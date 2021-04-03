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Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду

Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от

Депутат от "Партии Шария" в районном совете Одессы, ветеран МВД Александр Черноиваненко открыто рассказывает, что при полиции и СБУ существуют "эскадроны смерти" и "карательные отряды".

Об этом сообщил в Facebook активист, глава "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня вопрос к Арсену Авакову, господину Баканову и главе СНБО Данилову. Почему этот господин, открыто распространяет фсбшную пропаганду? Почему он сколотил ОПГ под видом общественной организации и рассказывает, что он будет патрулировать и охранять Одессу? С ветеранами МВД и ВС… Понятно, что он спившийся клоун, но с этого и начиналось Куликовом поле. Казачки, вата и алкоголики с бомжами", - напомнил Гордиенко.

Он предположил, что "начинается активное фсбшное раскачивание Одессы".

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"Он активно рассказывает, что его подчиненные и сослуживцы сейчас служат в полиции, и он имеет оперативную информацию. Прошу Олега Беха, Виктора Доровского и господина Костенко, дать правовую оценку заявлениям этого депутата из партии Шария. Его организация - это аналог тех же казачков, которые потом занимались диверсиями в интересах ФСБ. Ну и вишенка, по предложению этого шарийца, депутаты одесского райсовета решили дестабилизировать обстановку в Одессе, нацепив какую то табличку на дом Профсоюзов. Обострение на фронте всегда синхронизируется с активностью скрытой агентуры", - подчеркнул Гордиенко.

Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от Партии Шария Черноиваненко распространяет российскую пропаганду 01

В комментарии к посту он приложил ссылку на передачу канала КРТ, опубликованную в январе 2021 года. Александр Черноиваненко рассказывает о событиях 2 мая в Одессе. "По его мнению событиях 2 мая в Одессе, после которых одесский "Антимайдан" оказался разгромлен, а в Доме профсоюзов погибли 48 человек, были "эксцессом исполнителя". Люди, пришедшие после Майдана к власти, хотели запугать Одессу, чтобы не повторился Крым и Донбасс, но ситуация внезапно вышла из-под контроля", - говорится в описании к ролику.

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Автор: 

дезинформация (344) депутат (3318) Одесса (7901) пропаганда (3685) россия (95702) фейк (681)


