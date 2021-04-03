Кравчук о политике Киева относительно ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь, добром - на добро
Украина не оставит жителей временно оккупированной территории без внимания и будет делать все для того, чтобы они интегрировались в украинскую действительность и жили на основе закона, демократии, свободы.
Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Мы будем делать все для того, чтобы они не были людьми, которых не признает мир. Чтобы они могли спокойно путешествовать по миру, по Европе, что сейчас для них проблематично", - сказал Кравчук.
Он акцентировал, что люди с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны жить в демократическом обществе и использовать принципы демократии и свободы для решения своих проблем как личного, так и общественного характера.
"Мы будем все для этого делать, но мы просим и их задуматься. Чтобы были какие-то ответные действия. Чтобы мы видели их интерес быть с Украиной. Чтобы люди понимали, что пропаганда, которая ведется на территории неподконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей, - это обман, придуманные или надуманные вещи", - резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.
Кравчук подчеркнул, что жизнь в Украине - не такая, как показывает российско-кремлевская пропаганда и заверил, что наше государство настроено только на мир.
"Мы не будем никогда идти войной на Донбасс. Мы будем только договариваться. Мы отвечаем военными действиями, но не инициируем их. Я заявлял и заявляю: мы не будем сидеть и молчать, пока нас убивают. Мы будем отвечать огнем на огонь. Добром - на добро", - сказал он.
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Старый "Лис", как его называли в годы президентства, очень грамотно вывел РФ в категорию стран, с которыми Западным странам неочем договариваться.
И посмотрите на Меркель и Макрона, которые недавно проводили переговоры с Убийцей-Путиным - вот где кошмар. ЕС предаёт Украину. ЕС разрешило Путину активизировать боевые действия и хапнуть еще нашей территории. Лавров летал в Китай и китайцы пообещали финансовую помощь (правда пообещать - не значит женится, буду надеяться)
Вот кстати, свежайшее интервью Пионтковского из США. Рекомендую
https://www.youtube.com/watch?v=2fRpExYniN4
ОРДЬІОРДЛЬІ.
Сьогодні кацапи вбили українського воїна.
18- 1, 19-1, 20-1, 26-4-тирьох. За два дні- четверо поранених.
Чим ви відповіли, окрім стурбованості? Повернули антиснайперські групи, дрони, розвідку? Хочаб. Вже не кажу про вогонь у відповідь, а тим більше на упередження.
https://rusvesna.su/news/1617458114# #Ответить
- Кравчук уже доотвечался - ну и ГДЕ 2400 термоядерных боеголовки?
кравчук - жулик обманщик кидалово и вор, превративший Украину в Папуасию
НО с какой целью лапшу на уши этого жулика нам здесь транслируют? совсем не уважают читателя?
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук: "Вогнем на вогонь, добром на добро, а якщо дасте грошей, то ведіть до потрібної вам церкви - я батюшку свіженьким порадую".
В смысле? Оккупируем ростовскую область?
а если люди на оккупированной территории, да и на подконтрольной, как показали недавние выборы, хотят жить как "при СССР", то чем лечить ?