Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду

Депутат от "Партии Шария" в районном совете Одессы, ветеран МВД Александр Черноиваненко открыто рассказывает, что при полиции и СБУ существуют "эскадроны смерти" и "карательные отряды".

Об этом сообщил в Facebook активист, глава "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня вопрос к Арсену Авакову, господину Баканову и главе СНБО Данилову. Почему этот господин, открыто распространяет фсбшную пропаганду? Почему он сколотил ОПГ под видом общественной организации и рассказывает, что он будет патрулировать и охранять Одессу? С ветеранами МВД и ВС… Понятно, что он спившийся клоун, но с этого и начиналось Куликовом поле. Казачки, вата и алкоголики с бомжами", - напомнил Гордиенко.

Он предположил, что "начинается активное фсбшное раскачивание Одессы".

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"Он активно рассказывает, что его подчиненные и сослуживцы сейчас служат в полиции, и он имеет оперативную информацию. Прошу Олега Беха, Виктора Доровского и господина Костенко, дать правовую оценку заявлениям этого депутата из партии Шария. Его организация - это аналог тех же казачков, которые потом занимались диверсиями в интересах ФСБ. Ну и вишенка, по предложению этого шарийца, депутаты одесского райсовета решили дестабилизировать обстановку в Одессе, нацепив какую то табличку на дом Профсоюзов. Обострение на фронте всегда синхронизируется с активностью скрытой агентуры", - подчеркнул Гордиенко.

В комментарии к посту он приложил ссылку на передачу канала КРТ, опубликованную в январе 2021 года. Александр Черноиваненко рассказывает о событиях 2 мая в Одессе. "По его мнению событиях 2 мая в Одессе, после которых одесский "Антимайдан" оказался разгромлен, а в Доме профсоюзов погибли 48 человек, были "эксцессом исполнителя". Люди, пришедшие после Майдана к власти, хотели запугать Одессу, чтобы не повторился Крым и Донбасс, но ситуация внезапно вышла из-под контроля", - говорится в описании к ролику.

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