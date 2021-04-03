Тихановскую и других противников режима Лукашенко внесли в список террористов в Беларуси и объявили в международный розыск

Комитет государственной безопасности Беларуси включил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета Павла Латушко и еще 15 лиц в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

На сайте ведомства сказано, что расследуется уголовное дело в отношении участников инициативы BYPOL по факту организации 25 марта "актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В.А".

"Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С.Тихановская, П.Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом", - говорится в сообщении КГБ.

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В качестве обвиняемых по делу об акте терроризма комитет привлек 18 человек, фигурантов дела объявили в международный розыск, готовятся документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из Литвы и Польши, сообщает ведомство.

Имена других граждан, включенных в этот перечень, не указаны.

Генеральная прокуратура Беларуси ранее заявляла о возбуждении уголовного дела, фигуранты которого якобы "пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта". Надзорный орган утверждал, что "в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей".

Накануне празднования Дня Воли BYPOL заявил, что получил информацию о подготовке 25 марта "силами Комитета госбезопасности" теракта в одном из зданий органов внутренних дел "в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации". После чего в Беларуси могло быть введено чрезвычайное положение. Тогда в КГБ никак не прокомментировали это заявление.

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Светлана Тихановская - основной соперник Лукашенко на выборах президента 9 августа - через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков. 16 октября белорусские власти сообщили, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности.