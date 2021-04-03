Если похищение Чауса организовали те, кто помог ему сбежать из Украины, судье может угрожать смертельная опасность, - Корбан

Если похищение экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса подстроено, ему может угрожать смертельная опасность.

Такое предположение высказал в Facebook бизнесмен и политик Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"Официально. Относительно исчезновения судьи Чауса в Молдове. Хотелось бы верить, что похищение судьи Чауса в Кишиневе осуществили украинские спецслужбы, будь то НАБУ, ГУРМО, или еще кто-либо. Если это так, то сниму шляпу… Однако, если же я ошибаюсь, и бегство Чауса - это превентивная попытка избежать экстрадиции, организованная людьми, обеспечившими ему побег в Кишинев, то Чаусу может угрожать смертельная опасность", - пишет Корбан.

Он отмечает, что беглый судья - важный свидетель и соучастник целого ряда тяжких преступлений, "от ручного политизированного судейства до даже собственного похищения в 2016 году".

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Корбан "готов предложить все свои возможности, в том числе финансовые и организационные", чтобы помочь украинским спецслужбам в поиске Чауса.

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года столо известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса.

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