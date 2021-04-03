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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук

На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук

Незаконные вооруженные формирования блокируют работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) к Востоку Украины для того, чтобы жители оккупированных территорий как можно меньше контактировали с подконтрольными, ведь так людей проще держать в заблуждении.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в программе телеканала "Дом".

По его словам, Украина пошла практически на все условия представителей ОРДЛО, чтобы КПВВ в Счастье и Золотом начали функционировать. В частности, украинская сторона согласилась предоставлять автобусы и решать другие вопросы, но пункты пропуска так и не были открыты.

"Я все время думаю, а почему? Вы знаете, я пришел к выводу, что они не хотят, чтобы эти люди приезжали в Украину и видели, как у нас идут дела. Им проще держать людей в заблуждении. Они беспощадно лгут людям. Они создают там условия гетто ", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Также читайте: Кравчук о политике Киева относительно ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь, добром - на добро

По мнению Кравчука, тактика оккупационных администраций заключается в том, чтобы свести к минимуму контакты жителей ОРДЛО с подконтрольными Украины территориями.

"Мы не говорим, что у нас все хорошо. Но мы открыты к тому, чтобы люди видели, что мы идем к лучшему, а не к худшему. Это самое главное. Представителям ОРДЛО надо сохранить закрытость, чтобы никто ничего не видел. Возможно, это одна из причин. Но все причины мне трудно назвать. Там есть внутренние проблемы. есть позиция Кремля, не отвечает стратегическим интересам Украины. все это вместе взятое и создает такие сложности, с которыми мы сталкиваемся ", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России мир на Донбассе не нужен, - Кравчук

Кравчук Леонид (1226) оккупация (10167) Донецкая область (9784)


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Топ комментарии
+11
завязывая с наркотой, чувак!.. скажем наркотика "Нет!"
На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3999
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03.04.2021 19:16
+9
А зачем их брать силой ? Пусть там живут в своем сомали. Это должно стать зоопарком в европе и Украине, что бы было наглядное пособие.
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03.04.2021 19:23
+5
Они ведь сами звали "ту сторону"! Им плохо было,ани страдали.а "та старана" принесла в их жизни радость веселье,дешевую калбасу и водку! Они стали намного счастливее!
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03.04.2021 19:14
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Правила форума Совет форумчан
завязывая с наркотой, чувак!.. скажем наркотика "Нет!"
На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3999
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03.04.2021 19:16 Ответить
Не корми тролля. Просто нажми "отметить как спам".
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03.04.2021 19:42 Ответить
так а про що правду то приховують? Про айкоси чи корабельні сосни?
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03.04.2021 19:17 Ответить
Про то що вже 73% українців вакциновані
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03.04.2021 22:47 Ответить
може про обкрадання України чи ростучі ціни? Чи зубожіння, яке продовжується?
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03.04.2021 23:05 Ответить
какаяразніца?
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04.04.2021 02:03 Ответить
На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9738
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03.04.2021 19:19 Ответить
млять ну я и насмеялся
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03.04.2021 19:24 Ответить
Какая у тебя зарплата?
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03.04.2021 19:26 Ответить
У тебе зебілізм головного мозку, це ковід торкнув чи Г+Г.
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03.04.2021 19:27 Ответить
На окупованих територіях нещадно брешуть людям, створюючи там умови гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5494

