Киевских работодателей будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах, - начальник ГУ Госпродпотребслужбы Рубан

В Киеве в рамках ужесточения карантина будут штрафовать работодателей за несоблюдение противоэпидемических правил в закрытых помещениях, где работают люди.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня основная задача - уменьшить мобильность населения, не допустить в организованных коллективах скопления пребывания в закрытых помещениях. Потому что мы сегодня фиксируем ежедневно антирекорд заболеваемости, смертности среди людей именно в организованных коллективах, которые избегают противоэпидемических мер в закрытых помещениях", - отметил Рубан.

По его словам, со стороны властей Киева с понедельника будет жесткий мониторинг организованных коллективов в закрытых помещениях.

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"Будут уже настаивать с применением соответствующих нормативных актов по ограничению работы некоторых организованных коллективов. Потому что мы на прошлой неделе мониторили организованные коллективы. К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн. в случае неисполнения противоэпидемических мер - будем направлять правоохранительные органы для принятия неотложных мер", - сказал Рубан.