Тихановскую и других противников режима Лукашенко внесли в список террористов в Беларуси и объявили в международный розыск
Комитет государственной безопасности Беларуси включил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета Павла Латушко и еще 15 лиц в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
На сайте ведомства сказано, что расследуется уголовное дело в отношении участников инициативы BYPOL по факту организации 25 марта "актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В.А".
"Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С.Тихановская, П.Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом", - говорится в сообщении КГБ.
В качестве обвиняемых по делу об акте терроризма комитет привлек 18 человек, фигурантов дела объявили в международный розыск, готовятся документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из Литвы и Польши, сообщает ведомство.
Имена других граждан, включенных в этот перечень, не указаны.
Генеральная прокуратура Беларуси ранее заявляла о возбуждении уголовного дела, фигуранты которого якобы "пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта". Надзорный орган утверждал, что "в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей".
Накануне празднования Дня Воли BYPOL заявил, что получил информацию о подготовке 25 марта "силами Комитета госбезопасности" теракта в одном из зданий органов внутренних дел "в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации". После чего в Беларуси могло быть введено чрезвычайное положение. Тогда в КГБ никак не прокомментировали это заявление.
Светлана Тихановская - основной соперник Лукашенко на выборах президента 9 августа - через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков. 16 октября белорусские власти сообщили, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности.
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Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине и уже в самом ближайшем будущем, поверьте».
Полгода назад написано. Всего полгода. Быстро течение истории ускоряется, правда?
Ну, что, друзья, теперь доходит? Теперь, когда колонны российских бэтээров движутся по вашей стране в сторону Ровенской области, понятно, о чем блажил этот полудурок Бабченко, который так не понимает вас, прекрасных уникальных беларусов, у которых лишь бы не Майдан?
В этом пакете только две опции. Либо Майдан. Либо - Кремль.
И если вы думаете, что у вас получится остаться в стороне в этой военной игре, и Недорейх будет лишь использовать вашу страну, как плацдарм для нападения - поверьте. Не получится.
Привет российским либералам, до розовых соплей умилявшимся вашим ботиночкам перед лавками. И умилившим в конце концов и вас.
Нобелевскому лауреату отдельный.
Все стало серьезно.
Все теперь по-взрослому.
если бы путин не отжал крым и даунбас то снова в Украине выбрали бы януковича. Но пока такие дебилы как ты выбрали зеленского...
Мнения / Общество 02-апр, 23:579 4 505 0
Тихановская: Хотелось бы более решительной позиции Украины для падения режима Лукашенко.
Светлана Георгиевна опять обиделась. Раньше на европейцев за то, что, видите ли недостаточно активно и решительно вводят санкции.
Теперь вот на Украину.
Человек, который месяцами не мог дать четкого ответа на один из ключевых вопросов-тестов на порядочность и рукоподаваемость «Чей Крым», очевидно раздражавшаяся, когда его задавали, и назвавшая такое свое поведение «дипломатией», теперь почему-то недовольна.
Хотя сама она нигде не сказала ни слова поддержки этого государства, седьмой год противостоящего России. А вот апеллирование к Москве вообще и «мудрому» Путину в частности со стороны не политика и ее команды звучат регулярно.
Так чего же вам от Украины надобно, сударыня?
Ведь не признали Лукашенко легитимным правителем, упростили для белорусов условия пребывания, ввели некоторые санкции и работают над новыми.
«Мы хотим убедить официальную Украину. Не то, чтобы убедить - хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление - политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое», - сказала Тихановская.
Понимает, что политический вес Украины несоизмерим с весом ее и прочих невероятных.
Но благодаря чему так случилось?
Так именно в силу того, что украинцы вели и ведут себя иначе, а белорусы изначально руководствовались принципом: «Мы не хотим как в Украине, нам не нужен свой Майдан, хотим, чтобы тиран сам ушел, геополитических целей не ставим, основы внешней политики Беларуси не пересматриваем».
Давно, давно Тихановская анонсировала приезд в Киев, было дело, что даже утверждала, что есть договоренность о встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой.
Впоследствии все оказалось совсем не так, стало очевидным, что никто в Украине Тихановскую особо не ждет. Очередной «дипломатический прорыв» не случился.
Не плачте, Светлана Георгиевна. Жизнь готовит вам еще много сюрпризов.
ВАДИМ ДОВНАР
Адже піндоси також відносять подібних протестувальників до категорії "внутрішніх терористів".
А Ціханоуская - дійсно "дурілка картонная": не маючи ні команди, ні політичної партії, ні ЗМІ, ні опозиційної сили, не провівши (роками!) підготовчої агіт.-пропаганд. роботи з народом, захотіла нахаляву захопити владу в країні за рахунок "подвірних протестів пенсіонерів". Перелякана нікчема...