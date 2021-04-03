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Если похищение Чауса организовали те, кто помог ему сбежать из Украины, судье может угрожать смертельная опасность, - Корбан

Если похищение Чауса организовали те, кто помог ему сбежать из Украины, судье может угрожать смертельная опасность, - Корбан

Если похищение экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса подстроено, ему может угрожать смертельная опасность.

Такое предположение высказал в Facebook бизнесмен и политик Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"Официально. Относительно исчезновения судьи Чауса в Молдове. Хотелось бы верить, что похищение судьи Чауса в Кишиневе осуществили украинские спецслужбы, будь то НАБУ, ГУРМО, или еще кто-либо. Если это так, то сниму шляпу… Однако, если же я ошибаюсь, и бегство Чауса - это превентивная попытка избежать экстрадиции, организованная людьми, обеспечившими ему побег в Кишинев, то Чаусу может угрожать смертельная опасность", - пишет Корбан.

Он отмечает, что беглый судья - важный свидетель и соучастник целого ряда тяжких преступлений, "от ручного политизированного судейства до даже собственного похищения в 2016 году".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Молдове неизвестные похитили украинского судью-беглеца Чауса, просившего там политическое убежище, - адвокат

Корбан "готов предложить все свои возможности, в том числе финансовые и организационные", чтобы помочь украинским спецслужбам в поиске Чауса.

Если похищение Чауса организовали те, кто помог ему сбежать из Украины, судье может угрожать смертельная опасность, - Корбан 01

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года столо известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса.

Также читайте: Судебные слушания об экстрадиции украинского судьи-беглеца Чауса возобновятся в Молдове, - Грищук

Автор: 

Корбан Геннадий (548) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+19
Да ладно про честноть. Это не про эту страну. Поинтересуйся сколько тысячам невинных людей, такие как чаус покалечили жизни незаконными приговорами.
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03.04.2021 22:55
+14
Циркова вистава зеленого балагана триває !!!)))
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03.04.2021 22:50
+14
Попроси новую методичку.
Ну чесслово, задрал ты своими дебильными шаблонами
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03.04.2021 22:56
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живи чесно,и не нужно никуда убегать и потом сс@цца
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03.04.2021 22:48 Ответить
Да ладно про честноть. Это не про эту страну. Поинтересуйся сколько тысячам невинных людей, такие как чаус покалечили жизни незаконными приговорами.
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03.04.2021 22:55 Ответить
Блогерша из Киева предпочла «сдохнуть в Москве»

это вам не "Увидеть Неаполь и умереть"
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03.04.2021 23:14 Ответить
Хто ж їй, курві, боронить?
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04.04.2021 00:06 Ответить
хто ця розумна дівчина?
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04.04.2021 00:33 Ответить
це та тупорила скотина, що щось про мову говорило, а потім ховалось?
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04.04.2021 11:47 Ответить
Пете не пох
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03.04.2021 23:33 Ответить
Тебе Петя до сих пор в штаны гадит?
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04.04.2021 00:54 Ответить
Скоріш за все криворуке ті штани не пере з дитинства...
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04.04.2021 07:27 Ответить
А на шо? Ще 73% не попрали... БІЛЬШИСТЬ!
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04.04.2021 22:36 Ответить
Та невже він там того Чауса "замочив як колись і брата (не плутати з братом Єрмака, це інша історія)?
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04.04.2021 08:07 Ответить
Аналогічно.
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04.04.2021 08:03 Ответить
От это паника в Будке сегодня будет, если спецслужбы этого хмыря спеленали
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03.04.2021 22:48 Ответить
№38
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03.04.2021 23:06 Ответить
Предполагаю что будка сама решила такого свидетеля убрать
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03.04.2021 23:37 Ответить
А чому це у вашій рюмочній "Будка", де ти бухаєш разом із районними волоцюгами, з цього приводу буде паніка?
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04.04.2021 00:15 Ответить
Он отмечает, что беглый судья - важный свидетель и соучастник целого ряда тяжких преступлений, "от ручного политизированного судейства до даже собственного похищения в 2016 году".

