В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль

Государственный бюджет в первом квартале текущего года выполнен на 106%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Государственный бюджет в первом квартале 2021 перевыполнен по доходам на 13,5 млрд грн (это 106% выполнения). Для сравнения: в первом квартале 2020 невыполнение бюджета составило 27,5 млрд грн (88% от плана). Это результат тех трансформаций, которые мы системно запускали весь прошлый год ", - отметил глава правительства.

По его словам, этому способствовали, в частности борьба с контрабандой на таможне.

"За первый квартал этого года таможенная служба собрала на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это демонстрирует стратегическую и целенаправленную борьбу с контрабандой на таможне и со скрутками-схемами в налоговой. Это системная работа, и она точно продолжится", - подчеркнул Шмыгаль.

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