...
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03.04.2021 19:36 Ответить
Ідеолог КЕПЕСЕСЕ відкриває все нові і нові Америки.
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03.04.2021 19:14 Ответить
Та ладно. А то на остальной территории ********* не врет.
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03.04.2021 19:14 Ответить
Україна ,це країна тотальної безвідповідальної брехні !!! Жодного політикана чи журнаГлиста не покарано за публічну брехню !!!)))
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03.04.2021 19:32 Ответить
Так на кацапию прокатись! Там царство демократии и вечный Сцарь!
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04.04.2021 15:05 Ответить
в Фейсбучике приходит такая спам-реклама.. наше СБУ занимается подделкой или спит?!
На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7094
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03.04.2021 19:14 Ответить
Так это их реклама.
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03.04.2021 19:22 Ответить
Они ведь сами звали "ту сторону"! Им плохо было,ани страдали.а "та старана" принесла в их жизни радость веселье,дешевую калбасу и водку! Они стали намного счастливее!
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03.04.2021 19:14 Ответить
Точно. Это как наши Кловуна звали. Один в один толпо**пы.
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03.04.2021 19:17 Ответить
Референдюки, одним словом и луГАНДОНЫ! ШО хотели,нынче, то и отсасывают!
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04.04.2021 15:08 Ответить
Донбасс нужно брать или силой, или просто отказаться от него. А вот эти вот разговоры, что мы не будем брать силой - разговоры ни о чём! Дамбасяне не понимают любовь, они воспринимают её как слабость и начинают садится на шею!
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03.04.2021 19:18 Ответить
Их спросить забыли, брать или нет. 😂
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03.04.2021 19:21 Ответить
А зачем их брать силой ? Пусть там живут в своем сомали. Это должно стать зоопарком в европе и Украине, что бы было наглядное пособие.
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03.04.2021 19:23 Ответить
А нам они и не нужны. Мы вернем территории.
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03.04.2021 19:34 Ответить
Территории БЕЗ людей, быстро придут в запустение или там поселяться НЕ украинцы.
Вот как не прискорбно, но мы семь лет только ухудшали дела в экономике Украины. Все семь лет только ухудшалось положение в нашей энергетике, а ведь Путин уже давно сказал, что создает энергетическую супердержаву, значит и фронт, на котором мы его можем победить, это в первую очередь энергетика и повсеместное внедрение энергосберегающих технологий. А сегодня еще и СОБСТВЕННОЕ производство в Украине, для украинских граждан, вакцин от Ковид-19 и разработка собственных вакцин, что украинские ученые могут делать на самом высоком мировом уровне - и не только в Харькове есть для этого возможности и крутые специалисты-вирусологи.
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03.04.2021 23:31 Ответить
Пропустил. Потому, как не прискорбно, но вот война в нынешней форме, это оптимальный для Украины вариант. Без обострений, насколько это возможно. Если Путин потерял рассудок окончательно, то пусть уж сам попадает в капкан жесточайших санкций.
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03.04.2021 23:33 Ответить
Языком мелет что помелом машет.
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03.04.2021 19:20 Ответить
РАБссия любить Гитлера начало в 1922 году...
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03.04.2021 19:21 Ответить
Эта новость из разряда - "вода мокрая".

"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте грошей і покажіть церкву".
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03.04.2021 19:21 Ответить
На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5095 Кучма успешно сдал ядерное оружие Ельцину,свидетели Джон Мейджор и Длин Клинтон...историческое фото
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03.04.2021 19:24 Ответить
Мавзолейные хмыри,а зачем вы захватили Мьянму?Золото бриллианты газ нефть для диктатуры пролетайрята?
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03.04.2021 19:32 Ответить
Умные правду узнают, а дураки нам и так не нужны.
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03.04.2021 19:35 Ответить
РАБссиянцы всегда спрашивают, давай ссылку... иначе не верю что РАБссия банктрот...
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03.04.2021 19:38 Ответить
Да все все знают.Соловья с Монголом не смотрят...
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03.04.2021 19:42 Ответить
Бедные даунбасята... им так лгут, так лгут... Почти как Кравчук нам всем 30 лет!!!
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03.04.2021 19:43 Ответить
а как они вообще в этом мире живут,если не в состоянии распознать ложь?

На окупованих територіях нещадно брешуть людям, створюючи там умови гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3521
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03.04.2021 19:48 Ответить
Ты такие слова не говори, а то поломаешь мозги тем у кого они еще остались
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03.04.2021 19:48 Ответить
Україна вже два роки в інтелектуальному локдауні. Так зрозуміло?
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03.04.2021 19:54 Ответить
Україна і дауни ця історія вже тягнеться ще з часів запоріжської Січі!!!
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03.04.2021 20:18 Ответить
Мрії - https://youtu.be/G4MEqAl1ucU?t=59 матеріальні!
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03.04.2021 20:00 Ответить
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03.04.2021 20:44 Ответить
невозмутимый басист-глыба
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03.04.2021 20:49 Ответить
так там и гетто кацапорылых и должно быть!
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03.04.2021 20:35 Ответить
2 апреля 2021 года президент США с досадным запозданием на 7 лет подтвердил верность США Будапештскому меморандуму о гарантиях суверенитета и территориальной целостности Украины.(с)
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03.04.2021 20:41 Ответить
ватный биомусор, ну это те что мира желают -
На окупованих територіях нещадно брешуть людям, створюючи там умови гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3147
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03.04.2021 21:39 Ответить
 
 