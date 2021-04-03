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Новости Революция в Беларуси
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Тихановскую и других противников режима Лукашенко внесли в список террористов в Беларуси и объявили в международный розыск

Тихановскую и других противников режима Лукашенко внесли в список террористов в Беларуси и объявили в международный розыск

Комитет государственной безопасности Беларуси включил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета Павла Латушко и еще 15 лиц в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

На сайте ведомства сказано, что расследуется уголовное дело в отношении участников инициативы BYPOL по факту организации 25 марта "актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В.А".

"Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С.Тихановская, П.Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом", - говорится в сообщении КГБ.

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В качестве обвиняемых по делу об акте терроризма комитет привлек 18 человек, фигурантов дела объявили в международный розыск, готовятся документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из Литвы и Польши, сообщает ведомство.

Имена других граждан, включенных в этот перечень, не указаны.

Генеральная прокуратура Беларуси ранее заявляла о возбуждении уголовного дела, фигуранты которого якобы "пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта". Надзорный орган утверждал, что "в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей".

Накануне празднования Дня Воли BYPOL заявил, что получил информацию о подготовке 25 марта "силами Комитета госбезопасности" теракта в одном из зданий органов внутренних дел "в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации". После чего в Беларуси могло быть введено чрезвычайное положение. Тогда в КГБ никак не прокомментировали это заявление.

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Светлана Тихановская - основной соперник Лукашенко на выборах президента 9 августа - через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков. 16 октября белорусские власти сообщили, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности.

Автор: 

Беларусь (7902) терроризм (18691) КГБ Беларуси (65) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+16
«Беларусы. Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь будет поглощена, она станет частью Союзного государства. Если она станет частью новой империи - вы будете служить в ее армии. Если вы будете служить в ее армии - нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете?
Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине и уже в самом ближайшем будущем, поверьте».

Полгода назад написано. Всего полгода. Быстро течение истории ускоряется, правда?
Ну, что, друзья, теперь доходит? Теперь, когда колонны российских бэтээров движутся по вашей стране в сторону Ровенской области, понятно, о чем блажил этот полудурок Бабченко, который так не понимает вас, прекрасных уникальных беларусов, у которых лишь бы не Майдан?
В этом пакете только две опции. Либо Майдан. Либо - Кремль.
И если вы думаете, что у вас получится остаться в стороне в этой военной игре, и Недорейх будет лишь использовать вашу страну, как плацдарм для нападения - поверьте. Не получится.
Привет российским либералам, до розовых соплей умилявшимся вашим ботиночкам перед лавками. И умилившим в конце концов и вас.
Нобелевскому лауреату отдельный.
Все стало серьезно.
Все теперь по-взрослому.
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03.04.2021 20:38
+14
Як невизнана ніким влада може когось оголосити у міжнародний розшук?
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03.04.2021 20:22
+11
Они наверно имеют ввиду, что международный это в пределах кацапстанских холуёв. Потому что интерпол не принимает заявки связанные с политикой
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03.04.2021 20:24
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Правила форума Совет форумчан
Як невизнана ніким влада може когось оголосити у міжнародний розшук?
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03.04.2021 20:22 Ответить
В СМИ.
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03.04.2021 20:24 Ответить
Они наверно имеют ввиду, что международный это в пределах кацапстанских холуёв. Потому что интерпол не принимает заявки связанные с политикой
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03.04.2021 20:24 Ответить
«Беларусы. Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь будет поглощена, она станет частью Союзного государства. Если она станет частью новой империи - вы будете служить в ее армии. Если вы будете служить в ее армии - нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете?
Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине и уже в самом ближайшем будущем, поверьте».

