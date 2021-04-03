Если похищение Чауса организовали те, кто помог ему сбежать из Украины, судье может угрожать смертельная опасность, - Корбан
Если похищение экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса подстроено, ему может угрожать смертельная опасность.
Такое предположение высказал в Facebook бизнесмен и политик Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.
"Официально. Относительно исчезновения судьи Чауса в Молдове. Хотелось бы верить, что похищение судьи Чауса в Кишиневе осуществили украинские спецслужбы, будь то НАБУ, ГУРМО, или еще кто-либо. Если это так, то сниму шляпу… Однако, если же я ошибаюсь, и бегство Чауса - это превентивная попытка избежать экстрадиции, организованная людьми, обеспечившими ему побег в Кишинев, то Чаусу может угрожать смертельная опасность", - пишет Корбан.
Он отмечает, что беглый судья - важный свидетель и соучастник целого ряда тяжких преступлений, "от ручного политизированного судейства до даже собственного похищения в 2016 году".
Корбан "готов предложить все свои возможности, в том числе финансовые и организационные", чтобы помочь украинским спецслужбам в поиске Чауса.
Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года столо известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса.
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это вам не "Увидеть Неаполь и умереть"
Так может, он просто ещё раз сам себя украл?
Ну чесслово, задрал ты своими дебильными шаблонами
А пятый должен напрячься однозначно.
Синьо-жовтий прапор, що напитався кров'ю, стає червоно-чорним.
Повернулась наша іграшка, від якої труситься земна твердь, а небесна - гримить?
(хоча це не точно)
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
Нагадався мій уже, нажаль, покійний товариш. Він колись нюхнув пороху у Нагірному Карабаху, там отримав кульове та осколкове поранення. Говорити про тих півроку в армії Коля не любив, хоча про решту часу служби розповідав багато, охоче і завжди весело. А якось після п'ятої чи шостої чарки (я рідко вживаю спиртне, особливо у таких кількостях) він розповів про те, як там було насправді. Паралелі з цим оповіданням дуже чіткі (єдине, Коля нічого не казав про потойбічну складову).
Або придурок Зе, якщо таке насправді сталось.
Куди простіше дочекатись екстрадикції. Рано чи пізно вона має статись. Підозрюю, що оце "викрадення" і є етапом екстрадикції: затримала Чауса місцева поліція і повезла до буцегарні з наступним етапуванням. А те, що всі адвокати в таких випадках кричать про "викрадення" - то це така їхня робота.
Це що, лише завтра Чауса мають "викрасти", а сьогодні він десь ще гуляє?