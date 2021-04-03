Воин ОС погиб под Шумами, враг применял 120-мм минометы у Песков, обстреливал позиции ВСУ у Авдеевки и Водяного, - пресс-центр
С начала суток 3 апреля зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
"Недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого боевое травмирование, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отмечается в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 20 обстрелов были совершены по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры Красногоровки. Ранены двое воинов и один гражданский.
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Обдурив людей.
Чи не час Зеленському попросити вибачення і повернутися в ;Квартал-95;?
(сарказм. простите)
#идар ЗЕленый !!!!!!!!
у нас с ней уже не 100-летняя, а 300-хсотленяя война, если не больше.
обещания закончить эту войну может давать только последний дятел
по предательство, когда нашим Воинам запрещают давать ответку.
при Порохе работали на упреждение
Можно только победить или сдаться. Когда до вас, долбо#бов, это уже дойдет наконец???!!!
тогда и Шумы появляются....