В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль
Государственный бюджет в первом квартале текущего года выполнен на 106%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Государственный бюджет в первом квартале 2021 перевыполнен по доходам на 13,5 млрд грн (это 106% выполнения). Для сравнения: в первом квартале 2020 невыполнение бюджета составило 27,5 млрд грн (88% от плана). Это результат тех трансформаций, которые мы системно запускали весь прошлый год ", - отметил глава правительства.
По его словам, этому способствовали, в частности борьба с контрабандой на таможне.
"За первый квартал этого года таможенная служба собрала на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это демонстрирует стратегическую и целенаправленную борьбу с контрабандой на таможне и со скрутками-схемами в налоговой. Это системная работа, и она точно продолжится", - подчеркнул Шмыгаль.
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Джон Сміт.
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638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
❗
Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
Б.Береза
...правда зарплата -- 106% не дотягивает до стоимости коммуналки...
Чому сусідка не отримала бабло для покриття субсидії?
мляті, що ви пистите, чого ви брешете?
Радость то какая, теперь придется чуть меньше занимать на ОГВЗ для покрытия дефицита. Вот если бы собрали доходов хотя бы в поверь с расходами...