных историй.
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03.04.2021 17:53 Ответить
Краматорский машиностроительный завод НКМЗ отправляет тоже продукцию в более чем 50 стран Мира...вам это не нравится?
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03.04.2021 17:46 Ответить
А СКМЗ також?
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03.04.2021 17:48 Ответить
Эгэж
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03.04.2021 17:49 Ответить
Харьковский мясокомбинат отправляет продукцию в более 50 стран Мира...не нравится?
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03.04.2021 17:48 Ответить
Заходим на Сайт Кабмина, там все есть,от граблей до кораблей..кому сколько и чего отгрузили...
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03.04.2021 17:50 Ответить
де бабло на покриття положених мені пільг? Чому ощадом за газ не заплочено? Чому не заплочено квартплату? За сміття? За електроенкергію?
Чому сусідка не отримала бабло для покриття субсидії?

мляті, що ви пистите, чого ви брешете?
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03.04.2021 17:55 Ответить
Помнится ЮВТ в свое время удваивала бюджет за счет таможни.
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03.04.2021 17:56 Ответить
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03.04.2021 17:58 Ответить
Народный депутат из фракции Блока Юлии Тимошенко Игорь Рыбаков, когда вышел из состава Коалиции демократических сил: "Решение оставить ряды парламентского большинства стало логическим следствием обнаруженных мной многочисленных коррупционных деяний, следы которых ведут к высшему руководству правительства", - отметил народный депутат. Рыбаков заявил, что как председатель межфракционного депутатского объединения "Контрабанда - стоп!" пришел к выводу, что правительство не только не прекратило действие незаконных схем, но и расширило арсенал средств контрабанды.
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03.04.2021 18:02 Ответить
В результате расширения контрабанды удвоился бюджет. А депутат Рыбаков был обыкновенной тушкой.
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03.04.2021 18:20 Ответить
Зелемойские суперэкономные чуваки...
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03.04.2021 17:56 Ответить
Товарищ шмыгаль,ну когда протрезвеет,пусть посмотрит вчерашний видосик зели-там про таможню в точности наоборот!
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03.04.2021 17:57 Ответить
У першому кварталі держбюджет за доходами виконано на 106%. Це результат боротьби з контрабандою на митниці та "скрутками" в податковій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8388мы к вам профессор по очень важному делу
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03.04.2021 17:58 Ответить
Есть хоть одна тема где эта гнида не соврала?
У першому кварталі держбюджет за доходами виконано на 106%. Це результат боротьби з контрабандою на митниці та "скрутками" в податковій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4467
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03.04.2021 17:59 Ответить
Если таможня собрала на 40% больше, а общая собираемость выросла только на 18% - не говорит ли это о том, что внутри страны предприятия стали платить налогов меньше, а значит, - экономика затухает?...
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03.04.2021 17:59 Ответить
Экономика США действительно выросла с 19 триллионов до 23,Трамп повысил до Эвереста,а Байден повысит оборонный бюджет Пентагона до 1 триллиона долларов...Милитаризация продолжается...
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03.04.2021 18:02 Ответить
Ох і брехло, шмигаль. Маєм самий брехливий кабмін зва всі часи. Що не слово, то неправда. То в нього експорт виріс через державну підтримку бізнесу, а не через зростання цін на руду, сталь і зерно. Тут уже у нього бюджет перевиконали через боротьбу з контрабандою і скрутками, а не через блокування податкових накладних добросовісному бізнесу. Схематоз ви якраз і не чіпаєте.
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03.04.2021 18:10 Ответить
какая зряплата у шмыгаля?
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03.04.2021 18:12 Ответить
Набежали прикормленных шоколадом пёсики и дружно залаяли
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03.04.2021 18:43 Ответить
...сказал прикормленных дерьмом
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03.04.2021 18:51 Ответить
Зачем тогда вводили санкции против топ-контрабандистов?!
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03.04.2021 18:50 Ответить
Вот заливает!
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03.04.2021 19:09 Ответить
В итоге за январь-март 2021 государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 24,4 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 33,6 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 66,8 млрд грн.Источник: https://biz.censor.net/n3257061
Радость то какая, теперь придется чуть меньше занимать на ОГВЗ для покрытия дефицита. Вот если бы собрали доходов хотя бы в поверь с расходами...
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03.04.2021 19:47 Ответить
Хе-хе... Шміґоль...
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03.04.2021 20:12 Ответить
Брехунякам вже ніхто не вірить, ВОООООН
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03.04.2021 22:27 Ответить
По скруткам,что нельзя принять такой закон,чтобы садить на 20лет главбуха с директором?И 100%все эти фирмы однодневки.Что ,нельзя принять закон,чтобы не возвращали ндс фирмам ,кторым не исполнилось 3-4 года?Их создают за месяц до возврата ндс и потом сразу ликвидируют.И,что налоговики не понимают кому возвращают ндс???И самое главное за что!Посадите с пол сотни главбухов за такие махинации лет на 20 каждому и сразу картина изменится.
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04.04.2021 00:44 Ответить
Запретите офшоры и сразу доходная часть бюджета увеличится на 250-300 миллиардов за год!ЗачеммЗеленский держит этих не профессионалов ???Это все ставленики олигархов.Весь кабмин и верховну раду нужно распустить за бездействие и отстуствие реформ в экономике.
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04.04.2021 00:49 Ответить
Получается если ликвидировать таможню и налоговую дохлды резко увеличатся?
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04.04.2021 10:07 Ответить
Лікарняні, соцвиплати не платять, а бюджет перевиконаний? Бреше "аш гай шумить" совісті геть нема. У державі де посадовці будують державність на брехні не має майбутнього. Керівництво дурить народ, а народ відповідно бачить це і також відповідає тим же.
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04.04.2021 17:46 Ответить
 
 