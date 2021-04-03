Украинский воин погиб под Шумами 3 апреля в результате подрыва на неизвестном устройстве, - ОТГ "Север"

3 апреля в результате подрыва на неизвестном устройстве под поселком Шумы погиб военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ОТГ "Север".

В сообщении отмечается: "3 апреля, недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве в результате которого получил боевую травму несовместимую с жизнью военнослужащий Объединенных сил.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины".

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