Полгода назад написано. Всего полгода. Быстро течение истории ускоряется, правда?
Ну, что, друзья, теперь доходит? Теперь, когда колонны российских бэтээров движутся по вашей стране в сторону Ровенской области, понятно, о чем блажил этот полудурок Бабченко, который так не понимает вас, прекрасных уникальных беларусов, у которых лишь бы не Майдан?
В этом пакете только две опции. Либо Майдан. Либо - Кремль.
И если вы думаете, что у вас получится остаться в стороне в этой военной игре, и Недорейх будет лишь использовать вашу страну, как плацдарм для нападения - поверьте. Не получится.
Привет российским либералам, до розовых соплей умилявшимся вашим ботиночкам перед лавками. И умилившим в конце концов и вас.
Нобелевскому лауреату отдельный.
Все стало серьезно.
Все теперь по-взрослому.
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03.04.2021 20:38 Ответить
Про яке поглощеніє і ким, цей твій метеоризм?))) між білорасєянами і расєянами не має різниці, нагадаю тобі телепню що вони саюзная дяржава, а білорасєяни ще гірші за расєян бо патологічні підлабузники у расєян і готові на все аби буди потрібними своїм браттям расєянам...
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04.04.2021 10:43 Ответить
Таким способом,ХУНТА Беларуси ищют способ легализации.
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03.04.2021 20:34 Ответить
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі !!!)))
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03.04.2021 20:35 Ответить
абсурдность в том что нет никакой террористической организации а члены есть во как.... маладца Главный террорист пред. колхоза Коля увы не далеко ушел в интелекте от пастуха крутившего хвосты коровам колхоза..
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03.04.2021 20:43 Ответить
Это Коля Лукашенко ,посоветовал своему старику оголосити у міжнародний розшук
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03.04.2021 20:38 Ответить
Кому она надо эта овца тупая? всех подставила и кидонула, а сама сдрыснула!!!
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03.04.2021 20:24 Ответить
Лукашенко, аж кушать не может так надо.
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03.04.2021 20:25 Ответить
ему так страшно аж писец... от тупой дуры в бегах... которая подставила кучу людей и сдрыснула!!!
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03.04.2021 21:33 Ответить
Чей Крым?
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03.04.2021 20:38 Ответить
Этот вопрос уже ей задавали
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03.04.2021 21:26 Ответить
пизе твоей старой? Так она тупая, максимум на что смоглась тебя через жопу высрать!
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03.04.2021 21:31 Ответить
Так Йулю ишо не называли
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03.04.2021 23:30 Ответить
а пнх ты вместе с тем крымом. дебили холожопые мне тот крым на хер упал. Я там был последний раз в 2001году и сказал что ноги моей в этом дибильном месте с татарскими-циганами не будет больше!
если бы путин не отжал крым и даунбас то снова в Украине выбрали бы януковича. Но пока такие дебилы как ты выбрали зеленского...
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03.04.2021 21:31 Ответить
а ти смішний, цуцик
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03.04.2021 21:12 Ответить
сказала подворотная шавка!
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03.04.2021 21:29 Ответить
іван, випий водки і лягай спати
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03.04.2021 21:31 Ответить
дебилко смокчи далі пока не далі!
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03.04.2021 21:32 Ответить
В международный розыск по линии Интерпола? Или какой?
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03.04.2021 20:24 Ответить
Международный - макшане и белорусы?
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03.04.2021 20:24 Ответить
Армяния ещё
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03.04.2021 20:25 Ответить
науру,вануту,сев.корея,...на шарике на самом деле не так и мало стран-п@дорасов
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03.04.2021 20:30 Ответить
Тоді правильно писати "міжпідарасний" розшук.
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03.04.2021 20:46 Ответить
Розыск то таке. Новичком как Навального или Скрипалей траванут. и что им Европа сделает?
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03.04.2021 20:36 Ответить
а у нас с https://censor.net/ru/photo_news/3257476/gbr_nachalo_proizvodstvo_po_podozreniyu_v_gosizmene_protiv_medvedchuka_i_kozaka_dokumentом нянчатся
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03.04.2021 20:31 Ответить
Почему наша импотентная власть не делает так с теми кто посещяет Крым?!
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03.04.2021 20:32 Ответить
А могла сама таракана в розыск объявить. Но... Для этого надо было не цветы ОМОНу дарить а сносить режим всеми средствами.
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03.04.2021 20:34 Ответить
Чувствуется кремлевская школа !
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03.04.2021 20:38 Ответить
Если увидите где Тихановскую с Латушко, ловите и передавайте нам.
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03.04.2021 20:43 Ответить
А можно еще в нагрузку добавить и своих, начиная с гаранта?
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03.04.2021 20:53 Ответить
Пошлешь своих детей-внуков с Украиной воевать?
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03.04.2021 21:12 Ответить
Мы всегда с Украиной дружим, чего нам воевать? Да, тоже увидишь Тихановскую, лови и присылай.
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03.04.2021 21:27 Ответить
Твой уссатый фюрерок тебя со всеми потрохами скоро в страну-помойку интегрирует. И ваши зольдатен обязаны будут воевать вместе с дикарями. К тому же фюрерок твой давно уже Украину врагом называет. Или ты с уссато-хитрозачесанным не согласен?
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03.04.2021 21:29 Ответить
болотная фея может только жаб на менцких болотах тероризировать.
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03.04.2021 20:44 Ответить
Наверное Тихановскую теперь выследят и убьют краповые береты ("эскадроны смерти" Лукашенко)
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03.04.2021 20:45 Ответить
Розыск - это уже прошлое, сейчас модно вводить санкции!
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03.04.2021 20:48 Ответить
Картофельный папа почувствовал поддержку Пуйла и начал песпредел.
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03.04.2021 20:51 Ответить
а международность этого "розыска" заканчивается на границе паРашы с цивилизованным миром.
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03.04.2021 20:53 Ответить
Тихановская, а кто єто?
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03.04.2021 20:55 Ответить
самозванка и болотная рабыня.
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03.04.2021 21:08 Ответить
це ти про себе?
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03.04.2021 21:13 Ответить
********** уже точно попросил старшего ***** помочь ему со случайными смертями его недругов от инсультов, инфарктов, других внезапных болячек, самоубийств,.... ***** в этих делах не новичок.
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03.04.2021 20:56 Ответить
Nekomu neinteresno mnenije grazdanina lukosenko kotori jest nikto na zapade.
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03.04.2021 21:07 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
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03.04.2021 21:11 Ответить
Наверно от Волги до Енесея)))
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03.04.2021 21:23 Ответить
Что тут не понятно? Выдавать ее не будут, но и вернуться она не сможет
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03.04.2021 21:26 Ответить
Pust luce on zanimajetsia vnutrenimi problemami.IT specialisti samyje lucije jedut iz strani,takix uze 15% ujexalo,ecio 40% skoro ujedut.Jedinstvenaja sfera u nix gde rabotali xoroso.Dalse vraci perspektivnyje takze pokinuli stranu i drugyje specialisti takze jedut iz strani izza rezima lukosenko.Vsio podorazalo u nix,tolko zarplata umensilos
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03.04.2021 21:31 Ответить
Минск он уже без пяти минут будет территорией вражеской Украине паРаши. И величественная европейская независимая суверенная Беларуская держава вот- вот превратится в гадкую кацапскую колонию. А значить надо обязательно наложить на эту колонию паРаши такие же санкции и перенести площадку переговоров ТКГ с Минска в действительно нейтральную страну, которая точно не будет преданно подчинятся проклятой Москве. И не будет как эта бывшая державы Беларусь ставшая нам вражеской кацапской колонии у паРаши и преступно голосовать и действовать в унисон с проклятым украинцам вражеским Кремлем против Украины".
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03.04.2021 21:33 Ответить
Эх БАЦЬКО,бацько....
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03.04.2021 21:40 Ответить
Тихановская обиделась на Украину
Мнения / Общество 02-апр, 23:579 4 505 0

