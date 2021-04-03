На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук

Незаконные вооруженные формирования блокируют работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) к Востоку Украины для того, чтобы жители оккупированных территорий как можно меньше контактировали с подконтрольными, ведь так людей проще держать в заблуждении.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в программе телеканала "Дом".

По его словам, Украина пошла практически на все условия представителей ОРДЛО, чтобы КПВВ в Счастье и Золотом начали функционировать. В частности, украинская сторона согласилась предоставлять автобусы и решать другие вопросы, но пункты пропуска так и не были открыты.

"Я все время думаю, а почему? Вы знаете, я пришел к выводу, что они не хотят, чтобы эти люди приезжали в Украину и видели, как у нас идут дела. Им проще держать людей в заблуждении. Они беспощадно лгут людям. Они создают там условия гетто ", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

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По мнению Кравчука, тактика оккупационных администраций заключается в том, чтобы свести к минимуму контакты жителей ОРДЛО с подконтрольными Украины территориями.

"Мы не говорим, что у нас все хорошо. Но мы открыты к тому, чтобы люди видели, что мы идем к лучшему, а не к худшему. Это самое главное. Представителям ОРДЛО надо сохранить закрытость, чтобы никто ничего не видел. Возможно, это одна из причин. Но все причины мне трудно назвать. Там есть внутренние проблемы. есть позиция Кремля, не отвечает стратегическим интересам Украины. все это вместе взятое и создает такие сложности, с которыми мы сталкиваемся ", - добавил он.

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