Так может, он просто ещё раз сам себя украл?
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03.04.2021 22:49 Ответить
Тре нову статтю накрапати-Самоукрадство !!!!))))
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03.04.2021 22:52 Ответить
Циркова вистава зеленого балагана триває !!!)))
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03.04.2021 22:50 Ответить
Попроси новую методичку.
Ну чесслово, задрал ты своими дебильными шаблонами
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03.04.2021 22:56 Ответить
Не подобається, не читай !!!))))
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03.04.2021 23:01 Ответить
Херню не неси!
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03.04.2021 23:41 Ответить
Не подобається, не читай !!!))
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03.04.2021 23:44 Ответить
А для кого пишеш?
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04.04.2021 01:10 Ответить
Одному мне похер, если этого чавеса убьют?
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03.04.2021 22:52 Ответить
Ти не один !!!)))
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03.04.2021 22:54 Ответить
Я висловлюю занепокоєння з цього приводу. Глибоке.
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03.04.2021 23:04 Ответить
Занепокоєння неосяжне,а глибока ,це стурбованість !!!)))
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03.04.2021 23:06 Ответить
*****. Я ржу! Почнемо з підлоги чи зразу постріли з цибулі? Вельте, ти зробив мій вечір!
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03.04.2021 23:08 Ответить
Упс!!!
А пятый должен напрячься однозначно.
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03.04.2021 22:54 Ответить
З полегшенням ,недолуге!!! Зміни методичку,тебе щось на п"ятому заклинило !!!)))
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03.04.2021 23:02 Ответить
Навіщо нам тут репортаж з гей-оргії, у якій ти береш участь? Нас не цікавить, що має зараз робити п'ятий партнер, за яким ти будеш ганятися з ділдом та мухобійкою!
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03.04.2021 23:06 Ответить
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03.04.2021 23:12 Ответить
Лілую!!!
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03.04.2021 23:13 Ответить
Твои больные фантазии, которые ты практикуешь, мог бы и не выставлять на обсуждение.
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03.04.2021 23:30 Ответить
Хло, най тя фрас трафив!
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03.04.2021 23:37 Ответить
аха!!вать гута убила!!
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03.04.2021 23:41 Ответить
Я, родом из Мариуполя... Русскоязычный. То нехай їм усім дупу розірве! Все буде Україно!

Синьо-жовтий прапор, що напитався кров'ю, стає червоно-чорним.
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03.04.2021 23:58 Ответить
Ти вистрелив з цибулі і потрапив повз мету - мені подобаються дівчата, від яких приємно пахне шоколадним інтимним гелем 💖💖💖 А гомосексуальні обмазування зеленим гімном залишимо вам, 73% зе-зе.
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03.04.2021 23:57 Ответить
Яке ж ти недолуге. Киев москву прородил, Киев ее и отпоет!
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03.04.2021 23:59 Ответить
Я щось пропустив?
Повернулась наша іграшка, від якої труситься земна твердь, а небесна - гримить?
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04.04.2021 00:02 Ответить
Та ні, це начебто не Ділдовоєвалов
(хоча це не точно)
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04.04.2021 00:08 Ответить
Мабуть, то таки не він, а шкода... Хоча ці персонажі схожі між собою, ніби їх множили на одному ксероксі .
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04.04.2021 02:03 Ответить
До речі, на тему "діди воювали" - згадав оцю історію... Той випадок, коли автор написав гідну містику абсолютно без совкового ура-патріотизьму, "дилдов на палке" і "можем повторить". Простий сюжет, але чомусь зайшло:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
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04.04.2021 10:24 Ответить
Боже... Сильна річ. Написано простими і чесними словами.
Нагадався мій уже, нажаль, покійний товариш. Він колись нюхнув пороху у Нагірному Карабаху, там отримав кульове та осколкове поранення. Говорити про тих півроку в армії Коля не любив, хоча про решту часу служби розповідав багато, охоче і завжди весело. А якось після п'ятої чи шостої чарки (я рідко вживаю спиртне, особливо у таких кількостях) він розповів про те, як там було насправді. Паралелі з цим оповіданням дуже чіткі (єдине, Коля нічого не казав про потойбічну складову).
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04.04.2021 19:34 Ответить
Хай тоді спробує Аїду взятку дати.
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03.04.2021 22:58 Ответить
Придурок Корбан, коли родумує про те, що Чауса могли вкрасти українські спецслужби.
Або придурок Зе, якщо таке насправді сталось.
Куди простіше дочекатись екстрадикції. Рано чи пізно вона має статись. Підозрюю, що оце "викрадення" і є етапом екстрадикції: затримала Чауса місцева поліція і повезла до буцегарні з наступним етапуванням. А те, що всі адвокати в таких випадках кричать про "викрадення" - то це така їхня робота.
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03.04.2021 22:59 Ответить
не думаю теж,що сбу буде злодія і хабарника викрадати і псувати відношення з Молдовою і з Санду,друге діло якби то був військовий злочинець
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04.04.2021 10:17 Ответить
Я стурбований.
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03.04.2021 23:00 Ответить
Глибоко? А занепокоєн як,неосяжно??)))
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03.04.2021 23:04 Ответить
Та ще й як неосяжно!