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Топ комментарии
+53
Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду - Цензор.НЕТ 34
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03.04.2021 22:29
+31
Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду - Цензор.НЕТ 1445
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03.04.2021 22:14
+29
Шо такое "ветеран" МВД? Это просто бывший мусорылло!
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03.04.2021 22:23
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Та невже...
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03.04.2021 22:11 Ответить
мусор он и сегодня мусор а этот конкретно еще и дебил при чем не по прикиду а в натуре..
но не тонет.. такие сказочные идиоты нужны всегда и везде...
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03.04.2021 22:13 Ответить
Шо такое "ветеран" МВД? Это просто бывший мусорылло!
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03.04.2021 22:23 Ответить
Не стоит всех равнять под одну гребенку. Уж поверьте.
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03.04.2021 22:48 Ответить
Хотя, я бы это "чудо" отправил в психлечебницу.
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03.04.2021 22:57 Ответить
Опять в упор не видят и не слышат ни рюкзаков ни баклан ,ни «слуги 😈»бздливые , ручные только за испорченные 🚪 двери , дело шьют ?
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04.04.2021 08:20 Ответить
Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду - Цензор.НЕТ 34
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03.04.2021 22:29 Ответить
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03.04.2021 22:50 Ответить
зєлєнське візьме збере РНБО і накладе на нього санкції. І питання вирішене!
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03.04.2021 22:12 Ответить
на гіляку
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03.04.2021 22:12 Ответить
Фейковый деятель от фейковой партии распространяет фейки
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03.04.2021 22:13 Ответить
За бездіяльності/сприяння фейкової поточної влади...
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03.04.2021 22:15 Ответить
Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду - Цензор.НЕТ 1445
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03.04.2021 22:14 Ответить
Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду - Цензор.НЕТ 7560...а потом на прием к проктологоанатому
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03.04.2021 22:15 Ответить
А что вы хотите от откровенного врага? Финансируйте и дальше это...
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03.04.2021 22:15 Ответить
И ещё как витиран нквд он платит 25-50% от потужно реформованных тарифов, ездит в троллейбусе бесплатно и лечится в спец больничке. И все это за счёт Украины
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03.04.2021 22:16 Ответить
в чем новость? что может распространять мусор из "партии" шмария? я бы удивился, если бы это существо агитировало за Украину и против *****. а так все закономерно.
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03.04.2021 22:19 Ответить
новость в том , что шобла зелёных не замечает , в упор не видит у себя под носом ВРАГА ТЕРРОРИСТА НАСТОЯЩЕГО , но Антоненко из-за клоуна в тюряге гниет
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04.04.2021 08:27 Ответить
За эту памятную табличку проголосовало большинство рай. совета Одессы, выбранного народом на выборах!
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03.04.2021 22:20 Ответить
Не будет ее там. Хорошие люди демонтируют и табличку, и вату.
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03.04.2021 22:26 Ответить
Домашний арест, конечно, не страшно, но сидеть там не каждому и понравится!
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03.04.2021 22:34 Ответить
Таки будет. Места повыше нужны для хороших людей.
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03.04.2021 23:42 Ответить
"начинается активное фсбшное раскачивание Одессы". всё делается для того чтобы внезапно ударить со стороны Одессы и со стороны Беларуси, закрыть Украину и ядерным оружием припугнуть ЕС, чтобы не сунулись в конфликт. А потом делай с Украиной всё что пожелаешь.Источник: https://censor.net/ru/n3257481
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03.04.2021 22:20 Ответить
лол. мусарня - кузница путинско-террористических кадров. какая неожиданность
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03.04.2021 22:22 Ответить
Пендуля под сраку уроду в дыныру, пусть поживет и насладится всеми прелестями жизни в клоаке.
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03.04.2021 22:23 Ответить
КГБшного волка Владимира Познера выгнали из Грузии... какой позор...
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03.04.2021 22:23 Ответить
Мавзолейная пропаганда совок сожрала,то же ждет и РАБссию...
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03.04.2021 22:27 Ответить
Ждём санкции СНБО!!! Ни полиция, ни СБУ это чмо не интересует.
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03.04.2021 22:28 Ответить
Пятилетки за 4 года строили,типа Поднятая Целина,а зачем она если ума нима
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03.04.2021 22:30 Ответить
Шаритутка. Вас понял.
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03.04.2021 22:32 Ответить
люстрацію потрібно було розпочинати з 1991-го року. І в першу чергу її проводити в зросійщених регіонах.
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03.04.2021 22:35 Ответить
Ще в 1998-му СДПУ(о) були чи не зразком патріотичності, принаймі, в гаслах. Жодного натяку не було на капітуляцію касапам. Мало того; тоді ця партія була найбільш футбольною, і навіть впроваджували в суспільство україноцентризм через футбол.
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03.04.2021 22:51 Ответить
Японии пропаганда не нужна,их техника и без этого лучшая в Мире... Мавзолейным дятлам этого никогда не понять... ни в жысть
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03.04.2021 22:35 Ответить
квартальне чьмо баканов "бореться" з кнтрабандаю.
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03.04.2021 22:36 Ответить
Если бы в сбу были эскадроны смерти, то петушарий уже давно бы был в аду. А этот витеран мусарки уже бы давно строчил минеты на зоне.
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03.04.2021 22:38 Ответить
Япония строит свой авианосец впервые после 2 Мировой войны.... а также модернизирует 2 вертолетоносца "Идзума" и "Хюга",закупит 18 истребителей F-35 В,которые будут использоваться на авианосце.
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03.04.2021 22:43 Ответить
А они после ядерного удара расплавятся сразу или через пол часа?
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03.04.2021 22:51 Ответить
Андрюха,Япония победила во 2 Мировой... и не признала ее итоги Фейковые,ты хоть знаешь об этом?
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03.04.2021 22:55 Ответить
Да да, мы помним там парады в Хиросиме, а потом в Нагасаки...
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03.04.2021 23:00 Ответить
Путлер засекретил паБЕДУ Мавзолейного быдла на братом Гитлером до 2040 года... вернее пролил Горбачевский запрет от 1989 года,дятел ты Андрюха...
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03.04.2021 23:03 Ответить
Указ Путлера вступил в силу 19 июня 2020 года,отныне ты о войне Джугашвили ничего не узнаешь
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03.04.2021 23:08 Ответить
а Порт-Артур і Цусіму теж пам'ятаєш?
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04.04.2021 00:42 Ответить
По факту авианосцев там 6 (легких)! Даже любителей нюхать чужие трусы, очень упороло китайская и северокорейская мутня
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03.04.2021 22:52 Ответить
Одесский ветеран МВД? Что это такое?
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03.04.2021 22:48 Ответить
Нуу - они совсем не ровня харьковским,там катакомб совсем нет....
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04.04.2021 09:42 Ответить
Эх! ... Не до таких, как он, сейчас... Есть более срочные расследования государственной важности, как-то: кто нарисовал письку на дверях ОП??? или: куда девались остальные порнографические карты, за продажу которых осуждён мужчина на Тернопольщине???
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03.04.2021 22:49 Ответить
Путлер секретным указом засекретил деятельность Вчк-ОГПУ_НКВД-КГБ с декабря 1917 года и до 2044 года,другими словами полный Атас....
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03.04.2021 22:53 Ответить
при полиции и СБУ существуют "эскадроны смерти" и "карательные отряды"

Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду - Цензор.НЕТ 2977
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03.04.2021 22:55 Ответить
Самое печальное, но ты, Welt, не далек от истины.
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03.04.2021 23:20 Ответить
На жаль, так... аваківські сміття з гумовою довбнею для відбивання бруньків...
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03.04.2021 23:25 Ответить
Хуже. Написать здесь не могу, но знаю. И "бруньки" - мелочь.
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03.04.2021 23:27 Ответить
Смартфоном його...
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03.04.2021 23:02 Ответить
В Одесі не залишилося патріотів які б начистили дзьоб цього ****** ??
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03.04.2021 23:03 Ответить
патріоти сидять по тюрмах
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04.04.2021 00:43 Ответить
на жаль пан правий..
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04.04.2021 08:01 Ответить
Я не понимаю. Неужели нельзя этих уродов по украинскому законодательству к ответу призвать? ППЦ. Если нельзя так меняйте его нахрен, чтобы можно было.
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03.04.2021 23:23 Ответить
Пора штрафбаты создавать. Ну а куда этих ветеранов МВД девать? А так на пару лет в шратфбат по разминированию жителей Дамбаса. Саперский штрафбат для прокремлевски настроенных ветеранов МВД,СБУ, инвалидов советской армии, участников ВОВ туда же) и их пособников.
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04.04.2021 00:47 Ответить
думаю ему мало осталось...
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04.04.2021 01:55 Ответить
епутат от "Партии Шария" в районном совете Одессы, ветеран МВД Александр Черноиваненко открыто рассказывает, что при полиции и СБУ существуют "эскадр Источник: https://censor.net/ru/n3257481
ДУЖЕ ШКОДА ЩО ТЕБЕ НЕ ЗАЦЕПИЛИ ЦІ ЕСКАНДРОНИ СЄПАР ТИ ПРОКАЦАПСЬКИЙ
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04.04.2021 02:20 Ответить
Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду - Цензор.НЕТ 727
Одеський ветеран МВС и депутат райради від проросійських яничар з кремлівської "партії пса шарка" Чорноіваненко злочинно поширює російську пропаганду. Тільки виходить так що наше марне СБУ,МВД.. чомусь закриває на це очі. Ну і значить напрошується такий висновок що наша влада капітулянтів цих слуг незрозуміло якого народу але видно не українського. Вона точно що при нагоді наддасть йому Іуді можливість балотуватися в і так не зовсім проукраїнську Раду. Точно так як вона злочинно сприяла запеклому злочинцю, бандиту, терористу -виродку Аксьонову стати ворожим нам українцям депутатом в зРаді. І видно що тільки для знищення України.
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04.04.2021 06:44 Ответить
Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду - Цензор.НЕТ 733
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04.04.2021 06:46 Ответить
Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду - Цензор.НЕТ 5911
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04.04.2021 06:47 Ответить
І що, бакланівські утирки витирають соплі, після таких заяв у їхній присутності цього дірявого ...АНДОНА?
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04.04.2021 07:43 Ответить
А що Авака буде розбовідати який він русскоязичний "націоналіст" і переслідувати українських патріотів які боронили Одесу від рашиської чуми. І чому цей агент москви досі на волі ?
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04.04.2021 09:08 Ответить
Почему он жив еще?
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04.04.2021 09:25 Ответить
МАЛО ИХ СУК В ОДЕССЕ СПАЛИЛИ !!! НЕОБХОДИМО ПОВТОРИТЬ !!!
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04.04.2021 14:45 Ответить
нет никаких ветеранов мвс,мчс,гпу,сбу.
есть-пенсы-коррупционеры и преступники выщеозначеных структур и их подельники/соучастники-суды,зрада,и тд.
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04.04.2021 16:16 Ответить
мусор - завжди мусор... цих і могила не виправить.
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04.04.2021 22:38 Ответить
 
 