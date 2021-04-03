Киевских работодателей будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах, - начальник ГУ Госпродпотребслужбы Рубан
В Киеве в рамках ужесточения карантина будут штрафовать работодателей за несоблюдение противоэпидемических правил в закрытых помещениях, где работают люди.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня основная задача - уменьшить мобильность населения, не допустить в организованных коллективах скопления пребывания в закрытых помещениях. Потому что мы сегодня фиксируем ежедневно антирекорд заболеваемости, смертности среди людей именно в организованных коллективах, которые избегают противоэпидемических мер в закрытых помещениях", - отметил Рубан.
По его словам, со стороны властей Киева с понедельника будет жесткий мониторинг организованных коллективов в закрытых помещениях.
"Будут уже настаивать с применением соответствующих нормативных актов по ограничению работы некоторых организованных коллективов. Потому что мы на прошлой неделе мониторили организованные коллективы. К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн. в случае неисполнения противоэпидемических мер - будем направлять правоохранительные органы для принятия неотложных мер", - сказал Рубан.
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погромов им видать захотелось, скотыняки .....
Ну или как первый снег зимой для водителей.
Житомирский суд ( Судья Янчик) 9 февараля отменил штрфы за маски на этом основании. Влада узурпаторив це наш ворог . Хай жеве конституция,Слава Укрини, смерть ворогам.
моральном праве,репутации и договоров между собой, а не на инструкций от пастухов . Анархия это жизнь без чиновников как у староверов, в артелях, и других груп по интнресам.
У нас до чого ближче?
Відсутністю маски людина створює проблеми іншим. А незаміною- лише собі