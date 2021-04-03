Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду
Депутат от "Партии Шария" в районном совете Одессы, ветеран МВД Александр Черноиваненко открыто рассказывает, что при полиции и СБУ существуют "эскадроны смерти" и "карательные отряды".
Об этом сообщил в Facebook активист, глава "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня вопрос к Арсену Авакову, господину Баканову и главе СНБО Данилову. Почему этот господин, открыто распространяет фсбшную пропаганду? Почему он сколотил ОПГ под видом общественной организации и рассказывает, что он будет патрулировать и охранять Одессу? С ветеранами МВД и ВС… Понятно, что он спившийся клоун, но с этого и начиналось Куликовом поле. Казачки, вата и алкоголики с бомжами", - напомнил Гордиенко.
Он предположил, что "начинается активное фсбшное раскачивание Одессы".
"Он активно рассказывает, что его подчиненные и сослуживцы сейчас служат в полиции, и он имеет оперативную информацию. Прошу Олега Беха, Виктора Доровского и господина Костенко, дать правовую оценку заявлениям этого депутата из партии Шария. Его организация - это аналог тех же казачков, которые потом занимались диверсиями в интересах ФСБ. Ну и вишенка, по предложению этого шарийца, депутаты одесского райсовета решили дестабилизировать обстановку в Одессе, нацепив какую то табличку на дом Профсоюзов. Обострение на фронте всегда синхронизируется с активностью скрытой агентуры", - подчеркнул Гордиенко.
В комментарии к посту он приложил ссылку на передачу канала КРТ, опубликованную в январе 2021 года. Александр Черноиваненко рассказывает о событиях 2 мая в Одессе. "По его мнению событиях 2 мая в Одессе, после которых одесский "Антимайдан" оказался разгромлен, а в Доме профсоюзов погибли 48 человек, были "эксцессом исполнителя". Люди, пришедшие после Майдана к власти, хотели запугать Одессу, чтобы не повторился Крым и Донбасс, но ситуация внезапно вышла из-под контроля", - говорится в описании к ролику.
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но не тонет.. такие сказочные идиоты нужны всегда и везде...
ДУЖЕ ШКОДА ЩО ТЕБЕ НЕ ЗАЦЕПИЛИ ЦІ ЕСКАНДРОНИ СЄПАР ТИ ПРОКАЦАПСЬКИЙ
Одеський ветеран МВС и депутат райради від проросійських яничар з кремлівської "партії пса шарка" Чорноіваненко злочинно поширює російську пропаганду. Тільки виходить так що наше марне СБУ,МВД.. чомусь закриває на це очі. Ну і значить напрошується такий висновок що наша влада капітулянтів цих слуг незрозуміло якого народу але видно не українського. Вона точно що при нагоді наддасть йому Іуді можливість балотуватися в і так не зовсім проукраїнську Раду. Точно так як вона злочинно сприяла запеклому злочинцю, бандиту, терористу -виродку Аксьонову стати ворожим нам українцям депутатом в зРаді. І видно що тільки для знищення України.
есть-пенсы-коррупционеры и преступники выщеозначеных структур и их подельники/соучастники-суды,зрада,и тд.