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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кулеба призвал главу ОБСЕ Линде открыть дополнительные патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы

Кулеба призвал главу ОБСЕ Линде открыть дополнительные патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде обсудили обострение ситуации на востоке Украины и в Крыму.

Телефонный разговор состоялся 3 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министр подробно проинформировал собеседницу о системном обострении Россией ситуации относительно безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня, а также наращивание российского военного присутствия вблизи границ нашего государства", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в МИД, Кулеба обратил особое внимание на увеличение в течение последних недель интенсивности российской пропаганды, в частности системные попытки распространять дезинформацию о якобы подготовке Украины к проведению военной эскалации.

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"Глава МИД Украины заверил собеседницу, что подобные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, ведь Украина остается преданной политико-дипломатическим путям урегулирования конфликта и деоккупации украинских территорий", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь Линде положительно отметила взвешенность действий Украины в условиях обострения Россией ситуации относительно безопасности. Председатель ОБСЕ заверила в дальнейшей неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как заявили в МИД, Кулеба также подчеркнул критическую важность четких и сильных дипломатических сигналов, чтобы демотивировать Россию от любых дальнейших деструктивных действий. "Мы все должны оставаться очень бдительными и непоколебимыми. Чем сильнее будут дипломатические сигналы сейчас, тем понятнее будет для России, что за любой новый виток эскалации ей придется заплатить высокую цену", - подчеркнул глава МИД.

Он призвал ОБСЕ открыть дополнительные передовые патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской государственной границы. "В следующие недели важно внимательно следить за каждым шагом России. И если сейчас место, где это внимание требуется больше, чем где-либо, то это именно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией", - подчеркнул министр.

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Собеседники отдельно обсудили подготовку к саммиту инаугурации Крымской платформы.

Автор: 

ОБСЕ (4880) россия (95702) Донбасс (26956) Кулеба Дмитрий (2880) Линде Анн (51)


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Топ комментарии
+4
Трохи давня, однак і досі актуальна...
Кулеба призвал главу ОБСЕ Линде открыть дополнительные патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы - Цензор.НЕТ 1828
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03.04.2021 23:07
+3
ОБСЄ така структура, що не здатна на кардинальні кроки. Тим більше, якщо там половина її структури контролюється касапами та агентами *****.
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03.04.2021 23:09
+1
Главу НАТО надо, какое ОБСЕ?
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03.04.2021 23:12
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Правила форума Совет форумчан
Трохи давня, однак і досі актуальна...
Кулеба призвал главу ОБСЕ Линде открыть дополнительные патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы - Цензор.НЕТ 1828
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03.04.2021 23:07 Ответить
а хло повернуте на релігійних святах, бо завтра Пасха нєрусскава міра

https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1378384247711526916 4 ч

Машка *****тая с*езжает с темы. А ещё вчера утром Песков пугал опасностью конфликта.

https://twitter.com/AnnaMalls

https://twitter.com/AnnaMalls ALM https://twitter.com/AnnaMalls @AnnaMalls
Ну съезжать то они съезжают, а слухи ходят, что на 4 утра все основное действо запланировано

https://twitter.com/kh_larissa
https://twitter.com/kh_larissa
https://twitter.com/kh_larissa


https://twitter.com/kh_larissa

https://twitter.com/kh_larissa Ева Евина https://twitter.com/kh_larissa @kh_larissa https://twitter.com/kh_larissa/status/1378423249957179398 1 ч

На 4-15. И главное, не проспать. Заведите будильник.
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03.04.2021 23:32 Ответить
После собак в кулечек люди убирают.Ну дай 10 минут😂🌷×××
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03.04.2021 23:30 Ответить
😄😄😄××××
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03.04.2021 23:30 Ответить
Приползай завтра😂😂😂😂🌷🌷🌷🌷×××××
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03.04.2021 23:32 Ответить
ОБСЄ така структура, що не здатна на кардинальні кроки. Тим більше, якщо там половина її структури контролюється касапами та агентами *****.
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03.04.2021 23:09 Ответить
Главу НАТО надо, какое ОБСЕ?
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03.04.2021 23:12 Ответить
А може до Головнокомандувача України,якщо такий є !!!)))
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03.04.2021 23:22 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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03.04.2021 23:20 Ответить
Моторошно звучить- «неконтрольовані частини» кордону.
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03.04.2021 23:20 Ответить
Ты же спать пошел😂🌷
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03.04.2021 23:34 Ответить
любишь своего фюрерка, русская?
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03.04.2021 23:36 Ответить
Это он)))
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03.04.2021 23:39 Ответить
Типа анжелики безлер?
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03.04.2021 23:42 Ответить
Хуже.Коцап.))))
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03.04.2021 23:49 Ответить
Брате, не корми тролля. Просто пошли его на***!
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03.04.2021 23:39 Ответить
Та захотелось русского палкой потыкать...
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03.04.2021 23:41 Ответить
Нет смысла палкой в дерьмо тыкать. Только вонять сильнее будет.
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03.04.2021 23:45 Ответить
Кулеба призвал главу ОБСЕ Линде открыть дополнительные патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы ,,,,и заморозить окончательно и на долгие десятилетия военный конфликт в Украине
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04.04.2021 00:45 Ответить
А какже наша стена - Восточный Вал? - яйцонюх обещался!
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04.04.2021 05:48 Ответить
Глава Пентагона предупредил Быдло Мавзолейное,сунетесь рожей Шариковской получите по зубам
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04.04.2021 06:32 Ответить
OSCE ганьба Європи.(((
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04.04.2021 09:23 Ответить
Украина призывает , Европа выражает обеспокоенность. Как в мюзикле "Вы не сказали мне нет, я не сказала вам да"
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04.04.2021 15:10 Ответить
 
 