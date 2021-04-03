"При власти плохие актеры, которым никто не аплодирует, а они продолжают выходить на бис", - Решетилова

Координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова прокомментировала решения властей ввести санкции против Медведчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Решетилова отметила: "Должна признать, что была права и часть экспертной среды, которая взялась за голову от ужаса после санкций Медведчуку и его окружению и призвала нас одуматься и не поддерживать это решение СНБО.

Потому что подменять правосудие политическими инструментами можно доверить только той власти, которая имеет чувство меры.

А когда у власти плохие актеры, которым уже никто не аплодирует, а они продолжают выходить на бис, все может закончиться печально.

Поэтому признаю, своим желанием быстрых результатов мы сами виноваты в тех последствиях, к которым приведет расшатывание и без того очень шаткой правовой системы".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.