Киев работает над организацией официального визита Байдена в Украину, но пандемия очень усложняет процесс,- Маркарова

В Украине ведется активная работа над организацией встречи Президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"И я активно, и министерство, и Офис Президента работают над организацией визитов - как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита Президента, а так же приглашения для чиновников американских и, безусловно, Президента посетить Украину", - отметила Маркарова.

Она добавила, что пандемия усложняет организацию личных встреч чиновников.

"Пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID-19", - подчеркнула посол.

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