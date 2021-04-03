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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Кравчук о политике Киева относительно ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь, добром - на добро

Кравчук о политике Киева относительно ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь, добром - на добро

Украина не оставит жителей временно оккупированной территории без внимания и будет делать все для того, чтобы они интегрировались в украинскую действительность и жили на основе закона, демократии, свободы.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем делать все для того, чтобы они не были людьми, которых не признает мир. Чтобы они могли спокойно путешествовать по миру, по Европе, что сейчас для них проблематично", - сказал Кравчук.

Он акцентировал, что люди с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны жить в демократическом обществе и использовать принципы демократии и свободы для решения своих проблем как личного, так и общественного характера.

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"Мы будем все для этого делать, но мы просим и их задуматься. Чтобы были какие-то ответные действия. Чтобы мы видели их интерес быть с Украиной. Чтобы люди понимали, что пропаганда, которая ведется на территории неподконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей, - это обман, придуманные или надуманные вещи", - резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук подчеркнул, что жизнь в Украине - не такая, как показывает российско-кремлевская пропаганда и заверил, что наше государство настроено только на мир.

"Мы не будем никогда идти войной на Донбасс. Мы будем только договариваться. Мы отвечаем военными действиями, но не инициируем их. Я заявлял и заявляю: мы не будем сидеть и молчать, пока нас убивают. Мы будем отвечать огнем на огонь. Добром - на добро", - сказал он.

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Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26956) деоккупация (847) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+10
Кравчук забув, що ті території окуповані кацапами ??
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03.04.2021 18:33
+10
Хоча це для блазня жаба, але вони однакові - різниця лише у віці...
Кравчук о политике Киева относительно ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь, добром - на добро - Цензор.НЕТ 8500
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03.04.2021 18:34
+9
Коли будете?
Сьогодні кацапи вбили українського воїна.
18- 1, 19-1, 20-1, 26-4-тирьох. За два дні- четверо поранених.
Чим ви відповіли, окрім стурбованості? Повернули антиснайперські групи, дрони, розвідку? Хочаб. Вже не кажу про вогонь у відповідь, а тим більше на упередження.
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03.04.2021 18:42
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Правила форума Совет форумчан
Кравчук забув, що ті території окуповані кацапами ??
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03.04.2021 18:33 Ответить
А може й не знав.
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03.04.2021 18:34 Ответить
Ми будемо знищувати терористів без кордонів та терміну давності. Ніякого добра терористам не буде ніколи!
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03.04.2021 18:35 Ответить
многа сепаров замочил лично?
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03.04.2021 19:13 Ответить
Ніяких сепаров ТАМ нема. ТАМ є російські окупанти.
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03.04.2021 19:39 Ответить
Маячня комунопропагандона !!!)))
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03.04.2021 18:52 Ответить
заведующий отделом идеологии ЦК Компартии Украины - это вам не шутки. каждое слово - кремень!
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03.04.2021 19:10 Ответить
От живодерлв-палачей , мучающих людей «на подвалах « , ждёшь добра , старый хамелион ?
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03.04.2021 20:02 Ответить
Ксения, еще раз перечитайте то, что сказал Макарыч.
Старый "Лис", как его называли в годы президентства, очень грамотно вывел РФ в категорию стран, с которыми Западным странам неочем договариваться.
И посмотрите на Меркель и Макрона, которые недавно проводили переговоры с Убийцей-Путиным - вот где кошмар. ЕС предаёт Украину. ЕС разрешило Путину активизировать боевые действия и хапнуть еще нашей территории. Лавров летал в Китай и китайцы пообещали финансовую помощь (правда пообещать - не значит женится, буду надеяться)