Тихановская: Хотелось бы более решительной позиции Украины для падения режима Лукашенко.

Светлана Георгиевна опять обиделась. Раньше на европейцев за то, что, видите ли недостаточно активно и решительно вводят санкции.

Теперь вот на Украину.

Человек, который месяцами не мог дать четкого ответа на один из ключевых вопросов-тестов на порядочность и рукоподаваемость «Чей Крым», очевидно раздражавшаяся, когда его задавали, и назвавшая такое свое поведение «дипломатией», теперь почему-то недовольна.

Хотя сама она нигде не сказала ни слова поддержки этого государства, седьмой год противостоящего России. А вот апеллирование к Москве вообще и «мудрому» Путину в частности со стороны не политика и ее команды звучат регулярно.

Так чего же вам от Украины надобно, сударыня?

Ведь не признали Лукашенко легитимным правителем, упростили для белорусов условия пребывания, ввели некоторые санкции и работают над новыми.

«Мы хотим убедить официальную Украину. Не то, чтобы убедить - хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление - политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое», - сказала Тихановская.

Понимает, что политический вес Украины несоизмерим с весом ее и прочих невероятных.

Но благодаря чему так случилось?

Так именно в силу того, что украинцы вели и ведут себя иначе, а белорусы изначально руководствовались принципом: «Мы не хотим как в Украине, нам не нужен свой Майдан, хотим, чтобы тиран сам ушел, геополитических целей не ставим, основы внешней политики Беларуси не пересматриваем».

Давно, давно Тихановская анонсировала приезд в Киев, было дело, что даже утверждала, что есть договоренность о встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Впоследствии все оказалось совсем не так, стало очевидным, что никто в Украине Тихановскую особо не ждет. Очередной «дипломатический прорыв» не случился.

Не плачте, Светлана Георгиевна. Жизнь готовит вам еще много сюрпризов.

ВАДИМ ДОВНАР
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03.04.2021 23:05 Ответить
Между какой международный ахаххах
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04.04.2021 02:06 Ответить
Все логічно.
Адже піндоси також відносять подібних протестувальників до категорії "внутрішніх терористів".
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04.04.2021 06:39 Ответить
в 20 году на славянском базаре пели песню Ой у вишневому саду, а теперь вы плацдарм парашки для наступления на украину, ну вы и твари...
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04.04.2021 21:35 Ответить
Аляксандер Лукашенка - всенародно обраний Президент Білорусі, причім - з подавляючою перевагою голосів виборців. З якого переляку він "невизнаний" - тому, що не подобається комусь у Брюсселі чи Вільнюсі? Він подобається білорусам, вони переважною більшістю підтримують Лукашенка (хто буває там - запитайте першого зустрічного-пересічного білоруса, а, заодно запитайте, що вони думають про Ціханоускаю (тільки затуліть вуха дітям...)). Для перемоги Лукашенку були геть не потрібні фальсифікації - народ за нього, жодних ілюзій.
А Ціханоуская - дійсно "дурілка картонная": не маючи ні команди, ні політичної партії, ні ЗМІ, ні опозиційної сили, не провівши (роками!) підготовчої агіт.-пропаганд. роботи з народом, захотіла нахаляву захопити владу в країні за рахунок "подвірних протестів пенсіонерів". Перелякана нікчема...
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05.04.2021 10:42 Ответить
 
 