Якщо викрадення Чауса організували ті, хто допоміг йому втекти з України, судді може загрожувати смертельна небезпека, - Корбан - Цензор.НЕТ 2927
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03.04.2021 23:09 Ответить
нет слов. Рыдаю!
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04.04.2021 00:01 Ответить
😂
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04.04.2021 00:23 Ответить
З якого дива ви Корбана називаєте зеленим?
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03.04.2021 23:34 Ответить
всі вони - бєніна паства *)
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03.04.2021 23:57 Ответить
"4 апреля 2021 года столо известно, что https://censor.net/ru/news/3257471/v_moldove_neizvestnye_pohitili_ukrainskogo_sudyubegletsa_chausa_prosivshego_tam_politicheskoe_ubejische" - та сьогодні вродь би тільки третє...
Це що, лише завтра Чауса мають "викрасти", а сьогодні він десь ще гуляє?
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03.04.2021 23:02 Ответить
У сусідів Надинівки сьогодні буде черговий приступ реготу... (Це рідне село Колі Чауса). Вони й так, у 2016-му, стібалися з надинівців, питаючи, чи у всіх голодранців Надинівки, у погрібах трьохлітрові банки з доларами стоять... Сам чув, коли туди на рибалку їздив... (У Надинівці хороші рибні місця, на Десні...).
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04.04.2021 07:05 Ответить
"Меня только что зарезало трамваем на Патриарших. Похороны пятницу, три часа дня. Приезжай. Берлиоз" ©
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04.04.2021 09:04 Ответить
"Вор должен сидеть в тюрьме!" (с)
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03.04.2021 23:18 Ответить
не вор а реформатор.
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03.04.2021 23:29 Ответить
Этот честный за решёткой должен был давно сидеть
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03.04.2021 23:21 Ответить
Скоро узнаем. Но, судя по последним событиям, это таки НАБУ=)
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03.04.2021 23:38 Ответить
4 апреля 2021 года столо известно, что https://censor.net/ru/news/3257471/v_moldove_neizvestnye_pohitili_ukrainskogo_sudyubegletsa_chausa_prosivshego_tam_politicheskoe_ubejische. Источник: https://censor.net/ru/n3257482 цензор??алло!! если человека похитят только завтра??зачем писать об этом ещё сегодня!!??
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03.04.2021 23:39 Ответить
Это пяццць!
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04.04.2021 01:08 Ответить
Это статья об Корбане? Он, шо таким образом решил пропиарицца? Мол, возможности такие, шо и спецслужбам не снились.
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04.04.2021 00:38 Ответить
Меня одного во всей этой истории смущает, что за этого судью так переживает Корбан? Бенина шестерка...
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04.04.2021 02:26 Ответить
да рот их трахать, убьют и одним ...ДОРОМ на этой земле будет меньше.
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04.04.2021 07:38 Ответить
гарні гроші накрав, знайшлись і на нього робін гуди, але бідним вони не віддадуть і навіть на пожертви хворим дітям не відсиплять. Кримінал він такий..
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04.04.2021 08:05 Ответить
Спать не могу,так переживаю,чтобы с этой чаусой ничего не случилось...
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04.04.2021 08:11 Ответить
Интересно, а кто же все таки эти "те", кто помог судье Чаусу совершить побег в Кишинев, что даже Корбан готов финансово вложиться, что бы раскрыть весь этот шахер-махер? Я так понял Корбан намекает на бывшего президента с молдавскими корнями. Поэтому и Молдавия, а не Рашка.
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04.04.2021 08:29 Ответить
Корупционеры и продажные судьи, которые всю жизнь воровали у народа, должны знать, что никто как они, подвергают свою жизнь и жизнь близких людей скрываясь от украинского правосудия за границей
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04.04.2021 08:48 Ответить
---опасности...
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04.04.2021 08:49 Ответить
будет смеху если местные бандюки банально трусят денежный мешок...по законам молдовы это уже не судья, а банальный казнокрад-беглец
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04.04.2021 08:55 Ответить
ЕЩЕ Б ПАРУ ТЫСЯЧ ИХ ВЫКРАЛИ И НЕ ВЕРНУЛИ !)
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04.04.2021 14:44 Ответить
И никто не узнает , где могилка его .... Он просто много знал . Большие деньги - большие проблемы . Зачистка концов . Аминь .
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04.04.2021 14:45 Ответить
Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) - "кому выгодно?" Тот , кто знает и помнит предисторию этой судейской твари , тот сможет найти концы этого запутанного клубочка . Вряд ли ему уже понадобятся трехлитровые банки с долларами ....
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04.04.2021 14:54 Ответить
В Украине огромное количество судей-взяточников. Но за ними никто не гоняется. Явно какой-то олигархической группировке на мозоль наступил. А мы удивляемся, почему судьи судят в угоду олигархам.
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05.04.2021 17:09 Ответить
Корбан это один из наиболее приближенных к коломойскому. Был таким, есть и будет.
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05.04.2021 17:37 Ответить
 
 