Вот кстати, свежайшее интервью Пионтковского из США. Рекомендую
https://www.youtube.com/watch?v=2fRpExYniN4
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03.04.2021 23:23 Ответить
Якого він чекає від окупованих Росією територій добра?
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03.04.2021 18:33 Ответить
"Будем бамбіть!!" !!!!)))
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03.04.2021 18:55 Ответить
що- доxодить...
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03.04.2021 18:33 Ответить
Лучше поздно чем никогда, чудо! Дед прозрел в 80 лет...
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03.04.2021 20:31 Ответить
Хоча це для блазня жаба, але вони однакові - різниця лише у віці...
Кравчук о политике Киева относительно ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь, добром - на добро - Цензор.НЕТ 8500
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03.04.2021 18:34 Ответить
Так це нескінчено. Якщо дощ - ми піднімем парасольку, якщо дощу нема - ми парасольку не розкриєм. Якщо собака вкусить - ми її пхнемо ногою, якщо не вкусить не пхнемо. Так будем же чекати, поки собака вкусить. Найгірше, що якраз Кравчук і його безсмертне оточення і є тими собаками, які кусають і обгризають буквально кожного, а український народ терпить.
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03.04.2021 18:42 Ответить
Собака тебе вкусила,і тут же приязно з добром почала махати хвостом.І так як ти її не встиг вкусити у відповідь,то теж мусиш махати хвостом.Ось така у Кравчука логіка...
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03.04.2021 18:46 Ответить
Ну так ясно, собака вкусила й наїлася - чому б їй не махати хвостом?
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03.04.2021 18:56 Ответить
Не дочекаєшся добра від ОРДЬІ ОРДЛЬІ.
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03.04.2021 18:42 Ответить
Коли будете?
Сьогодні кацапи вбили українського воїна.
18- 1, 19-1, 20-1, 26-4-тирьох. За два дні- четверо поранених.
Чим ви відповіли, окрім стурбованості? Повернули антиснайперські групи, дрони, розвідку? Хочаб. Вже не кажу про вогонь у відповідь, а тим більше на упередження.
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03.04.2021 18:42 Ответить
це ж не його дитину вбили,в нього все в порядку
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03.04.2021 18:52 Ответить
У них , Зеублюдков даже нет элементарного уважения , никто не сочувствует и не приспускает флаг ! В башке у наркомана «мир»
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03.04.2021 20:06 Ответить
Значит только "Огонь!"
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03.04.2021 18:45 Ответить
Впопучленцы, украинцами вы быть отказались, а быть русскими у вас не получается. Вы кто???
https://rusvesna.su/news/1617458114# #Ответить
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03.04.2021 18:49 Ответить
А еще лучше дать ассиметричный ответ...они нам огонь по нашим позициям из арты на дамбасе, а мы их водой по полной программе по крыму из насосных установок!
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03.04.2021 18:49 Ответить
Кравчук о политике Киева относительно ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь

- Кравчук уже доотвечался - ну и ГДЕ 2400 термоядерных боеголовки?
кравчук - жулик обманщик кидалово и вор, превративший Украину в Папуасию
НО с какой целью лапшу на уши этого жулика нам здесь транслируют? совсем не уважают читателя?
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03.04.2021 18:50 Ответить
Кравчук про політику Києва щодо ОРДЛО: Ми відповідатимемо вогнем на вогонь, добром - на добро - Цензор.НЕТ 9690 сдача украинского ЯО РАБссии где ты видишь Кравчука?
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03.04.2021 19:04 Ответить
Зеленский Кравчуку отсыпал волшебного порошка. Понятия добра и зла перемешались в черепке старого коммуняки. Какого нам добра ждать от президента ЛНР Пасичника, орденоносного СБУшника? Это ж СБУшник, их специально выводят в кротопитомниках.
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03.04.2021 18:51 Ответить
Чечню бравшее 2 раза быдло, трусливое и позорное...их девиз ИХТАМНЕТ НАСТУТНЕБЫЛО
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03.04.2021 18:55 Ответить
Сергиев-Посадский ОМОН из Подмосковья в Чечне ,завалил другой ОМОН Смеху было на весь Мир
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03.04.2021 19:02 Ответить
мы жители Донецка презираем акупантов из рф
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03.04.2021 19:03 Ответить
вот это правильно, причем, де-юре будет перемирие - как сказал предыдущий оратор
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03.04.2021 19:27 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук: "Вогнем на вогонь, добром на добро, а якщо дасте грошей, то ведіть до потрібної вам церкви - я батюшку свіженьким порадую".
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03.04.2021 19:29 Ответить
"Добром - на добро" - хоч би хто розповів, коли там добро було ??
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03.04.2021 19:33 Ответить
та проженіть вже хто-небуть цього пердуна у церкві
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03.04.2021 20:28 Ответить
І коли вже ЦЕНЗОР.НЕТ прибере з новинних сайтів це "сміття"! Набрид вже до оскоми!
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03.04.2021 20:35 Ответить
даю "добро" на огонь!
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03.04.2021 20:37 Ответить
Кравчук о мобилизации российских войск на оккупированном Донбассе: "Будем отвечать зеркально"

В смысле? Оккупируем ростовскую область?
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03.04.2021 21:15 Ответить
О, ще один пришелепуватий буде кудись комусь заглядати, вишукуючи там добро!
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03.04.2021 21:41 Ответить
У нас території захопили. Про яке «добро» ти *********, ватнику?!
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03.04.2021 22:20 Ответить
"Он акцентировал, что люди с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны жить в демократическом обществе ...."
а если люди на оккупированной территории, да и на подконтрольной, как показали недавние выборы, хотят жить как "при СССР", то чем лечить ?
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04.04.2021 02:51 Ответить
правильно всё сказал.
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04.04.2021 03:59 Ответить
Ти дивись як ця гнида комуняцька заспівала. Змінила козлятина риторику, змінила!
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04.04.2021 07:52 Ответить
Всего 2 года понадобилось на прозрение... А как же "просто перестать стрелять (с)" и "посмотреть в глаза (с)"? Оно так уже не работает?
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04.04.2021 11:53 Ответить
 
 