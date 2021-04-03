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Новости Коронавирус и карантин
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Киевских работодателей будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах, - начальник ГУ Госпродпотребслужбы Рубан

Киевских работодателей будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах, - начальник ГУ Госпродпотребслужбы Рубан

В Киеве в рамках ужесточения карантина будут штрафовать работодателей за несоблюдение противоэпидемических правил в закрытых помещениях, где работают люди.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня основная задача - уменьшить мобильность населения, не допустить в организованных коллективах скопления пребывания в закрытых помещениях. Потому что мы сегодня фиксируем ежедневно антирекорд заболеваемости, смертности среди людей именно в организованных коллективах, которые избегают противоэпидемических мер в закрытых помещениях", - отметил Рубан.

По его словам, со стороны властей Киева с понедельника будет жесткий мониторинг организованных коллективов в закрытых помещениях.

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"Будут уже настаивать с применением соответствующих нормативных актов по ограничению работы некоторых организованных коллективов. Потому что мы на прошлой неделе мониторили организованные коллективы. К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн. в случае неисполнения противоэпидемических мер - будем направлять правоохранительные органы для принятия неотложных мер", - сказал Рубан.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25587) Рубан Олег (124) штраф (1286) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Правильно. По цілому Світі треба добити той ненависний середній клас. Бо вони себе вважають силою та можуть вчити своїх дітей самі, а не вчити в школі правильним речам. Не хочуть, щоб їх діти виростали рабами. Нічо. Примусить пандемія. Батьки будуть жебраками, а їх діти будуть віддалено вчитись .
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04.04.2021 00:07
+4
Буде ходити бидло по офісах і обілечувати платників податків !
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04.04.2021 00:38
+3
Фото з Ради ми теж бачили, коли їх штрафуватимуть?
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04.04.2021 00:31
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Правила форума Совет форумчан
Правильно. По цілому Світі треба добити той ненависний середній клас. Бо вони себе вважають силою та можуть вчити своїх дітей самі, а не вчити в школі правильним речам. Не хочуть, щоб їх діти виростали рабами. Нічо. Примусить пандемія. Батьки будуть жебраками, а їх діти будуть віддалено вчитись .
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04.04.2021 00:07 Ответить
Київських роботодавців штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах, - начальник ГУ Держпродспоживслужби Рубан - Цензор.НЕТ 5807
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04.04.2021 00:09 Ответить
Нагадує зробимо їх разом.
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04.04.2021 00:12 Ответить
НА КАРАНТИНЕ -
Київських роботодавців штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах, - начальник ГУ Держпродспоживслужби Рубан - Цензор.НЕТ 7079
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04.04.2021 00:46 Ответить
этого юдея рубана скоро начнут бить не по паспорту а по морде ...

погромов им видать захотелось, скотыняки .....
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04.04.2021 19:10 Ответить
Фото з Ради ми теж бачили, коли їх штрафуватимуть?
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04.04.2021 00:31 Ответить
Буде ходити бидло по офісах і обілечувати платників податків !
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04.04.2021 00:38 Ответить
На втором году эпидемии для многих работодателей это, как гром среди ясного неба.

Ну или как первый снег зимой для водителей.
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04.04.2021 00:39 Ответить
Борьба за конституционные права с слугами народа вот до чего мы дожили. А несвидомым ждунам треба знати сначала по конституции черезаычайное положение а потом уже штрафы
Житомирский суд ( Судья Янчик) 9 февараля отменил штрфы за маски на этом основании. Влада узурпаторив це наш ворог . Хай жеве конституция,Слава Укрини, смерть ворогам.
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04.04.2021 05:08 Ответить
Правильно,а за одно проверьте сан книжки,все ли работают по трудовой,не платиться ли зп.в конвертах,а так же все ли впорядке с налогами.
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04.04.2021 06:38 Ответить
Все запреты это инструменты для стрижки баранов, а у людей самоуправление основаное на
моральном праве,репутации и договоров между собой, а не на инструкций от пастухов . Анархия это жизнь без чиновников как у староверов, в артелях, и других груп по интнресам.
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04.04.2021 07:36 Ответить
Або як в Сомалі.
У нас до чого ближче?
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04.04.2021 09:22 Ответить
а мусоров будете утырки штрафовать за то, что авакинскуя быдлота не соблюдает правила карантина в мусарнях?
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04.04.2021 07:41 Ответить
Кто вы такие, чтобы лазить по офисам, уроды
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04.04.2021 08:10 Ответить
Зеленая плесень нашла еще один золотой ручеек. Заработают еще на одну куртку Степанову. Рвачи-обдолбыши у власти, ппц.
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04.04.2021 09:11 Ответить
Камер по Києву дофіга. При надходженні хворого в лікарню- ідентифікувати. Носив маску- допомагати. Не носив- вручати екземпляр конституції, закони про чп і всю ту муть про яку пишуть московські тролі- і везти назад додому
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04.04.2021 09:26 Ответить
каждые 2 часа намордник менял? Стерильный? Ватно-марлевый? Идентифицировать, конституцию тебе в руки, штраф в зубы и своим ходом из больнички
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04.04.2021 09:58 Ответить
Зашевелилось змііне кубло))

Відсутністю маски людина створює проблеми іншим. А незаміною- лише собі
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04.04.2021 10:13 Ответить
аргумент так себе)) нахрена мне твои вирусы налипшие и летящие во все стороны с твоего намордника, змей)
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04.04.2021 10:31 Ответить
Я завжди поважаю думки інших людей. Безпека понад усе, але багаточисельними дослідженнями доведено, що маски жодним чином не можуть підвищити цю безпеку. Крім того той вірус дуже розрекламований. Ми бачимо країни, де взагалі немає масочного режиму та карантину і там захворюваність та смертність від ковід меньша ніж в країнах де рекламують пандемію. Це все дає підстави сумніватись в правдивості даних про захворюваність та небезпеку.
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04.04.2021 13:57 Ответить
 
 