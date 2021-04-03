Кулеба призвал главу ОБСЕ Линде открыть дополнительные патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде обсудили обострение ситуации на востоке Украины и в Крыму.

Телефонный разговор состоялся 3 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министр подробно проинформировал собеседницу о системном обострении Россией ситуации относительно безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня, а также наращивание российского военного присутствия вблизи границ нашего государства", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в МИД, Кулеба обратил особое внимание на увеличение в течение последних недель интенсивности российской пропаганды, в частности системные попытки распространять дезинформацию о якобы подготовке Украины к проведению военной эскалации.

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"Глава МИД Украины заверил собеседницу, что подобные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, ведь Украина остается преданной политико-дипломатическим путям урегулирования конфликта и деоккупации украинских территорий", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь Линде положительно отметила взвешенность действий Украины в условиях обострения Россией ситуации относительно безопасности. Председатель ОБСЕ заверила в дальнейшей неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как заявили в МИД, Кулеба также подчеркнул критическую важность четких и сильных дипломатических сигналов, чтобы демотивировать Россию от любых дальнейших деструктивных действий. "Мы все должны оставаться очень бдительными и непоколебимыми. Чем сильнее будут дипломатические сигналы сейчас, тем понятнее будет для России, что за любой новый виток эскалации ей придется заплатить высокую цену", - подчеркнул глава МИД.

Он призвал ОБСЕ открыть дополнительные передовые патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской государственной границы. "В следующие недели важно внимательно следить за каждым шагом России. И если сейчас место, где это внимание требуется больше, чем где-либо, то это именно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией", - подчеркнул министр.

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Собеседники отдельно обсудили подготовку к саммиту инаугурации Крымской платформы.